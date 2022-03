Biden enthüllt, dass die USA ukrainische Truppen in Polen ausbilden

Präsident Biden schien am Montag zu enthüllen, dass die USA ukrainische Truppen in Polen ausbilden. Biden machte diese Bemerkungen, als er versuchte, einen kürzlichen Fauxpas zu erklären. Am Freitag hatte Präsident Biden in Polen gegenüber Angehörigen der 82. Luftlandedivision erklärt, dass die Ukrainer sich gegen den russischen Angriff zur Wehr setzten, und gesagt: „Sie werden es sehen, wenn Sie dort sind“, womit er andeutete, dass die US-Soldaten das Kriegsgebiet betreten würden.

Zur Erklärung seiner Äußerungen sagte Biden am Montag: „Wir sprachen über die Unterstützung bei der Ausbildung der ukrainischen Truppen, die sich in Polen befinden. That’s what the context.“

Today Biden said the U.S. is "helping train the Ukrainian troops that are in Poland.”



Biden's staff has already walked this back, admitting he was confused. pic.twitter.com/Xj59bsPdMe — RNC Research (@RNCResearch) March 29, 2022

„Ich habe mich darauf bezogen, mit den ukrainischen Truppen, die in Polen sind, zusammen zu sein und mit ihnen zu sprechen“, fügte er hinzu.

Auf die Äußerungen Bidens angesprochen, erklärte ein Beamter des Weißen Hauses gegenüber Politico, dass die US-Truppen mit den ukrainischen Soldaten in Polen „interagieren“. „Es gibt ukrainische Soldaten in Polen, die regelmäßig mit US-Truppen interagieren, und das ist es, worauf sich der Präsident bezog“, sagte der Beamte.

Seit 2014 bilden die USA ukrainische Streitkräfte aus, sowohl offen als auch verdeckt. Doch seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar war nicht klar, ob noch Ausbildungsprogramme stattfanden. Wenn die USA jetzt ukrainische Truppen ausbilden, bedeutet das, dass sie trainiert werden, um im aktuellen Konflikt russische Soldaten zu töten.

Vor dem Einmarsch Russlands zogen die USA die Truppen der Nationalgarde aus der Ukraine ab und wiesen Berichten zufolge die paramilitärischen Einheiten der CIA an, das Land zu verlassen. Verteidigungsminister Lloyd Austin soll im Februar gegenüber Abgeordneten des Repräsentantenhauses erklärt haben, dass die Regierung Biden erwäge, die ukrainischen Streitkräfte aus der Ferne zu trainieren.

Biden musste sich auch für andere Äußerungen der letzten Zeit rechtfertigen, die wie ein Aufruf zum Regimewechsel in Russland wirkten. Am Samstag sagte Biden, der russische Präsident Wladimir Putin könne „nicht an der Macht bleiben“. Das Weiße Haus schien seine Drohung zurückzunehmen, aber Biden legte am Montag noch einmal nach und behauptete, die USA verfolgten keine Politik des Regimewechsels in Russland.

Doocy: "The big things you say on the world stage keep getting walked back."



Biden: "What's getting walked backed?"



Biden: You told troops they are going to Ukraine, the U.S. would use a chemical weapon, and called for regime change in Russia.



Biden: "None of the 3 occurred." pic.twitter.com/cwZPzANIoC — Greg Price (@greg_price11) March 28, 2022

„Ich werde nichts zurücknehmen. Tatsache ist, dass ich die moralische Empörung zum Ausdruck gebracht habe, die ich angesichts der Art und Weise, wie Putin handelt, und der Handlungen dieses Mannes empfunden habe … aber ich möchte klarstellen: Ich habe weder damals noch heute einen Politikwechsel angekündigt. Ich habe die moralische Empörung zum Ausdruck gebracht, die ich empfinde, und ich entschuldige mich nicht dafür“, sagte Biden.

Der Kreml reagierte auf Bidens Forderung, Putin solle nicht länger an der Macht sein, und nannte sie „alarmierend“. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Russland werde Bidens Äußerungen „weiter verfolgen“. Russland hatte kürzlich den US-Botschafter in Moskau einbestellt, nachdem Biden Putin einen „Kriegsverbrecher“ genannt hatte.