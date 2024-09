Nach Ansicht des Gründers des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, durchläuft die Welt einen tiefgreifenden systemischen Wandel, der von fünf miteinander verknüpften Veränderungen angetrieben wird.

In der Einleitung zum WEF-Jahresbericht 2023-2024 sagte der WEF-Gründer, dass wir in Zeiten des Wandels leben und dass es eine Handvoll Faktoren gibt, die diesen systemischen Wandel vorantreiben.

„Wir stehen an der Schwelle zu einem tiefgreifenden Systemwandel, der durch vernetzte Veränderungen in einer sich rasch verändernden Welt vorangetrieben wird“ Klaus Schwab, WEF-Jahresbericht, 2023-2024

Zu den fünf „miteinander verbundenen Verschiebungen“ gehören:

Übergang vom Industriezeitalter zum intelligenten Zeitalter

konfliktreicher Übergang von einer unipolaren zu einer multipolaren Welt

Notwendigkeit des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft

Demografische Verschiebungen von einer jungen zu einer alternden Welt

Gesellschaftliche Polarisierung und Zunahme von Fehlinformationen

Gehen wir diese Übergänge der Reihe nach durch, beginnend mit dem so genannten „intelligenten Zeitalter“.

Das „intelligente Zeitalter“ wurde von Schwab selbst auf dem diesjährigen World Governments Summit geprägt, der im vergangenen Februar in Dubai (VAE) stattfand.

Dort sagte der nicht gewählte Globalist, dass die vierte industrielle Revolution – die zur Verschmelzung unserer physischen, biologischen und digitalen Identitäten führen wird – einen globalen Übergang der Menschheit in eine neue Ära, das so genannte intelligente Zeitalter, vorantreibt, in dem „die Menschheit viel mehr Chancen und Möglichkeiten genießen wird.“

“Wir sprechen über den Übergang der Menschheit in ein neues Zeitalter, das nicht nur durch technologischen Wandel gekennzeichnet ist […] Wir hatten vor etwa hundert Jahren den Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft, aber heute sprechen wir über den Übergang in das, was ich ‚das intelligente Zeitalter‘ nennen würde.“ Klaus Schwab, Weltgipfel der Regierungen, 2024

Klaus Schwab, World Government(s) Summit 2024:

"We are speaking about the transition of humankind into a new era […] Today we speak about transitioning into what I would call 'The Intelligent Age.'" pic.twitter.com/Tnlsv6WNa6 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2024

„Ich hatte etwa 20 Seiten Text, und ich bat ChatGPT: ‘Fassen Sie den Text zusammen, und sagen Sie mir jetzt, basierend auf unserer Diskussion, wie die neue Ära – die intelligente Ära – aussehen wird‘“ Klaus Schwab, Weltgipfel der Regierungen, 2024

Schwab hat seine Vorstellung von einem intelligenten Zeitalter in ChatGPT eingebracht, und das ist es, was ChatGPT ihm gesagt hat:

„Wenn wir uns eine Zukunft vorstellen, die von den Technologien der vierten industriellen Revolution angetrieben wird, sehen wir eine NEUE MORGENZEIT der menschlichen Zivilisation – eine, die Technologie mit den tiefsten Bedürfnissen und Bestrebungen der Menschheit in Einklang bringt.

„Diese Mission entfaltet sich in einer Gesellschaft, in der künstliche Intelligenz, Robotik, das Internet der Dinge, 3D-Druck, Gentechnik und Quantencomputer zu den Grundlagen unseres täglichen Lebens werden, die jedoch von einem tiefen Respekt für menschliche Werte, Kreativität und die natürliche Welt geleitet werden.“

Klaus Schwab reads ChatGPT, World Government Summit:

"Envisioning a future propelled by the technologies of the 4IR we see a NEW DAWN of human civilization.. where AI, robotics, the IoT, 3D-printing, genetic engineering, quantum computing become the foundations of our daily life" pic.twitter.com/YL86IDCtxD — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2024

„Die geopolitische Landschaft verschiebt sich von einer unipolaren Welt, die von einer einzigen Supermacht dominiert wird, zu einer multipolaren Realität mit mehreren einflussreichen Nationen“ Klaus Schwab, WEF-Jahresbericht, 2023-2024

Im WEF-Jahresbericht 2023-2024 geht Schwab auf die nächste vernetzte Veränderung ein und spricht von einem Übergang von einer unipolaren zu einer multipolaren Welt.

Das WEF prognostiziert diesen Übergang schon seit vielen Jahren.

Wenn Sie sich an das berüchtigte Video aus dem Jahr 2016 erinnern, in dem es heißt „Du wirst nichts besitzen. Und du wirst glücklich sein“ heißt, werden Sie sich auch daran erinnern, dass eine andere der ‚8 Prognosen für die Welt im Jahr 2030‘ des WEF ebenfalls besagt: „Die Vorherrschaft der USA ist vorbei. Wir haben eine Handvoll globaler Mächte. Die Nationalstaaten werden ein Comeback feiern“.

“Die USA werden nicht die führende Supermacht der Welt sein. Eine Handvoll Länder wird dominieren” WEF, ‘8 Prognosen für die Welt im Jahr 2030, 2016

I'm sure everyone remembers the video from the @wef that predicts that by 2030

"You will own nothing and be happy."



What else did the WEF video predict?



It also predicts that by 2030

"The US won't be the world's leading superpower – a handful of countries will dominate."



So… pic.twitter.com/X7x95S0NNL — Michael O'Fallon – Sovereign Nations (@SovMichael) January 26, 2024

Heute, acht Jahre nach dieser prognostischen Aussage, sagt Schwab, dass der Übergang von der unipolaren zur multipolaren Welt „sowohl Chancen für eine vielfältige globale Zusammenarbeit als auch Herausforderungen mit sich bringt, die sich aus den zunehmenden geopolitischen Spannungen ergeben“.

„Der Ausgleich zwischen nationalen Interessen und globaler Stabilität erfordert eine nuancierte Diplomatie und internationale Zusammenarbeit“, fügt er in seinem jüngsten Jahresbericht hinzu.

Diese Verschiebung, so Schwab, sei das Ergebnis von Konflikten.

Konflikte können viele Dinge bedeuten, z. B. Konflikte zwischen Nationen wie das technologische Wettrüsten zwischen den USA und China, der Krieg zwischen der Ukraine und Russland oder die nicht enden wollende israelisch-palästinensische Situation.

Es könnte auch den Verfall von Nationen durch zivile Unruhen, eine Politik der offenen Grenzen oder den Untergang von Volkswirtschaften durch Netto-Null-Agenden und lähmende Inflation bedeuten.

Cyber-Pandemien und Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit von internationalem Interesse könnten ebenfalls in die Kategorie „Konflikt“ fallen und zu einer multipolaren Welt führen.

„Klimawandel und Umweltzerstörung zwingen uns zum Übergang zu einer grünen Wirtschaft“ Klaus Schwab, WEF-Jahresbericht, 2023-2024

Die nächste zusammenhängende Veränderung, die einen tiefgreifenden Systemwandel vorantreibt, nennt Schwab den „Übergang zu einer grünen Wirtschaft“.

Die Dringlichkeit, den Klimawandel zu bekämpfen, ist nicht nur ein moralischer Imperativ, sondern auch ein Weg zu wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und Innovation“, so Schwab.

Der Klimawandel und insbesondere Kohlenstoff, fossile Brennstoffe und Treibhausgase waren schon immer die Schreckgespenster der nicht gewählten Globalisten.

“Wenn wir in der Zeit nach der Pandemie beschließen, unser Leben so fortzusetzen wie bisher (mit denselben Autos zu fahren, zu denselben Zielen zu fliegen, dieselben Dinge zu essen, unser Haus auf dieselbe Weise zu heizen usw.), dann ist die COVID-19-Krise in Bezug auf die Klimapolitik umsonst gewesen.“ Klaus Schwab & Thierry Malleret, COVID-19: Der große Reset, 2020

Wie kommt es, dass Klaus Schwab und Thierry Malleret weniger als vier Monate, nachdem die WHO im März 2020 erklärt hatte, dass COVID-19 den Status einer Pandemie erreicht hat, bereits ihr Buch „COVID-19: The Great Reset“ in einem so kurzen Zeitraum – am 9. Juli 2020 – veröffentlicht haben?

Wenn man zwischen den Zeilen liest, wird immer deutlicher, dass die so genannte „Great Reset“-Agenda schon immer den Klimawandel als Katalysator nutzen wollte.

“Einige führende Persönlichkeiten und Entscheidungsträger, die bereits an vorderster Front im Kampf gegen den Klimawandel standen, wollen den Schock der Pandemie vielleicht nutzen, um langfristige und umfassendere Umweltveränderungen durchzuführen. Sie werden sich die Pandemie zunutze machen, indem sie die Krise nicht ungenutzt verstreichen lassen.“ Klaus Schwab & Thierry Malleret, COVID-19: Der große Reset, 2020

Als COVID aufkam, übernahm der WEF viele der Ergebnisse, die er im Zusammenhang mit dem Klimawandel erreichen wollte – weniger Autofahren und Fliegen, narrative Kontrolle und digitale Überwachung zum Nachverfolgen – und übertrug sie auf die Reaktion auf die Pandemie, so dass die Unterschiede in den gewünschten Ergebnissen fast ununterscheidbar wurden.

Tatsächlich handelt es sich bei der großen Neuausrichtung um eine Agenda vor der Pandemie, die als Wiederaufbauplan nach der COVID „faktengeprüft“ wurde.

Im WEF-Jahresbericht 2023-2024 sagt Schwab, dass die Bekämpfung des Klimawandels und der Übergang zu einer grünen Wirtschaft ein „moralischer Imperativ“ ist, der nur durch „koordinierte Anstrengungen von Regierungen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft“ gelöst werden kann.

Mit anderen Worten: Schwab fordert die Verschmelzung von Unternehmen und Staat, die auch als Faschismus und Korporatismus bekannt ist, mit der Zivilgesellschaft, die aus Technokraten, Akademikern und nicht gewählten Nichtregierungsorganisationen wie dem Weltwirtschaftsforum besteht, um in unserem Namen im besten Interesse der Gesellschaft zu handeln.

„Die demografischen Trends zeigen, dass sich die Welt von einer überwiegend jungen Bevölkerung zu einer alternden Gesellschaft entwickelt, mit erheblichen geografischen Unterschieden“ Klaus Schwab, WEF-Jahresbericht, 2023-2024

Die nächste Veränderung sieht Schwab in der Alterung der Bevölkerung und den geografischen Unterschieden.

Er sagt: „Diese Veränderungen wirken sich auf Arbeitsmärkte, Gesundheitssysteme und Strukturen der sozialen Sicherheit aus. Außerdem beeinflussen diese demografischen Veränderungen die Migrationsmuster, was sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Förderung von integrativem Wachstum und sozialem Zusammenhalt mit sich bringt.

Die alternde und sogar schrumpfende Bevölkerung hat auch eine technologische Komponente.

In seiner Rede auf dem diesjährigen WEF-Sondertreffen zu globaler Zusammenarbeit, Wachstum und Energieentwicklung in Riad, Saudi-Arabien, sagte Larry Fink, CEO von BlackRock, dass Industrieländer mit schrumpfender Bevölkerung besser auf die sozialen Probleme vorbereitet seien, die sich aus der „Ersetzung von Menschen durch Maschinen“ ergeben würden.

Fink argumentierte, dass entwickelte Länder mit schrumpfender Bevölkerung die „großen Gewinner“ sein werden, was die Lebensqualität angeht, weil sie über alle Technologien verfügen werden, um die Produktivität zu steigern und ihren Lebensstandard zu erhöhen.

“Ich kann behaupten, dass in den Industrieländern die großen Gewinner die Länder mit schrumpfender Bevölkerung sind […] Diese Länder werden Robotik, KI und Technologie schnell entwickeln […] Die sozialen Probleme, die man bei der Substitution von Menschen durch Maschinen haben wird, werden in den Ländern mit schrumpfender Bevölkerung viel einfacher sein.“ Larry Fink, WEF-Sondersitzung über globale Zusammenarbeit, Wachstum und Energieentwicklung, 2024

Larry Fink tells the WEF depopulation is a good thing. "In developed countries the big winners are those with shrinking populations.. They'll rapidly develop robotics/AI.. transform productivity.. elevate living standards.. substitute humans for machines" https://t.co/iPDzO9wyDw pic.twitter.com/0Xrw2grWFp — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 29, 2024

Für Fink bedeuten weniger Menschen eine bessere Lebensqualität in den Industrieländern dank der Automatisierung.

Für die wachsende Bevölkerung in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika, wird Bildung der Schlüssel sein, so der BlackRock-Chef.

„Das Paradigma des negativen Bevölkerungswachstums wird sich ändern, und die sozialen Probleme, die sich aus dem Ersatz von Menschen durch Maschinen ergeben, werden in den Ländern mit schrumpfender Bevölkerung viel leichter zu bewältigen sein“, so Fink.

„Für die Länder mit steigender Bevölkerung wird die Antwort in der Bildung liegen – in den Ländern, in denen es keine rechtsstaatliche Grundlage oder Bildung gibt, wird die Kluft immer extremer werden“, fügte er hinzu.

“In einer immer komplexeren und schnelllebigeren Welt erleben die Gesellschaften eine zunehmende Polarisierung, da die Menschen versuchen, ihre Identität zu bekräftigen. Dies manifestiert sich in kulturellen, politischen, ideologischen und sozialen Spaltungen und der Zunahme von Falsch- und Desinformation.“ Klaus Schwab, WEF-Jahresbericht, 2023-2024

Und die Abrundung von Schwabs fünf miteinander verbundenen Veränderungen, die zu einem systemischen Wandel führen, ist die Desinformation.

Und wie könnte man besser sicherstellen, dass wir alle auf derselben Seite stehen, als indem man alles, was nicht in das ungewählte globalistische Narrativ passt, als „Fehlinformation“ bezeichnet!

Laut dem WEF Global Risks Report 2024 sind Fehlinformationen die größte globale Sorge für die nächsten zwei Jahre, aber niemand ist schuldiger an der Verbreitung von Fehlinformationen und der Zerstörung von Vertrauen als die nicht gewählten Globalisten beim WEF und ihre öffentlichen und privaten Partner.

Die Fehlinformationen und Desinformationen, die von nicht gewählten Globalisten, Regierungen, Big Pharma, Big Tech und so genannten Gesundheitsexperten ab 2020 verbreitet wurden, führten zu einer Zweiklassengesellschaft, in der Menschen, die sich entschieden, den so genannten Impfstoff nicht zu nehmen, ihren Arbeitsplatz verloren und von vielen Aspekten der Gesellschaft ausgeschlossen wurden, während kleine Unternehmen geschlossen wurden und die Welt den größten Vermögenstransfer von der Unter- zur Oberschicht in der gesamten Menschheitsgeschichte erlebte.

Viele Leben wurden ruiniert, während die Mächtigsten immer reicher wurden.

Im WEF-Jahresbericht 2023-2024 sagte Schwab, dass die Bekämpfung von Polarisierung und Fehlinformationen „die Förderung integrativer Dialoge, die Förderung des gegenseitigen Verständnisses und die Schaffung von Umgebungen erfordert, in denen unterschiedliche Ansichten und Identitäten harmonisch koexistieren können.“

Aber das WEF hat keinen Wunsch nach solchen unterschiedlichen Ansichten.

„Eine stärkere Regulierung sozialer Netzwerke und der Schutz vor Falschinformationen könnten dazu beitragen, dass der Einzelne nicht mehr die Aufgabe hat, Fehlinformationen oder Desinformationen herauszufiltern, sondern dass die Regierung oder die Unternehmen, die diese Netzwerke beaufsichtigen, die Verantwortung übernehmen.” Weltwirtschaftsforum, Future Focus 2025

Um ihre Narrative zu schützen, fordert das WEF Unternehmen und Regierungen auf, Fehlinformationen und Desinformationen in den sozialen Medien zu regulieren.

Dem Einzelnen die „Aufgabe abzunehmen, Fehlinformationen oder Desinformationen herauszufiltern“ bedeutet, dass sie nicht wollen, dass Sie selbst denken und entscheiden – das wäre eine zu große Verantwortung für Sie.

Stattdessen sollen Sie Ihr kritisches Denken auslagern und Ihr ganzes Vertrauen in Regierungsbürokraten und nicht gewählte Technokraten setzen.

Ab nächstem Jahr wird Schwab seine Rolle als geschäftsführender Vorsitzender des WEF aufgeben und Vorsitzender des Stiftungsrats werden.

Das WEF wird sein nächstes Treffen, die Sustainable Development Impact Meetings, vom 23. bis 27. September abhalten.