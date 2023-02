Biden ernennt Mitglied der Trilateralen Kommission zum Leiter der Weltbank und stellt damit die Weichen für ein neues globales Finanzsystem

Präsident Biden besetzt seine Verwaltung mit aktuellen oder ehemaligen Mitgliedern der Trilateralen Kommission. Beachten Sie die Schlüsselpositionen, die jeder von ihnen einnimmt.

Anthony Blinken – Secretary of State

– Secretary of State Susan Rice – Domestic Policy Advisor

– Domestic Policy Advisor Mark Brzezinski – Ambassador to Poland

– Ambassador to Poland R. Nicholas Burns , U.S. Ambassador to China

, U.S. Ambassador to China Ken Juster , U.S. Ambassador to India

, U.S. Ambassador to India Wendy Sherman , U.S. Deputy Secretary of State

, U.S. Deputy Secretary of State Jake Sullivan , U.S. National Security Advisor

, U.S. National Security Advisor Lael Brainard , Member, U.S. Federal Reserve’s Board of Governors

, Member, U.S. Federal Reserve’s Board of Governors Eric Schmidt – Office of Science and Technology Policy

– Office of Science and Technology Policy John Podest a – Green New Deal spending tsar

a – Green New Deal spending tsar Ajay Banga – President of the World Bank

Als die Trilaterale Kommission 1973 von David Rockefeller und Zbigniew Brzezinski gegründet wurde, gelang es ihnen, die Carter-Administration zu stürzen, um den Wirtschaftsmotor der Welt zu kontrollieren: Die Vereinigten Staaten.

Antony Sutton und ich haben dies in den Jahren 1978-1981 in unseren Büchern Trilaterals Over Washington, Volumes I und II ausführlich dokumentiert.

In den folgenden Jahren waren sechs von neun ernannten Weltbankpräsidenten Mitglieder der Trilateralen Kommission. Neun von zwölf US-Handelsvertretern waren ebenfalls Mitglieder.

Nun nutzte Biden seine präsidiale Ernennungsbefugnis, um Ajay Banga zum neuen Präsidenten der Weltbank zu ernennen. In der Pressemitteilung des Weißen Hauses heißt es:

Präsident Biden gab heute bekannt, dass die Vereinigten Staaten Ajay Banga, einen Wirtschaftsführer mit umfangreicher Erfahrung in der Leitung erfolgreicher Organisationen in Entwicklungsländern und im Aufbau öffentlich-privater Partnerschaften zur Bekämpfung der finanziellen Eingliederung und des Klimawandels, für das Amt des Präsidenten der Weltbank nominieren.

Erklärung von Präsident Biden: „Ajay ist in einzigartiger Weise geeignet, die Weltbank in diesem kritischen Moment der Geschichte zu führen. Er hat mehr als drei Jahrzehnte damit verbracht, erfolgreiche, globale Unternehmen aufzubauen und zu leiten, die Arbeitsplätze schaffen und Investitionen in Entwicklungsländer bringen, und er hat Organisationen durch Zeiten grundlegender Veränderungen geführt. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Führung von Menschen und Systemen sowie bei der Zusammenarbeit mit globalen Führungskräften auf der ganzen Welt, um Ergebnisse zu erzielen.

Er verfügt auch über entscheidende Erfahrungen bei der Mobilisierung von öffentlich-privaten Ressourcen zur Bewältigung der dringendsten Herausforderungen unserer Zeit, einschließlich des Klimawandels. Ajay Banga ist in Indien aufgewachsen und hat einen einzigartigen Blick für die Chancen und Herausforderungen der Entwicklungsländer und dafür, wie die Weltbank ihre ehrgeizige Agenda zur Armutsbekämpfung und Wohlstandsmehrung umsetzen kann.

Ajay Banga, Nominierter für das Amt des Präsidenten der Weltbank

Ajay Banga ist derzeit stellvertretender Vorsitzender bei General Atlantic. Zuvor war er Präsident und CEO von Mastercard und führte das Unternehmen durch einen strategischen, technologischen und kulturellen Wandel.

Im Laufe seiner Karriere hat sich Ajay Banga zu einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Technologie, Daten, Finanzdienstleistungen und Innovation für Integration entwickelt. Er ist Ehrenvorsitzender der Internationalen Handelskammer, deren Vorsitz er von 2020 bis 2022 innehaben wird. Außerdem ist er Vorsitzender von Exor und unabhängiger Direktor bei Temasek. Bei der Gründung des Klimafonds von General Atlantic, BeyondNetZero, im Jahr 2021 wurde er Berater. Zuvor war er in den Verwaltungsräten des Amerikanischen Roten Kreuzes, von Kraft Foods und Dow Inc. Ajay hat als Co-Vorsitzender der Partnerschaft für Zentralamerika eng mit Vizepräsident Harris zusammengearbeitet. Er ist Mitglied der Trilateralen Kommission, Gründungsmitglied des U.S.-India Strategic Partnership Forum, ehemaliges Mitglied des National Committee on United States-China Relations und emeritierter Vorsitzender der American India Foundation.

Er ist Mitbegründer des Cyber Readiness Institute, stellvertretender Vorsitzender des Economic Club of New York und war Mitglied der Kommission von Präsident Obama zur Verbesserung der nationalen Cybersicherheit. Er war Mitglied des Beratungsausschusses des US-Präsidenten für Handelspolitik und -verhandlungen.

Ajay wurde 2012 mit der Medaille der Foreign Policy Association, 2016 mit dem Padma Shri Award des indischen Präsidenten, 2019 mit der Ellis Island Medal of Honor und dem Global Leadership Award des Business Council for International Understanding sowie 2021 mit dem Distinguished Friends of Singapore Public Service Star ausgezeichnet.

Banga ist die perfekte Wahl, um die Weichen für ein neues globales Finanzsystem zu stellen. Er ist ein Experte für Cybersicherheit und ehemaliger Leiter von Mastercard.

Banga stammt aus einer Sikh-Familie und ist in Indien geboren, aufgewachsen, ausgebildet und berufstätig, bis er schließlich an die Spitze von Mastercard aufstieg.

Wer glaubt, dass die Trilaterale Kommission in der heutigen Welt keinen Einfluss mehr hat oder gar immer noch alle Fäden in der Hand hält, weiß nichts von der Geschichte und der Tiefe der Verstrickungen, die bis heute andauern. Tatsächlich kontrolliert die Kommission immer noch die gesamte Wirtschaftspolitik innerhalb des Weißen Hauses und ist darauf bedacht, die Welt in und durch den Großen Reset in die Technokratie zu treiben.