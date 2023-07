Biden beruft Militärreservisten ein … sind Ihre Kinder die nächsten?

Ron Paul

In der Regel bestand die US-Kriegsberichterstattung seit Vietnam hauptsächlich aus Mainstream-Medien, die den Einsatz bejubelten, anstatt sich mit der Kriegspropaganda der Regierung auseinanderzusetzen. Schließlich waren es die Bilder amerikanischer Jungen, die in Leichensäcken nach Hause kamen und in den Sechs-Uhr-Nachrichten in ganz Amerika gezeigt wurden, die schließlich den Widerstand des Mainstreams gegen diesen Krieg hervorriefen.

Das Pentagon zog seine Lehren aus dem ersten Golfkrieg und schränkte die Medienberichterstattung aus nächster Nähe stark ein. Nur „vertrauenswürdige“ Journalisten durften von der Frontlinie berichten. Die meisten Pressevertreter schrieben ihre Berichte auf der Grundlage von Pressemitteilungen des US-Militärs aus Luxushotels in Bagdad.

Zur Zeit des Zweiten Golfkriegs entwickelte das Pentagon das Konzept, ausgewählte Journalisten in die Truppen einzubetten. Dadurch konnte das Pentagon die Geschichte so gestalten, dass der falsche Eindruck entstand, es handele sich um echten Journalismus. Es fühlte sich authentisch an, weil der Journalist bei den Truppen und nahe am Geschehen war, aber die Geschichte gab das wieder, was das Pentagon darstellen wollte.

Dies ist vielleicht ein langer Weg, um darauf hinzuweisen, dass die Berichterstattung der US-Mainstream-Medien über den Krieg in der Ukraine viel zu wünschen übrig lässt. Ja, manchmal rutscht die Wahrheit in Publikationen wie der New York Times heraus, die letzte Woche berichtete, dass allein in den ersten Wochen der ukrainischen „Gegenoffensive“ mindestens 20 Prozent der von den USA und der NATO gespendeten Waffen und Ausrüstung zerstört wurden.

Was die Mainstream-Medien jedoch üblicherweise auftischen, sind die Argumente des Pentagons und der Neokonservativen. Russland ist am Verlieren, berichten sie. Russland hat bereits verloren, wie Biden kürzlich sagte. Die meisten Amerikaner machen sich nicht die Mühe, echten Experten wie Col. Doug Macgregor zuzuhören, der von Anfang an eine ganz andere Geschichte erzählt hat. So werden die Amerikaner weiterhin mit Propaganda gefüttert.

Mit der Propaganda ist es allerdings so eine Sache. Manchmal wird sie mit der widersprüchlichen Realität konfrontiert, und es stellt sich heraus, dass sie nichts als ein Haufen Lügen ist.

Nehmen wir unter anderem die schockierende Meldung von letzter Woche, dass Präsident Biden einen Befehl zur Mobilisierung von 3.000 US-Reservisten für den Einsatz in Europa zur Unterstützung der „Operation Atlantic Resolve“ 2014 unterzeichnet hat. Was ist die Operation „Atlantic Resolve“? Sie wurde nach dem von den USA unterstützten Putsch in der Ukraine und den darauffolgenden Unruhen unter der von den USA eingesetzten Marionettenregierung ins Leben gerufen.

Wenn Russland also verliert – oder bereits verloren hat, wie Biden letzte Woche sagte – warum ist es dann plötzlich notwendig geworden, US-Reservekräfte aufzubieten? Nun, inmitten einer der schwersten Rekrutierungskrisen, die das US-Militär je erlebt hat, scheint Washington nicht über genügend Truppen für seine Anti-Russland-Mission in der Ukraine zu verfügen. Worin besteht also die Mission, und warum scheint sie schleichend darauf hinauszulaufen, mehr Amerikaner in die Nähe der Kampfzone zu schicken? Niemand in der Regierung scheint daran interessiert zu sein, dies zu erklären, und niemand in den US-Medien oder im Kongress scheint daran interessiert zu sein, danach zu fragen.

Wir befinden uns auf einem sehr rutschigen Pfad, auf dem Bidens Neocons angesichts massiver ukrainischer Verluste und eines offensichtlichen Mangels an US-Soldaten die Eskalation fortsetzen. Machen Sie sich nichts vor: Wenn der Stellvertreterkrieg der USA und der NATO mit Russland nicht gestoppt wird, wird der nächste Schritt darin bestehen, den US Selective Service zu überprüfen. Das bedeutet, dass sie sich Ihre Kinder holen werden. Wie lange wird es dauern, bis Amerika aufwacht und „NEIN“ sagt?