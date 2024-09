Schluss mit Bidens Waffenstillstands-Sabotage

Von Mike Whitney

Ist das Stimmrecht Washingtons im UN-Sicherheitsrat gefährdet? „…eine Streitpartei enthält sich der Stimme.“

Das Haupthindernis für einen Waffenstillstand im Gazastreifen ist nicht Israel oder die Hamas. Es sind die Vereinigten Staaten. Hier ist, was Sie wissen müssen: Der Sicherheitsrat hat das von Biden verfasste Waffenstillstandsabkommen am 10. Juni 2024 genehmigt. (Vor drei Monaten) versicherten US-Diplomaten den anderen Mitgliedern des Sicherheitsrats, dass Israel die Vereinbarung unterstütze. Diese Behauptung erwies sich als falsch. Israel steht nicht hinter der Vereinbarung und weigert sich, ihre Bestimmungen umzusetzen. Dennoch hat der so genannte Biden-Plan den Rat in Form der Resolution 2735 passiert. Hier ist eine Zusammenfassung des Abkommens:

Mit der Resolution 2735 … stellte das 15-köpfige Gremium fest, dass die Umsetzung dieses Vorschlags die folgenden Ergebnisse in drei Phasen ermöglichen würde, von denen die erste einen sofortigen, vollständigen Waffenstillstand mit der Freilassung der Geiseln, die Rückgabe der sterblichen Überreste einiger getöteter Geiseln, den Austausch palästinensischer Gefangener, den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den bewohnten Gebieten im Gazastreifen, die Rückkehr der palästinensischen Zivilbevölkerung in ihre Häuser und die sichere und wirksame Verteilung humanitärer Hilfe in großem Umfang im gesamten Gazastreifen umfassen würde . Verabschiedung der Resolution 273 5, Vereinte Nationen

Hier gibt es keine Unklarheiten, die Forderungen des Rates sind eindeutig. Beide Konfliktparteien sind verpflichtet, die völkerrechtlich „verbindlichen“ Bestimmungen der Resolution umzusetzen.

Die Hamas hat sich bereit erklärt, die Resolution 2735 einzuhalten, während Israel sich geweigert hat. Kurz gesagt, die Vereinigten Staaten und die Hamas stehen in der Frage des Waffenstillstands auf derselben Seite.

Um die Öffentlichkeit über die Weigerung Israels zu verwirren, hat die Regierung Biden weiterhin die Verhandlungen in Kairo und Doha (mit Israel, Ägypten, Katar und den USA) überwacht, um den Eindruck zu erwecken, dass die Verhandlungen im Gange sind. Aber sie sind nicht im Gange. Dies ist eine Farce, die dazu dient, Israels Ablehnung des von der UNO unterstützten Waffenstillstands zu verschleiern. Die USA sind ein Komplize bei dieser Täuschung.

Gegenwärtig ist die Öffentlichkeit davon überzeugt, dass eine Einigung möglich wäre, wenn Israel und die Hamas einen Kompromiss über den Philedephi-Korridor aushandeln könnten. Aber auch das ist irreführend, denn die Waffenstillstandsresolution wurde bereits eingehend erörtert und vom Rat angenommen. Außerdem taucht der Philedephi-Korridor nirgendwo im Text der Resolution 2735 auf, so dass es sich um einen strittigen Punkt handelt. Der russische Gesandte im UN-Sicherheitsrat brachte es letzte Woche so auf den Punkt:

die israelische Führung betrachtet die Verhandlungen leider weiterhin nur als „Nebelkerze“, die dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft von Israels militärischer Lösung der Palästinafrage abzulenken. Dies zeigen nicht nur die Aktionen in Westjerusalem, sondern auch die jüngsten Äußerungen von Premierminister Netanjahu, der erklärte, er werde die Militäraktionen im Gazastreifen nicht einstellen. Nach wie vor gibt es keine Anzeichen dafür, dass das israelische Militärkabinett die Absicht hat, diese Politik zu ändern Ständige Vertretung der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen

Dies ist eine zutreffende Darstellung dessen, was gegenwärtig vor sich geht. Die USA unterstützen Israel dabei, die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen, um sich der Verantwortung für den anhaltenden Amoklauf zu entziehen und den Anschein zu erwecken, dass sie ein echtes Interesse an einer Lösung des seit zehn Monaten andauernden Konflikts haben. Tatsächlich hat Netanjahu wiederholt erklärt, dass Israel die Feindseligkeiten nicht einstellen und die israelischen Truppen nicht aus dem Gazastreifen abziehen wird. Hier gibt es keine Grauzone. Es ist eine unverblümte Weigerung, das UN-Mandat zu erfüllen.

Natürlich haben die Mitglieder des Sicherheitsrates auf diese Entwicklungen mit Frustration und Wut reagiert. Sie sehen jetzt, dass sie von der Biden-Regierung getäuscht wurden, die hoffte, Druck auf Israel auszuüben, indem sie ihren Deal durch den UN-Sicherheitsrat drückte. Nun, da der Plan vor ihren Augen aufgeflogen ist, kehren die USA zu ihren alten Tricks zurück, Israel ohne Rücksicht auf Verluste zu decken. Hier ist mehr vom russischen Gesandten Dmitri Polyanskiy:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie lange wollen wir noch untätig bleiben, während die amerikanischen Möchtegern-Vermittler weiterhin eine Show abziehen und uns mit leeren Versprechungen versorgen, dass ihre diplomatischen Bemühungen „vor Ort“ schnelle Ergebnisse bringen werden? Die Realität ist, dass Washington seit nunmehr 10 Monaten den gesamten Rat als Geisel hält, indem es damit droht, sein Veto einzulegen, und uns daran hindert, harte und eindeutige Entscheidungen zu treffen, sei es in der Palästinenserfrage, sei es im Hinblick auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen, sei es, um den Friedensprozess im Nahen Osten insgesamt voranzubringen… Wenn die Resolution 2735 nicht umgesetzt wird, sollten wir ein neues Dokument verabschieden, das eine unmissverständliche Botschaft an die „Störer“ sendet, dass sie definitiv die Konsequenzen ihres Handelns tragen werden. Und wir sollten unsere Resolution mit einem Instrumentarium ausstatten, das dazu beiträgt, die Gewalt zu beenden, unabhängig von den Launen einer Konfliktpartei. Es ist auch von entscheidender Bedeutung, dass Washington endlich seine milliardenschwere Militärhilfe für Israel einstellt, die zur Vernichtung palästinensischer Zivilisten eingesetzt wird. Wie viele Opfer sind noch nötig, damit der Rat seinem Mandat entsprechend handelt und nicht mehr blindlings der Führung der Vereinigten Staaten und Israels folgt? Ständige Vertretung der Russischen Föderation bei der UNO

Sie sehen also, dass die Temperatur im Sicherheitsrat steigt und dass viele der Mitglieder mit Washingtons Mätzchen überfordert sind. Polyanskiy sprach für viele der Mitglieder, als er seine Erklärung mit dieser scharfen Rüge abschloss:

Jeder in diesem Saal ist sich der Tatsache bewusst, dass die Vereinigten Staaten die Hauptverantwortung für das tragen, was derzeit in Gaza geschieht.

Das bringt es perfekt auf den Punkt.

Es ist erwähnenswert, dass die US-Diplomaten, die an den jüngsten Verhandlungen in Kairo und Doha teilgenommen haben, die Mitglieder des Sicherheitsrats nicht einmal über die Einzelheiten dieser Treffen auf dem Laufenden gehalten haben. Es handelt sich um eine abtrünnige Operation, die von amerikanischen Beamten geleitet wird, die nicht befugt sind, das bestehende Waffenstillstandsabkommen zu ändern, und die (schockierenderweise) diese Treffen ohne Vertreter der Hamas abhalten. Das Ganze ist ein zynischer Betrug, der frappierende Ähnlichkeit mit Zelenskys Friedenskonferenz in der Schweiz hat, bei der Russland ausgeschlossen war. Eine gefälschte Friedenskonferenz zieht die nächste nach sich.

Nochmals Dmitri Polyanskiy: Während wir ursprünglich über den vollständigen Abzug der israelischen Truppen aus der Enklave sprachen, besteht Israel nun auf der Aufrechterhaltung seiner Präsenz in den Korridoren Philadelphi und Netzarim. Der Sicherheitsrat hat ganz anderen Parametern der Vereinbarungen zugestimmt, was bedeutet, dass diese Forderungen einen direkten Verstoß gegen die Bestimmungen der oben genannten Resolution des Sicherheitsrates darstellen. Die amerikanischen Vermittler spielen leider offen mit ihrem Verbündeten bei dessen konsequenter Verletzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates mit

Auf diese Weise hilft die Regierung Biden Israel, sich seinen Verpflichtungen im Rahmen des vom UN-Sicherheitsrat unterstützten Waffenstillstands zu entziehen. Blinken ist ein Meisterkurs in Täuschung.

(Zum Thema) Israels 10-monatiges Blutbad im Gazastreifen hat viele Menschen zu der Frage veranlasst , wozu die Welt einen Sicherheitsrat braucht, wenn er nicht in der Lage ist, den Menschen Sicherheit zu bieten, die sie am dringendsten benötigen?

Eine gute Frage, die die Glaubwürdigkeit einer Institution in Frage stellt, die den Anspruch erhebt, „der Garant für globale Sicherheit“ zu sein, aber nicht in der Lage ist, Maßnahmen zu ergreifen, selbst wenn sich ein Völkermord direkt vor ihrer Nase abspielt.

Natürlich ist die Ursache des Problems nicht schwer zu erkennen. Es ist dasselbe ständige Mitglied, das wiederholt ein Veto gegen einen Waffenstillstandsvorschlag nach dem anderen einlegte, bis es seine eigene hybride Version durchsetzte, die keine Chance auf Umsetzung hatte. Die Rede ist von den Vereinigten Staaten von Obstruktion, dem einzigen Mitglied des Rates, das ausschließlich im Interesse seines völkermordenden Verbündeten in Tel Aviv handelt. Die anderen Mitglieder des Rates stehen vor der gewaltigen Aufgabe, entweder die USA ganz aus dem Sicherheitsrat zu entfernen (damit sie ihre Waffenstillstandsresolution durch Sanktionen, Friedenstruppen oder andere Strafmaßnahmen durchsetzen können) oder einen Weg zu finden, die USA zu zwingen, sich bei Fragen im Zusammenhang mit dem aktuellen Konflikt der Stimme zu enthalten. Aber ist eines von beidem überhaupt möglich?

Ja, das sind sie, aber sie werden nicht leicht zu erreichen sein. Dennoch kann der Rat seine besondere Rolle in den internationalen Beziehungen nicht einfach ignorieren, nur weil ein Mitglied das System konsequent missbraucht, indem es die Vereinten Nationen daran hindert, ihre Aufgabe zu erfüllen, den Frieden und die Sicherheit in der Welt zu wahren.

Die Regeln für den Ausschluss eines Mitglieds aus dem Sicherheitsrat machen dies fast unmöglich. Während Kapitel 18 der Charta der Vereinten Nationen besagt, dass ein Mitglied aus dem UN-Sicherheitsrat ausgeschlossen werden kann, wenn zwei Drittel der Generalversammlung gegen dieses Mitglied stimmen, kann der Sicherheitsrat verhindern, dass die Angelegenheit jemals die Generalversammlung erreicht. Das ist eine Zwickmühle.

Artikel 108 Änderungen dieser Charta treten für alle Mitglieder der Vereinten Nationen in Kraft, wenn sie mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Generalversammlung angenommen und von zwei Dritteln der Mitglieder der Vereinten Nationen, einschließlich aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, gemäß ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Verfahren ratifiziert worden sind. Charta der Vereinten Nationen, Kapitel XVIII: Änderungen

Rechtswissenschaftler haben auch argumentiert, dass Artikel 6 der UN-Charta in einer Weise ausgelegt werden könnte, die den Ausschluss eines Mitglieds ermöglichen würde, aber bisher wurde er in dieser Hinsicht noch nicht erfolgreich angewandt.

Artikel 6 – Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das die in dieser Charta enthaltenen Grundsätze beharrlich verletzt hat, kann von der Generalversammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrats aus der Organisation ausgeschlossen werden.

Das einzige Mitglied der Vereinten Nationen, das jemals erfolgreich ausgeschlossen wurde, war Taiwan im Jahr 1971, das „durch ein Votum der Generalversammlung formell aus den Vereinten Nationen ausgeschlossen und durch die Volksrepublik China (VRC) ersetzt wurde, die am Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1949 in Peking die Macht übernommen hatte.

Die ROC-Regierung war mit Millionen von Flüchtlingen auf die Insel Taiwan geflohen, als die Kommunisten die Macht übernahmen, behielt aber weiterhin den Sitz „Chinas“ bei der UNO und war ständiges Mitglied des Sicherheitsrats mit Vetorecht. Trotz des Exils hatten die Beamten in Taipeh die Unterstützung der USA, da man im Westen befürchtete, dass der Kommunismus in Asien Fuß fassen könnte. …. Die „Resolution über die Zulassung Pekings“, auch bekannt als Resolution 2758, forderte die Mitgliedsstaaten auf, die Rechte der Volksrepublik China in Peking als „einzige rechtmäßige Vertreter Chinas bei den Vereinten Nationen“ wiederherzustellen. Nach jahrelangen Bemühungen auf Betreiben des chinesischen Verbündeten Albanien wurde die Resolution schließlich von der Generalversammlung verabschiedet. Taiwan klopft 50 Jahre nach seinem Austritt an die Tür der Vereinten Nationen, Aljazeera

Die Ausweisung Taiwans ist in keiner Weise mit der heutigen Situation in den Vereinigten Staaten vergleichbar. Außerdem ist die Ausweisung vielleicht nicht einmal das bevorzugte Mittel, um das Problem der USA zu lösen. Wenn das Ziel einfach darin besteht, dem Rat die Flexibilität zu geben, die er braucht, um die Aufgaben zu erfüllen, für die er geschaffen wurde, dann sollte man sich darauf konzentrieren, wie man die Obstruktion der USA verhindern kann. Es ist die Obstruktionspolitik der USA, die den Sicherheitsrat daran hindert, seine Aufgaben zu erfüllen, seine Resolutionen durchzusetzen, diesem sinnlosen Krieg ein Ende zu setzen und dem palästinensischen Volk Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Wenn dies erreicht werden kann, ohne dass Washington seinen Platz im Rat verliert, dann wäre das ein wünschenswertes Ergebnis. Aber ist das möglich?

Laut Dan Becker, Vorstandsmitglied der UN Association-San Francisco Chapter, ist es möglich. Hier ist, was er sagt:

In der Charta der Vereinten Nationen endet der Satz, der das ständige Vetorecht der fünf Mitglieder des Sicherheitsrates begründet, überraschenderweise mit diesen neun Worten: „… eine Streitpartei enthält sich der Stimme.“ Lassen wir diesen Satz einen Moment auf uns wirken, bevor wir uns eingestehen, dass es in der Tat eine Reihe von Bedingungen, Voraussetzungen, Lackmustests und Hürden zu überwinden gilt, bevor dieser Satz geltend gemacht und auf eine Resolution angewendet werden kann. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig und ein wenig bemerkenswert, sich daran zu erinnern, dass die fünf ständigen Mitglieder (P5) des Sicherheitsrats – Großbritannien, China, Frankreich, Russland und die Vereinigten Staaten – nicht ausgenommen sind. Sie müssen sich ebenfalls der Stimme enthalten. Da ist er also, dieser wenig bekannte Mechanismus, der sich in Artikel 27 (3) versteckt: …. Der Security Council Report, eine unabhängige Publikation, erklärt in einer Kurzfassung, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um diese Klausel geltend zu machen: „Stimmenthaltungen nach Artikel 27 (3) sind nur dann obligatorisch, wenn alle der folgenden Bedingungen zutreffen: der Beschluss fällt unter Kapitel VI oder Kapitel VIII Artikel 52 (3); die Frage wird als Streitfall betrachtet; ein Ratsmitglied wird als Streitpartei betrachtet; und der Beschluss ist nicht verfahrensrechtlicher Natur.“

Zweitens wird behauptet, dass die USA eine „Streitpartei“ in Gaza sind. Dies wird in der Regel mit der schieren Masse an Waffen begründet, die Israel von Washington zur Verfügung gestellt werden… Das Thema ist heiß umstritten. Aber einige der vielen Studien zu diesem Thema sind recht umfassend und halten die Behauptung für recht vernünftig…. es ist keine akademische Übung. Jede Möglichkeit, ein P5-Mitglied zur Stimmenthaltung zu zwingen, sollte sorgfältig geprüft werden. Alle Augen sind im Moment auf die USA gerichtet, und die Spannung ist spürbar. … Das Prinzip hinter diesem Mechanismus ist jedem Schulkind klar. Es appelliert an unseren letzten gesunden Menschenverstand. Wenn man in einen Streitfall verwickelt ist, sollte man sich unter bestimmten Umständen bei der Abstimmung über Entschließungen zu diesem Streitfall der Stimme enthalten müssen…. Es ist nicht so, dass diese Klausel in der Vergangenheit nicht verwendet worden wäre, vor allem in den Anfangsjahren der UNO. Eine weitere Prüfung des oben genannten Berichts des Sicherheitsrats zeigt deutlich, dass das Mandat 12 Mal erfolgreich in Anspruch genommen wurde und 14 Mal, wo es zur Sprache kam oder in Erwägung gezogen wurde, aber scheiterte. Nichtsdestotrotz war das Mandat zu einem bestimmten Zeitpunkt lebendig und erfolgreich…. Wenn man sich mit diesem Thema befasst, kann man jetzt und in der Zukunft große Erfolge erzielen. Es könnte das Kalkül im Rat verändern. ….Lassen Sie uns also diesen Satz in Artikel 27 Absatz 3 entstauben: „ … eine Streitpartei enthält sich der Stimme“, sorgfältig prüfen, wo die Grenzen und Einschränkungen liegen, und dann lieber früher als später ein Zeichen setzen. Gaza & UN-Vetomacht, Dan Becker, Consortium News

Wir müssen uns eingestehen, dass kein „Ritter in glänzender Rüstung“ in den Gazastreifen einmarschieren und die Palästinenser vor Israels sadistischem Amoklauf retten wird. Das wird nicht geschehen. Die einzige Möglichkeit, diesen Konflikt zu beenden, besteht darin, dass die internationale Gemeinschaft aggressiv eine Strategie verfolgt, bei der Washington an den Rand gedrängt wird, während Israel isoliert, sanktioniert und schrittweise zum Einlenken gezwungen wird. Die Resolution 2735 des UN-Sicherheitsrates wurde bereits angenommen. Jetzt muss sie durchgesetzt werden.

Nachtrag: Außergewöhnliche Aussage der Menschenrechtsaktivistin Yuli Novak vor dem UN-Sicherheitsrat

„Seit der Gründung Israels ist es sein Leitmotiv, die jüdische Vorherrschaft über das gesamte von ihm kontrollierte Gebiet zu fördern.” Yuli Novak, Exekutivdirektor von B’Tselem

Es ist mir eine Ehre, heute vor dem Sicherheitsrat …. über den Stand der Menschenrechte in Israel-Palästina zu sprechen.

In dieser Woche sind Hunderttausende von Israelis auf die Straße gegangen. Sie sind wütend, verzweifelt und fühlen sich von ihrer Regierung verraten. Sie haben – vielleicht zum ersten Mal – verstanden, dass die israelische Regierung die Geiseln nicht im Rahmen eines Abkommens zurückgeben, sondern den Krieg auf unbestimmte Zeit fortsetzen will.

Um das kriminelle Verhalten der israelischen Regierung in den letzten 11 Monaten zu verstehen, muss man das Gesamtziel dieses Regimes verstehen. Seit der Gründung Israels ist es sein Leitmotiv, die jüdische Vorherrschaft über das gesamte von ihm kontrollierte Gebiet zu fördern. In den aktuellen Leitlinien der Regierung heißt es: Das jüdische Volk hat ein ausschließliches und unanfechtbares Recht auf alle Teile des Landes Israel. Bei dem verbrecherischen, von der Hamas angeführten Angriff am 7. Oktober wurden 1.200 Israelis getötet und 250 als Geiseln genommen. Seit diesem Tag leben alle Israelis in großer Angst. Unsere Regierung nutzt unser kollektives Trauma auf zynische Weise aus, um ihr Vorhaben, die israelische Kontrolle über das gesamte Land zu zementieren, gewaltsam voranzutreiben. Zu diesem Zweck führt sie einen Krieg gegen das gesamte palästinensische Volk und begeht fast täglich Kriegsverbrechen“.

In Gaza hat dies die Form von Vertreibung, Aushungerung, Tötung und Zerstörung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß angenommen. Dies geht über Rache hinaus. Israel nutzt die Gelegenheit, um eine ideologische Agenda voranzutreiben, die den Gazastreifen unbewohnbar macht. Wie dieser Rat wiederholt festgestellt hat, wurde ein großer Teil der Häuser und der Infrastruktur des Gazastreifens vollständig zerstört, indem die Palästinenser aus ganzen Gebieten vertrieben und Millionen von ihnen umgesiedelt wurden. Dies könnte zur Wiedererrichtung von israelischen Siedlungen in diesem Gebiet führen.

Im Westjordanland und in Ostjerusalem nutzt die Regierung die Situation aus, um unumkehrbare Veränderungen vorzunehmen. Seit Oktober hat Israel 640 Palästinenser getötet, darunter mindestens 140 Minderjährige. Siedler greifen Palästinenser an und veranstalten am helllichten Tag Pogrome, die von der Regierung unterstützt werden. …

Vor kurzem hat das Militär eine groß angelegte Operation gestartet, um die Infrastruktur zu beschädigen, die Hunderttausende von Palästinensern im Westjordanland versorgt. Die internationale Gemeinschaft hat Israels Politik der massiven Schädigung der Zivilbevölkerung in Gaza nicht gestoppt. Jetzt schwappt diese grausame Politik auf das Westjordanland über. Der Krieg gegen die Palästinenser findet auch in den Gefängnissen statt. Seit Oktober hat Israel Tausende von Palästinensern verhaftet und unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten. Letzten Monat haben wir einen Bericht mit dem Titel „Willkommen in der Hölle“ veröffentlicht, der das schockierende Muster der Misshandlungen aufzeigt, die einer Folter gleichkommen. Die israelische Regierung hat den Krieg genutzt, um israelische Gefängnisse in ein Netz von Folterlagern für Palästinenser zu verwandeln. Diese Gewalt ist möglich, weil Israel seit Jahrzehnten Straffreiheit genießt. Solange diese Straffreiheit anhält, werden das Töten und die Zerstörung weitergehen und sich ausweiten, und die Angst wird weiterhin das Land beherrschen.

Die internationale Gemeinschaft hat ihre Pflicht, die Zivilbevölkerung zu schützen, nicht erfüllt. 4 Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zum Gaza-Konflikt haben weder zu einem dauerhaften Waffenstillstand noch zur Befreiung der Geiseln geführt. Die Gefahr einer regionalen Eskalation hat zugenommen. Diplomatische Bemühungen haben das massenhafte Töten von Zivilisten nicht gestoppt und die humanitäre Katastrophe in Gaza nicht beendet. Der Rat muss dieses Versagen anerkennen und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Israel und die Hamas zur sofortigen und dauerhaften Einstellung aller Feindseligkeiten zu zwingen. Die Deeskalation ist jedoch nur der erste Schritt. Es ist an der Zeit, dass sich der Rat mit dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über die Rechtswidrigkeit des gesamten israelischen Besatzungs- und Siedlungsprojekts befasst. Jeder Tag, an dem der Rat der Aufforderung zur Beendigung der Besatzung und der Apartheid nicht nachkommt, ist ein weiterer Tag, an dem Sie uns im Stich lassen, die Menschen dieses Landes, die zu Zehntausenden unter einem grausamen und ungerechten Apartheidregime leiden und unnötig sterben.