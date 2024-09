Das Jahrhundert der Beweise Licht in den Körper zu bringen ist eine wunderbare Therapie

Analyse eines Arztes aus dem Mittleren Westen

Die Geschichte auf einen Blick

Natürliches Licht ist ein wichtiger Nährstoff, der vielen von uns fehlt. Wenn ultraviolettes (UV) Licht in den Blutkreislauf gelangt, kann es phänomenale gesundheitliche Vorteile bringen

In den 1930er Jahren entwickelte sich die ultraviolette Blutbestrahlung (UVBI) zu einer revolutionären Behandlungsmethode. Krankenhäuser in ganz Amerika übernahmen sie und erzielten damit wundersame Ergebnisse für die Patienten, die eine bemerkenswerte Wirksamkeit bei einer Vielzahl von Krankheiten (z. B. Infektionen, Autoimmunität, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schwangerschaftsprobleme) zeigten

Da die American Medical Association (AMA) nicht in der Lage war, die Therapie zu monopolisieren, veröffentlichte sie eine fehlerhafte Studie, die UVBI in Verruf brachte, was zu ihrem Niedergang in den USA führte. Russland und Deutschland erkannten jedoch weiterhin ihren Wert und führten jahrzehntelange Forschungen durch, die den Nutzen von UVBI für verschiedene schwierige medizinische Bedingungen bewiesen

In Amerika wird UVBI hauptsächlich von Heilpraktikern zur Behandlung komplexer Krankheiten eingesetzt, die auf andere Therapien nicht ansprechen, wie z. B. Borreliose, chronisches Müdigkeitssyndrom, Verletzungen durch Spike-Proteine und chronische Migräne

In meinen Schriften habe ich argumentiert, dass uns oft lebenswichtiges Wissen, Behandlungen und Pflege vorenthalten werden, um die Interessen des medizinisch-industriellen Komplexes zu schützen. In meinen Augen ist die Geschichte der ultravioletten Blutbestrahlung eines der deutlichsten Beispiele für diese Korruption.

Die Bedeutung des Sonnenlichts

Viele glauben, dass Sonnenlicht, insbesondere seine ultraviolette (UV) Komponente, gefährlich ist. Diese Ansicht entstand aus einer verabscheuungswürdigen PR-Kampagne von Dermatologen in den 1980er Jahren, mit der sie für äußerst lukrative Hautkrebsbehandlungen warben.

Im Gegensatz dazu ergab eine 20-Jahres-Studie mit 29 518 schwedischen Frauen, dass diejenigen, die das Sonnenlicht mieden, ein um 130 % höheres Sterberisiko hatten als diejenigen, die regelmäßig Sonnenlicht bekamen, und auch ein höheres Risiko hatten, schwerwiegende Krankheiten, einschließlich Krebs, zu entwickeln. Auch im ersten Teil dieser Serie habe ich die zentrale Rolle des natürlichen Lichts hervorgehoben:

Krebs und Infektionen

Kreislauf

Verhaltensstörungen

Tiergesundheit, Fruchtbarkeit und landwirtschaftliche Produktivität

Regulierung von Wachstumszyklen und des zirkadianen Rhythmus

Leider ist natürliches Licht in Innenräumen nur selten zu finden (z. B. wird es durch herkömmliches Glas blockiert), und da die Augen der wichtigste Ort der Lichtabsorption sind, sind Menschen, die eine Brille oder Kontaktlinsen tragen (wie auch Menschen mit dunklerer Haut), besonders anfällig für Lichtmangelkrankheiten. Im Gegenzug wurden bemerkenswerte Ergebnisse erzielt, indem Licht direkt in den Körper geleitet wurde.

Die Geschichte der ultravioletten Blutbestrahlung

Eine der ältesten „bewährten“ Therapien in der Medizin war das Baden im Sonnenlicht. Es war zum Beispiel eine der wenigen Maßnahmen, die bei der Behandlung der Grippe von 1918 und (vor der Einführung von Antibiotika) bei der Tuberkulose erfolgreich waren.

Es dauerte nicht lange, bis die Medizin erkannte, dass die ultraviolette Komponente des Sonnenlichts ein sterilisierendes Mittel ist (zusammen mit UVC – einer Art von UV-Licht, das von der Ozonschicht blockiert wird), und eine Vielzahl von UV-Desinfektionsgeräten wurde entwickelt (z. B. wurde kürzlich nachgewiesen, dass die Bestrahlung der Luft mit UV-Licht eine wirksame Methode zur Verhinderung der Übertragung von COVID-19 ist).

Im Jahr 1927 experimentierte Emmett Knott, der kein Arzt war, mit der Sterilisierung von Blut mit UV-Licht zur Bekämpfung von Sepsis. Sein Ansatz, das gesamte Blutvolumen infizierter Hunde zu bestrahlen, blieb zunächst erfolglos. Ein glücklicher Zufall im Jahr 1928, bei dem Knott einen Hund unterdosierte, führte zu einer dramatischen Genesung und zeigte, dass eine geringe Menge Blut bestrahlt werden musste, um die Behandlung wirksam zu machen.

Knotts erster Versuch am Menschen im Jahr 1933 rettete eine an Septikämie sterbende Frau. Anschließend verfeinerte er seine Methode und warb ab 1937 erfolgreich für UVBI in den gesamten USA. In den 1940er Jahren stellten Ärzte fest, dass UVBI bei schwierigen Erkrankungen wie Sepsis, Lungenentzündung, Nephritis, Asthma, Kinderlähmung, Botulismus, rheumatischem Fieber und viraler Hepatitis hochwirksam war.

Dies war ein Wunder, und in den frühen 1950er Jahren wurde UVBI in etwa 50 amerikanischen Krankenhäusern eingesetzt. Ärzte berichteten in 50 Berichten über mehr als 3.000 Patienten von gleichbleibenden, aber unglaublichen Ergebnissen, selbst bei schweren Infektionen, bei denen Antibiotika versagten.

Die damalige Literatur dokumentierte viele bemerkenswerte Fälle, wie z. B. den eines Mannes mit mehreren schweren Erkrankungen, einschließlich Gehirn- und Lungengerinnseln, Lungenentzündung und Lähmungen. UVBI führte zu seiner fast sofortigen Genesung, und er erlangte schließlich seine vollständige Gesundheit zurück. Auch prominente Medien wie die New York Times, das Time Magazine und The American Weekly berichteten über den Erfolg des Verfahrens.

„Ich persönlich glaube, dass [Knotts Entdeckung] einer der größten Beiträge zur Medizin ist, die je von einem Bürger der Vereinigten Staaten geleistet wurden.“ – Dr. George Miley (1940)

Monopolisierung des Marktes

An diesem Punkt mischte sich die American Medical Association (AMA) ein und versuchte, wie schon bei vielen anderen vielversprechenden Therapien, Knott zu erpressen, indem sie ihm anbot, im Gegenzug für die Rechte an UVBI dessen Wirksamkeit zu beweisen. Knott lehnte ab, und die AMA führte eine voreingenommene Studie durch, die auf Misserfolg ausgelegt war. Trotz der Daten, die das Gegenteil besagen, kam sie zu dem Schluss:

“Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass keiner unserer Patienten von der Bestrahlung des Blutes mit dem Knott-Hämo-Bestrahlungsgerät profitiert hat.”

Die Krankenhäuser, die sich auf die irreführenden Schlussfolgerungen der „maßgeblichen“ Studie verließen, gaben die UVBI zugunsten von Antibiotika auf. Glücklicherweise fand die UVBI in Übersee (z. B. in Russland und Deutschland) ein neues Leben, da sie eine viel wirtschaftlichere Art und Weise bot, Medizin zu praktizieren.

Anmerkung: Die Unterdrückung der UVBI spiegelt das Schicksal anderer lebensrettender Therapien wider, die durch manipulierte klinische Studien auf die schwarze Liste gesetzt wurden, wie z. B. IV-Vitamin C für Sepsis, Ivermectin und Hydroxychloroquin für COVID-19 und zahlreiche vielversprechende Krebsbehandlungen (die ich alle hierweiter besprochen habe ).

Physiologische Wirkungen von UVBI

Sobald ultraviolettes Licht mit dem Blutkreislauf in Berührung kommt, tritt schnell Folgendes ein:

Der Körper entspannt sich, die Haut wird rosig, die Durchblutung verbessert sich stark, die Zyanose verschwindet und die Schmerzen nehmen ab oder verschwinden.

Alle abnormalen Vitalzeichen normalisieren sich.

„Toxische“ Zustände (z. B. Botulismus oder Sepsis) verschwinden.

Die autonome Funktion normalisiert sich (z. B. die Peristaltik setzt wieder ein).

Die venöse Sauerstoffzufuhr (falls sie erschöpft ist) steigt um 25 % bis 58 %.

Die Anzahl der weißen Blutkörperchen normalisiert sich (ebenso wie eine Reihe anderer abnormaler Blutwerte).

Anmerkung: Diese Normalisierung hilft zu erklären, warum UVBI sowohl gegen Infektionen als auch gegen Autoimmunerkrankungen hochwirksam ist.

Diese Effekte wiederum helfen zu erklären, wie UV dazu führen kann, dass sich Patienten, die kurz vor dem Tod stehen, schnell stabilisieren, was in der Intensivmedizin fast nie vorkommt (und was, wie ich argumentiert habe, eine Eigenschaft von UVBI ist, die das systemische Zeta-Potenzial verbessert – etwas, von dem wir glauben, dass es für die Gesundheit entscheidend ist).

Darüber hinaus werden verzögerte Wirkungen (z. B. eine Immunreaktion des Körpers gegen eine Infektion oder ein allgemeines Wohlbefinden) oft erst Tage oder Wochen nach einer UVBI-Behandlung beobachtet.

Die schnelle systemische Reaktion auf die Bestrahlung eines kleinen Teils des Blutes deutet wiederum darauf hin, dass Blut in der Lage ist, Licht zu leiten. Dies wird durch zahlreiche Beobachtungen gestützt, wie z. B. die tiefgreifenden gesundheitlichen Auswirkungen von unzureichendem Sonnenlicht, das die Augen erreicht. Mechanistisch gesehen ist diese Leitung aufgrund der energieübertragenden Eigenschaften des Hämoglobins möglich.

Wie wird Blut bestrahlt?

Klassischerweise wird bei der UVBI-Bestrahlung eine kleine Menge Blut (40 bis 60 ml) entnommen, verdünnt und dem Körper wieder zugeführt, während es durch UV-Licht geleitet wird.

Hinweis: Ein Argument für blutleitendes Licht ist, dass die externe Beleuchtung von Blut, das mit dem Kreislauf verbunden ist, eine systemische Verschiebung bewirkt, lange bevor die kleine Menge bestrahlten Blutes die Infusion erreichen und in den Kreislauf gelangen kann.

In den frühen 1980er Jahren erkannten deutsche und russische Forscher, dass Licht auch durch einen Laser in den Körper geleitet werden kann, der entweder von außen durch die Haut oder von innen durch einen beleuchteten Katheter eingesetzt wird. Die Laserblutbestrahlung (LBI) hat ähnliche Wirkungen wie die extrakorporale UVBI, wobei die LBI schneller einsetzt, aber in der Regel mehr Behandlungen erfordert, während die UVBI stärkere bakterizide, entzündungshemmende und zirkulatorische Wirkungen hat.

UVBI-Forschung

UVBI-Forscher haben über 200 Zeitschriftenartikel über den Einsatz von UVBI und LBI gefunden, die zwischen 1934 und 2020 veröffentlicht wurden. In fast allen Fällen wurde mit UVBI eine Erfolgsquote von 80 % bis 100 % erzielt (wobei die niedrigeren Raten in der Regel mit den schlimmsten Fällen korrelierten, bei denen ansonsten ein tödlicher Ausgang zu erwarten gewesen wäre).

Neben der Wirksamkeit wurde in diesen Studien durchweg festgestellt, dass UVBI (und LBI) keinerlei Nebenwirkungen hat. Die vorliegenden Erkenntnisse belegen die Wirksamkeit von UVBI bei schweren Erkrankungen wie:

Infektionen durch Bakterien (z. B. Sepsis, septische Fehlgeburten, Osteomyelitis, Meningitis, Tuberkulose, Typhus und schwere Formen einer Reihe häufiger Infektionen) und Viren (z. B. Lungenentzündung, Gürtelrose, Hepatitis, schwere COVID-19, lange COVID, Polio, AIDS). Ein Beispiel: – In einer Studie von 1942 über 103 aufeinander folgende akute Eiterinfektionen wurde festgestellt, dass UVBI 20/20 frühe Infektionen, 46/47 mäßig fortgeschrittene und 17/36 todkranke (an der Schwelle zum Tod stehende) Fälle erfolgreich behandelte. – In einer ähnlichen Studie aus dem Jahr 1947 wurde festgestellt, dass mit UVBI 56/56 frühe, 317/323 mäßig fortgeschrittene und 30/36 moribunde akute pyogene Infektionen behandelt werden konnten. – Bei 631 Beckenentzündungen (35 % sehr schwer, 35 % mittelschwer und 27 % leicht) heilte UVBI allein 79 % der schwersten Fälle, 80 % der mittelschweren Fälle und 87 % der leichten Fälle. Bei der Hälfte der verbleibenden Fälle trat eine Besserung ein, während die letzten 10 % ebenfalls operiert werden mussten (wobei die UVBI die Sterblichkeitsrate bei den Operationen halbierte). Außerdem waren 17 der Frauen aufgrund ihrer Erkrankung unfruchtbar geworden, und alle wurden nach der UVBI-Behandlung schwanger. – 86 Patienten mit destruktiver Tuberkulose erhielten UVBI und Antibiotika (während 136 Kontrollpersonen nur Antibiotika erhielten). Innerhalb von drei Monaten waren 100 % der UVBI-Gruppe frei von der Krankheit (gegenüber 58,8 % der Kontrollgruppe), bei 89,5 % von ihnen erholte sich die Lunge (gegenüber 38,2 % der Kontrollgruppe), und der Krankenhausaufenthalt wurde um 48 Tage verkürzt. – 50 Patienten mit schweren Schädel- oder Hirnverletzungen und gleichzeitiger Lungenentzündung erhielten neben Antibiotika 6-8 UBI-Behandlungen. Im Vergleich zu 25 Kontrollpersonen sanken die Sterblichkeitsrate und der Krankenhausaufenthalt, und bei den T-Zell-, IgA- und IgM-Werten wurde eine verbesserte Immunreaktion festgestellt. – 40 Kleinkinder (bis zu 3 Jahren), die an akuter Lungenentzündung oder Pleurainfektionen litten, erhielten UVBI und hatten eine viel niedrigere Sterblichkeitsrate und erholten sich 1,7 Mal schneller als 25 historische Kontrollpersonen. – Bei 43 Patienten mit akuter Virushepatitis (von denen 3 chronisch waren) führte die Behandlung mit UVBI (im Durchschnitt 3 Behandlungen) bei allen zu einer raschen Besserung, wobei mehr als die Hälfte in 3 Tagen oder weniger eine deutliche Besserung erfuhr. – In einer amerikanischen klinischen Studie aus dem Jahr 2015 erhielten 9 Patienten mit Hepatitis C über einen Zeitraum von 22 Wochen drei Sitzungen mit fünf UVBIs. Dabei wurde festgestellt, dass die Viruslast nach 20 Wochen um 21,5 % gesenkt wurde und nach 37 Wochen ihren niedrigsten Stand (44,9 %) erreichte. Außerdem sank nach 20 Wochen das direkte Bilirubin um 41,1 %, die AST um 15,2 % und die ALT um 19,3 %. Außerdem zeigten zwei Patienten am Ende der Studie eine deutliche Verbesserung ihrer gleichzeitigen Psoriasis (eine Erkrankung, die ebenfalls auf UVBI anspricht). – Eine Studie aus dem Jahr 2021 mit 35 Patienten (und 35 Kontrollpersonen) mit mittelschwerer oder schwerer COVID-19 ergab, dass die UVBI-Behandlung den Krankenhausaufenthalt um 7 Tage verkürzte, den Tod der Patienten verhinderte und die Lungen heilte, wie ein CT-Scan zeigte. – 10 Patienten mit lang anhaltenden COVID-Symptomen erhielten UVBI. Bei allen kam es zu einer deutlichen Verbesserung ihrer Symptome, die mit sinkenden D-Dimer-Werten korrelierte. Viele Patienten erholten sich nach einer Bestrahlung vollständig, und es wurden keine Nebenwirkungen gemeldet.

durch Bakterien (z. B. Sepsis, septische Fehlgeburten, Osteomyelitis, Meningitis, Tuberkulose, Typhus und schwere Formen einer Reihe häufiger Infektionen) und Viren (z. B. Lungenentzündung, Gürtelrose, Hepatitis, schwere COVID-19, lange COVID, Polio, AIDS). Ein Beispiel:

Hinweis: UVBI wird häufig bei Gürtelrose angewandt.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Herzinfarkt, Angina pectoris, periphere arterielle Verschlusskrankheit, Claudicatio intermittens, Raynaud, Thrombophlebitis, Bluthochdruck, pulmonale Hypertonie). Lennys Geschichte beispielsweise deckt sich mit dem, was in vielen russischen und deutschen Studien beobachtet wurde:

“Noch vor ein paar Monaten hatte ich Probleme, einfach nur im Einkaufszentrum herumzulaufen. Ich musste viermal anhalten und mich ausruhen, nur um zwei Blocks zu gehen. Mir wurde gesagt, dass bei einem Drittel der Patienten, die das Gleiche wie ich haben, eine Besserung eintritt, ein Drittel gleich bleibt und ein Drittel sich verschlechtert, und dass es nichts mehr gibt, was ich tun könnte. Ich hatte zwei UBI-Behandlungen in der Klinik, und siehe da, es war ein großer Unterschied. Letzte Woche hatte ich eine Konferenz in Minneapolis und bin bei kaltem Wetter über zwei Meilen gelaufen (etwas, das ich nicht tun konnte). Ich habe mich nicht nur großartig gefühlt, sondern ich bin auch voller Energie.”

Zur Veranschaulichung: In einer deutschen Studie mit 21 Patienten, die an einer obstruktiven peripheren Arterienerkrankung (Fontaine-Stadium II) litten, erhielten sie UVBI und konnten anschließend dreimal so weit gehen, während gleichzeitig ihre Blutviskosität abnahm (was auf eine Erhöhung des physiologischen Zetapotenzials zurückzuführen ist), sich ihre Blutsauerstoffausnutzung verbesserte und ihre Laktatkonzentration sank. Darüber hinaus wurden diese Effekte bei denjenigen, die ein Placebo erhielten, nicht beobachtet.

In einer Studie wurden 13 aufeinanderfolgende Patienten mit akuter Thrombophlebitis (entzündliche Gerinnsel in der Vene) untersucht, die alle nach der UVBI-Behandlung schnell, in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden, verschwunden waren.



Autoimmunerkrankungen – Dies sind einige der häufigsten Erkrankungen, die mit UVBI behandelt werden. Ursprünglich wurde dies zufällig entdeckt, nachdem rheumatoide Arthritis oder Asthma mit UVBI behandelt worden waren, und man entdeckte nach und nach, dass UVBI auch eine Vielzahl anderer Autoimmunerkrankungen behandelt.

Die meisten der frühen Forschungsarbeiten in diesem Bereich konzentrierten sich auf die Anwendung von UVBI bei Asthma, wo sich zwischen 70 % und 92 % der Patienten (einschließlich hartnäckiger Fälle) durch UVBI deutlich verbesserten. Die jüngste Studie in diesem Bereich wurde 1996 an Patienten mit steroidresistentem Asthma durchgeführt und ergab, dass LBI eine positive klinische Wirkung hat, die Steroiddosis bei der Mehrheit der Patienten reduziert und die Aktivität ihrer Monozyten verringert.

Es gibt auch ungewöhnlichere Anwendungen in diesem Bereich. So wurde beispielsweise in einer Blindstudie festgestellt, dass UVBI vor einer Knochentransplantation bei Hunden die Abstoßung des Transplantats verhindert. Ähnliche Ergebnisse wurden bei Ratten mit Herztransplantaten und zur Verringerung der Abstoßung von inkompatiblen menschlichen Blutgruppen erzielt.

In einer russischen Studie wurde die Liquorflüssigkeit (und nicht das Blut) von 26 MS-Patienten bestrahlt, von denen 14 gute Ergebnisse erzielten und 12 nicht reagierten. Die besseren Ergebnisse (z. B. verbesserte Empfindung, Koordination und Blutwerte) wurden bei den weniger schweren Fällen erzielt. Die einzigen beobachteten Nebenwirkungen waren auf die für die Behandlung erforderliche Lumbalpunktion zurückzuführen.



Viszerale Erkrankungen – (z. B. Leber-, Gallen- und Gallenblasenerkrankungen, Pankreatitis, disseminierte Peritonitis, Nierenerkrankungen). Da UVBI die Durchblutung verbessert und Entzündungen reduziert, hat man festgestellt, dass es bei einer Vielzahl von Problemen der inneren Organe hilft.

In einer Studie an Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen (z. B. Asthma bronchiale und chronisch obstruktive Bronchitis) verbesserte sich beispielsweise die Hämodynamik (z. B. ging der Lungenhochdruck zurück). In einer anderen Studie mit 22 Patienten mit Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren wurde festgestellt, dass UVBI zur Abdichtung und Heilung der Geschwüre beiträgt.



Neurologische und psychiatrische Störungen – (z. B. Depressionen, Schizophrenie, Tinnitus, ein nebliger Kopf oder Schlaflosigkeit).

Da UVBI die Blutzufuhr zum Gehirn erhöht und Entzündungen verringert, kann es bei einer Vielzahl von neurologischen Störungen helfen. In meinem Fall habe ich UVBI kennengelernt, weil ich unter schweren migräneartigen Kopfschmerzen litt, die auf keine Therapie ansprachen, woraufhin mein Arzt UVBI vorschlug – was für mich lebensverändernd war (und ich benutze UVBI seitdem).

Hinweis: In der Literatur wird in der Forschung zu neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen überwiegend LBI und nicht UVBI verwendet. Außerdem wurden viele der neurologischen Vorteile (z. B. weniger Migräne) als Nebeneffekte berichtet, wenn eine andere Krankheit behandelt wurde.



Geburtshilfe und Gynäkologie – (z. B. männliche und weibliche Fruchtbarkeit, Verhinderung von Fehlgeburten, Präeklampsie, gesunde Babys, polyzystisches Ovarsyndrom, Beckenentzündungskrankheiten).

Eines der ersten Beispiele für den Einsatz von UVBI in der Geburtshilfe war eine Serie von 30 aufeinanderfolgenden Patientinnen mit drohenden Fehlgeburten. Bei allen hörten die Krämpfe und Blutungen nach der UVBI-Behandlung sofort auf, und in 21 der 22 Fälle, in denen der Fötus zu Beginn der UVBI-Behandlung noch lebte, überlebte das Baby (wobei der letzte Fall besonders schwierig war).

Kürzlich wurde bei einem Vergleich von 53 russischen Frauen mit Präeklampsie, die UVBI erhielten, mit 53 Frauen, die keine UVBI erhielten, festgestellt, dass UVBI die Schwangerschaft im Durchschnitt um 4,1 Wochen verlängerte und pathologische Geburten und schlechte fetale Bedingungen um 50 % reduzierte.

Es gab auch weniger mütterlichen Blutverlust und fötale Hypoxie bei der Geburt, und das fötale Geburtsgewicht war höher. Schließlich verbesserte und normalisierte die UVBI die Mikrozirkulation der Mutter, verringerte oder beseitigte die Blutverschlammung (Stase) und verhinderte die disseminierte intravaskuläre Gerinnung.



Chirurgie – Seit seiner Einführung wurde beobachtet, dass UVBI die Komplikationen von Operationen wie Infektionen und Tod deutlich reduziert (siehe z. B. diese beiden Studien über Kaiserschnitte). Es wurde auch beobachtet, dass sich die Genesungszeit verbessert (z. B. wird häufig beobachtet, dass sich ein postoperativer Ileus nach UVBI auflöst).

Hinweis: Wesentlich mehr (zusammengefasste) Studien über den Einsatz von UVBI finden Sie hier. Darüber hinaus hat ein kanadisches Pharmaunternehmen Anfang der 1990er Jahre ein Gerät entwickelt, mit dem ozonisiertes und UV-bestrahltes Blut in den Körper injiziert werden kann, und konnte in zahlreichen klinischen Versuchen nachweisen, dass es bei einer Reihe von Erkrankungen sicher und wirksam ist.

Schlussfolgerung

Dieses breite Spektrum an Vorteilen deutet darauf hin, dass UVBI in gewisser Weise in der Lage ist, die körpereigene Fähigkeit zur Selbstregulierung und -heilung zu reaktivieren (z. B. durch Ausschalten der Gefahrenreaktion der Zellen oder Wiederherstellung der Blutzirkulation). Die therapeutische Wirksamkeit von UVBI geht wiederum Hand in Hand mit den vielen Vorteilen, die sich aus einer ausreichenden Exposition gegenüber natürlichem Licht ergeben, und der wiederholten Beobachtung, dass Menschen mit einem Mangel an natürlichem Licht am besten auf UVBI reagieren.

Glücklicherweise wird UVBI aufgrund seiner bemerkenswerten Ergebnisse weiterhin in der ganzen Welt eingesetzt, und immer mehr Menschen werden sich seines Nutzens bewusst. Einer der umstrittensten Momente von Trumps Präsidentschaft war zum Beispiel seine Frage, ob er ein desinfizierendes Licht in den Körper einbringen wolle, um COVID-19 zu behandeln. Während die Medien alles taten, um dies als Trumps Vorschlag darzustellen, „wir sollten uns Bleichmittel injizieren“, verstanden viele, worum es eigentlich ging.

In 2020, Trump tried to alert us to a promising COVID treatment. A story was then made up about "injecting bleach" and the media's repeated that lie ever since.



Here Joe Rogan and Jimmy Dore discuss how this miraculous therapy was buried by the medical cartel. That therapy is… pic.twitter.com/qYNL5Hkmbq — A Midwestern Doctor (@MidwesternDoc) August 10, 2024

So waren sich beispielsweise sowohl Joe Rogan als auch Jimmy Dore der bemerkenswerten Eigenschaften der UV-Blutbestrahlung, ihres Nutzens bei Krankheiten wie COVID-19 und der routinemäßigen Unterdrückung konkurrierender Therapien durch das medizinische Kartell voll bewusst.

COVID-19 war zwar eine ungeheure Tragödie, aber der einzige Segen, den wir daraus ziehen konnten, war, dass das verabscheuungswürdige Verhalten, dessen Zeuge wir während der Pandemie wurden, so schamlos war, dass es die Öffentlichkeit über ihre Machenschaften aufklärte. Im Laufe der Monate erfahren immer mehr Menschen von den vergessenen Seiten der Medizin.

Anmerkung des Autors: Dies ist eine gekürzte Version eines längeren Artikels über UVBI, der detaillierter auf die Mechanismen hinter UVBI eingeht, die umfangreiche veröffentlichte Literatur über UVBI zusammenfasst (z. B. für andere Erkrankungen wie Krebs und zur Abschwächung der Auswirkungen von Chemotherapie) und Ressourcen für diejenigen bereitstellt, die an den wirksamsten Formen dieser Therapie interessiert sind. Der Artikel und seine zusätzlichen Referenzen können hier gelesen werden.

Über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein zertifizierter Arzt im Mittleren Westen und ein langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze seine außergewöhnlichen Einsichten zu einer Vielzahl von Themen und bin dankbar, dass ich sie mit ihm teilen kann. Ich respektiere auch seinen Wunsch, anonym zu bleiben, da er immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Um mehr von AMDs Arbeit zu erfahren, sollten Sie sich The Forgotten Side of Medicine auf Substack ansehen.

Artikel als PDF

Quellen: