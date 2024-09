Starmer aus Großbritannien und Trudeau aus Kanada drängen Biden, den Konflikt mit Russland zu verschärfen, trotz Putins Warnung vor einem „Krieg“ mit der NATO

Von Tyler Durden

Update (14:50 Uhr ET) : Kirby gab am Freitag gegenüber Reportern bekannt, dass sich die US-Politik in Bezug auf die Ukraine, die westliche Waffen für Langstreckenangriffe in Russland einsetzt, nicht geändert hat. Aber der Druck steigt schnell an: Zuerst sagte der kanadische Premierminister Trudeau, er unterstütze die Freigabe, obwohl Putin deutlich gemacht hat, dass dies einen „direkten Krieg“ zwischen Russland und der NATO bedeuten würde, und jetzt hat sich auch der britische Premierminister Keir Starmer dafür ausgesprochen. Laut einer aktuellen Meldung im Wall Street Journal

Der britische Premierminister Keir Starmer wird Präsident Biden voraussichtlich am Freitag bei einem Besuch in Washington dazu drängen, der Ukraine die Erlaubnis zu erteilen, Langstrecken-Marschflugkörper aus europäischer Produktion zu verwenden, um Ziele tief im Inneren Russlands anzugreifen, so US-amerikanische und westliche Beamte. … Eine Entscheidung, das Verbot für Kiew aufzuheben, die Storm-Shadow-Rakete, die Ziele in 250 km Entfernung treffen kann, in Russland einzusetzen, wäre ein großer Sieg für die Ukraine, die die westlichen Länder seit Monaten drängt, die Beschränkungen für Langstreckenwaffen zu lockern.

Ja, Selenskyj hat im Grunde darum gebettelt, aber wir bezweifeln sehr, dass dies zu einem „Sieg“ führen wird, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Putin, wie unten ausgeführt, noch viele Trümpfe in der Hand hält und die Angriffe auf Kiew wahrscheinlich massiv verstärken würde.

„Während die endgültige Entscheidung über Storm Shadow von der britischen Regierung getroffen wird, werden britische Beamte die Biden-Regierung um eine Stellungnahme bitten, da einige Komponenten der Raketen in den USA hergestellt werden“, so das WSJ in seinem Bericht vom Freitagnachmittag weiter.

Stunden zuvor hatte Premierminister Trudeau seine Position klargemacht:

Kanada unterstützt die Ukraine uneingeschränkt beim Einsatz von Langstreckenwaffen, um „die fortgesetzte Fähigkeit Russlands, die zivile Infrastruktur der Ukraine zu zerstören, zu verhindern und zu unterbinden“, sagte Premierminister Justin Trudeau am Freitag.

Trudeau erklärte gegenüber Reportern, dass der russische Präsident Wladimir Putin versuche, die auf internationalen Regeln basierende Ordnung tiefgreifend zu destabilisieren, und fügte hinzu: „Deshalb sind Kanada und andere eindeutig der Meinung, dass die Ukraine diesen Krieg gegen Russland gewinnen muss.“

Dass westliche Beamte immer noch von einem „Sieg“ gegen Russland sprechen, bedeutet, dass dieser tragische Konflikt aufgrund ihrer Wahnvorstellungen eine völlig neue katastrophale Wendung und einen unkontrollierbaren Eskalationspfad einschlagen wird.

Kirby hat jedoch angedeutet, dass es zwar schwierig ist, alles, was Putin sagt, für bare Münze zu nehmen, dass diese jüngsten Drohungen und roten Linien jedoch „ernst“ genommen werden.

"The White House takes seriously Moscow's statements that lifting restrictions on strikes deep into Russia would mean direct NATO involvement in the war," said Rear Admiral Kirby, White House Coordinator for Strategic Communications.



Putin and Nebendzia were as convincing as… pic.twitter.com/dg7k2F8ER8 — Victor vicktop55 (@vicktop55) September 13, 2024

Bei einer Informationsveranstaltung des Außenministeriums am Nachmittag wurde außerdem bestätigt, dass es bisher keine Änderung der US-Politik gibt.

NEW!!! State Dept ahead of Biden-Starmer meeting: “We have not changed our policy [on long-range weapons]”



U.S. “continues to work with Ukraine to strengthen its air defense systems”



“Judge us by our actions and by the overall assistance that we provide” DoS Spox tells me pic.twitter.com/Vmh4xuKMIr — Alex Raufoglu (@ralakbar) September 13, 2024

..aber für wie lange?

Here is Trudeau essentially declaring war on Russia pic.twitter.com/MSYmpT8Xn0 — The_Real_Fly (@The_Real_Fly) September 13, 2024

* * *

Die russische Führung hat eine Folgemitteilung zu Präsident Wladimir Putins kurzer Videoansprache vom Donnerstag herausgegeben, in der sie davor warnt, dass sich die NATO und die Russische Föderation offiziell im Kriegszustand befinden werden, wenn die USA und Großbritannien die Ukraine dazu ermächtigen, Langstreckenangriffe auf russischem Boden durchzuführen.

Am Freitag informierte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Vassily Nebenzia, den UN-Sicherheitsrat darüber, dass die NATO-Länder „einen offenen Krieg beginnen“ würden, wenn sie es zuließen, dass westliche Langstreckenraketen auf Russland gerichtet werden.

„Wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, bedeutet dies, dass die NATO-Länder einen offenen Krieg gegen Russland beginnen“, erklärte der Gesandte Moskaus. “In diesem Fall werden wir natürlich gezwungen sein, bestimmte Entscheidungen zu treffen, mit allen damit verbundenen Konsequenzen für die westlichen Aggressoren.“



Vassily Nebenzia

Nebenzia fuhr fort: „Unsere westlichen Kollegen werden sich nicht ihrer Verantwortung entziehen und Kiew für alles verantwortlich machen können.“ Und er wiederholte einige der wichtigsten Diskussionspunkte Putins vom Vortag, als er vor dem UN-Gremium laut russischen Medien erklärte:

„Nur NATO-Truppen können die Fluglösungen für diese Raketensysteme programmieren. Die Ukraine verfügt nicht über diese Fähigkeit. Es geht nicht darum, Kiew zu erlauben, Russland mit Langstreckenwaffen anzugreifen, sondern darum, dass der Westen die Entscheidungen über die Zielauswahl trifft.“

Der Kreml vertritt die Position, dass er keinen Unterschied zwischen den Streitkräften Kiews und ihren NATO-Unterstützern, die die Munition liefern, machen wird, wenn westliche Raketen auf russischem Boden einschlagen. Es spielt keine Rolle, wer den Abzug betätigt.

„Die NATO würde direkt in militärische Aktionen gegen eine Atommacht verwickelt werden. Ich glaube nicht, dass ich erklären muss, welche Konsequenzen das hätte“, schloss Nebenzia.

Zur Erinnerung: am Tag zuvor hatte Putin deutliche Worte gefunden…

“Es geht also nicht darum, ob das ukrainische Regime mit diesen Waffen Russland angreifen darf oder nicht, sondern darum, ob die NATO-Länder direkt in den militärischen Konflikt verwickelt sind oder nicht. Wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, bedeutet dies nichts anderes als die direkte Beteiligung der NATO-Länder, der Vereinigten Staaten und der europäischen Länder am Krieg in der Ukraine.

Dies würde eine direkte Beteiligung bedeuten, und dies würde natürlich das Wesen, die Natur des Konflikts verändern. Es würde bedeuten, dass NATO-Länder, die Vereinigten Staaten und europäische Länder, sich im Krieg mit Russland befinden. Und wenn dies der Fall ist, werden wir angesichts der Veränderung des Wesens des Konflikts angemessene Entscheidungen auf der Grundlage der Bedrohungen treffen, die uns drohen werden“, sagte Putin.

Es ist wichtig zu beachten, dass Putin das Wort „Krieg“ verwendet hat – ein Wort, das er normalerweise nicht leichtfertig in den Mund nimmt. Der Kreml bezeichnet seine Aktionen in der Ukraine immer noch als „besondere Militäroperation“ und hat noch keine umfassende nationale Mobilisierung der Arbeitskräfte und Ressourcen des Landes eingeleitet.

Putin said that the permission for long-range strikes against Russia "will mean that NATO countries are directly at war with Russia."



And he called it "war." pic.twitter.com/0BZ6JOZ9QP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 12, 2024

Es scheint, als würde auf der Weltbühne ein hochgefährliches nukleares Spiel mit dem Feuer (zwischen nuklearen Supermächten!) ausgetragen …

ES IST SCHWIERIG, PUTIN SEIN WORT ZU NEHMEN: KIRBY

Nachfolgend finden Sie weitere Auszüge aus den aktuellen Erklärungen des Weißen Hauses, die von Sprecher John Kirby vor einer Pressekonferenz am Nachmittag abgegeben wurden. Er scheint Putins Warnung tatsächlich herunterzuspielen.

Kirby: „Wenn Herr Putin so besorgt um die Sicherheit russischer Standorte und Städte ist, ist es am einfachsten, diese Bedenken zu zerstreuen, indem er seine Truppen aus der Ukraine und dem Krieg abzieht.“

„…Wenn er beispielsweise mit dem nuklearen Schwert droht, nehmen wir das ernst. Wir beobachten diese Art von Aktivitäten ständig. Er hat sich in den letzten drei Jahren eindeutig als aggressionsfähig erwiesen. Also ja, wir nehmen diese Waffen ernst, aber das ist nichts Neues. Wir nehmen es zur Kenntnis … Wir haben unsere eigene Kalkulation dafür, was wir der Ukraine überlassen und was nicht.“

Kirby on Putin's latest threats:



"It's hard to take anything coming out of Putin's face, but this is not rhetoric that we have heard from him before, so there's really not a lot new there…" — Alex Raufoglu (@ralakbar) September 13, 2024

Sollten Washington und London tatsächlich Langstreckenangriffe durchführen, selbst nach Putins neuer Warnung, dass dies eine rote Linie sei, könnte Moskau als Reaktion darauf einige äußerst eskalierende Maßnahmen ergreifen.

Russland könnte damit beginnen, ukrainische Regierungsgebäude in der Hauptstadt direkt anzugreifen, wie z. B. das Gebäude der Werchowna Rada oder die Büros von Selenskyj. Die Luftwaffe kontrolliert den Luftraum, hat aber bisher von solchen Aktionen abgesehen. Putin könnte auch den formellen Kriegszustand ausrufen und eine vollständige nationale Mobilmachung anordnen. Dieser Krieg könnte sogar gegen die NATO erklärt werden, was wahrscheinlich ein Punkt ohne Wiederkehr wäre.

In der Zwischenzeit eine Erinnerung an eine frühere Rede Putins zum Thema nukleare Konfrontation mit dem Westen: „Es wird keine Gewinner geben …“

🚨🌎🇷🇺 “There will be no winners”



Putin with a direct & stark warning to NATO & The West



“Any attempt to bring back Crimea by military means, will bring European countries into direct conflict with Russia”



“Russia is one of the leading Nuclear states”



So please Ukrainian bio… pic.twitter.com/H8C4dSTk8q — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 26, 2024

Und Stichwort Trudeau und Kanada, ein einflussreiches NATO-Mitglied …

EILMELDUNG – KANADAS PREMIERMINISTER TRUDEAU SAGT, KANADA UNTERSTÜTZT DIE UKRAINE VOLLSTÄNDIG DABEI, LANGSTRECKENWAFFEN IM KRIEG GEGEN RUSSLAND EINZUSETZEN