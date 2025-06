The Corbett Report: Was macht Palantir eigentlich?

James Corbett

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, Palantir ist in diesen Tagen überall.

Das stimmt, der von allen am wenigsten geschätzte Geheimdienst des tiefen Staates ist plötzlich überall in den Schlagzeilen.

Investopedia preist den rekordhohen Aktienkurs von Palantir an.

Die New York Times berichtet über den neuen Auftrag von Palantir, eine „Mega-Datenbank“ für das Finanzamt zu erstellen.

Die Menschen gehen auf die Straße, um gegen die unheimlichen Überwachungstechnologien von Palantir zu protestieren.

Der Chief Technical Officer von Palantir hat sogar auf den Seiten von Die Freie Presse damit geprahlt, dass er der US-Armee als Teil des neuen „Executive Innovation Corps“ der Army Reserve beigetreten ist.

Als Corbett Reporter können Sie gut verstehen, wie seltsam dieser plötzliche Zustrom von Aufmerksamkeit für Palantir ist. Schließlich war in den letzten zehn Jahren der einzige Ort, an dem man überhaupt etwas über diesen datenverarbeitenden Überwachungsriesen lesen konnte, die Seite Unbegrenztes Hangout oder Der letzte amerikanische Vagabund oder Der bewusste Widerstand oder Der Corbett-Bericht oder andere Websites im Bereich der unabhängigen Medien.

Was ist also los? Warum wird Palantir plötzlich so genau unter die Lupe genommen? Und was bedeutet das für die Zukunft von Palantir und für die Zukunft der Menschheit?

Lasst es uns herausfinden.

Was ist Palantir?

Wenn Sie sich Wie Palantir die Welt erobertet dann sind Sie bereits auf dem Laufenden, was Palantir ist und warum wir so besorgt sein sollten über diesen als Regierungsauftragnehmer getarnten Geheimdienst.

Aber für den Fall, dass Sie diesen wichtigen Artikel nicht gelesen haben, hier eine Zusammenfassung in einem Satz:

Palantir, benannt nach den magischen, sehenden Steinen in Tolkiens Der Herr der Ringe, ist ein im Sumpf lebender Geheimdienstausschnitt, der panoptische Überwachungs- und Data-Mining-Software anbietet, die jeden und alles im Auftrag der absolut schlimmsten Elemente des tiefen Staates verfolgt.

Das war’s schon. Aber für diejenigen, die mehr Details benötigen, hier das etwas größere Bild:

Im Jahr 2003 wurde das gruselige „Total Information Awareness“ Büro „Total Information Awareness“ (TIA) – ein Programm der Defense Advanced Research Project Agency (DARPA), das darauf abzielt, alle verfügbaren Transaktions-, Kommunikations- und Reisedaten aller Menschen auf der Welt, einschließlich amerikanischer Bürger, zu sammeln, zu analysieren und zu verwerten – wurde offiziell gestrichen aufgrund der öffentlichen Reaktionen. Durch ein bemerkenswertes Zusammenspiel, zu genau zur gleichen Zeit als die TIA stattfand, war der PayPal-Mafia-König und künftige Bilderberg-Lenkungsausschuss-Mitglied Peter Thiel (ja, der Peter Thiel) damit beschäftigt, Palantir Technologies Inc. zu gründen, ein „Software-Unternehmen“ (definitiv NICHT ein Datenunternehmen!!!), das, wie ein populärer Bericht es so ausdrückte: „Die TIA hat auf elegante Weise erreicht, was sie sich vorgenommen hatte“.

So beeindruckt war der in Ungnade gefallene Ex-TIA-Direktor (und in Ungnade gefallener Iran-Contra-Verbrecher) John Poindexter mit den TIA-ähnlichen Fähigkeiten von Palantir, dass er dem Unternehmen persönlich empfohlen hat, In-Q-Tel, dem Risikokapitalarm der CIA, beizutreten. Dies führte dazu, dass die CIA der erste und zuverlässigste Kunde von Palantir wurde, und begründete auch den Präzedenzfall Palantir: Geheimdienste, Regierungsbehörden, Polizeidienststellen und viele andere Regierungsbehörden, Abteilungen und Einrichtungen konnten Palantir als Ausweg nutzen, um nicht direkt in Überwachung, Spionage, Data Mining und andere fragwürdige Aktivitäten verwickelt zu werden.

Heute verdient Palantir mehr als 3 Milliarden Dollar pro Jahr mit der Bereitstellung seiner KI-gesteuerten Big-Data-Analysesoftware für Regierungen und Privatunternehmen in aller Welt.

Was macht Palantir?

Also, was macht Palantir eigentlich tun? Nun, heutzutage so gut wie alles!

Einige Beispiele:

Panoptische Überwachung von jedermann

Vielleicht versteht sich das von selbst, aber ich muss es trotzdem sagen. Seit seiner Gründung war Palantirs Verkaufsargument, dass es fortschrittliche, KI-gesteuerte Data-Mining- und Big-Data-Überwachungs- und Analysprogramme für den tiefen Staat bereitstellt. Deshalb war Poindexter überhaupt an dem Unternehmen interessiert, und deshalb wurden die CIA und die NSA zwei der ersten und zuverlässigsten Kunden des Unternehmens.

Nicht nur versprach Palantir, den verschiedenen US-Geheimdiensten zu ermöglichen, ihre illegale Spionage auf amerikanische Bürger effizienter durchzuführen, und nicht nur ermöglichte es ihnen, diese Spionage über einen Zwischenhändler-Ausschnitt durchzuführen, der bei Entdeckung den Wölfen zum Fraß vorgeworfen werden könnte, es erlaubte ihnen auch, ein interoperables System zu nutzen, das helfen würde, die individuellen Datenbanken dieser Behörden zu verbinden, die zuvor voneinander isoliert waren.

Aber so gruselig Palantirs Überwachungstechnologie immer war, diese Technologie ist im Laufe der Jahre nur noch gruseliger geworden, indem sie sich (wie wir sehen werden) auf jeden Aspekt des täglichen Lebens der Menschen erstreckt, von ihrem Arbeitsplatz bis zu ihrem Supermarkt, ihrem Arztbüro – und allem dazwischen.

Tatsächlich wird diese Technologie nicht mehr nur verwendet, um zu verfolgen, was die Menschen in der Vergangenheit getan haben. Sie wird jetzt genutzt, um vorherzusagen, was sie in der Zukunft tun werden…

Pre-crime

Im Jahr 2018 wurde enthüllt, dass das New Orleans Police Department (NOPD) die Software von Palantir in einem Programm einsetzte, das „die Verbindungen von Personen zu anderen Bandenmitgliedern aufspürte, die kriminelle Vorgeschichte darstellte, soziale Medien analysierte und die Wahrscheinlichkeit vorhersagte, dass Personen Gewalttaten begehen oder Opfer werden würden“.

Die Erkenntnis, dass ein Programm zur Vorhersage kriminellen Verhaltens von Menschen vorhersagen würde, bevor es überhaupt passiert, hat das NOPD außergewöhnliche Anstrengungen unternommen, um seine Beziehung zu Palantir vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. „Meines Wissens weiß niemand in New Orleans davon“, räumte James Carville ein, der demokratische Politiker, der als bezahlter Berater für Palantir arbeitet und maßgeblich am Zustandekommen der Partnerschaft zwischen NOPD und Palantir beteiligt war.

Ursprünglich berichtet von The Verge war die Enthüllung, dass eine Polizeibehörde einen zwielichtigen Auftragnehmer der Regierung zur Vorhersage des Verhaltens von Menschen einsetzt, als ein Schlag ins Gesicht gedacht – eine Enthüllung, die einen öffentlichen Gegenschlag auslösen und die Partnerschaft mit dem NOPD und andere Programme dieser Art beenden würde. Im Gegenteil, das relative Desinteresse an der Geschichte scheint andere Polizeidienststellen ermutigt zu haben, eine ähnliche Partnerschaft mit Palantir einzugehen.

Im Jahr 2023 wurde beispielsweise berichtet, dass das Los Angeles Police Department Palantir-Software in seiner „Operation LASER (Los Angeles Strategic Extraction and Restoration)“ einsetzt. Das Programm, Berichten zufolge handelt es sich um eine von Palantir bereitgestellte Software, die Daten über Vorstrafen und Zugehörigkeiten aus Quellen wie Nummernschildlesern und sozialen Netzwerken sammelt und einen ‚chronischen Straftäter-Score‘ für die betreffende Person errechnet.

Spätere Berichte bestätigten, dass die Spionage- und „Predictive Policing“-Technologie von Palantir auch von folgenden Stellen Polizei und Sheriffs in New York und Chicago eingesetzt wird und dass das Northern California Regional Intelligence Center (NCRIC), das dem Ministerium für Innere Sicherheit untersteht, das Betriebssystem „Gotham“ von Palantir verwendet, um weitere 7,9 Millionen Menschen digital zu fahnden. Gemäß der Vereinbarung zwischen dem NCRIC und den 300 Polizeidienststellen, für die es zuständig ist, kann jede Polizeidienststelle in der Region Daten von Palantir anfordern, ohne dass die örtlichen Strafverfolgungsbehörden die Quelle dieser Informationen preisgeben müssen.

Aber nicht nur die Polizei in den USA arbeitet mit Palantir zusammen. Letzte Woche wurde enthüllt, dass die Polizei im Vereinigten Königreich die Software von Palantir in ihrem „Project Nectar“ einsetzt, einer Operation, die darauf abzielt, eine „einzige, einheitliche Sicht“ auf Daten aus verschiedenen Quellen zu bieten und die Polizei zu warnen, wenn jemand „im Begriff ist, eine Straftat zu begehen“.

Wenn Sie also das nächste Mal von der Polizei wegen einer Straftat angehalten werden, die Sie nicht begangen haben noch nicht begangen haben, dann wissen Sie, dass die Verhaftung höchstwahrscheinlich durch Palantir-Software ausgelöst wurde!

KI-Waffen

Hier im 21. Jahrhundert erheben sich eine neue Generation hochtechnologischer, fortschrittlicher, KI-pimpender militärisch-industrieller Auftragnehmer, um die verstaubten, zuverlässigen, Anzug-und-Krawatte-tragenden militärisch-industriellen Auftragnehmer der Vergangenheit zu verdrängen.

Oh, machen Sie sich keine Sorgen: Die angehenden Königsmacher des neuen militärisch-industriellen Komplexes sind genauso psychotisch, wahnsinnig und blutrünstig wie ihre Vorfahren. Sie sind nur auch techniksavvier.

Und, wie sich herausstellt, gehört Palantir zu den hochtechnologischen Unternehmen, die versuchen, die Raytheons, Boeings und Lockheed Martins der Welt in dem Rennen zu verdrängen, Todes- und Zerstörungsinstrumente an Onkel Sam zu verkaufen.

Obwohl es sich öffentlich als Unternehmen darstellt, das „Software-Plattformen“ für Big-Data-Analysen bereitstellt, ist Palantir kein Unbekannter in der Welt der militärischen Auftragsvergabe.

In „Die seltsame Geschichte von Peter Thiel – Teil Zwei: Politiker kaufen ist einfach“ erzählte ich die Geschichte, wie Palantir während Trumps erster Amtszeit seine wichtigsten Mitarbeiter und Berater im US-Verteidigungsministerium (DOD) einbettete, bevor es einen 800-Millionen-Dollar-Vertrag von der DOD – den größten Einzelvertrag in der Unternehmensgeschichte – gewann, um „eine umfassende Kampfindustrie-Hardware- und Software-Suite für die US-Armee“ bereitzustellen.

Die Blutgeldverträge haben seither nur weiter zugenommen.

Im März letzten Jahres gewann Palantir einen Vertrag über 178,4 Millionen Dollar, um zehn „Tactical Intelligence Targeting Access Nodes“ (TITANs) für die US-Armee zu entwickeln und zu produzieren. Sie werden als KI-gesteuerte Bodenstationen beschrieben, „die verwendet werden, um Armeefahrzeuge mit Höhen- und Raumsonderfühlsystemen zu verbinden, die wiederum Zielinformationen an die Soldaten liefern.“

Und im Mai letzten Jahres landete Palantir einen 480-Millionen-Dollar-Vertrag, um ein Prototyp-Zielsystem für das Pentagon zu entwickeln, das „KI-generierte Algorithmen und Erinnerungsleistungsfähigkeiten verwendet, um feindliche Systeme zu scannen und zu identifizieren.“

Es ist nicht nur Washington, das an Palantirs KI-Waffen interessiert ist. Im April letzten Jahres unterzeichnete der südkoreanische Schiffbauer HD Hyundai Heavy Industries ein Memorandum of Understanding mit Palantir, um „Unmanned Surface Vessels“ (navale Drohnen) zu entwickeln, die, wie sie behaupten, „ein Spielveränderer im zukünftigen Seekrieg sein werden.“

Und so lukrativ die hochtechnologische, aufregende Waffenschmiedeindustrie bereits für Palantir war, die Zukunft unter der neuen Trump-Administration sieht noch heller aus.

Im Dezember letzten Jahres bildete Palantir ein Konsortium mit dem Thielverse-Unternehmen Anduril, um (in den ekelhaften Worten ihrer gemeinsamen Pressemitteilung) „die technologische Infrastruktur vom Rand bis zum Unternehmen zu liefern, die es unseren Regierungs- und Industriepartnern ermöglicht, die weltweit führenden KI-Fortschritte Amerikas in nächste Generation militärische und nationale Sicherheitsfähigkeiten umzuwandeln.“

Natürlich wurden die fortschrittlichen KI-Zielsysteme und Drohnentechnologien von Palantir und Anduril bereits in den folgenden Ländern eingesetzt: Ukraine und Gaza und tragen dazu bei, das Massenmorden in zwei der heißesten Kriegsgebiete der Welt anzuheizen.

Aber keine Sorge, Leute! Laut Alex Karp, CEO von Palantir (und Mitglied des Bilderberg Steering Committee), ist es das Ziel von Palantir, ein Top-Militärauftragnehmer zu werden, nicht um mit dem Blut von Unschuldigen Geld zu verdienen. Nein, sie helfen dabei, das Blutvergießen und die Gewalt zu beenden!

„Unser Ziel als Unternehmen ist es, den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten zu helfen, einen Krieg zu vermeiden“, sagte Karp sagte Fast Company letztes Jahr. „Der einzige Weg, das zu erreichen, ist, eine so überwältigende technologische und strategische Überlegenheit zu demonstrieren, dass wir unseren Gegnern eine Heidenangst einjagen.“

Damit Sie Karps Logik nicht für zweifelhaft halten, bedenken Sie, dass Palantir bekräftigt hat seine Unterstützung für die Menschenrechte und leugnet vollständig, irgendetwas mit diesen bösen KI-Zielprogrammen zu tun zu haben, von denen Sie gehört haben, dass sie zum Töten von Zivilisten in Gaza eingesetzt werden! Solange Sie also glauben, dass Palantir seine Milliarden mit dem Verkauf von humanitären Liebesdrohnen und KI-Glückssystemen an Militärs auf der ganzen Welt verdient, können Sie beruhigt sein, denn Karp und seine Kreuzritter für den Frieden sorgen für unser aller Sicherheit!

Genomische Überwachung

Wie Covid-Kodex weist die Whistleblowerin Zowe Smith in ihrer Arbeit über Medizinische Überwachung (und in ihrem jüngsten Auftritt im Corbett Report) darauf hin, dass Palantir nicht nur an der KI-Tötungskette beteiligt ist, mit der Palästinenser in Gaza und Russen in Russland gezielt abgeschlachtet werden. Es ist auch an der KI-Killerkette in Amerika beteiligt!

Insbesondere half Palantir beim Aufbau der Infrastruktur für die Vertragsverfolgung, den Impfpass und die digitale ID-Überwachung, die während der Betrugsdemie eingerichtet wurde. Schreibt Smith:

Palantir hat eine starke Hand bei der Verschmelzung von KI mit elektronischen Gesundheitsakten oder EHR-Programmen. Palantir wurde von der CDC beauftragt, eine App zur Kontaktverfolgung zu entwickeln. Für die Operation Warp Speed lieferte Palantir ein Programm mit künstlicher Intelligenz namens Tiberius. Es sollte die Bettenkapazität der Intensivstation und die Verfügbarkeit von Beatmungsgeräten überwachen. Es überlagert 225 Datenbanken aus dem öffentlichen und privaten Sektor und stellt sie in ein „Ökosystem.“ Tiberius kann ethnische Gruppen auf der Grundlage von Risikoverhalten und Standort gezielt ansprechen. Es bildet nicht nur Daten ab, sondern kann auch Verhalten vorhersagen. Palantir war Mitglied der Koalition für das Covid-19-Register und den Informationsaustausch. Palantir lieferte auch die KI-Plattform, die von HHS protect für die Verteilung von Remdesivir verwendet wurde, dem tödlichen Medikament, das Nierenversagen verursacht. Darüber hinaus wurde Tiberius auch zur Identifizierung von Patienten für klinische Impfstoffversuche eingesetzt.

Smith geht weiter und enthüllt, dass die Rolle von Palantir bei der genomischen Überwachung aller nicht damit endet.

Palantir hat seit langem mit dem CDC für das Covid-Impfstoff-Bio-Überwachungsprogramm namens HHS Protect zusammengearbeitet. Der Vertrag sah vor, dass Palantir Überwachungssoftware liefern sollte, und das von ihnen entwickelte Programm heißt Tiberius. KI-Software ist oft nur für eine Aufgabe gut; Programme werden innerhalb eines Programms entwickelt, um mehrere Aufgaben zu bewältigen. Ähnlich wie im Film Inception. Es ist übliche Betriebsprozedur, mehrere Programme zu nutzen, die zusammenarbeiten. Das andere Programm, das in HHS Protect genutzt wird, heißt Gotham. Tiberius weist Zielen einen Risikoscore zu, während die Funktion von Gotham darin besteht, Ziele zu lokalisieren und autonom zu entscheiden, wann Gegenmaßnahmen eingesetzt werden sollen. Gotham wird auch von Polizei, ICE und dem Militär für Zielerfassung in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, einschließlich für KI-gesteuerte Tötungsketten.

Falls Sie unter einem Mangel an Vorstellungskraft leiden und noch nicht erfasst haben, was an einer solchen Überwachung so unglaublich gefährlich ist, müssen Sie nur schauen, was mit dieser Technologie in der Vergangenheit gemacht wurde.

Im Jahr 2015 tauchten geleakte Palantir-Dokumente auf, die unter anderem zeigten, dass die US-Marines die Software von Palantir nutzen, um „DNA-Proben von abgelegenen Orten hochzuladen und auf Informationen zuzugreifen, die über Jahre hinweg durch die Sammlung von Fingerabdrücken und DNA-Beweisen gesammelt wurden.“ Die Ergebnisse werden fast sofort zurückgegeben und sagen den Marines, ob sie die betreffende Person festnehmen oder gehen lassen sollen.

Jetzt nutzen die US-Regierung (und andere Regierungen) Palantir, um Bio-Überwachung durchzuführen und Risikoscores für die Personen in ihren Genbanken zuzuweisen. Was könnte schiefgehen?

Optimierung der Lohnsklaverei

Angesichts der Tatsache, dass Palantir seinen Ruhm und Reichtum damit erlangt hat, Kunden wie der CIA und dem Pentagon zu bedienen, erregte das Unternehmen mehr als nur ein paar Augenbrauen, als es im Februar 2024 ankündigte, einen Deal mit Coles, dem australischen Supermarktriesen, abgeschlossen zu haben, um „Effizienz zu steigern und die Abläufe zu optimieren“ für den Händler.

Was? Palantir arbeitet im Einzelhandelssektor? Und mit einer Supermarktkette, noch dazu? Was bedeutet das?

Eine Reihe von Pressemitteilungen, die als Nachrichten getarnt sind, erklärt hilfreich, was das bedeutet. Der Plan war, Foundry, die Datenanalyseplattform von Palantir, zu nutzen, um „beeindruckende 10 Milliarden Datenzeilen zu erfassen, die tiefe Einblicke in jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit von Coles bieten, von den 840 Supermärkten bis zu den 120.000 Mitarbeitern, 9.000 Lieferanten und 41 Milliarden Dollar Umsatz“.

Aber was bedeutet das wirklich hinter dem PR-Jargon? Nun, es bedeutet wirklich, dass Palantir und seine Konzernkumpanen nun versuchen, den feuchten Traum der Technokraten vom „wissenschaftlichen Management“ zu verwirklichen, um jeden Aspekt ihres Geschäftsbetriebs so „effizient“ und „stromlinienförmig“ wie möglich zu gestalten.

Durch Verfolgung jeder Bewegung der Kunden mit Kameras vom Betreten des Ladens bis zum Verlassen des Ladens mit dem endgültigen Einkauf, können Einzelhändler bestimmen, wie sie den Laden am besten gestalten und das Einkaufserlebnis steuern, um den Umsatz zu maximieren.

Und durch die Verfolgung von Mitarbeitern können Einzelhändler jede produktive Minute aus diesen Lohnsklaven effizienter herausholen und weiterhin Rekordgewinne einfahren inmitten einer Lebenshaltungskostenkrise.

Es überrascht nicht, dass selbst wenn Palantir nicht den schlimmsten Elementen des tiefen Staates hilft, unschuldige Zivilisten zu töten oder ihre eigenen Bürger auszuspionieren, es dennoch dazu beiträgt, eine Technokratie zu schaffen, in der Daten an erster Stelle stehen und Menschen als bloße Objekte behandelt werden, die algorithmisch manipuliert werden können.

Palantir + Trump = ?

Ja, ob wir nun zu Hause, im Büro, im Krankenhaus oder auf den Schlachtfeldern von Gaza sind, es scheint keinen Ort auf der Erde zu geben, an dem wir den gruseligen Ranken des Palantir-Panoptikums entkommen können. Und, genau wie ich es vorausgesagt habe, jetzt, da Peter Thiels Lakai sicher als Trumps Vizepräsident etabliert ist und Thiel-Versianer jeden Winkel der Trump 2.0 Administration bevölkern, und die Dinge werden noch schlimmer werden für Verfechter der Freiheit und Gegner der Tyrannei im „Land der Freien und der Heimat der Tapferen“.

Das ist nicht nur das Geschwätz eines überzeugten Antistaatlers und Verschwörungsrealisten. Es ist dokumentierbar (und dokumentiert) die Tatsache, dass sich der Aktienkurs von Palantir seit Trumps Amtsantritt im Januar dieses Jahres fast genau verdoppelt hat, und zwar von 73 $ in der Woche von Trumps Amtsantritt auf 139,74 $ zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Schließlich jedoch scheint Palantir die Schwelle überschritten zu haben – vom unheimlichen Unternehmen, von dem viele gehört haben (aber kaum etwas wussten), hin zum unheimlichen Unternehmen, gegen das Menschen nun aktiv protestieren.

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war offenbar der Artikel „Trump beauftragt Palantir mit der Datenerfassung über Amerikaner“, ein ausführlicher Bericht der New York Times, der letzten Monat veröffentlicht wurde. Darin wird Trumps harmlos klingende Exekutivanordnung „Verschwendung, Betrug und Missbrauch stoppen durch Abschaffung von Informationssilos“ (unterzeichnet im März) in Verbindung gebracht mit der Nutzung von Palantirs Softwareplattform Foundry durch verschiedene US-Behörden – eine Plattform, die Daten aus unterschiedlichen Quellen sammelt und analysiert.

Wie in dem NYT-Artikel weiter ausgeführt wird, hat Palantir seit Trumps Amtsantritt im Januar bisher mehr als 113 Millionen Dollar an staatlichen Ausgaben erhalten und einen weiteren Auftrag über 795 Millionen Dollar von Trumps Verteidigungsministerium erhalten. Darüber hinaus haben bisher vier Regierungsbehörden mit der Nutzung von Foundry begonnen, und zwei weitere – die Social Security Administration und die Internal Revenue Service – sind dabei, die Idee zu prüfen. Der Einsatz von Foundry könnte dazu führen, dass all diese Bundesbehörden ihre Daten über amerikanische Bürger zusammenführen und frei untereinander austauschen können, so dass ein riesiges digitales Raster entsteht, das alle Arten von privaten, sensiblen Informationen über normale Bürger erfasst.

Diese Schritte beunruhigen Menschen mit klarem Verstand, darunter 13 ehemalige Palantir-Mitarbeiter, die einen Brief unterzeichnet haben einen Brief im letzten Monat, in dem er die Beschäftigten in der Technologiebranche aufforderte, sich gegen die Einrichtung von Megadatenbanken zu wehren, die in die Privatsphäre eingreifen.

Und jetzt, endlich, sind diejenigen von uns in den unabhängigen Medien, die vor den Gefahren von Palantir warnen, nicht mehr einsame Stimmen in der Wüste. Jetzt stimmt jeder in den Chor der Besorgnis ein.

Die Demokraten sind hyperventilierend über Palantir und die IRS.

Die Sozialisten warnen vor dem Technofaschismus von Palantir.

Verdammt, sogar MAGA ist wütend: ‚Trump hat uns verraten‘: MAGA reagiert auf mögliche nationale Bürgerdatenbank.

Natürlich sollten wir die Motive einiger dieser besorgten Stimmen hinterfragen. Zweifellos wird hier links/rechts Politik gemacht, wobei einige Mitglieder der Linken einfach eine Chance wittern, das Trump-Regime an einer anderen Front anzugreifen. Und es besteht ebenso wenig Zweifel daran, dass, falls und wenn ein Demokrat wieder an die Macht kommt, dieselben Stimmen der Opposition auf der Linken so schnell verstummen werden, wie die Antikriegsdemonstranten in den Bush-Jahren verstummten, sobald Obama im Oval Office saß.

Aber unabhängig von den Motiven und Absichten einiger dieser Stimmen der Opposition ist es nun einmal so, dass es jetzt Stimmen der Opposition gegen Palantir und seine Aktivitäten gibt. Und selbst wenn einige kontrollierte Akteure nur aus krassen politischen Gründen gegen Palantir protestieren, werden sich viele besorgte Bürgerinnen und Bürger einer Bedrohung bewusst, derer sie sich früher nicht bewusst waren, und stellen sich ihr entgegen.

Das ist eine gute Sache. Das Schlimmste wäre jedoch, wenn die Anprangerer von Palantir mehr Zeit damit verbringen würden, ihre Mitstreiter anzugreifen, als Palantir selbst. Eine solche Strategie wäre mehr als kontraproduktiv.

Erinnern Sie sich daran, dass das Büro für Total Information Awareness vor mehr als zwei Jahrzehnten offiziell abgeschafft wurde, weil es in der Öffentlichkeit auf so große Ablehnung stieß. Das war der Grund, warum der tiefe Staat mitten im Rennen die Pferde wechselte und begann, den Palantir-Ausschnitt für seine schmutzige Arbeit zu nutzen. Nun, da Palantir als TIA auf Steroiden entlarvt wird, würde die Öffentlichkeit nicht massenhaft aufstehen und die Pläne des tiefen Staates erneut durchkreuzen, wäre das die größte Tragödie von allen.

Ja, zum ersten Mal seit Jahrzehnten erhebt sich die Öffentlichkeit in ihrer Wut über eine echte Bedrohung für ihre Freiheit und Privatsphäre: Palantir. Es ist Zeit für diejenigen von uns, die ein oder zwei Dinge über das Unternehmen wissen, die Wahrheit über das Palant