Biden gibt auf und zieht sein Versprechen, Covid-19 „abzuschalten“, zurück

Damit wird den Staaten die Freiheit zurückgegeben und sie können selber zu entscheiden, wie sie mit der Pandemie umgehen wollen. Das wird die Staaten, die bürgerliche Freiheiten einschränken und Impfstoffmandate verhängen, weiter wirtschaftlich schwächen. Es könnte daher nun ein umdenken erfolgen und ein Ende der Pandemie könnte in den USA eingeleitet werden.

Am 22. Oktober 2020 versprach der damalige Kandidat Joe Biden, „das Virus abzuschalten, nicht das Land“.

14 Monate später hat der heutige Präsident Biden zugegeben, dass es keine „Bundeslösung“ für die Pandemie gibt und dass es an den einzelnen Staaten liegt, das zu tun, was er versprochen hat.

„Sehen Sie, es gibt keine föderale Lösung“, sagte er während eines Telefonats mit den Gouverneuren der Bundesstaaten. „Dies wird auf staatlicher Ebene gelöst … und das führt letztendlich dazu, dass man dort ankommt, wo der Patient Hilfe braucht – oder die Notwendigkeit von Hilfe verhindert.“

„Meine Botschaft an die Gouverneure ist einfach: Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie etwas. Wir werden Ihnen auf jede erdenkliche Weise den Rücken freihalten“, fügte Biden hinzu.

BIDEN, TODAY: “There is no federal solution” to COVID.



BIDEN, 2020: “I’m going to shut down the virus.” pic.twitter.com/3d1RaHRcyX