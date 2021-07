Biden Administration: „Es ist absolut auch Sache der Regierung“ zu wissen, wer geimpft worden ist und wer nicht

Xavier Becerra Sekretär von der US-Gesundheitsbehörde zog die Augenbrauen hoch, nachdem er erklärt hatte, dass es „auch absolut eine Sache der Regierung“ ist um zu wissen, ob die Bürger gegen Covid-19 geimpft worden sind oder nicht.

Becerra, der bei der Impfkampagne des Landes mitwirkt, wurde am Donnerstag auf CNN gefragt, ob er die kürzlich angekündigte „Tür-zu-Tür“-Strategie von Präsident Joe Biden verteidigen wolle, mit der die Menschen überzeugt werden sollen, sich impfen zu lassen.

Zahlreiche republikanische Gesetzgeber und Experten haben die aggressive Impfkampagne des Weißen Hauses kritisiert – das 160 Millionen Amerikaner in den kommenden Tagen mindestens eine Impfdosis erhalten sollen – und sagten, die Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht, hänge von der Entscheidungsfreiheit ab.

Becerras jüngster Kommentar ließ bei diesen Kritikern die Alarmglocken schrillen, als er Bidens „Tür-zu-Tür“-Strategie erweiterte, indem er sagte, dass es „absolut“ Sache der Regierung sei, zu wissen, ob Individuen geimpft worden seien, angesichts des Geldes, das die Regierung für die Bemühungen während der Pandemie ausgegeben habe.

HHS’ @XavierBecerra on Biden's controversial door-to-door vaccination program: “The federal government has spent trillions of dollars to keep Americans alive during this pandemic. So it is absolutely the government’s business” to know if you’ve been vaccinated. pic.twitter.com/PiYp0Peogd