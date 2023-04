Biden Admin gibt stillschweigend zu, dass mRNA-Impfungen gescheitert sind

5 Milliarden Dollar an Steuergeldern in „Next Gen“-Impfstoffe investiert.

Der nationale Notstand ist vorbei, aber das „Projekt Next Gen“ hat gerade erst begonnen.

Am selben Tag, an dem die Biden-Administration die Ära der Covid-Hysterie für beendet erklärte, startete das Weiße Haus eine Art Operation Warp Speed 2.0, indem es mindestens 5 Milliarden Dollar für die Entwicklung neuer Coronavirus-Injektionen bereitstellte.

Es versteht sich von selbst, dass die Steuerzahler einmal mehr regelrecht geschröpft werden. Wie die Leser des Dossiers nur zu gut wissen, haben Pfizer und Moderna in den vergangenen Jahren Hunderte Milliarden Dollar an vom Steuerzahler finanzierten Gewinnen eingestrichen.

Und angesichts der Tatsache, dass diese beiden Ereignisse am selben Tag stattfanden, riecht die Situation nach einer Gegenleistung – eine scheinbare Verpflichtung von Big Pharma zu einem goldenen Fallschirm in Höhe von mehr als 5 Milliarden Dollar als Gegenleistung dafür, dass der Geldzug zum Stillstand kommt.

Aber was hier am wichtigsten ist, wenn man zwischen den Zeilen in der Rhetorik der Regierung liest, ist das stillschweigende Eingeständnis, dass mRNA-„Impfstoffe“ versagt haben.

Nicht ein einziges Mal wird in dem von der Regierung mit Löffeln gefutterten Bericht der Washington Post über das Projekt Next Gen die mRNA auch nur erwähnt.

Während einige Amerikaner inzwischen ein halbes Dutzend (oder mehr?) mRNA-Impfungen hinter sich haben, erklärte der Coronavirus-Chef des Weißen Hauses, dass „Impfstoffe und Behandlungen der nächsten Generation“ notwendig seien. Während einige Amerikaner die letzten drei Jahre damit verbracht haben, sich Covid-Spritzen wie Straßenjunkies zu spritzen, hat das Weiße Haus schlechte Nachrichten für diese NPCs, denn in dem Artikel wird festgestellt, dass die Biden-Administration beabsichtigt, sich in erheblichem Maße auf die Finanzierung neuer nasaler Impfstoffe zu konzentrieren.

Ein hochrangiger Beamter des Gesundheitsministeriums erklärte außerdem, dass man „die Landschaft da draußen sondiert – und prüft, welche Impfstoffkandidaten verfügbar sind und welche aufregenden Technologien es gibt“, um sie zu finanzieren. Das klingt nicht gerade nach einer lobenden Erwähnung des mRNA-Genserums.

Project Next Gen hat kühne Ambitionen, verkündet der WaPo-Stenograf, denn es will Forschung und Entwicklung finanzieren, um einen Pan-Coronavirus-Impfstoff zu entwickeln. Ungeklärt bleibt jedoch, wie genau sie einen wirksamen Universalimpfstoff herstellen wollen, wenn sie noch nie die Fähigkeit gezeigt haben, gegen einen einzigen Coronavirus-Stamm angemessen zu schützen.

Ein Produkt, das einst als Heilmittel gegen das Coronavirus angepriesen wurde, ist in der Welt der Vernunft so unbeliebt geworden, dass weder die Washington Post noch die Regierung Biden darüber sprechen. Das ist ein stillschweigendes Eingeständnis eines historischen, parteiübergreifenden Versagens. Nichtsdestotrotz marschiert die Big Pharma-Big Government-Mafia weiter voran.

Nicht nur Pharmamonopolist Bill Gates glaubt, dass die mRNA bei der Bekämpfung von Coronaviren nicht wirklich nützlich ist. Es scheint, dass auch das Weiße Haus diese Ansicht teilt.