Offizielle Regierungsdokumente zeigen, dass die Behörden die Affenpocken benutzen, um die Tatsache zu vertuschen, dass die COVID-19-Impfstoffe das erworbene Immundefizienzsyndrom verursachen

Die neu aufkommende Hysterie über das angebliche Auftreten von „Affenpocken“ in den westlichen Ländern ist nicht das, was sie zu sein scheint. Wir sind nicht Zeuge, wie das Affenpockenvirus zum ersten Mal in den Ländern der ersten Welt um sich greift.

Stattdessen sind wir Zeugen des jüngsten Versuchs, drakonische Biosicherheitsmaßnahmen voranzutreiben, indem die verheerenden Schäden am Immunsystem von Menschen, die mit dem Covid-19-Impfstoff geimpft wurden, auf monumentale Weise vertuscht werden. Die Schäden sind so schwerwiegend, dass sie mit dem erworbenen Immundefektsyndrom verglichen werden können.

Und wir können es beweisen…

Affenpocken beim Menschen sind eine Zoonose, von der man annimmt, dass sie in der Regel sporadisch im tropischen Regenwald West- und Zentralafrikas auftritt. Das genaue Auftreten und die geografische Verteilung sind jedoch unbekannt, da viele Fälle nicht erkannt werden. Der Grund dafür ist, dass sie häufig mit Windpocken / Gürtelrose verwechselt wird.

Laut einer 1988 veröffentlichten wissenschaftlichen Studie wurden zwischen 1981 und 1986 in Zaire (der heutigen Demokratischen Republik Kongo) 977 Personen mit Hautausschlägen, die klinisch nicht als menschliche Affenpocken diagnostiziert wurden, im Labor untersucht.

Die Ergebnisse lauteten wie folgt.

3,3 % der Fälle von Affenpocken beim Menschen wurden bei 730 Patienten gefunden, bei denen Windpocken diagnostiziert wurden, 7,3 % bei den Fällen, die als „atypische Windpocken“ diagnostiziert wurden, und 6,1 % bei den Fällen mit Hautausschlag, bei denen die klinische Diagnose nicht gestellt werden konnte. Die diagnostischen Schwierigkeiten beruhten hauptsächlich auf klinischen Merkmalen, die für Windpocken charakteristisch sind: regionaler Pleomorphismus (in 46 % der fehldiagnostizierten Fälle), unbestimmte Körperverteilung der Hautausschläge (49 %) und zentripetale Verteilung der Hautläsionen (17 %). Eine Vergrößerung der Lymphknoten wurde bei 76 % der fehldiagnostizierten Patienten festgestellt. In Ermangelung von Pocken besteht das Hauptproblem bei der klinischen Diagnose in der Unterscheidung zwischen menschlichen Affenpocken und Windpocken.

Können Sie wesentliche Unterschiede zwischen den beiden folgenden Bildern erkennen?

Windpocken / Gürtelrose

Affenpocken

Jetzt wird klar, warum die Krankheit regelmäßig falsch diagnostiziert wurde.

Affenpocken beim Menschen wurden erstmals 1970 in der Demokratischen Republik Kongo bei einem 9-jährigen Jungen festgestellt. Seitdem sind in 11 afrikanischen Ländern Fälle von Affenpocken beim Menschen gemeldet worden. Erst im Jahr 2003 wurde der erste Ausbruch der Affenpocken außerhalb Afrikas gemeldet, und zwar in den Vereinigten Staaten.

Das Wichtigste, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass die angebliche Affenpockenerkrankung extrem selten ist, selten außerhalb Afrikas vorkommt und noch nie in mehreren Ländern außerhalb Afrikas gleichzeitig aufgetreten ist.

Finden Sie es daher nicht seltsam, dass plötzlich Fälle von Affenpocken in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Schweden, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland gleichzeitig gemeldet werden?

Vor allem, wenn die Weltgesundheitsorganisation bestätigt hat, dass es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass das Affenpockenvirus mutiert ist.

Aber wenn Sie das nicht seltsam finden, dann könnte die folgende Karte mit den Ländern, in denen die Covid-19-Injektion von Pfizer hauptsächlich verabreicht wurde, Ihre Meinung ändern.

Denn es gibt Anzeichen dafür, dass wir nicht Zeugen eines Ausbruchs von Affenpocken in Ländern der ersten Welt sind. Stattdessen werden wir Zeuge der Folgen der Schädigung des Immunsystems durch die Covid-19-Injektionen in eben diesen Ländern der ersten Welt, und die Behörden beeilen sich, dies zu vertuschen.

Das Herpes-Simplex-Virus (HSV) ist eine häufige Ursache für eitrige Hauterkrankungen sowohl bei immungeschwächten als auch bei immunkompetenten Personen. Die meisten mit HSV infizierten Personen haben entweder keine oder nur leichte Symptome, die unbemerkt bleiben.

Wenn Symptome auftreten, zeigen sie sich zunächst in Form von Kribbeln und/oder Rötungen, gefolgt von blasenartigen Läsionen, die sich rasch zu offenen, nässenden Wunden entwickeln. Die Wunden sind oft sehr schmerzhaft und können von Fieber und geschwollenen Lymphdrüsen begleitet sein.

Genau wie Affenpocken.

Bei immungeschwächten Menschen, z. B. bei Menschen mit erworbenem Immundefektsyndrom, können die Häufigkeit und die Symptome von HSV-Ausbrüchen manchmal schwerwiegend sein und sich vom Mund oder den Genitalien auf tiefer liegende Gewebe in der Lunge oder im Gehirn ausbreiten. Daher wurde HSV als „AIDS-definierender Zustand“ eingestuft, wenn er länger als einen Monat anhält oder in der Lunge, den Bronchien oder der Speiseröhre auftritt.

Wussten Sie, dass Herpes als unerwünschtes Ereignis von besonderem Interesse (AESI) von Pfizer im Zusammenhang mit ihrer Covid-19-Injektion aufgeführt wird? Es ist verständlich, dass Sie das nicht wussten, denn es wurde erst kürzlich in den vertraulichen Pfizer-Dokumenten aufgedeckt, die die FDA auf gerichtliche Anordnung im Jahr 2022 veröffentlichen musste.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente

Die US Food and Drug Administration (FDA) versuchte, die Veröffentlichung der Sicherheitsdaten des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer 75 Jahre lang hinauszuzögern, obwohl sie die Injektion nach nur 108 Tagen Sicherheitsüberprüfung am 11. Dezember 2020 genehmigt hatte.

Doch Anfang Januar 2022 ordnete Bundesrichter Mark Pittman die Freigabe von 55.000 Seiten pro Monat an. Bis Ende Januar wurden 12.000 Seiten freigegeben.

Seitdem hat das PHMPT alle Dokumente auf seiner Website veröffentlicht. Die letzte Veröffentlichung erfolgte am 2. Mai 2022.

Eines der Dokumente, die in dem Datendump enthalten sind, ist „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“. Seite 21 des vertraulichen Dokuments enthält Daten zu unerwünschten Ereignissen von besonderem Interesse, darunter insbesondere Herpes-Virusinfektionen.

Dem Dokument zufolge hat Pfizer bis Ende Februar 2021, also nur zwei Monate nach Erteilung der Notfallzulassung für den Impfstoff in den USA und im Vereinigten Königreich, 8 152 Meldungen über Herpesinfektionen erhalten, von denen 18 bereits zu einem Syndrom der multiplen Organfunktionsstörung geführt haben.

Das Syndrom der multiplen Organdysfunktion (MODS) ist eine systemische, dysfunktionale Entzündungsreaktion, die einen langen Aufenthalt auf der Intensivstation erfordert. Es ist durch eine hohe Sterblichkeitsrate gekennzeichnet, die von der Anzahl der betroffenen Organe abhängt. Es kann durch eine Herpesinfektion verursacht werden, wie diese wissenschaftliche Studie beweist.

Es sei darauf hingewiesen, dass laut der Studie ein septischer Schock zusammen mit multiplem Organversagen zum Tod der Person führte, denn wir werden uns in Kürze mit der Sepsis befassen.

In den vertraulichen Pfizer-Dokumenten wird auch eine andere Erkrankung aufgeführt, die extreme Ähnlichkeiten mit den Affenpocken aufweist: die autoimmune Blasenbildung.

Diese Erkrankung ist in der 9-seitigen Liste der unerwünschten Ereignisse von besonderem Interesse am Ende des Dokuments reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf von Pfizer versteckt.

Die Autoimmunerkrankung Blasenbildung verursacht Blasen auf der Haut und den Schleimhäuten im ganzen Körper. Sie kann den Mund, die Nase, den Rachen, die Augen und die Genitalien betreffen. Die Krankheit ist noch nicht vollständig erforscht, aber „Experten“ gehen davon aus, dass sie ausgelöst wird, wenn eine Person, die eine genetische Veranlagung dazu hat, mit einem Umweltauslöser in Kontakt kommt. Dabei kann es sich um eine Chemikalie oder ein Medikament handeln. Wie zum Beispiel die Covid-19-Injektion von Pfizer?

Da wir nun wissen, dass Pfizer mehrere Erkrankungen mit sehr ähnlichen Symptomen wie Affenpocken als „unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse für seine Covid-19-Injektion“ aufgeführt hat, wäre es sehr hilfreich zu wissen, ob diese Erkrankungen in der Praxis tatsächlich regelmäßig aufgetreten sind. Glücklicherweise verfügen die U.S. Centers for Disease Control über ein sehr nützliches Instrument, mit dem wir das herausfinden können.

In den USA gemeldete unerwünschte Ereignisse

Das von den Centers for Disease Control (CDC) betriebene Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) enthält historische Daten über unerwünschte Wirkungen, die für jeden in den USA verabreichten Impfstoff gemeldet wurden, und kann hier aufgerufen werden.

Wir haben die Datenbank mehrfach durchsucht und die Daten in Diagramme importiert. Hier ein Beispiel dafür, was Sie finden werden, wenn Sie die Suche selbst durchführen.

Im Folgenden finden Sie eine Liste aller Impfstoffe gegen Herpes, Pocken, Windpocken, Hepatitis usw.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Suchergebnisse zu den Nebenwirkungen der oben genannten Impfstoffe im Zusammenhang mit Herpes-Infektionen zwischen 2008 und 2020.

Das folgende Diagramm zeigt die an VAERS gemeldeten unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit Herpes, Gürtelrose und dem Syndrom der multiplen Organdysfunktion. Sie zeigt die Anzahl der unerwünschten Ereignisse, die für die Grippeimpfstoffe, alle Impfstoffe zusammen (außer Covid-19-Injektionen) und die HPV-/Smallpox-Impfstoffe zwischen 2008 und 2020 gemeldet wurden. Sowie die Anzahl der gemeldeten unerwünschten Ereignisse bei den Covid-19-Injektionen bis zum 13. Mai 2022.

Wie Sie sehen können, haben die Covid-19-Injektionen die meisten Herpesinfektionen verursacht, und dies innerhalb von 17 Monaten. Vergleicht man diese Zahlen mit der Anzahl der gemeldeten Herpesausbrüche durch die HPV- und Pockenimpfstoffe in 13 Jahren, so sind diese Zahlen äußerst besorgniserregend.

Viele werden argumentieren, dass dies nichts mit der Impfung zu tun haben könnte und einfach nur darauf zurückzuführen ist, dass so viele Covid-19-Injektionen verabreicht wurden. Aber dieselben Leute, die das behaupten, wollen auch keine Beweise dafür vorlegen. Also werden wir es tun.

Nach Angaben von „Our World in Data“ wurden bis zum 6. Mai 2022 in den USA insgesamt 579,9 Millionen Covid-19-Injektionen verabreicht.

Doch nach Angaben der CDC wurden zwischen 2008 und 2020 in den USA insgesamt 1,72 Milliarden Grippeimpfstoffe verabreicht.

Wie Sie sehen können, wurden also allein zwischen 2008 und 2020 mehr als dreimal so viele Grippeimpfungen verabreicht.

Da wir nun diese Zahlen kennen, können wir sie verwenden, um die Rate der unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit Herpes usw. pro 1 Million verabreichter Dosen zu berechnen. Dazu müssen wir nur die folgende Berechnung durchführen –

Anzahl der verabreichten Dosen / 1 Million = Y

Anzahl der unerwünschten Ereignisse / Y = Rate der unerwünschten Ereignisse pro 1 Million Dosen

Das folgende Diagramm zeigt die Antwort auf diese Berechnung –

Die Rate der gemeldeten Herpesinfektionen als Nebenwirkungen der Grippeimpfungen liegt bei 0,75 unerwünschten Ereignissen pro 1 Million verabreichter Dosen. Die Rate der Herpesinfektionen, die als Nebenwirkungen der Covid-19-Injektionen gemeldet wurden, liegt jedoch bei 31,31 unerwünschten Ereignissen pro 1 Million verabreichter Dosen.

Das ist ein Unterschied von 4.075 % und deutet auf ein sehr ernstes Problem hin. Doch welcher Mechanismus der Covid-19-Impfung ist dafür verantwortlich?

Die Antwort liegt in der Tatsache, dass die Covid-19-Injektionen bei den Empfängern ein erworbenes Immunschwächesyndrom hervorrufen.

Durch Impfung erworbenes Immunschwächesyndrom (VAIDS)

Regierungen in aller Welt haben monatelang stillschweigend Daten veröffentlicht, die stark darauf hindeuten, dass die Covid-19-Injektionen das natürliche Immunsystem erheblich schädigen und bei den Empfängern eine neue Form des erworbenen Immunschwächesyndroms hervorrufen.

Hier ein Beispiel für diese Daten der UK Health Security Agency (UKHSA).

Die folgende Tabelle wurde aus den Fallratentabellen in den UKHSA-Impfüberwachungsberichten der Woche 3, Woche 7 und Woche 13 zusammengesetzt und zeigt die Covid-19-Fallraten pro 100 000 Einwohner in der ungeimpften und dreifach geimpften Bevölkerung in England.

Wie Sie aus der obigen Tabelle ersehen können, waren die Fallraten pro 100 000 Einwohner in diesen drei Monaten bei der dreifach geimpften Bevölkerung am höchsten, mit Ausnahme der 18- bis 29-Jährigen nur im Bericht für Woche 3 und der unter 18-Jährigen in allen drei Monaten. Bemerkenswert ist jedoch der rasche Rückgang der Raten bei den nicht geimpften Kindern im Vergleich zu dem geringen Rückgang der Raten bei den geimpften Kindern.

Anhand dieser Raten können wir die reale Wirksamkeit des Impfstoffs mit der Wirksamkeitsformel von Pfizer berechnen

Ungeimpfte Fallrate – Geimpfte Fallrate / Ungeimpfte Fallrate x 100

Das folgende Diagramm zeigt die Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs bei der dreifach geimpften Bevölkerung in England in den Berichten für Woche 3, Woche 7 und Woche 13 des Jahres 2022.

Wie Sie aus der obigen Grafik ersehen können, war die Wirksamkeit Anfang 2022 deutlich schlechter als im Oktober, und Ende März war sie sogar noch katastrophaler.

Die Daten zeigen, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs von Monat zu Monat abnahm, wobei die niedrigste Wirksamkeit bei den 60- bis 69-Jährigen mit einem schockierenden Minus von 391 % verzeichnet wurde. Diese Altersgruppe verzeichnete auch den stärksten Rückgang, der in Woche 3 noch bei minus 104,69 % lag.

Einer der besorgniserregendsten Rückgänge der Impfeffektivität wurde jedoch bei den 18- bis 29-Jährigen verzeichnet, die von +10,19 % in Woche 3 auf -231 % in Woche 12 des Jahres 2022 fielen.

Eine negative Impfeffektivität deutet auf eine Schädigung des Immunsystems hin, denn die Impfeffektivität ist nicht wirklich ein Maß für die Wirksamkeit eines Impfstoffs. Sie ist ein Maß für die Leistung des Immunsystems einer geimpften Person im Vergleich zur Leistung des Immunsystems einer ungeimpften Person.

Der Covid-19-Impfstoff soll Ihr Immunsystem darauf trainieren, das Spike-Protein des ursprünglichen Stammes des Covid-19-Virus zu erkennen. Dies geschieht, indem Ihre Zellen angewiesen werden, das Spike-Protein zu produzieren, woraufhin Ihr Immunsystem Antikörper produziert und sich daran erinnert, diese später zu verwenden, wenn Sie dem Spike-Teil des Covid-19-Virus erneut begegnen.

Aber der Impfstoff bleibt nicht in der Nähe, nachdem er das anfängliche Training absolviert hat, sondern überlässt es Ihrem Immunsystem, sich um den Rest zu kümmern. Wenn die Behörden also sagen, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe mit der Zeit nachlässt, meinen sie in Wirklichkeit, dass die Leistung Ihres Immunsystems mit der Zeit nachlässt.

Das Problem, das wir in den offiziellen Daten sehen, ist, dass das Immunsystem nicht zu seinem ursprünglichen und natürlichen Zustand zurückkehrt. Das folgende Diagramm zeigt die Leistung des Immunsystems der dreifach geimpften Bevölkerung in England nach Altersgruppen in vierwöchigen Zeiträumen, verglichen mit dem natürlichen Immunsystem der ungeimpften Bevölkerung –

Ende März 2022 war die Leistung des Immunsystems bei den 60- bis 69-Jährigen mit schockierenden minus 80 % am niedrigsten, aber alle dreifach Geimpften im Alter von 30 bis 59 Jahren lagen mit einer Leistung des Immunsystems zwischen minus 75 % und minus 76 % nicht weit dahinter.

Sogar die 18- bis 29-Jährigen lagen mit minus 70 % in diesem Bereich und fielen von einer Leistung des Immunsystems von +11,35 % zwischen Woche 51 und Woche 2, was bedeutet, dass sie den schnellsten Rückgang der Leistung des Immunsystems erlitten haben.

Dies hat sich auch in Todesfällen niedergeschlagen.

Das folgende Diagramm zeigt die Covid-19-Todesfälle pro 100 000 Einwohner in England im März 2022 auf der Grundlage der von der UKHSA veröffentlichten Daten.

Das bedeutet, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs in der Praxis gegen den Tod –

All dies deutet auf das durch den Covid-19-Impfstoff erworbene Immunschwächesyndrom hin, das wiederum zur Aktivierung ruhender Herpesinfektionen führen kann, und weitere Daten aus dem VAERS-System der Centers for Disease Control bestätigen dies.

Das folgende Diagramm zeigt den prozentualen Anteil aller oben genannten AIDS-assoziierten unerwünschten Wirkungen, die VAERS für alle Impfstoffe nach Jahren gemeldet wurden.

Einundfünfzig Prozent aller seit dem Jahr 2000 gemeldeten unerwünschten Wirkungen im Zusammenhang mit AIDS wurden im Jahr 2021 gemeldet, und weitere 16 % wurden bisher im Jahr 2022 gemeldet.

Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl der erworbenen Immunstörungen, einschließlich AIDS, die VAERS als Nebenwirkungen aller Impfstoffe (einschließlich der Covid-19-Impfstoffe) gemeldet wurden, aufgeschlüsselt nach dem Jahr, in dem sie gemeldet wurden, bzw. nur für die Covid-19-Impfstoffe.

In den Jahren 2021 und 2022 gab es bisher einen enormen Anstieg der Meldungen, wobei die überwiegende Mehrheit auf die Covid-19-Injektionen zurückzuführen ist.

Zwischen 2000 und 2020 wurden durchschnittlich 31 erworbene Immunstörungen als unerwünschte Reaktionen auf einen Impfstoff gemeldet.

Die Gesamtzahl der im Jahr 2021 als Nebenwirkungen gemeldeten erworbenen Immunstörungen betrug 386. Dies entspricht einem Anstieg von 1145 %.

Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle unerwünschten Wirkungen an VAERS gemeldet werden. Die CDC hat zugegeben, dass nur 1 bis 10 % der unerwünschten Wirkungen tatsächlich an das System gemeldet werden. Eine brillante Analyse von Jessica Rose, Phd, schätzt die Dunkelziffer jedoch auf mindestens 41,3. Siehe hier.

Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl der häufigen Krebserkrankungen, die normalerweise mit AIDS in Verbindung gebracht werden, die VAERS als unerwünschte Reaktionen auf alle Impfstoffe (einschließlich der Covid-19-Impfungen) gemeldet wurden, aufgeschlüsselt nach dem Jahr, in dem sie gemeldet wurden, und nur für die Covid-19-Impfstoffe.

Wie Sie sehen können, gab es 2021 und 2022 einen enormen Anstieg der Meldungen, wobei die große Mehrheit auf die Covid-19-Injektionen zurückzuführen ist.

Die durchschnittliche Zahl der häufigen Krebserkrankungen im Zusammenhang mit AIDS, die zwischen 2000 und 2020 als Nebenwirkungen eines Impfstoffs gemeldet wurden, liegt bei 21,3.

Die Gesamtzahl der im Jahr 2021 als Nebenwirkungen gemeldeten häufigen Krebserkrankungen im Zusammenhang mit AIDS betrug 430. Dies bedeutet einen Anstieg um 1919 %.

Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl der Herpesinfektionen/-komplikationen, die VAERS als unerwünschte Reaktionen auf alle Impfstoffe (einschließlich der Covid-19-Impfungen) gemeldet wurden, aufgeschlüsselt nach dem Jahr, in dem sie gemeldet wurden, und aufgeschlüsselt nach dem Jahr, in dem sie gemeldet wurden.

Wir gehen davon aus, dass Sie langsam das Muster erkennen? Ein weiterer enormer Anstieg in den Jahren 2021 und 2022.

Die durchschnittliche Zahl der Herpesinfektionen, die zwischen 2000 und 2020 als unerwünschte Reaktion auf einen Impfstoff gemeldet wurden, beträgt 926.

Die Gesamtzahl der im Jahr 2021 als Nebenwirkungen gemeldeten Herpesinfektionen belief sich auf 18.336. Dies bedeutet einen Anstieg um 1880 %.

Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl der Sepsisfälle, die VAERS als unerwünschte Reaktionen auf alle Impfstoffe (einschließlich der Covid-19-Impfstoffe) gemeldet wurden, aufgeschlüsselt nach dem Jahr, in dem sie gemeldet wurden, und aufgeschlüsselt nach dem Jahr, in dem sie gemeldet wurden.

Sepsis ist die extreme Reaktion des Körpers auf eine Infektion. Sie ist ein lebensbedrohlicher medizinischer Notfall. Eine Sepsis entsteht, wenn eine bereits bestehende Infektion eine Kettenreaktion im gesamten Körper auslöst. Infektionen, die zu einer Sepsis führen, beginnen am häufigsten in der Lunge, den Harnwegen, der Haut oder dem Magen-Darm-Trakt.

Die durchschnittliche Zahl der Sepsisfälle, die zwischen den Jahren 2000 und 2020 als unerwünschte Reaktion auf einen Impfstoff gemeldet wurden, beträgt 75.

Die Gesamtzahl der Sepsisfälle, die im Jahr 2021 als unerwünschte Reaktionen gemeldet wurden, betrug 1593. Dies entspricht einem Anstieg von 2024 %.

Dies ist nicht nur auf das Vereinigte Königreich und die USA beschränkt. Die gleichen Muster sind auch in Kanada und Neuseeland zu beobachten. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass die Covid-19-Injektionen bei den Empfängern ein erworbenes Immundefektsyndrom auslösen.

Dies wiederum führt zu einem Aufflammen von Herpesinfektionen, die zu Erkrankungen wie Gürtelrose, Autoimmunblasenbildung und multiplen Organdysfunktionen führen. Aber die Behörden erzählen Ihnen, dass die Affenpocken daran schuld sind, um die Folgen der Schädigung des natürlichen Immunsystems durch die Covid-19-Impfung zu vertuschen.

Darauf deuten die vertraulichen Pfizer-Dokumente hin, darauf deuten die VAERS-Datenbank der Centers for Disease Control, darauf deuten weltweit veröffentlichte Regierungsdaten hin, und darauf deutet diese im Oktober 2021 veröffentlichte wissenschaftliche Studie.

Die Frage ist nun, wie weit die Behörden bereit sind, in dieser Sache zu gehen. Die britische Regierung „rät“ bereits, dass identifizierte enge Kontaktpersonen von „bestätigten“ Affenpockenfällen für mindestens drei Wochen isoliert werden sollten. Werden die „Affenpocken“ als neuester Vorwand benutzt, um drakonische Biosicherheitsmaßnahmen und globale Machtansprüche weiter voranzutreiben?

Die Tatsache, dass der angebliche Ausbruch der Affenpocken vom Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zum internationalen Gesundheitsnotfall erklärt wurde, der das Expertengremium der WHO überstimmt hat, nachdem dieses gegen die Ausrufung des PHEIC gestimmt hatte, bedeutet, dass wir es bald herausfinden werden.