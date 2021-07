In Südkorea starben 72 Menschen die gegen COVID geimpft wurden in nur 5 Tagen, was die lokalen Medien dazu veranlasste, Zweifel an den Injektionen zu äußern

Laut der Website des Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) gab es bis zum 19. Juni 388 Todesfälle und 395 Verdachtsfälle von Anaphylaxie die nach der COVID-Impfung eintrafen. So ein Bericht das südkoreanische Medienunternehmen, FN Today:

Hierbei handelt es sich um eine Zählung der nur gemeldeten Fälle. Die Zahl dürfte höher sein, wenn die tatsächliche Dunkelziffer und die Todesfälle, die möglicherweise fälschlicherweise für den Tod durch eine zugrunde liegende Krankheit eingetroffen sind, hinzugefügt werden.

Wenn man bedenkt, dass die Zahl der Todesfälle nach der Impfung am 14. Juni bei 323 lag, starben innerhalb von fünf Tagen, vom 15. bis zum 19. Juni, satte 72 weitere Menschen, was eine sehr schockierende Zahl von mehr als 10 Menschen ist, die nach der Impfung an einem Tag sterben.

Der KCDC behauptet, dass es keine Kausalität gibt, aber das ist nur die Behauptung des KCDC. Innerhalb der medizinischen Gemeinschaft gibt es Stimmen, die sagen, dass niemand sicher sein kann, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Tod gibt, in einer Situation, in der der COVID-Impfstoff noch nicht lange entwickelt wurde und klinische Studien nicht ausreichend sind.

Zurzeit werden landesweit nur wenige Menschen geimpft, aber wenn die Zahl der Geimpften aufgrund der Anstiftung durch die Medien in Zukunft steigt, wird die Zahl der Todesfälle nach der Impfung dramatisch zunehmen. Die theoretische Schlussfolgerung ist, dass nach der Impfung der Tod eintritt.

Die koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) gaben in einer Pressemitteilung am 19. Juni an, dass „die Gesamtzahl der Todesfälle einschließlich der Fälle mit einer Änderung des Patientenstatus (insgesamt 98) 388 Fälle beträgt (AstraZeneca zeigt 151 Fälle, Pfizer 236 Fälle, Johnson & Johnson 1 Fall).“

Die Zahl der Todesfälle durch die Impfung ist höher als die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus Am 13. und 14. Juni starben nur drei Menschen an COVID. Es ist unklar, ob sie an einer Grunderkrankung oder an COVID gestorben sind. Am 15. und 16. Juni starb nur eine Person an COVID. Zwischen dem 17. und 19. Juni starb nur eine Person.

Schließlich gibt es nur einen Todesfall durch das Coronavirus pro Tag, und die Sterblichkeitsrate (Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben) beträgt 1,4 %. Viele argumentieren, dass der gesunde Menschenverstand nicht versteht, dass die Zahl der Todesfälle nach der Impfung größer ist als die Zahl der Todesfälle durch die Krankheit.

Die Zahl der bestätigten Fälle pro Region wird täglich bekannt gegeben, die Zahl der Todesfälle liegt jedoch bei etwa einem. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Sterblichkeitsrate nicht so hoch ist wie bei der Grippe. Es gibt keine Rechtfertigung für die Impfung

Der wissenschaftliche Nachweis, dass eine Herdenimmunität bei einer Impfung auftritt, ist sehr schwach. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Regierung dem Volk einseitig die Theorie der Herdenimmunität aufzwingt und die ganze Nation impft, indem sie nur den Worten einiger medizinischer Experten Glauben schenkt.

Einige sagen: „Egal, wie viele Impfstoffe man erhält, eine Herdenimmunität kann nicht erreicht werden und es gibt keine Garantie, dass der derzeit entwickelte Impfstoff wirksam ist.“ Diese Aussage wird im medizinischen Bereich immer wieder erhoben.

Zudem wird die Wirksamkeit des Virus selbst in Frage gestellt, da immer wieder mutierte Viren auftauchen und Fälle von Corona-Infektionen auch nach der Impfung häufig auftreten.

Warum mobilisiert die Regierung in einer Situation, in der die Wirksamkeit des Impfstoffs ebenfalls fraglich ist, ihre gesamte administrative Macht, um die gesamte Nation so energisch zu impfen? Auch die Medien werden als „Impfstoff-Hausierer“ bewertet.

Warum schürt die Regierung die Angst, dass man sich sofort mit dem Coronavirus ansteckt, wenn man sich nicht sofort impfen lässt, und präsentiert ein antihumanitäres Argument, dass „der Impfstoff Nebenwirkungen hat (wie den Tod), aber der Nutzen der Impfung größer ist“?

„Ist das noch eine normale Regierung, die darauf besteht, dass alle Menschen einen Impfstoff erhalten, der nicht verifiziert wurde, bei dem die Möglichkeit des Todes nach der Impfung besteht und Hunderte von Menschen tatsächlich nach der Impfung sterben?“ Die Frage beginnt sich zu stellen.

Der Verdacht liegt nahe, dass hier ein weltweiter Hype im Gange ist, der den Interessen und Zwecken bestimmter politischer Kräfte und der Befriedigung der Impfstoffhersteller mit den Steuergeldern der Bevölkerung dient. Die Beweise sind zu offensichtlich, um diese Behauptungen als Verschwörungstheorien abzutun.

Viele Länder haben Verbote für den Impfstoff von AstraZeneca verhängt, hauptsächlich in Europa. Die meisten europäischen Länder, darunter Dänemark, Italien, Österreich und Estland, Litauen, Luxemburg und Lettland, haben den Impfstoff von AstraZeneca verboten, und überall gibt es Proteste gegen den Impfstoff. Die Vereinigten Staaten erkennen den Impfstoff von AstraZeneca selbst nicht an, und viele US-Staaten haben die Masken verbannt und sind zu ihrem Alltag zurückgekehrt, obwohl die Impfstoffe weit unter den Standards der Herdenimmunität liegen.

Insbesondere ist es überraschend, dass Kinder und Jugendliche versuchen, sich impfen zu lassen, obwohl sie kein Problem mit COVID haben.

Es ist auch zweifelhaft, dass mehrere Impfstoffe altersabhängig wirken und nur in bestimmten Altersgruppen ein Risiko für Nebenwirkungen besteht, aber auch das wird in Korea nicht beobachtet.