Der ukrainische Regierungschef Zelensky reist nach Washington, um über Raketenangriffe auf russische Ziele zu sprechen – eine Eskalation, die den Dritten Weltkrieg auslösen könnte.

Es gibt keine andere Möglichkeit, dies zu interpretieren: Washington und seine Klienten, die NATO-Mitglieder, erklären Russland den Krieg.

Das ist die unmittelbare Bedeutung des bevorstehenden Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky in Washington, bei dem sich die Parteien auf Ziele innerhalb Russlands einigen werden.

Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass dies ein wahnsinniger, rücksichtsloser Schritt ist, der für die USA und die NATO der gefährlichste Schritt überhaupt ist und wahrscheinlich zum Dritten Weltkrieg führen wird.

Glauben Sie nicht jeder Rhetorik, die den Einsatz von Langstreckenraketen gegen Russland “rechtfertigt”. Putin hat darauf hingewiesen, dass die Raketen zwar in der Ukraine stationiert sind, aber von NATO-Mitarbeitern abgefeuert werden, die auch die Daten von Satelliten über russischem Territorium einspeisen werden. Diese Satelliten sind amerikanisch.

An dem bevorstehenden Treffen zwischen Zelensky und Joe Biden sollte auch Vizepräsidentin Kamala Harris teilnehmen, damit sie die volle Verantwortung für die Auslösung eines Krieges übernimmt.

Niemand kann vorhersagen, wie der Ausgang sein wird. Wird Russland Atomwaffen einsetzen und den Krieg in der Ukraine endgültig beenden? Wird es amerikanische Satelliten abschießen? Wird Russland Raketen schicken, um Nachschubdepots in Europa zu treffen, insbesondere in Polen, das der Ausgangspunkt für militärische Lieferungen an die Ukraine ist?

Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die Russland offenstehen. Russland könnte unter anderem Atomwaffen an den Iran oder an Syrien weitergeben.

Die Wahrheit ist, dass Washington Zelenskys Vorschläge für tiefe Schläge auf russischem Gebiet aufgreifen will, weil die Ukraine den Krieg verliert und noch vor den Präsidentschaftswahlen im November besiegt werden könnte.

Das Biden-Harris-Team wird erklären müssen, warum es weiterhin einen Verlierer unterstützt und damit Zehntausende von Opfern verursacht hat, anstatt eine diplomatische Lösung anzustreben, die für sie leicht zu erreichen war.

Auch hier hat Washington ein sich anbahnendes Abkommen zwischen der Ukraine und Russland verhindert, wofür Biden und Harris direkt verantwortlich sind.

Die Strategie von Zelensky ist leicht zu durchschauen. Er weiß, dass alles zusammenbricht und die Ukraine bis zum Winter nicht mehr in der Lage sein wird, zu kämpfen, da ihre Infrastruktur, insbesondere die elektrische Energie, aber auch der Treibstoff, versiegt.

Nach Angaben des polnischen Außenministers Radosław Sikorski ist die Stromversorgung der Ukraine um 70 %, vielleicht sogar mehr, geschwächt. Zelenskis Strategie besteht also darin, die NATO direkt in den Krieg hineinzuziehen. Und dummerweise und arrogant spielt Washington das gleiche Spiel.

Niemand, außer dem Vereinigten Königreich, will einen Krieg in Europa sehen. Das Vereinigte Königreich ist kein wichtiges europäisches Land mehr und verfügt nicht über eine nennenswerte Landstreitkraft.

Stattdessen baute die Regierung ein paar kostenintensive Flugzeugträger, die, wenn überhaupt, nur schlecht funktionieren, anstatt ihr Militär zu stärken und ihre Verteidigung wieder aufzubauen.

Auf jeden Fall tanzt das Vereinigte Königreich nach der Pfeife der USA. Die Briten möchten Russland angreifen, haben sich aber nicht die Mühe gemacht, herauszufinden, was passiert, wenn Russland das Vereinigte Königreich in die Luft jagt.

Die große Frage ist, warum Washington Raketen auf Russland abfeuern will. Es bedeutet, dass Biden, der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan und Außenminister Antony Blinken wissen, dass ihre Ukraine-Politik ein Desaster ist.

Anstatt zu versuchen, die Kommunikation mit den Russen zu öffnen, erhöhen sie den Einsatz und gehen große Risiken ein, ohne zu wissen, wie die Dinge ausgehen werden, es sei denn, sie bereiten sich wirklich darauf vor, NATO-Truppen zu entsenden und NATO-Luftstreitkräfte im Ukraine-Krieg einzusetzen.

Russland mag in vielen militärischen Kategorien nicht mit den USA mithalten können, aber es besetzt eine große Landmasse und verfügt über strategische und taktische Atomwaffen.

Seit Jahren wissen wir, dass das russische Militär nicht wirklich zwischen taktischen und strategischen Nuklearsystemen unterscheidet, sondern sie alle auf einem Kontinuum sieht, das bei Bedarf eingesetzt werden kann.

Das bedeutet, dass Russland ICBMs und U-Boot-IRBMs gegen Ziele auf dem amerikanischen Festland einsetzen kann. Die Menschen in Washington sollten verstehen, dass die USA fast keine kontinentale Luftabwehr haben, die einen russischen Nuklearangriff stoppen könnte.

Seit Jahren machen sich Strategen Gedanken über eine sogenannte “Erstschlagsfähigkeit”. Ich kann nicht sagen, dass Russland das wirklich hat, aber niemand sollte das herausfinden wollen.

Die einzige Hoffnung besteht darin, unsere derzeitigen Führer, die bald abgelöst werden, davon zu überzeugen, dass sie für das Anzetteln eines Krieges, für den es keinen Grund gibt, zur Rechenschaft gezogen werden.

Eines der Merkmale von Regierungen ist, dass Menschen Entscheidungen treffen, ohne Verantwortung zu übernehmen. Im Falle des Dritten Weltkriegs werden unsere Führer, egal welche Seifenopern-Propaganda in die US-Zeitungen fließt, viel Blut an ihren Händen haben, wenn sie Russland bombardieren.

Stephen Bryen ist leitender Korrespondent der Asia Times. Er war Stabsleiter des Unterausschusses für den Nahen Osten des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des US-Senats und stellvertretender Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik.