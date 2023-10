Biden kritisiert Online-„Desinformation“ und vergleicht Internet mit unregulierter Presse

Präsident Biden kämpft derzeit gegen eine einstweilige Verfügung, die ihm die Zensur von Online-Reden verbietet.

In einem Interview mit ProPublica, das am Sonntag veröffentlicht wurde, sprach Präsident Joe Biden über den technologischen Fortschritt und dessen zentrale Rolle bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Diskurses und des Informationsaustausches. In der Diskussion über den Einfluss von Elon Musk auf X und seine Politik schien Präsident Biden auf die Besorgnis über „Fehlinformationen“ und deren Verbreitung auf Online-Plattformen einzugehen.

Auf die Frage von John Harwood über den Einfluss von Elon Musk auf X und seinen möglichen Beitrag zu Fehlinformationen antwortete Präsident Biden mit dem Begriff der technologischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Er sagte: „Ja, das tut sie. Sehen Sie, eines der Dinge, die ich Ihnen sagte, als ich dachte, ich würde nicht kandidieren, war, dass ich ein Buch über die Veränderungen schreiben würde, die stattfinden. Und das meiste davon hat sich im Laufe der Jahre auf diese grundlegenden Veränderungen in der Gesellschaft konzentriert, die durch den technologischen Wandel, durch Gutenberg, den Buchdruck und die Druckerpresse, die die Art und Weise, wie die Europäer miteinander sprechen, bis heute verändert haben.

Mit der Erwähnung von Gutenbergs Druckerpresse unterstreicht Biden dessen revolutionären Einfluss auf die Kommunikation zwischen den Europäern. Indem er Parallelen zwischen dem Aufkommen des Buchdrucks und dem heutigen digitalen Zeitalter zog, schien der Präsident anzudeuten, dass das Internet und Online-Plattformen einen ähnlich transformativen Einfluss auf die heutige Gesellschaft haben wie der Buchdruck auf die Kommunikation und die Verbreitung von Informationen.

Obwohl der Präsident (zumindest dieses Mal) nicht explizit zur Zensur aufrief, können seine Äußerungen als subtile Andeutung der Besorgnis über den unregulierten Charakter von Online-Informationen interpretiert werden und öffnen möglicherweise die Tür zu Diskussionen über eine strengere Kontrolle und Regulierung von Internetinhalten.

Präsident Biden fuhr fort: „Woher beziehen die Menschen ihre Nachrichten? Sie gehen ins Internet, sie gehen online, und man weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht.

In diesem Jahr erließ ein Bundesrichter nach einer Klage der republikanischen Generalstaatsanwälte von Louisiana und Missouri eine einstweilige Verfügung, die hochrangige Beamte der Biden-Administration daran hindert, Technologieunternehmen zur Unterdrückung geschützter Meinungsäußerungen aufzufordern. Die einstweilige Verfügung hindert diese Beamten auch daran, mit bestimmten Gruppen zusammenzuarbeiten, um Social-Media-Unternehmen zur Zensur geschützter Äußerungen zu bewegen. Dieser Fall, in dem es um die Rolle der Regierung bei der Zensur von Inhalten in sozialen Medien geht, könnte neben anderen rechtlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit bis 2023 erhebliche Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Regierung und Technologieunternehmen haben. Der Fall ist auf dem Weg zum Obersten Gerichtshof.