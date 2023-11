Biden ‚Bekämpft Islamophobie‘, während Gaza verbrannt wird – Das ist das Typischste, was die Demokraten je gemacht haben

Caitlin Johnstone

In dem, was wohl das liberalste Ereignis in der gesamten Menschheitsgeschichte sein dürfte, hat die Biden-Regierung angekündigt, eine nationale Strategie der USA zur Bekämpfung der Islamophobie zu entwickeln, während sie Israel dabei unterstützt, Tausende Muslimas im Gazastreifen zu massakrieren.

„In den USA haben Muslime und solche, die als Muslime wahrgenommen werden, wie Araber und Sikhs, über einen unverhältnismäßigen Anteil an durch Hass motivierten Angriffen und anderen diskriminierenden Vorfällen erlebt“, heißt es in einer Erklärung des Weißen Hauses zu dieser Ankündigung. „Wir trauern alle um den barbarischen Mord an Wadea Al-Fayoume, einem 6-jährigen palästinensisch-amerikanischen muslimischen Jungen, und den brutalen Angriff auf seine Mutter in ihrem Zuhause außerhalb von Chicago.“

Währenddessen steigt die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen aufgrund der von den USA unterstützten Bombenkampagne fast auf 10.000 an, darunter 3.760 Kinder. Dies wird von Experten und Behörden weltweit zunehmend als Völkermord bezeichnet. Wenn es sich bei diesen Menschen jedoch um Juden handeln würde, befänden sie sich nicht in einem riesigen Konzentrationslager, während die IDF sie ununterbrochen mit militärischen Sprengstoffen bombardiert. Doch aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit sind sie diesem entsetzlichen Schrecken ausgesetzt.

Es gibt ein klassisches Meme, das sich über die Tatsache lustig macht, dass die US-Außenpolitik unter den Demokraten dieselbe mörderische Außenpolitik ist wie unter den Republikanern, nur mit einigen aufgeweckten Aufklebern auf der Oberfläche, um sie für progressive Empfindlichkeiten verdaulich zu machen.

Können Sie sich eine bessere Veranschaulichung der Dynamik vorstellen, die durch diese Kritik hervorgehoben wird, als das, was wir heute von der Biden-Administration sehen? Immerhin handelt es sich bei dieser Administration um dieselbe, deren Verteidigungsministerium kürzlich sagte, dass es keine Einschränkungen dafür gibt, was Israel mit den Waffen tun darf oder nicht, die ihm von den Vereinigten Staaten gegeben werden.

„Wir setzen keine Grenzen dafür, wie Israel die zur Verfügung gestellten Waffen verwendet“, sagte die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagon, Sabrina Singh, am Montag. „Das obliegt wirklich der Israelischen Verteidigungsstreitkraft, wie sie ihre Operationen durchführen werden. Aber wir legen keine Beschränkungen darauf.“

Wie In These Times berichtet, versucht dieselbe Regierung auch, Genehmigungen für Waffenverkäufe an Israel ohne parlamentarische Aufsicht, in völliger Geheimhaltung und ohne Rechenschaftspflicht gegenüber der Wählerschaft zu erhalten.

Die US-Regierung ist genauso schuldig am Massaker an Tausenden von muslimischen Kindern wie Israel, denn dieses gesamte Massaker geschieht mit ihrer Unterstützung und ihrer ausdrücklichen Erlaubnis. Aber hier gibt sich ihre Regierung die Blöße, sich tief darum zu sorgen, dass ein muslimisches Kind von einem islamophoben Psychopathen in Amerika getötet wurde.

Das ist das wiederliche an der Demokratischen Partei: Sie verleiht der mörderischsten und tyrannischsten Machtstruktur auf der Erde ein freundliches Gesicht, indem sie sich als Verteidigerin marginalisierter Gruppen ausgibt, während sie Bomben auf die ohnehin schon am stärksten benachteiligten Bevölkerungen dieses Planeten abwirft. Sie besetzt ihre Kabinettsposten mit einer großen Anzahl von Frauen und ethnisch vielfältigen Beamten, um die Illusion zu erwecken, sie habe die schädlichen Vorurteile der Vergangenheit überwunden. Gleichzeitig setzt sie armen, dunkelhäutigen Ausländern einen ununterbrochenen Strom hoch technisierter Sprengkörper in Massakern aus, die selbst die schlimmsten weißen suprematistischen Imperialisten der Geschichte vor Neid erblassen lassen würden.

Ein weitaus treffenderes Bild für die Vereinigten Staaten als das, was sie sich mit ihrem betrügerischen progressiven Tugend-Signalisieren geben, wäre das Bild, das ihnen von Demonstranten verliehen wurde, die die Zeugenaussage von Außenminister Antony Blinken vor dem Senatsausschuss für Haushaltsangelegenheiten am Dienstag unterbrochen haben. Die Demonstranten haben ihre Hände rot angemalt, um das Blut zu zeigen, das diese Regierung an ihren eigenen Händen hat, was zu viralen Bildern von Blinkens Gesicht, umgeben von blutigen Händen, im Internet kursiert.

Sometimes one picture is worth a thousand words. pic.twitter.com/WiGhhFIwFN — Emily Mayer🔥 (@emilyfmayer) October 31, 2023

Das ist, was das US-Imperium wirklich ist. Nicht die liberale Bastion der Menschenrechte, als die es sich darstellt, sondern eine blutbeschmierte psychopathische Mordmaschine, die ihre Dominanz über diesen Planeten mit der fortwährenden Schlächterei von Menschen aufrechterhält.

Je länger das Massaker im Gazastreifen andauert, desto mehr Menschen werfen einen Blick hinter die Plastik-Smiley-Maske des US-Imperiums und sehen den kaltaugigen Mörder darunter.