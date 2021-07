Beunruhigendes Video geht viral: Mann mit Krämpfen in Impfzentrum wird auf einer Bahre abtransportiert

Filmmaterial, das anscheinend aus Russland stammt, zeigt Menschen, die in einer Schlange warten, um einen Corona-Impfstoff zu erhalten, während ein krampfender Mann auf einer Trage aus dem Impfzentrum gerollt wird.

Die Menschen scheinen auf eine mobile Impfklinik zu warten. Einige von ihnen tragen Mundschutz. Das Opfer, dessen Bein zuckt, wird auf einer Bahre abtransportiert, während fast niemand auch nur einen Muskel zuckt.

Viele Social-Media-Nutzer nennen die Menschen in dem Video „Schafe“. Die Tatsache, dass sich niemand sofort umdreht, zeigt, dass die angstbasierte Propaganda-Kampagne rund um die Corona-Impfung sehr effektiv ist, schreibt die Website Infowars.

Va…xxination site. While some wait in line to get a shot, the one who has gotten 1, is being carried away pic.twitter.com/gEA5z5aO3c