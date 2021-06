Ist die vom Weltwirtschaftsforum erwartete Cyber-Pandemie schon da? Perspektive

sociable.co: Die Agenda des Cyber Polygon 2021 ist veröffentlicht. Die Diskussionen werden sich auf Ransomware, Angriffe auf die Lieferkette und digitale Währungen konzentrieren, wobei eines der gewünschten Ergebnisse die „internationale Regulierung im Netz“ sein wird.

Anknüpfend an die letztjährige Cyber-Pandemie-Simulation wird das diesjährige Cyber Polygon Live-Trainingsübungen abhalten, die auf „einen gezielten Supply-Chain-Angriff auf ein Unternehmens-Ökosystem in Echtzeit reagieren.“

Parallel zu den Trainingsübungen werden Diskussionen darüber stattfinden, wie man alles angehen kann, von Ransomware und Angriffen auf die Lieferkette bis hin zur Implementierung „widerstandsfähiger“ digitaler Währungen und dem Wunsch nach einer globalen Governance im Internet.

„Wir alle kennen das Schreckensszenario eines umfassenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, den Transport, die Krankenhausversorgung, unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen würde, aber wir schenken ihm immer noch zu wenig Aufmerksamkeit“ – Klaus Schwab, WEF, 2020

In seiner Eröffnungsrede auf dem Cyber Polygon 2020 warnte der Gründer und Vorstandsvorsitzende des World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, vor einer kommenden „Cyber-Pandemie“, die schlimmer sein würde als die aktuelle globale Krise.

„Die COVID-19-Krise wäre in dieser Hinsicht eine kleine Störung im Vergleich zu einem großen Cyber-Angriff.“

Schwab fügte hinzu, dass es „wichtig sei, die COVID-19-Krise als rechtzeitige Gelegenheit zu nutzen, um über die Lehren der Cybersecurity-Community nachzudenken und unsere Unvorbereitetheit auf eine mögliche Cyber-Pandemie zu verbessern.“

Ein Jahr später klingen Schwabs Worte prophetisch, denn Ransomware-Angriffe auf kritische Infrastrukturen auf der ganzen Welt haben das Transportwesen (Colonial Pipeline), Krankenhausdienste (Irlands HSE) und Lebensmittelversorgungsketten (JBS – ein WEF-Partner) zum Erliegen gebracht.

Die Cyber Polygon 2021 Agenda

Zu den Diskussionsthemen auf der diesjährigen Cyber Polygon 2021 Programmagenda gehören:

Neue Welt – neue Währung: Wie macht man das Finanzsystem widerstandsfähig gegen die Verbreitung digitaler Währungen?

Sprecher: Mark Barnett, Präsident, Europa, Mastercard Matthew Dill, Global Head of Strategic Partnerships and Ventures, Senior Vice President, Visa Bekämpfung von Ransomware:

Entwicklung einer internationalen Reaktion

Sprecher: Craig Jones, Direktor für Cyberkriminalität, INTERPOL Michael Daniel, Präsident und CEO, Cyber ​​Threat Alliance Teresa Walsh, Global Head of Intelligence, FS-ISAC

Widerstandsfähige Lieferketten: Schutz von Menschen durch Schutz von Unternehmen

Moderation: Troels Oerting, Vorsitzender von Bullwall Inc; Vorsitzender des Beirats des WEF Center for Cybersecurity (2018-2020) Zitat des Moderators: „Wir sind alle auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden und ‚meine Verletzlichkeit ist deine Verletzlichkeit und deine Verletzlichkeit ist meine.‘ Diese Realität in Kombination mit der schnellen Zunahme von IoT-Geräten und der Realität, dass „alles verbunden ist, alles erfasst, alles gespeichert und alles verwendet wird“, ändert die Regeln des Sicherheitsspiels grundlegend. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion zu diesem wichtigen Thema und darauf, von den Besten zu lernen.“ — Troels Oerting

Sprecher: Chris McCurdy, Vice President und General Manager, IBM Security Dorit Dor, Vice President of Products, Check Point Software Technologies Eva Chen, CEO, Trend Micro Eugene Kaspersky, Chief Executive Officer, Kaspersky Lab Internationale

Regulierung im Netz – eine Notwendigkeit: aber wie sieht es mit den Möglichkeiten aus?

Moderator: Jovan Kurbalija, Gründungsdirektor, Diplo Foundation Sprecher: Vuk Žugić, Botschafter, Koordinator für Wirtschafts- und Umweltaktivitäten, OSZE Andrey Vorobyov, Direktor, Koordinationszentrum für TLD .RU/.РФ

Und andere Punkte auf der Bucket List der Globalisten

Heute wurde Eugene Kaspersky auf der Website Cyber Polygon 2021 zitiert, wo er die Bedeutung eines „Cyber Immunity“ hervorhebt, der sich von der traditionellen Cybersecurity abwendet.

„Die moderne Landschaft der Cyberbedrohungen erfordert einen völlig neuen Ansatz: einen Wechsel von der traditionellen Cybersicherheit zum Konzept der ‚Cyber Immunity‘ – bei dem die Kosten eines erfolgreichen Cyberangriffs größer sind als der potenzielle Schaden“ – Eugene Kaspersky

Laut Kaspersky:

„Heutzutage geht es bei der Cybersicherheit nicht mehr nur um den einfachen Schutz von Endgeräten; sie ist zu einem kritischen Teil der Geschäfts- und Produktionsprozesse geworden.

„Informationssysteme müssen so konzipiert und hergestellt werden, dass sie die Ökosysteme, mit denen alles verbunden ist, schützen.“

Kaspersky hat schon vor der Pandemie von „Cyber-Immunität“ gesprochen.

Prophezeiungen einer Cyber-Pandemie

Vor den großen Ransomware-Angriffen auf kritische Infrastrukturen in diesem Jahr veröffentlichte das WEF am 18. Januar 2021 ein kurzes Video, in dem vor einem „Cyber-Angriff mit COVID-ähnlichen Merkmalen“ gewarnt wurde, der sich „schneller und weiter verbreiten würde als jeder biologische Virus“.

Während der letztjährigen Cyber Polygon 2020 Live-Sitzungen sagte Jeremy Jurgens, Chief Business Officer des WEF, dass die Verhinderung der nächsten Krise erfordern würde, dass alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft zusammenkommen.

„Ich gehe davon aus, dass die nächste Krise schneller sein wird, als das, was wir mit COVID gesehen haben. Die exponentielle Wachstumsrate wird viel steiler sein, die Auswirkung wird größer sein und als Ergebnis werden die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen noch bedeutender sein“ – Jeremy Jurgens, WEF, 2020

„Ich glaube, dass es eine weitere Krise geben wird“, sagte er. „Sie wird noch bedeutender sein. Wir müssen jetzt anfangen, uns darauf vorzubereiten.“

„Wir müssen frühzeitig mit der Zusammenarbeit und dem Verständnis beginnen, damit wir, wenn die Krise eintritt, in der Lage sind, effektiv auf sie zu reagieren.

„Es werden alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft zusammenkommen müssen, um das zu bewältigen“, fügte Jurgens hinzu.

„Ein Cyber-Angriff mit COVID-ähnlichen Eigenschaften würde sich schneller und weiter verbreiten als jeder biologische Virus“ – World Economic Forum, 2021

Zu den Trends, die sich aus den Diskussionen der letztjährigen Cyber-Pandemie-Simulation herauskristallisierten, gehören:

Der Wunsch nach einer stärkeren Konsolidierung und Zentralisierung der Macht zwischen Unternehmen und Staaten

Der Wunsch nach einer Zensur von Fake News, Desinformation und Fehlinformationen

Der Wunsch nach der Einführung digitaler Identitätssysteme (Tony Blair war einer der Hauptbefürworter bei Cyber Polygon 2020)

Werden die Diskussionen und politischen Empfehlungen, die aus Cyber Polygon 2021 hervorgehen, genauso prophetisch sein wie in früheren Pandemie-Simulationen?

Ereignis 201 und Cyber Polygon Pandemie-Simulation Politikgestaltung

Nur wenige Monate vor dem Ausbruch des Coronavirus COVID-19 veranstaltete das WEF zusammen mit der Johns Hopkins und der Bill and Melinda Gates Foundation am 18. Oktober 2019 eine Pandemie-Übung namens Event 201, die speziell eine Coronavirus-Pandemie simulierte, um die globale Bereitschaft zu messen.

Event 201 simulierte „einen Ausbruch eines neuartigen zoonotischen Coronavirus, das von Fledermäusen über Schweine auf Menschen übertragen wird und schließlich effizient von Mensch zu Mensch übertragbar ist, was zu einer schweren Pandemie führt“, heißt es auf der Szenario-Seite von Event 201.

„Der Erreger und die Krankheit, die er verursacht, sind größtenteils SARS nachempfunden, aber er ist eher in der Gemeinschaftsumgebung durch Menschen mit milden Symptomen übertragbar.“

Die Empfehlungen von Event 201 forderten eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor und betonten gleichzeitig die Wichtigkeit, Partnerschaften mit nicht gewählten, globalen Institutionen wie der WHO, der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und der International Air Transport Organization aufzubauen, um eine zentralisierte Reaktion durchzuführen.

Viele Szenarien, die aus dem Event 201 hervorgingen, wurden im Jahr 2020 Realität, darunter:

Abriegelung unter den Regierungen

Massive Zensur

Globale wirtschaftliche Zusammenbrüche

Gesellschaftliche Umwälzungen

Und mehr

Die oben genannten Zutaten sind alle notwendig, um den großen Reset des WEF für die Weltwirtschaft und alle gesellschaftlichen Verträge einzuleiten.

Im vergangenen Jahr haben sich das Weltwirtschaftsforum und seine Partner auf eine mögliche Cyber-Pandemie vorbereitet.

Und wie ein Uhrwerk wurde die Welt seit dem Abschluss von Cyber Polygon 2020 von einer Welle von Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen erschüttert.

Angesichts der bemerkenswert genauen Erfolgsbilanz der nicht gewählten Globalisten bei der Simulation von Ereignissen kurz vor deren Eintreten, ist die WEF-Vorwegnahme einer Cyber-Pandemie bereits eingetreten, oder steht das Schlimmste noch bevor?