Exklusiv: 37-Jährige, die durch den Pfizer-Impfstoff geschädigt wurde, musste wieder laufen und sprechen lernen.

childrenshealthdefense.org: In einem Interview mit The Defender beschrieb Dedra Long, wie sie von einer chirurgischen Technologin und viel beschäftigten Mutter dreier Kinder zur Invalidin wurde, nachdem ihr Arbeitgeber sie unter Druck gesetzt hatte, sich mit dem COVID-19-Impfstoff impfen zu lassen.

Vor der COVID-19-Pandemie hatte Dedra Long ein erfülltes Leben, arbeitete als chirurgische Technologin und zog ihre drei Kinder groß. Nachdem sie sich im Februar 2020 mit COVID-19 angesteckt hatte und durch ihre Arbeit noch mehrmals damit in Berührung gekommen war, entwickelte sie gesundheitliche Probleme, die sie dazu veranlassten, eine neue Stelle bei einer Kreditgenossenschaft anzunehmen.

Im Jahr 2021 begann Longs neuer Arbeitgeber, die Mitarbeiter zu einer Impfung zu drängen – und das war der Zeitpunkt, an dem sich die Dinge für Long zum Schlechten wendeten.

„Ich beschloss schließlich, mich impfen zu lassen, um weiterarbeiten zu können“, so Long gegenüber The Defender. Doch die Impfungen, die sie erhielt, um ihren Job behalten zu können, führten zu Verletzungen, die sie der Fähigkeit beraubten, zu arbeiten – oder gar zu sprechen.

Long sprach mit The Defender über ihre Impfverletzungen, ihre Symptome und darüber, wie ihr Leben heute aussieht, und legte umfangreiche medizinische Unterlagen vor, um ihre Geschichte zu untermauern.

Mein Leben wurde für immer verändert.

Die heute 37-jährige Long sagte gegenüber The Defender, sie sei „derzeit arbeitslos, da meine Impfverletzung meine Stimme beeinträchtigt hat, was mich daran hindert, meinen Job zu machen.“

Nachdem sie sich im Februar 2020 mit COVID-19 angesteckt hatte, hatte Long „Probleme mit Gelenkschmerzen und Entzündungen“, die sich verschlimmerten, nachdem sie am Arbeitsplatz dem Virus ausgesetzt war. Daraufhin „entschied sie sich für ein neues Arbeitsfeld“ und fand eine Anstellung bei einer Kreditgenossenschaft.

Als ihr neuer Arbeitgeber begann, sie und andere Angestellte zu zwingen, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, war sie laut The Defender beunruhigt:

Ich habe die Krankenschwester meines Vertrauens mehrmals gefragt und einige Termine wahrgenommen, ob [der Impfstoff] sicher für mich sei. Ich hatte bereits tonnenweise Entzündungen in meinem Körper, und man vermutete, dass ich möglicherweise RA [rheumatoide Arthritis] habe.

Sie und mein Rheumatologe sagten mir, ich solle mich so schnell wie möglich impfen lassen. Ein anderer Rheumatologe versuchte sogar, mich dazu zu drängen, indem er sagte, er sei meinetwegen unsicher.

Ihr Arbeitgeber teilte ihren Mitarbeitern schließlich mit, dass sie die wöchentlichen Tests selbst bezahlen müssten, wenn sie sich nicht impfen ließen.

„Nachdem es mehreren Leuten, die ich kannte [die geimpft waren], gut ging, die Ärzte um mich herum sagten, ich solle mich impfen lassen, und dann meine neue Arbeitsstelle sagte, wir müssten die wöchentlichen Tests bezahlen“, sagte Long, und entschied sich widerwillig für die Impfung.

Am 19. Oktober 2021 und am 9. November 2021 erhielt sie die erste Impfung mit zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech.

Longs Gesundheitszustand verschlechterte sich unmittelbar nach jeder ihrer Impfungen. Sie sagte, sie habe „nach der ersten Impfung häufiger Kopfschmerzen und Migräne gehabt, und nach der zweiten Dosis hatte ich ständig Migräne“.

Drei Wochen nach ihrer zweiten Dosis, am 4. Dezember 2021, bekam Long eine starke Migräne und ein Zittern in der rechten Hand. Sie versuchte, das Ganze „wegzuschlafen“, aber als sie am 5. Dezember 2021 aufwachte, fand sie ihr Leben „für immer verändert“ vor, sagte sie.

Long erzählte dem Defender:

Ich war völlig erschöpft und schwer erschöpft. Es war schwer, mich zu bewegen, aber ich musste mich von zu Hause aus für die Arbeit anmelden. Plötzlich bemerkte ich, dass sich die linke Seite meines Gesichts komisch anfühlte. Ich hatte kein Gefühl, sondern ein taubes, verschwommenes Gefühl. Meine Lippen und Augen bewegten sich nicht.

Ich sagte meinem Chef schnell Bescheid und meldete mich ab. Meine Tante brachte mich in die Notaufnahme. Als ich in ihr Auto stieg, war die gesamte linke Seite meines Körpers schwer und ließ sich nur schwer bewegen. Mein linkes Bein schleifte hinter mir her und ich war schwach.

Im Krankenhaus stellten die Ärzte fest, dass Longs Blutdruck „extrem hoch“ war. Sie sagten ihr, dass sie wahrscheinlich Multiple Sklerose (MS) habe und rieten ihr, einen Neurologen aufzusuchen.

Medizinische Unterlagen vom 7. Dezember 2021 bestätigen Longs Schilderung, in der sie einen „stark erhöhten“ Blutdruck, „Zuckungen der Gesichtsmuskeln auf beiden Seiten“, „Taubheit um das rechte Ohr“ und „eine gewisse Schwäche der linken Gesichtsmuskeln“ beschrieb. Long berichtete auch, dass er „leicht stolpert und fällt“ und sich oft „schwindlig“ fühlt.

Zwei CT-Scans und zwei Elektrokardiogramme, die während ihres Krankenhausaufenthalts durchgeführt wurden, bestätigten, dass Long weder einen Schlaganfall noch eine Bellsche Lähmung erlitten hatte.

Das war der Beginn meines Albtraums“, sagte Long. „Dann begannen Zittern, Krämpfe, Zuckungen und Sprachprobleme.

Bei einer Nachuntersuchung am 15. Dezember 2021 erzählte Long den Ärzten, dass sie zusätzlich zu ihren früheren Beschwerden zu stottern begann. Die Medikamente, die sie zu nehmen begonnen hatte, wie Clonazepam und Propranolol, hatten einige ihrer Symptome „leicht verbessert“, aber dennoch hielten ihr Zittern und ihre Schwächegefühle an.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Long auch einen Rheumatologen aufgesucht, der ihr sagte, dass sie an Fibromyalgie leide. Long erhielt dafür mehrere Medikamente, darunter Humira, aber wie aus ihrer medizinischen Dokumentation hervorgeht, „brachte es keine Besserung“ und „sie vertrug das Medikament nicht“.

Bei einer MRT-Untersuchung am 12. Januar 2022 wurde festgestellt, dass Longs Sella – eine knöcherne Struktur, die die Hypophyse im Gehirn schützt – „abnormal“ und „erweitert“ war, was die Ärzte dazu veranlasste, die Möglichkeit eines empty sella syndrome (ESS) offen zu lassen.

In den Unterlagen eines Arzttermins am 19. Januar 2022 wurde vermerkt, dass „etwas auf ihre Hypophyse drückt“. Zu diesem Zeitpunkt wurde bei ihr ein Pseudotumor cerebri und eine idiopathische intrakranielle Hypertonie diagnostiziert und sie wurde auf „mögliche Anfälle [und] epileptische Aktivität“ getestet.

Long berichtete auch von „Atemproblemen“ und „Zittern und Zuckungen, die so stark sind, dass sie [die Ärzte] glauben, es handele sich um Anfälle“.

Bei einem Termin am 26. Oktober 2022 berichtete Long über den „Verlust von Haarbüscheln“, zusätzlich zu „trockener Haut, brüchigen Nägeln, Hitzewallungen, starkem Schwitzen, Schüttelfrost, gelegentlichem Fieber“ und „neuen Tics“. Long berichtete auch, dass er etwa 10 Mal am Tag nach Luft schnappte.

Impfschäden beeinträchtigten „praktisch alle Aspekte“ ihres Lebens

Long erklärte gegenüber The Defender, dass sie weiterhin unter einer langen Liste von Symptomen leidet:

Ich leide unter starker Müdigkeit, Gedächtnisproblemen, linksseitiger Schwäche des gesamten Körpers, unkontrollierbaren Körperkrämpfen, Zuckungen, Zittern, lallendem Sprechen [das] schließlich zu einem ‚russischen‘ Akzent führte.

Ich bin nicht in der Lage zu gehen, habe hohen Blutdruck und eine hohe Herzfrequenz, wenn ich stehe, gehe oder fast alles mache. Weit verbreitete Schmerzen, ein blockierender Kiefer, nicht-epileptische Anfälle, Nackenzuckungen, unkontrollierbare Blasen- und Darmprobleme, verschwommenes Sehen – es ist inzwischen besser geworden, aber es flackert immer noch auf.

Long unterzog sich einer ganzen Reihe von medizinischen Untersuchungen, von Schlaftests bis zu weiteren MRTs. Sie sagte, sie habe immer noch Schwierigkeiten, einen Arzt zu finden, „der mich wirklich anschaut und mir hilft“.

Diese Symptome haben praktisch alle Aspekte von Longs Leben beeinflusst.

Ich musste meinen Job aufgeben“, sagte sie. „Ich versuche zu arbeiten, aber ich habe Angst, dass ich es nie schaffen werde. Meine Familie leidet unter meinen Entscheidungen, und jetzt ist mit meinem Job auch meine Gesundheit dahin.

Ich konnte fast ein Jahr lang nicht Auto fahren“, fügte Long hinzu. „Ich war bettlägerig. Ich musste wieder lernen zu gehen und zu sprechen. Ich habe hart gekämpft, um dort zu sein, wo ich heute bin.

Im Gegensatz zu vielen anderen Opfern von Impfschäden hatte Long das Glück, einen Arzt zu finden, der ihre Symptome mit dem Impfstoff in Verbindung brachte – obwohl sie sagt, die meisten anderen Ärzte hätten diese Möglichkeit abgetan.

Mein Hausarzt hat gesagt, dass [die Verletzungen] zweifellos auf den Impfstoff zurückzuführen sind, so Long. Sie hat auch andere Patienten, die damit Probleme haben.

Long fügte hinzu:

Jeder andere Arzt lehnt das ab. Einige der Krankenschwestern, mit denen ich zu tun hatte, sagten es mit ihrem Gesicht oder ihren Antworten, aber sie konnten es nicht mit ihren Worten sagen, dass sie in letzter Zeit viel davon gesehen haben und dass es mit dem Impfstoff zusammenhängt.

Die Neurologen haben mich alle ausgepfiffen. Ich war Mediziner und hätte nie gedacht, dass die Leute so viel Gas geben würden! Sie sagen einfach, dass man verrückt ist, daher die Diagnose funktionelle neurologische Störung.

Long erhielt mehrere andere Diagnosen, darunter das zentrale Sensibilisierungssyndrom und die Small-Fiber-Neuropathie. Sie schrieb sich auch im Pain Rehabilitation Center der Mayo Clinic ein. Long sagte gegenüber The Defender, dass dies „etwas geholfen und mich von den meisten meiner Medikamente befreit hat“.

Dies wird durch medizinische Aufzeichnungen vom 26. Oktober 2022 bestätigt, aus denen hervorgeht, dass Long mindestens 12 Medikamente einnahm, darunter Clonazepam, Cyclobenzaprin, Diclofenac-Natrium, Duloxetin, Hydroxychloroquin, Lyrica, Methocarbamol, Montelukast, Nasonex, Propranolol, Topiramat und Venlafaxin.

Long sagt, dass sie immer noch dreimal täglich Muskelrelaxantien einnimmt, darunter Pregabalin und Celecoxib. Sie merkt jedoch an, dass „Dehnübungen, Sport und Schwimmen“ hilfreich waren, einschließlich der Verwendung leichter Gewichte.

Die wirksamste Behandlung war jedoch die Verwendung eines Frequenzstabs.

„Ich habe auch angefangen, einen Frequenzstab zu benutzen“, sagte Long, „und das ist das einzig Wahre, was mein Leben verändert hat, um überhaupt funktionieren zu können“, sagte Long, die dem Stab das Ende ihrer Anfälle, die Linderung ihrer Schmerzen und die Behebung ihrer Sprachprobleme zuschreibt.

Gaslighting ist real“, „gespalten sein bringt uns nicht weiter“.

Long sagte gegenüber The Defender, dass ihre „gesamte Familie für Impfungen war“. Ihre Verletzungen haben jedoch für sie und andere Familienmitglieder eine entscheidende Wende bewirkt.

„Jetzt werden wir unsere Kinder nicht mehr impfen lassen, niemals“, sagte Long. „Meine ganze Familie glaubt, dass dieser Impfstoff mich geschädigt hat. Die Leute sehen, wie es mir vorher ging, und meine ganze Familie musste mit anpacken, um mich zu versorgen, da ich bettlägerig war und nur noch ein Körper im Rollstuhl. Ich konnte mich nicht baden oder duschen, ich konnte nicht laufen. Ich bin gesegnet, dass ich Familienmitglieder habe, die mir und meiner kleinen Familie helfen.“

Long hat eine Botschaft für alle, die die COVID-19-Impfung für sich oder ihre Kinder in Betracht ziehen.

„Dies [die COVID-19-Injektion] ist nicht einmal ein Impfstoff“, sagte sie. „Es ist ein russisches Roulettespiel mit Ihrer Gesundheit. Bitte lassen Sie sich nicht impfen und geben Sie den Impfstoff nicht an Ihre Kinder weiter. Sie verdienen ein Leben voller Möglichkeiten“.

Neben der Unterstützung, die Long von ihrer Familie erhielt, schreibt sie auch Online-Gruppen für Impfschäden, wie der Vaccine Injury/Side Effects Support Group auf Facebook – gegründet von Catherine „Cat“ Parker, die ebenfalls Opfer eines Impfschadens wurde – ihre Hilfe zu.

Long sagte, dass die Gruppe „mir geholfen hat, mit anderen in Kontakt zu treten, die den Weg und die Situation, in der man sich befindet, voll und ganz verstehen“.

Sie fügte hinzu:

Man hat uns allein sterben lassen. Einige dieser Gruppen sind der einzige Ort, an dem wir uns darüber austauschen können, was funktioniert, denn die Wahrheit ist, dass wir alle Versuchskaninchen sind, die auf sich allein gestellt sind, ohne Hilfe, ohne Antworten, und fast alle von uns werden beschämt zurückgelassen, und man sagt uns, dass wir uns alles nur einbilden.

Gaslighting ist real. Es geschieht mit Menschen, die gesund sind und um Hilfe betteln, die sie bekommen sollten. Wir sind auch wichtig! Wir alle sind wichtig. Wir werden von der einen Seite beschämt, weil wir uns impfen lassen, und gleichzeitig angeschrien, weil wir nicht genug geimpft sind.

Long sagte, sie hoffe, dass „wir alle aufhören können, hasserfüllt zu sein, und alle zusammenarbeiten, um jetzt Leben zu retten. Gespalten zu sein, bringt uns nicht weiter.“