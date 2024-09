Hinter verschlossenen Türen: Das Vereinigte Königreich und die USA planen globale Sprachverbote.

America First Legal (AFL) hat den Vorhang über ein weiteres Regierungstreffen gelüftet, bei dem die “freie Meinungsäußerung” wie eine kuriose Idee aus der Vergangenheit klingt. AFL hat Dokumente eines behördenübergreifenden Treffens aus dem Jahr 2021 veröffentlicht, bei dem Großbritanniens Top-Experten für “Desinformation” unter dem Deckmantel des “Schutzes der Demokratie” einen Meisterkurs in Zensur gaben. Und da nichts so sehr nach Transparenz schreit wie eine geheime Strategiesitzung zur Unterdrückung gegnerischer Stimmen, sind die Enthüllungen mit einem Hauch von Ironie verbunden.

Am 10. August 2021 veranstaltete der Nationale Sicherheitsrat (NSC) von Biden und Harris ein gemütliches Gespräch mit der britischen “Counter Disinformation Unit” (CDU). Der Anlass? Eine Unterweisung in der Frage, wie man in den USA Sprache im Zusammenhang mit COVID verwalten – sprich: zensieren – kann. Aber warum bei der Pandemie aufhören, wenn es so viel mehr zu kontrollieren gibt? Es ging nicht nur um das Gerede über den Virus, sondern um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man jede unbequeme Wahrheit, die das von der Regierung bevorzugte Narrativ trüben könnte, im Keim ersticken kann.

Wir haben hier eine Kopie der Dokumente für Sie.

Die von der AFL im Rahmen ihres Rechtsstreits gegen die CDC erhaltenen Folien bieten einen Einblick in das Interesse der US-Regierung, einige Zensurtaktiken von ihren britischen Freunden zu übernehmen. Die CDU zögerte nicht, ihre besten Methoden zu teilen, und den Ergebnissen des Treffens nach zu urteilen, war die Biden-Regierung mehr als bereit, sich Notizen zu machen. Wenn es darum geht, die Meinungsäußerung zu kontrollieren, warum also nicht von den Profis lernen?

Das Zensur-Handbuch

Hier ist, was die CDU bei dieser Präsentation vorschlug und was die US-Regierung offenbar gerne erkunden wollte:

1. Eine von der Regierung geführte Zensurstelle: Erster Punkt der Tagesordnung? Einrichtung einer speziellen Task Force zur Überwachung der Zensur in der gesamten Regierung. Man kann diese Dinge nicht dem Zufall überlassen. Ein koordiniertes Vorgehen ist viel effizienter, wenn es darum geht, unerwünschte Äußerungen zum Schweigen zu bringen.

2. Gesetzgebung zur Regulierung von Technologieunternehmen: Im nächsten Schritt ging es darum, den Druck auf Technologieunternehmen zu erhöhen. Die CDU riet den USA, auf Gesetze zu drängen, die Social-Media-Plattformen dazu zwingen würden, Sprache zu regulieren, und harte Strafen für diejenigen vorzusehen, die sich nicht daran halten. Im Grunde sollten sie die Drecksarbeit der Regierung erledigen oder mit Konsequenzen rechnen müssen.

3. Partnerschaften mit Tech-Giganten: Warum bei der Regulierung stehen bleiben, wenn man auch Partnerschaften eingehen kann? Der Vorschlag des Vereinigten Königreichs bestand darin, enge Beziehungen zu Technologieunternehmen aufzubauen und sie dazu zu bringen, Inhalte, die der Regierung nicht gefallen, zu kennzeichnen. Es ist immer einfacher, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen, wenn Big Tech dies für einen erledigt.

4. Globale Zusammenarbeit bei der Zensur: Dies war nicht nur eine nationale Agenda. Die CDU empfahl den USA, sich mit anderen Regierungen und internationalen Gremien abzustimmen, um ein globales Zensurnetz zu schaffen. Denn wenn alle am selben Strang ziehen, ist es für die Wahrheit viel schwieriger, sich einzuschleichen.

5. Kontrolle der Erzählung in den sozialen Medien: Das eigentliche Ziel? Nicht nur Fehlinformationen zu stoppen, sondern sicherzustellen, dass nur die genehmigte Version der Ereignisse verbreitet wird. Der Rat der CDU: Nutzen Sie die sozialen Medien, um die “richtige” Botschaft zu verbreiten. Es ging nicht darum, der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung zu bilden; es ging darum, sicherzustellen, dass sie nie die Chance dazu bekam.

Die CDU hat dargelegt, wie sie die britische Öffentlichkeit Stück für Stück zensiert hat. Ihr Zensurmodell war keine Amateuroperation – es war eine koordinierte Anstrengung, um alles zu unterdrücken, was der Regierung unangenehm war, alles unter dem Deckmantel der Bekämpfung von “Fehlinformationen”. Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) von Biden und Harris, der sich den Spaß nicht entgehen lassen wollte, begrüßte diese Informationen mit offenen Armen. Sie waren begierig darauf, von ihren britischen Freunden zu lernen und herauszufinden, wie sie diese Taktiken in ihrem Land durchsetzen könnten. Warum sollte man das Rad neu erfinden, wenn man einfach das autoritäre Spielbuch eines anderen kopieren kann?

Das Regierungsweite Zensurzentrum

Die CDU hat im Vereinigten Königreich als ressortübergreifende Zensurmaschine gearbeitet und die Punkte zwischen Privatunternehmen, Social-Media-Plattformen und gemeinnützigen Organisationen miteinander verbunden, um zu kontrollieren, was die Öffentlichkeit sieht und hört. Diese Einheit ist nicht nur ein beliebiges bürokratisches Büro – sie umfasst Komponenten der britischen Geheimdienste, des außenpolitischen Apparats und Personen, die direkt mit der National Security Unit des Premierministers verbunden sind. Wenn sie also vorschlagen, dass die USA eine zentrale Stelle einrichten, die ihr eigenes Zensurprogramm leitet, hat diese Empfehlung ein gewisses Gewicht. Die Idee ist einfach: eine zentrale Anlaufstelle für die Unterdrückung von Äußerungen, die der Regierung nicht gefallen.

Und natürlich haben sie sich mit privaten Unternehmen zusammengetan, um Inhalte zu kennzeichnen, die das staatlich genehmigte Narrativ infrage stellen. Dieses gemütliche Arrangement soll den Anschein einer Zusammenarbeit erwecken, aber in Wirklichkeit handelt es sich nur um staatlichen Druck, der als “Partnerschaft” getarnt ist. Wenn die Regierung das Narrativ kontrolliert, haben abweichende Stimmen keine Chance.

Gesetzgebung, um Big Tech in Schach zu halten

Einer der wichtigsten Punkte dieses Treffens war die Empfehlung der CDU, dass die Regierungen Gesetze erlassen sollten, um die Unternehmen der sozialen Medien zur Unterwerfung zu zwingen. Warum sollte man Plattformen zur Zensur drängen, wenn man sie per Gesetz dazu zwingen kann? Der britische Ansatz besteht darin, die Grenzen der freien Meinungsäußerung gesetzlich festzulegen und Unternehmen zu bestrafen, die sich weigern, sich zu fügen. Auf diese Weise will die Regierung sicherstellen, dass kein abtrünniger CEO plötzlich ein Gewissen bekommt und beschließt, das Recht der Öffentlichkeit auf freie Meinungsäußerung zu schützen.

Die Regierung Biden-Harris war mehr als bereit, zuzuhören. Es reichte nicht aus, Big Tech hinter verschlossenen Türen unter Druck zu setzen – sie suchten nach einem rechtlichen Rahmen, der die Einhaltung der Vorschriften garantiert. Was die CDU vorschlug, war der Weg, um sicherzustellen, dass die Plattformen das taten, was ihnen gesagt wurde, sonst. Dabei ging es nicht um den Schutz der öffentlichen Sicherheit, sondern um die Kontrolle des Informationsflusses um jeden Preis.

Globale Zensur: Eine gemeinsame Anstrengung

Warum bei der nationalen Zensur aufhören, wenn man sie auch global ausüben kann? Die CDU betonte, wie wichtig es ist, die Zensurbemühungen international zu koordinieren. Denn was nützt eine streng kontrollierte Berichterstattung in den USA, wenn die Bürgerinnen und Bürger einfach ins Internet gehen und hören können, was in einem anderen Land passiert? Die Lösung? Arbeiten Sie mit ausländischen Verbündeten und multilateralen Institutionen zusammen, um die Geschichte auf der ganzen Welt in Ordnung zu halten. Eine globale Zensuragenda sorgt dafür, dass lästige Fakten nicht durch die Maschen schlüpfen, ganz gleich, wo sie herkommen.

Das US-Außenministerium war bereit, sich daran zu beteiligen, und die Biden-Harris-Regierung war bestrebt, sich mit gleich gesinnten Regierungen zusammenzuschließen. Das alles ist Teil eines internationalen Vorstoßes, den Informationsfluss nur in eine Richtung zu lenken – von oben nach unten.

Wahlkampfzeit: Zensur auf Hochtouren

Es ist keine Überraschung, dass die Zensurmaschine in der Wahlzeit auf Hochtouren läuft. In dieser Zeit richtete die CDU ihre “Zentrale Wahlzelle” ein, ein ominös klingendes Büro, das die Unterdrückungsmaßnahmen verstärken sollte. Damit sollte sichergestellt werden, dass die falschen Leute nicht zur falschen Zeit Gehör finden. Die USA nahmen diese Strategie aufmerksam zur Kenntnis und bereiteten sich darauf vor, den Zensurknopf noch härter zu drücken, wenn es am wichtigsten ist.

Und wie die separate Klage der AFL aufgedeckt hat, haben sich diese öffentlich-privaten Partnerschaften zwischen der Regierung und Technologieunternehmen weiterentwickelt. Die Biden-Administration setzte ihre eigene Version einer Zensurallianz bis weit ins Jahr 2024 fort, ein Netz der gesponnenen Kontrolle um die Öffentlichkeit in Schach zu halten.

Nehmen wir unter anderem die Homeland Intelligence Experts Group. Wenn der Name gruselig klingt, dann deshalb, weil er es ist. Dies war eine weitere Organisation, die die AFL vor Gericht zu Fall bringen konnte – ein Orwellsches Experiment, bei dem politischer Dissens, insbesondere von Trump-Anhängern, als “inländische Terrorismusbedrohung” umgetauft wurde. Mit der Auflösung dieser Gruppe ist klar, dass die AFL sie genau beobachtet, aber das bedeutet nicht, dass sich die Zahnräder der staatlichen Zensur nicht mehr drehen.

Die wahre Bedrohung der freien Meinungsäußerung

Die Dokumente dieses Treffens aus dem Jahr 2021 enthüllen, wie linke Regierungen auf der ganzen Welt Hand in Hand arbeiten, um die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken. Die Idee, dass es darum geht, Fehlinformationen zu stoppen, ist die Ausrede, die sie vorbringen, aber die Realität ist viel düsterer. Hier geht es um Macht – darum, den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen streng zu kontrollieren und sicherzustellen, dass die “falschen” Ideen niemals zum Zuge kommen.

Diese Initiative des Vereinigten Königreichs hat bereits zu realen Konsequenzen geführt. Im Oktober 2023 trat der UK Online Safety Act in Kraft, der es britischen Beamten erlaubt, US-Bürgern rechtliche Schritte anzudrohen – einschließlich der Auslieferung und Inhaftierung -, wenn ihre Aktivitäten in sozialen Medien gegen britische Zensurstandards verstoßen. Es ist ein kühner, wenn nicht gar absurder Versuch, die britische Zensur über den Atlantik auszudehnen.

In den USA kommt einem das alles bekannt vor. Bereits 2019 forderte die damalige Senatorin Kamala Harris, dass das Justizministerium hart gegen Social-Media-Unternehmen vorgehen solle, die “Desinformation” und “Fehlinformation” zuließen. Es ist kein Zufall, dass sich jetzt, als Vizepräsidentin, der Kreis dieser Ideen schließt.

Eine transatlantische Zensur-Allianz

Eine separate Untersuchung von AFL ergab, dass die Biden-Harris-Regierung seit einiger Zeit Notizen aus dem britischen Zensurhandbuch macht. Insbesondere holte die Regierung politische Empfehlungen vom Center for Countering Digital Hate (CCDH) ein, derselben Gruppe, die dabei half, die Grundlage für das britische Gesetz zur Online-Sicherheit zu schaffen. Das Weiße Haus hat sich nicht damit begnügt, Tech-Unternehmen mit Geldstrafen zu belegen, sondern hat untersucht, wie das Justizministerium und die Federal Trade Commission (FTC) Plattformen bestrafen können, die “Online-Belästigung” nicht ausreichend zensieren. Übersetzung? Wenn die Unternehmen nicht mitspielen, wird die Regierung die juristischen Hämmer hervorholen.

Teil des CDU-Plans ist die Einrichtung regelmäßiger Kommunikationslinien zwischen Regierungen und Social-Media-Plattformen. Mit anderen Worten: Die Regierungen weisen die Plattformen an, was sie zensieren sollen. Dies ist mehr als nur ein Vorschlag – es handelt sich um “vertrauensvolle Beziehungen”. Wenn die Regierung einen Beitrag kennzeichnet, wird von der Plattform erwartet, dass sie handelt. Es war genau dieses Verhalten, das die AFL dazu veranlasste, die Klage einzureichen, die nun diese Dokumente enthüllt hat. Die berüchtigte “Vertrauensbeziehung” war in der Biden-Harris-Administration schon lange vor diesem Treffen in vollem Gange. Frühere Veröffentlichungen von AFLs Rechtsstreitigkeiten gegen die CDC und den NSC bestätigten, dass die Verwaltung bereits mit Big Tech kuschelte, mit einem klaren Ziel: abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen, bevor sie an Boden gewinnen.

Globaler Druck, koordinierte Zensur

Die Strategie der CDU beschränkte sich nicht darauf, die Zensur im eigenen Land voranzutreiben; sie exportierte sie aktiv. Das britische Außenministerium setzte seinen außenpolitischen Apparat ein, um andere Länder zur Einführung ähnlicher Zensurtaktiken zu bewegen, und ermutigte die USA, das Gleiche zu tun. Bei diesem Ansatz ging es nicht nur um den Umgang mit Fehlinformationen innerhalb der Landesgrenzen – es ging darum, Regierungen zu vereinen, um kollektiven Druck auf Plattformen weltweit auszuüben.

Nach Ansicht der CDU besteht einer der “wesentlichen Vorteile” dieses internationalen Ansatzes darin, dass er die Zusammenarbeit von Plattformen leichter fördern würde. Die zugrundeliegende Botschaft? Wenn sich Regierungen auf der ganzen Welt auf Big Tech stützen, um die gleiche Zensurpolitik durchzusetzen, wird es für Unternehmen viel schwieriger, sich zu widersetzen. Das US-Außenministerium, das offenbar bereitwillig mitmacht, hat die Bemühungen des Vereinigten Königreichs aufgegriffen und seine eigene Rolle in diesem globalen Zensurorchester gespielt.

Das Vereinigte Königreich verkündete stolz seine engen Arbeitsbeziehungen mit den USA, Australien, Kanada und einer wachsenden Zahl anderer Länder. Bis 2021 unterhielt die CDU bilaterale Beziehungen zu 20 weiteren Ländern, was die Frage aufwirft: Wie viele weitere Regierungen haben sich seither dieser internationalen Zensurallianz angeschlossen? Es ist klar, dass es sich hier nicht nur um ein innerstaatliches Problem handelt, sondern um ein umfassendes globales Vorhaben zur Kontrolle des Informationsflusses. Als Reaktion darauf hat die AFL Untersuchungen eingeleitet, um herauszufinden, ob das Außenministerium der Biden-Harris-Regierung Plattformen wie Telegram und X (ehemals Twitter) unter Druck gesetzt hat, weil sie sich weigerten, der Zensur zu folgen.

Zensur durch multilaterale Kanäle

In der Präsentation der CDU wurde nicht nur das direkte Eingreifen der Regierungen hervorgehoben, sondern auch die Rolle der multilateralen Institutionen bei der Durchsetzung der globalen Zensuragenda betont. Sie verwiesen auf Plattformen wie den Rapid Response Mechanism der G7 und die Interagency Platform on Culture for Sustainable Development (IPCSD) der Vereinten Nationen als wichtige Instrumente, um Regierungen im Kampf gegen “Desinformation” zu vereinen. Aber was bedeutet “Desinformation” in diesem Zusammenhang wirklich? Was auch immer diese Regierungen darunter verstehen wollen – es ist bequem und flexibel, um politischen Zwecken zu dienen.

Unter der CDU-Rubrik “Internationale Ausbildung und Fähigkeiten” blinkten die Logos großer internationaler Institutionen wie der NATO, des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) und des Europäischen Zentrums für Exzellenz in der Bedrohungsbekämpfung auf. Das sind nicht nur kleine Spieler in diesem Spiel; es sind einige der größten und mächtigsten Organisationen der Welt. Ihre Beteiligung an dieser koordinierten Zensurbemühung macht eines deutlich: Es geht nicht darum, die Menschen vor gefälschten Nachrichten zu schützen – es geht darum, die Kontrolle der Regierung über die globale Berichterstattung zu festigen.

Die steigende Flut des Autoritarismus

Die jüngsten Dokumente zeigen einen beunruhigenden Trend. Was als Vorstoß der Regierung begann, um vermeintlichen Fehlinformationen während der Pandemie entgegenzuwirken, hat sich zu einer globalen Bewegung zur Kontrolle der Meinungsäußerung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß entwickelt. Indem sie im Gleichschritt mit internationalen Verbündeten und multilateralen Institutionen arbeitet, propagiert die Regierung Biden-Harris zusammen mit anderen linksautoritären Regierungen die Behauptung, dass es keine Alternative zur Zensur gibt. Es ist eine Strategie, die darauf abzielt, die Zügel der freien Meinungsäußerung langsam anzuziehen, während sie gleichzeitig behauptet, dass dies dem Allgemeinwohl dient.

Die beunruhigende Erkenntnis ist: Je enger Regierungen und Technologieunternehmen zusammenarbeiten, desto mehr wird Zensur nicht nur zu einer Möglichkeit, sondern zu einer gut geölten Maschine. Diese internationale Allianz, die von Ländern wie dem Vereinigten Königreich vorangetrieben und von den USA unterstützt wird, schafft die Voraussetzungen für eine Zukunft, in der das Recht auf freie Meinungsäußerung zunehmend davon abhängt, ob die eigene Rede mit dem übereinstimmt, was die Regierung für akzeptabel hält. Und mit bilateralen Partnerschaften und multilateralen Institutionen an Bord zeigt diese globale Zensurbewegung keine Anzeichen einer Verlangsamung.