BEWEIS: US-Regierung beabsichtigt, mit dem 3. Weltkrieg den totalen Atomkrieg zu „GEWINNEN“.

Die US-Regierung beabsichtigt nun eindeutig einen umfassenden nuklearen Blitzangriff gleichzeitig gegen Russland, China und möglicherweise auch Nordkorea, obwohl wissenschaftliche Analysen zeigen, dass die Folge eines solchen Dritten Weltkriegs ein Absterben des gesamten Planeten um mindestens 50 % sein wird Die menschliche Bevölkerung des Planeten wurde bereits in den ersten zwei Jahren nach den Explosionen zerstört.

Am 29. August titelte Dr. Theodore Postol vom MIT, Amerikas führender Atomkriegswissenschaftler, am Quincy Institute, dem führenden Think Tank zum Thema Atomkrieg: „ Bidens ‚neue‘ Nuklearstrategie und der Superzünder, der sie auslöst: Das Militär rüstet bereits Sprengköpfe auf, die in der Lage sind, gleichzeitig einen Krieg mit China und Russland zu führen.“

Dr. Postol berichtet:

Obwohl jede technisch korrekte Einschätzung der physischen Folgen des groß angelegten Einsatzes von Atomwaffen sofort zeigt, dass es keine Bedeutung hat, einen Atomkrieg zu „gewinnen“, haben die Vereinigten Staaten nachdrücklich die Entwicklung von Atomwaffentechnologien betont, die nur dann Sinn machen könnten, wenn sie vorhanden wären Der beabsichtigte Zweck besteht darin, Atomkriege zu führen und zu gewinnen.

Der Superzünder ist genau diese Art von Technologie.

Zumindest im Hinblick auf Strategien zur Bekämpfung des Atomkrieges ist es den USA jetzt möglich, die mehr als 300 Interkontinentalraketen auf Silobasis anzugreifen, die China seit etwa 2020 gebaut hat, mit der großen Anzahl verfügbarer 100-kt-W-76-Trident-II-Sprengköpfe . Die rasche Ausweitung der „Hard-Target-Kill-Fähigkeit“ des 100-kt-Sprengkopfs W-76 ermöglicht es den USA gleichzeitig auch, die rund 300 silobasierten russischen Interkontinentalraketen anzugreifen.

Die Entwicklung und der Einsatz dieser Art von Präventivschlagtechnologien in irreführende Begriffe wie „Stärkung der Abschreckung“ zu fassen, täuscht die militärische und politische Führung Russlands und Chinas nicht. Vielmehr bleibt ihnen keine andere Wahl, als darüber nachzudenken, wie sie eine gefährliche, auf präventive US-Atomwaffen basierende Nation abschrecken können, die ständig nach besseren Möglichkeiten zur „Entwaffnung“ großer Teile ihrer Nuklearstreitkräfte sucht.

In diesem Artikel beschreibt er, wie die „Supersicherung“ funktioniert.

Am 3. Mai 2017 war ich Headliner „ Amerikas Top-Wissenschaftler bestätigen: Das Ziel der USA besteht nun darin, Russland zu erobern“ , und berichtete:

——

Das Bulletin of the Atomic Scientists veröffentlichte am 1. März 2017 eine Studie , das geöffnet hat:

Das Modernisierungsprogramm der US-Atomstreitkräfte wurde in der Öffentlichkeit als ein Versuch dargestellt, die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Sprengköpfe im US-Atomwaffenarsenal zu gewährleisten, und nicht als eine Verbesserung ihrer militärischen Fähigkeiten. In Wirklichkeit hat dieses Programm jedoch revolutionäre neue Technologien implementiert, die die Zielfähigkeit des US-amerikanischen Arsenals an ballistischen Raketen erheblich steigern werden. Dieser Leistungszuwachs ist erstaunlich – er erhöht die Gesamttötungskraft der bestehenden US-Streitkräfte für ballistische Raketen um etwa den Faktor drei [was genau jetzt passiert] – und er schafft genau das, was man von einer nuklearen Bewaffnung erwarten würde Der Staat plante, die Fähigkeit zu erlangen, einen Atomkrieg zu führen und zu gewinnen, indem er seine Feinde mit einem überraschenden Erstschlag entwaffnete.

Es geht weiter:

Da die Innovationen des Superzünders für den nichttechnischen Betrachter unbedeutend erscheinen, haben politische Entscheidungsträger außerhalb der US-Regierung (und wahrscheinlich auch innerhalb der Regierung) dessen revolutionären Einfluss auf die militärischen Fähigkeiten und seine wichtigen Auswirkungen auf die militärischen Fähigkeiten völlig übersehen globale Sicherheit.

Diese Studie wurde gemeinsam von den drei besten Wissenschaftlern Amerikas verfasst, die sich auf die Analyse von Waffen und insbesondere des geostrategischen Gleichgewichts zwischen Nationen spezialisiert haben: Hans Kristensen, Matthew McKinzie und Theodore Postol. Ihr Bericht geht weiter:

Dieser enorme Anstieg der nuklearen Zielfähigkeiten der USA, der der Öffentlichkeit weitgehend verborgen bleibt, hat schwerwiegende Auswirkungen auf die strategische Stabilität und die Wahrnehmung der nuklearen Strategie und Absichten der USA.

Russische Planer werden den Fortschritt in der Zündfähigkeit mit ziemlicher Sicherheit als Stärkung einer immer realisierbareren nuklearen Präventivschlagfähigkeit der USA betrachten. …

——

In diesem Artikel aus dem Jahr 2017 wurde nicht erklärt, wie eine Supersicherung funktioniert, wohl aber in Dr. Postols Artikel vom 29. August 2024, vielleicht weil die Weltpresse dieses Thema nicht schon früher aufgegriffen hat, wo es für eine Umkehr vielleicht schon zu spät wäre.

Postols Artikel vom 29. August wurde eröffnet:

Die New York Times berichtete letzte Woche, dass Präsident Biden hat ein geheimes Atomkraftwerk genehmigt Neuausrichtung der Strategie auf chinesische und russische Nuklearstreitkräfte.

Dem Papier zufolge „richten die neuen nuklearen Leitlinien Amerikas Abschreckungsstrategie neu aus“, um „der Notwendigkeit gerecht zu werden, Russland, die Volksrepublik China (China) und Nordkorea gleichzeitig abzuschrecken“.

Beide US-Präsidentschaftskandidaten, Trump und Harris, sollten gleich zu Beginn der Debatte zwischen Trump und Harris am 10. September (Dienstag) gefragt werden: „Wenn Sie Präsident werden, werden Sie die Superwahl absagen oder nicht?“ -Zünder, die jetzt auf US-Raketen geladen werden und die speziell für einen (unvorgewarnten) nuklearen Blitzangriff gegen Russland, China und Nordkorea konzipiert sind, um ihnen die Fähigkeit zum Vergeltungsschlag zu nehmen und so einen Dritten Weltkrieg zu „gewinnen“. und so die Kontrolle über die ganze Welt übernehmen?“ Glauben Sie nicht, dass diese Frage in einer Demokratie in dieser Debatte zu diesem entscheidenden Zeitpunkt gestellt würde?