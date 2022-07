Bewaffnen Sie die Ukraine jetzt: Kalifornien, das Vereinigte Königreich, Texas, Italien und Japan brauchen Sie

Phil Butler ist ein politischer Ermittler und Analyst, ein Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Geld. Es gibt eine Menge sehr reicher Leute, die mit dem Ukraine-Konflikt verdammt viel Geld verdienen. Große Überraschung, nicht wahr? Die meisten von Ihnen, die dies lesen, sind wahrscheinlich wie ich. Sie können erkennen, was wirklich vor sich geht, wenn Sie die Wall Street beobachten.

Nehmen Sie zum Beispiel den idiotischen Hype um die mobilen Raketensysteme HIMARS, die US-Präsident Biden in die Ukraine geschickt hat. Laut jedem bezahlten Experten westlich des Dnjepr ist das ein „game changer“. Nun ja, es ist ein Spielveränderer, schon klar, nur findet das Spiel nicht auf dem Schlachtfeld statt. HIMARS, die amerikanische Version des russischen 9A52-4 Tornado, wird von Lockheed Martin hergestellt.

Um also die Wahrheit über den bevorstehenden Sieg oder die Niederlage Russlands in der Ukraine herauszufinden, müssen wir uns nur die Aktienkurse, Daten und strategischen Schritte der USA ansehen, die nur darauf abzuzielen scheinen, die Ukraine zu unterstützen. Betrachtet man die Lockheed-Aktie ein paar Tage vor dem Einmarsch der Russen in die Ostukraine, so lag der Kurs bei 386,46 $. Am Tag, nachdem die russischen Einheiten die Grenze überschritten hatten, lag LMT bei 409,49 $. Bis zum 4. März kletterte der Kurs auf 458,15 $, d.h. etwa 72 $ pro Aktie.

Diejenigen unter Ihnen, die diesen Konflikt (und andere) nicht mit den Augen der Finanzwelt verfolgt haben, sind vielleicht skeptisch. Vielleicht sind die Aktiengewinne reaktionär? Aber nein, die Korrelation zwischen den Ankündigungen des Weißen Hauses, den Erlassen des US-Außenministeriums, dem Säbelrasseln der NATO und anderen Ereignissen zeigt ein klares Muster. Und diejenigen, die wissen, was wirklich vor sich geht, räumen auf. In der ersten Reihe hinter den Strippenziehern Biden oder Ursula von der Leyen stehen die Eliten, die die Zeitungen leiten. Ach ja. Würden Sie sich nicht auch über eine Mitternachtsmeldung über ein Waffensystem freuen, das in ein Kriegsgebiet geliefert wird, bevor der Markt öffnet?

Man muss kein großer Denker sein, um sich den Buddy-Buddy-Club vorzustellen, der den Westen regiert. HIMARS? Zwölf oder zwanzig mobile Raketensysteme, die in den Kampf geworfen werden, verändern die Geschichte! Die meisten Menschen wissen nicht, dass die Russen über eine viel bessere ähnliche Waffe verfügen und viel mehr davon. Der 9A52-4 Tornado ist Russlands neuester 300 mm Mehrfachraketenwerfer. Er hat eine viel größere Reichweite, feuert doppelt so viele Lenkraketen ab, und die Russen haben Hunderte davon. Aber Waffensysteme sind eigentlich nebensächlich.

Was die Russen nicht haben, sind das Wall Street Journal, Bloomberg, die New York Times, der US-Verteidigungsminister und der amerikanische Präsident, der für Lockheed Martin wirbt. Selbst wenn RT, RIA Novosti oder Channel One die Wall Street kippen wollten, sind die Russen westlich des Donbass völlig aus dem Informationsspiel ausgeschlossen. Stellen Sie sich die Kontrolle dort vor. Nicht einer von einer Million Amerikanern kennt die Wahrheit. Ein Dutzend amerikanischer Waffen, selbst Atomwaffen, können Russland nicht einen Zentimeter zurückdrängen. Die HIMARS-Werbekampagne ist gut für die Aktienkurse und die Öffentlichkeitsarbeit. Das war’s.

Ich denke, das Spiel funktioniert folgendermaßen. Die Eliten, die den militärisch-industriellen Komplex in Washington leiten, schließen sich mit ihrem Präsidenten zusammen. Jemand hoch oben im Außenministerium kontaktiert den ukrainischen Marionettenführer Zelenskyy. In der Zwischenzeit wird im Weißen Haus oder im Kongress ein Gesetzentwurf oder ein Memorandum in Umlauf gebracht. Zelenskyy wird auf einer IMAX-Leinwand irgendwo in Hollywood oder Washington gezeigt. Dann stellt der Schauspieler/Komiker eine Forderung nach bestimmten Waffensystemen wie dem HIMARS auf. Die Medien greifen dies auf, und die Aktien von Rüstungsunternehmen, die an diese Systeme gebunden sind, stürzen ab. Ein Beispiel dafür ist der Kurssprung von Lockheed am 14. April auf 467,66 $. Am selben Tag meldete ein zweites Verteidigungsmedium, dass Joe Biden 800 Millionen Dollar an Hilfen zur Verfügung stellt, die auch Zelenskyys Antrag beinhalten. Fox News berichtete über Zelenskyys Antrag am Tag zuvor. Ich überlasse es Ihnen, sich auszurechnen, wie man mit Vorwissen einen Haufen Geld machen kann. Dann rechnen Sie mit wirklich bösen Buben.

Die Krise in Osteuropa ist ein echter Geldbringer. Herr Putin sollte für alle Beschäftigten der amerikanischen Rüstungsindustrie ein Held sein, wenn die Wahrheit bekannt wird. Das Pentagon und Lockheed Martin haben gerade einen Vertrag über den Bau von 375 F-35-Mehrzweckflugzeugen in den nächsten drei Jahren unterzeichnet. Das nenne ich Arbeitsplatzsicherheit. Die Flugzeuge haben einen Preis von knapp 100 Millionen Dollar, falls es Sie interessiert. Die Lockheed-Aktie lag am 18. Februar 2022 bei 386,46 $ und am 4. März bei 458,15 $. Betrachtet man jedoch die Volumina und Preistrends, so wird deutlich, dass zu den entscheidenden Zeitpunkten viel spekulativer Handel stattfand. Das ist wohl die größere Geschichte für jemanden, der genug Geld hat, um herauszufinden, wer gekauft und verkauft hat.

Was klar ist, sind die Mittel, das Motiv und die Gelegenheit für dieses größte Verbrechen gegen die Menschheit im neuen Jahrhundert. Könnten unsere Führer es tun? Wäre es für sie von Vorteil, es zu tun? Ist der Zeitpunkt richtig, um aus all dem Leid, das wir gerade durchmachen, riesige Gewinne zu machen? Sie haben sogar einen Social-Media-Hashtag für ihre Marktmanipulation erfunden: #ArmUkraineNow.

Oh, der Titel, den hätte ich fast vergessen. Der Mittelteil der F-35 von Lockheed Martin wird in Kalifornien hergestellt, das Heck wird in Großbritannien gebaut und die einzelnen Teile werden je nachdem in Texas, Italien oder Japan zusammengesetzt. Allein in Texas beschäftigt Lockheed 55.000 Menschen. Wir sprechen von einem Netzwerk für Tod und Zerstörung, Profit und Schmerz – wir Amerikaner wissen, wie man Geschäfte macht.