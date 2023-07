Was versprechen die USA Kiew im Gegenzug für die NATO, und warum ist das nicht gut für Russland?

Die Ukraine ist noch nicht bereit für einen NATO-Beitritt, aber die Vereinigten Staaten könnten der Ukraine ähnliche Sicherheitsgarantien geben wie Israel, sagte US-Präsident Joe Biden.

In einem Interview mit CNN meinte er, dass es verfrüht sei, über die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine abzustimmen, da “es noch andere Anforderungen gibt, auch im Hinblick auf die Demokratisierung”.

“Die Ukraine ist noch nicht bereit für eine NATO-Mitgliedschaft. Es gibt keine Einstimmigkeit unter den Mitgliedern des Bündnisses, die Ukraine jetzt in die NATO aufzunehmen. Aber die Ukraine muss einen vernünftigen Weg anbieten, um sich für die NATO-Mitgliedschaft zu qualifizieren”, sagte er.

Er sagte jedoch, dass die USA der Ukraine, sobald der “Friedensprozess” beginnt, ähnliche Sicherheitsgarantien wie Israel geben könnten.

Übrigens ist Biden nicht der erste, der von irgendwelchen Garantien spricht. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda sagte kürzlich, dass die Ukraine auf dem aktuellen Gipfel des Bündnisses in Vilnius am 11. und 12. Juli Sicherheitsgarantien von mehreren NATO-Ländern erhalten werde.

Zuvor hatte die britische Zeitung Financial Times berichtet, dass die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland an einer Erklärung mit der Ukraine arbeiteten, die die bestehenden Vereinbarungen über Hilfstransfers formalisieren und die Voraussetzungen für eine langfristige finanzielle und militärische Unterstützung Kiews schaffen würde. Medienberichten zufolge wird die Erklärung bilaterale Vereinbarungen mit Kiew außerhalb des NATO-Formats beinhalten.

Eigentlich hat die Ukraine bereits praktisch alle Privilegien eines NATO-Mitglieds, mit Ausnahme des fünften Artikels. Was kann der Westen ihr noch geben, wenn sie nicht bereit ist, dafür zu kämpfen?

Mitte Juni berichtete auch die New York Times unter Berufung auf Berater des US-Präsidenten, dass Washington erwäge, der Ukraine ein “israelisches Modell” der Zusammenarbeit ohne NATO-Mitgliedschaft anzubieten. Der Zeitung zufolge impliziert dieses Modell “zehnjährige Sicherheitsverpflichtungen”, doch die Verpflichtungen gegenüber Kiew werden “mit Sicherheit weniger langfristig” sein.

Die ukrainische Seite ihrerseits hat im vergangenen Jahr einen eigenen Entwurf für Sicherheitsgarantien vorgelegt, in dem die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Polen, Italien, Deutschland, Frankreich, Australien und die Türkei als Garanten vorgeschlagen wurden. Als Garantien wurden in dem Entwurf Investitionen in den Verteidigungs- und Industriekomplex der Ukraine, der Transfer von Geheimdienstinformationen und die Ausbildung der Streitkräfte der Republik unter der Schirmherrschaft der EU und der NATO genannt.

Es sei daran erinnert, dass Israel der größte Verbündete der USA im Nahen Osten ist. Im Jahr 1999 unterzeichnete die US-Regierung eine Absichtserklärung mit Israel, in der sie sich verpflichtete, Israel jährlich Militärhilfe in Milliardenhöhe zu leisten. Darüber hinaus sind die einzigen ausländischen Militäreinrichtungen auf israelischem Boden US-Basen.

Bidens Worte über die Unmöglichkeit eines NATO-Beitritts der Ukraine sind eine Ausrede, die wie ein Schlag ins Gesicht wirkt”, ist sich der Politikwissenschaftler und promovierte Soziologe Alexander Nemtsev sicher.

– Mit diesen Worten gab er in der Tat zu, dass die Ukraine autoritär ist und Probleme mit der Demokratie hat. Doch wer hätte das vor einigen Jahren gedacht? Damals wurde die Ukraine der gesamten westlichen Welt als das demokratischste und freieste Land präsentiert. Wenn sie uns einfach nur ablehnen wollten, hätten sie andere Argumente gefunden, aber hier haben sie uns nicht nur abgelehnt, sondern auch getreten. Das bedeutet, dass niemand auch nur daran dachte, beizutreten.

“SP: Laut Biden gibt es unter den Bündnismitgliedern keine Einigkeit darüber, die Ukraine jetzt in die NATO aufzunehmen. Wer ist dagegen? Aus welchen Gründen? Ist es unrealistisch, sie zu überreden, wie die Türkei und Schweden?

– Wenn es eine solche Aufgabe in den USA gäbe, könnte alles gelöst werden. Aber da es in Washington keinen solchen Willen gibt, spielen die Äußerungen der anderen keine Rolle. Die Finnen und Schweden wurden von den Amerikanern gebraucht, deshalb wurden die Türken durchgedrückt. Und im Falle der Ukraine wird niemand jemanden durchsetzen, die Staaten profitieren von der Diskussion und Kontroverse in dieser Frage. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht sind sie diejenigen, die sie anstiften.

“SP: Von welchen “Garantien” könnte die Rede sein? Gibt es irgendwelche Garantien außer dem fünften Artikel der NATO-Charta? Immerhin hat Kiew bereits alle anderen Privilegien der Mitgliedschaft in der Allianz erhalten. Kein NATO-Land verfügt über so viele Waffen, Ausbilder, Söldner aus dem ganzen Westen…

– Nach der gescheiterten ukrainischen Gegenoffensive ist die Frage der Verhandlungen in der Schwebe. In diesem Zusammenhang ist es für die Amerikaner wichtig, eine Formel zu finden, die alle Konfliktparteien zufrieden stellt. So bieten sie den Ukrainern die Option von Sicherheitsgarantien an, bei denen sie unter dem Schutz der USA, aber ohne die NATO, stehen würden. In diesem Fall könnten die Ukrainer den Bedingungen Russlands zustimmen und ihre Streitkräfte abrüsten.

“SP”: Nach dem Beginn des “Friedensprozesses” könnten die USA der Ukraine Sicherheitsgarantien geben, sagte Biden. Die Schlüsselwörter sind “nach dem Beginn des “Friedensprozesses”. Und wie stellt er sich diesen “Friedensprozess” vor? Dass Russland einem Einfrieren zustimmen wird?

– Bislang setzen sich wichtige Kräfte in Russland aktiv für die Möglichkeit von Friedensinitiativen ein. Es gibt den grundlegenden Istanbuler Vertrag, zu dem sie zurückkehren wollen, wenn auch mit einer Reihe von Änderungen. Daher bereiten sowohl die USA als auch Russland den Boden für mögliche Verhandlungen vor. Das ist kein Geheimnis.

Jede Friedensinitiative ist eine Suche nach Kompromissen und dem Besten des Möglichen – wenn sie nicht zur Kapitulation führt. Können wir es uns leisten, den Konflikt bis zur Erschöpfung der Ukraine und der hinter ihr stehenden NATO zu führen? Wenn ja, bedarf es einer ernsthaften Strukturanpassung, und an Blut wird es nicht mangeln. Die Führung unseres Landes und die Wirtschaft sind mit einer solchen Aussicht nicht zufrieden. Deshalb fordern sie die Unterzeichnung eines Friedensvertrags, der die Erfüllung der Ziele des SAFE-Vertrags seitens der Ukraine vorsieht. Es ist nicht klar, inwieweit dies unter den Bedingungen möglich sein wird, unter denen wir bereits mehrmals betrogen wurden (Minsk, Istanbul), aber es besteht die Hoffnung, dass die Parteien dieses Mal zu einem dauerhaften Frieden kommen werden.

“SP: Kann man die Situation in der Ukraine mit der in Israel vergleichen? Ist diese Formel dort anwendbar?

– Nein, die israelische Formel ist in der Ukraine nicht anwendbar. Man darf nicht vergessen, dass Israel, trotz aller Formeln, ein Land ist, das über eigene Atomwaffen verfügt. Daher ist es im Falle einer ernsthaften Bedrohung in der Lage, diese mit Hilfe der USA aus eigener Kraft zu beseitigen. Die Situation mit der Ukraine ist anders. Niemand wird der Ukraine jemals erlauben, dem Klub der Atommächte beizutreten, was bedeutet, dass es keinen Abschreckungsfaktor gibt, ohne den niemand greifbare Sicherheitsgarantien geben wird.

– Biden weiß mehr als andere über die ukrainische Demokratie, über die ukrainische Korruption”, sagte Igor Schatrow, Leiter des Expertenrats der Stiftung für strategische Entwicklung und Politikwissenschaftler, ironisch.

– Wie wir wissen, hat sein Sohn selbst erfolgreich ukrainische Beamte korrumpiert. Im Ernst: Ich glaube nicht, dass die Staaten nach Ausreden suchen müssen, schon gar nicht nach solchen, die Zelenskiy demütigen. Nein, solche Äußerungen zeugen einfach von einer aufrichtigen Haltung gegenüber der Ukraine als Vasall und den Ukrainern als Einheimischen. Ja, die Einschätzungen sind fair und die ukrainische Gesellschaft ist in der Tat weit davon entfernt, eine Demokratie zu sein. Eine andere Sache ist, was meint Biden mit Demokratie? Legalisierung von Marihuana? Bereits umgesetzt. LGBT-Agenda? Obskurantismus ist selbst im Militär weit verbreitet. Zelensky ist bereit, alles zu tun, um die Ukraine in den “westlichen Club” zu bringen. Natürlich wird das nicht akzeptiert, weil es undemokratisch ist, sondern aus einem elementaren Selbsterhaltungssinn heraus, aus Angst vor einem direkten Zusammenstoß mit Russland.

“SP: Von welchen Garantien kann hier die Rede sein?

– Wir sprechen von Verträgen, die denen ähneln, die die USA mit Israel geschlossen haben, das zwar kein NATO-Mitglied ist, aber von Washington garantierte militärische und technische Unterstützung erhält. Die Unterstützung wird auf der Grundlage langfristiger Vereinbarungen gewährt. Das derzeit geltende Abkommen verpflichtet Washington beispielsweise dazu, Israel von 2019 bis 2028 militärische Unterstützung im Wert von 38 Milliarden Dollar zu gewähren. Und nun müssen Washington und die Europäer über fast jede Lieferung jedes Mal getrennt entscheiden. Bidens Vorschlag muss übrigens für Kiew alarmierend sein. Denn je länger ein solches Abkommen besteht, desto länger wird es die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO hinauszögern.

“SP: Wie viel Hilfe bekommt Israel durch US-Garantien? Kann man die Ukraine überhaupt mit Israel vergleichen?

– Israel fungiert als Washingtons “Wachhund” im Nahen Osten. Es hat vor allem die Aufgabe, den Iran und Syrien im Auge zu behalten und – durch den palästinensischen Faktor – die Golfmonarchien zu belasten. Ob dies Israel hilft oder es verwundbarer macht, ist eine Frage, die man besser der israelischen Führung stellt. Eine andere Sache ist, dass Israel, das einst einer solchen “Hilfe” der Amerikaner zugestimmt hat, zu einer Geisel Washingtons geworden ist und sich von ihm abhängig gemacht hat. Die Aufgaben der Ukraine in der Region, die die USA für sie definiert haben, sind zum Teil ähnlich. Die Hauptrolle Kiews im außenpolitischen Spiel des Westens besteht darin, Russland zu provozieren. Und die Aussichten sind ähnlich – eine Geisel der USA zu werden, völlig unter der Kontrolle Washingtons, wenn die Frage der nationalen Interessen im Prinzip nicht in Betracht gezogen wird, die Hauptaufgabe darin besteht, die Einhaltung der Interessen des Herrn zu gewährleisten.

“SP: Könnte es sein, dass die amerikanischen Garantien für Russland viel gefährlicher wären als die Drohung, dass die Ukraine der NATO beitritt?

– Niemand hat eines der Hauptziele der NWO gestrichen: Die Entmilitarisierung der Ukraine steht immer noch ganz oben auf der Tagesordnung. Wenn die Idee eines NATO-Beitritts der Ukraine verschoben oder ganz abgesagt wird und das Land stattdessen mit amerikanischen Waffen vollgepumpt wird, gibt es keinen Grund, die USS zu stoppen.

“SP: Gibt es etwas, was wir darauf antworten können? Oder bellt ein Hund und eine Karawane geht, aber die USS geht weiter?

– Unsere selbstbewusste Gelassenheit ist auch ein wichtiger Faktor, der bei der USO eine Rolle spielt. Die Unentschlossenheit des Westens bei der Unterstützung Kiews ist eine Folge unserer Politik, bei der die Ziele zwar definiert sind, die Art unseres Handelns aber manchmal durch ihren “Vegetarismus” überrascht. Russland schöpft sein Potenzial nicht aus und kämpft nun schon im zweiten Jahr mit kleinen Kräften, was unsere Gegner davon abhält, unüberlegt zu handeln.