Hacking-Angriff zwingt schwedische Supermarktkette mit 800 Filialen zur Schließung – Ist die vom WEF erwartete Cyber-Pandemie schon da?

Schon gelesen? Ist die vom Weltwirtschaftsforum erwartete Cyber-Pandemie schon da? Perspektive

RT.com: Eine große Supermarktkette in Schweden war gezwungen, die meisten ihrer Filialen im ganzen Land zu schließen, nachdem ein Hackerangriff auf ihren digitalen Dienstleister ihre Kassen diese unbrauchbar machte.

Die Kette Coop Schweden musste die meisten der rund 800 Filialen, die sie landesweit betreibt, aussetzen. Nur die Läden in Varmland, Oskarshamn, Tabergsdalen, Norrbotten und auf der Insel Gotland seien nicht betroffen, hieß es.

„Wir bedauern die Situation und werden alles tun, um schnell wieder zu öffnen“, so die Genossenschaft in einer Erklärung auf ihrer Website.

Die Störung begann am Freitagabend und dauerte am Samstag an, wobei ein Sprecher des Unternehmens den schwedischen Medien mitteilte, dass die Geschäfte wahrscheinlich den ganzen Tag über geschlossen bleiben würden.

Einige Medien brachten die Situation mit einem gemeldeten Ransomware-Angriff in Verbindung, in den die in Miami ansässige IT-Firma Kaseya verwickelt war und der am Freitag stattfand. Das US-Unternehmen bietet digitale Managementlösungen für Unternehmen an und sagte, dass es seine Server als Vorsichtsmaßnahme herunterfahren musste, um über 36’000 Kunden weltweit zu schützen.

Das Unternehmen meldete nicht sofort Details zu dem Vorfall, aber es war offenbar das jüngste Ziel eines so genannten Supply-Chain“-Angriffs. Seine Software wurde Berichten zufolge genutzt, um Ransomware-Code in die Netzwerke von Kunden einzuschleusen und auszuführen. Kaseya sagte, dass weniger als 40 seiner Kunden betroffen gewesen seien.

Ransomware verschlüsselt Inhalte auf einem infizierten System. Der Täter fordert dann eine Zahlung im Austausch für einen Verschlüsselungsschlüssel, um die Informationen wiederherzustellen. Der Vorfall in Schweden reiht sich ein in eine Reihe hochkarätiger Ransomware-Angriffe in den letzten Wochen, bei denen unter anderem das fleischverarbeitende Unternehmen JBS und Colonial Pipeline zugestimmt haben, Lösegeld in Millionenhöhe zu zahlen.