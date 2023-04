Raus aus dem Krieg, solange wir noch können.

Manlio Dinucci

Europa versinkt immer tiefer im Krieg, angeheizt durch eine Reihe von Taten, die Verhandlungen unmöglich machen sollen. Vom Terroranschlag in St. Petersburg, bei dem der Journalist und Blogger Vladlen Tatarsky getötet und Dutzende Mensch verletzt wurden, bis zur Verhaftung des orthodoxen Metropoliten Pavlo in Kiew, dem eine elektronische Fußfessel angelegt wurde, als wäre er ein gewöhnlicher Krimineller. Gleichzeitig kündigte Kiew seine Absicht an, die Krim – die mit dem Referendum 2014 wieder in die Russische Föderation aufgenommen wurde und deren Bevölkerung mehrheitlich russisch ist – zu übernehmen, um die Krim-Bevölkerung von der „russischen Propaganda“ zu „entgiften“ und die Journalisten, die sich für die „russische Besatzung“ ausgesprochen haben, als Kriminelle zu verurteilen.

Mit dem Beitritt Finnlands als 31. Mitglied, dem in Kürze Schweden folgen wird, geht die NATO-Eskalation in eine weitere Runde. In etwas mehr als dreißig Jahren hat die NATO ihre Mitgliederzahl verdoppelt und ist von 16 auf 32 Länder angewachsen, die sich immer weiter östlich in der Nähe Russlands befinden. Die in Finnland stationierten taktischen Atomwaffen können innerhalb von Minuten strategische Ziele auf russischem Gebiet erreichen. Folglich verstärkt Russland seine militärische Stationierung im nordwestlichen Teil seines Territoriums, einschließlich der Atomwaffen.

In dieser Situation startet die Kampagne Fuori l’Italia dalla Guerra (Italien raus aus dem Krieg) einen dringenden Aufruf zur Mobilisierung der italienischen Bürger zu den folgenden Punkten:

Stoppt die Waffenlieferungen an die Ukraine / Lasst uns Volksabstimmungen durchführen. Sofortiger Ausstieg Italiens aus den militärischen Unterstützungsprogrammen der NATO/EU für die Ukraine. Verweigerung der Nutzung von Militärbasen auf italienischem Territorium für den Krieg in der Ukraine. Sofortiger Rückzug der italienischen Streitkräfte aus allen militärischen Operationen gegen Russland. Sofortige Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland und Wiederherstellung normaler Handelswege. Sofortige Beendigung aller Formen des Boykotts gegen russische Künstler und Wiederherstellung der künstlerischen und kulturellen Beziehungen zwischen Italien und Russland. Maximales diplomatisches Engagement Italiens auf allen Ebenen, als Friedensvermittler, um den Krieg auf Verhandlungsbasis zu beenden. Aufforderung an die Vereinigten Staaten, ihre Atomwaffen auf der Grundlage des von beiden Staaten in den 70er-Jahren ratifizierten Atomwaffensperrvertrags aus dem italienischen Hoheitsgebiet abzuziehen. Der Vertrag verpflichtet die USA, einen atomar bewaffneten Staat, „weder direkt noch indirekt Kernwaffen oder die Kontrolle über solche Waffen an jemanden weiterzugeben“ (Artikel 1). Er verpflichtet Italien, einen militärisch nicht-nuklearen Staat, „von niemandem Kernwaffen oder die Kontrolle über solche Waffen direkt oder indirekt zu erhalten“ (Artikel 2).

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf byoblu in italienischer Sprache veröffentlicht.

Manlio Dinucci, preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograph, Pisa, Italien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).