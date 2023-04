WEF begrüßt »Big-Data-Überwachung« und »tragbare Sensoren«, um die Art und Weise, wie die Welt Zugang zur Gesundheitsversorgung erhält, zu fördern

WEF begrüßt „Big-Data-Modelle“ und „tragbare Sensoren“, um die Art und Weise, wie die Welt Zugang zur Gesundheitsversorgung erhält, zu überdenken

Basierend auf die massenhafte Sammlung von Daten

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat erklärt, wie es sich den Einsatz von „KI“ und der sogenannten digitalen Gesundheit bei der Gestaltung der Gesundheitsversorgung in der Zukunft vorstellt.

In einem Blog-Beitrag auf der Website der in der Schweiz ansässigen Gruppe schreibt Shyam Bishen vom WEF, dessen Berufsbezeichnung „Head of Shaping the Future of Health and Healthcare“ lautet, über die Aktivitäten, die die Arbeit zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung „beschleunigen“ sollen.

Und dazu bedarf es sowohl des Einsatzes von Technologie als auch eines umfassenden Plans – zu dessen Elementen Big-Data-Modelle, Tele- und prädiktive Medizin sowie tragbare Sensoren und viele Plattformen und Apps gehören sollten, so dieses Mitglied des WEF-Vorstands.

Anlässlich des Weltgesundheitstages legt der Beitrag die Vorstellungen des WEF über die Entwicklung des Gesundheitswesens dar und erklärt das Interesse der Gruppe an diesem Thema mit ihrer angeblichen Sorge um das Wohlergehen der Menschen und einen besseren Zugang.

„KI“ wird als ein wichtiger Teil dieser Zukunft gesehen, insbesondere bis 2035, wie im WEF-Bericht Global Health and Healthcare Strategic Outlook dargestellt.

Diese Technologie soll immer stärker in die Prävention, Überwachung und Beratung integriert werden.

Das WEF – ein informeller Zusammenschluss globaler Eliten – verfügt auch über eine Plattform für die Gestaltung der Zukunft der Gesundheit und des Gesundheitswesens, die mit Regierungen und Unternehmen zusammenarbeiten soll, um sich selbst eine Rolle bei der Definition und Suche nach Wegen zur „Skalierung“ von Lösungen für Gesundheitssysteme zu geben.

Einige der wichtigsten WEF-Aktivitäten sind hier als Unterstützung für die weltweite Bereitstellung von Impfstoffen aufgeführt, darunter auch ein Beitrag zu COVAX (ein Projekt der Impfstoffallianz GAVI, der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations und der Weltgesundheitsorganisation WHO).

GAVI wurde vom WEF ins Leben gerufen, und zu den weiteren Partnerschaften und Kooperationen gehören die Davos Alzheimer’s Collaborative, die Zusammenarbeit mit Deloitte zur Entwicklung eines Toolkits zur Unterstützung von Gesetzgebern bei der Entwicklung einer erfolgreichen Technologiepolitik für die psychische Gesundheit“ usw.

Das WEF wünscht sich in diesem Zusammenhang auch, dass mehr Menschen an das Internet angeschlossen werden, und verweist auf die Notwendigkeit eines „starken“ Datenaustauschs sowie auf „Sicherheit und Vertraulichkeit“.

Der im Bericht vorgesehene „Aktionsplan“ fordert daher kurz-, mittel- und langfristige Planungen und Investitionen sowie eine „Harmonisierung“ der Nutzung von Daten und Apps in der Gesundheitsbranche auf der ganzen Welt.

„Mit Blick auf die Zukunft könnten Big-Data-Modelle, Telemedizin, prädiktive Medikation, tragbare Sensoren und eine Fülle neuer Plattformen und Apps dazu beitragen, die Art und Weise, wie die Welt Gesundheit und Gesundheitsversorgung bereitstellt, zugänglich macht und verwaltet, neu zu überdenken“, heißt es in dem Blogbeitrag.