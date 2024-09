Französische Regulierungsbehörde verhängt gegen Fernsehsender Bußgeld in Höhe von 20.000 € wegen „Fehlinformationen“ zum Thema Klima

Von Chris Morrison

Unter den Augen eines weltweiten Publikums wurde bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris im vergangenen Monat eine obszöne Verhöhnung des christlichen Abendmahls inszeniert. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, lautete die liberale Antwort, und einige meinten sogar, es handele sich um eine „Feier“ verschiedener religiöser Überzeugungen. Nur wenige Tage zuvor hatte der französische Staat den zweitgrößten Nachrichtensender CNews mit einer Geldstrafe von 20.000 € (17.000 £) belegt, weil er die Ansicht eines Mitarbeiters, die vom Menschen verursachte globale Erwärmung sei ein Schwindel, nicht in Frage gestellt hatte. Willkommen bei der Redefreiheit nach französischer Art. Religiöse Überzeugungen oder zumindest die christlichen Überzeugungen von Millionen von Bürgern zu verspotten, ist in Ordnung, aber wenn man eine heiß umstrittene und hoch politisierte wissenschaftliche Angelegenheit skeptisch betrachtet, hagelt es Geldstrafen. Der Katholizismus mag die nominelle Religion Frankreichs sein, aber nicht die der herrschenden Eliten. Ihre neue Religion ist die Gaia-Anbetung, und wie bei den mittelalterlichen Päpsten warten die Gerichte auf diejenigen, die es wagen, das unfehlbare Dogma der neuen Klimapriester in Frage zu stellen.

CNews ist ein beliebter Nachrichtenkanal der „Mitte-Rechts-Partei“ und brachte im August 2023 die Meinung des Ökonomen Philippe Herlin, dass die vom Menschen verursachte globale Erwärmung eine Lüge und ein Betrug sei. Seiner Ansicht nach wurde dies benutzt, um das Eingreifen des Staates zu rechtfertigen, den Staat von der Notwendigkeit zu entlasten, die öffentlichen Ausgaben zu kürzen, und sei eine Form des Totalitarismus. Die staatliche Rundfunkbehörde Arcom stellte fest, dass die fehlende Reaktion von CNews auf seine Anschuldigung ein „Versäumnis“ sei, der Verpflichtung nachzukommen, „eine ehrliche Darstellung kontroverser Themen zu gewährleisten“.

Dies ist natürlich eine gängige Beschwerde, die dazu dient, unbequeme Meinungen und Informationen zu unterdrücken. Es versteht sich von selbst, dass dies nie umgekehrt gilt, da die Mainstream-Medien nach Herzenslust voreingenommene und oft falsche Geschichten über den „Klimakollaps“ verbreiten können. Im Vereinigten Königreich besteht die staatlich abhängige BBC sogar darauf, dass keine gegenteilige und ketzerische Meinung zu der „feststehenden“ ex-cathedra Erzählung ihre Sendezeit verunreinigen darf. Herlin ist in seiner Einschätzung der Wissenschaft des anthropogenen Klimawandels brutal, eine Einschätzung, die damit begründet werden kann, dass es noch keinen endgültigen Beweis dafür gibt, dass der Mensch den Klimaregler kontrolliert. Viele renommierte Wissenschaftler stellen fest, dass es aufgrund des überwältigenden Lärms, der durch natürliche Schwankungen entsteht, schwierig ist, die Beteiligung des Menschen an einem sich verändernden und chaotischen Klima zu erkennen. Selbst der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) kann bei den meisten Wetterlagen keine Beteiligung des Menschen an sich ändernden Mustern feststellen. Auch für die Zeit bis 2100 kann keine Beteiligung des Menschen festgestellt werden.

Der Klimawandel ist seit langem eine hochpolitische Angelegenheit. Wörter wie „Krise“ und „Notfall“ sind neuere politische Erfindungen und in den Hauptberichten des IPCC nicht zu finden. In einem Kommentar zur Geldstrafe von CNews schrieb Vijay Jayaraj in Watts Up With That?, dass viele Klimaforscher ihre Disziplin in etwas verwandelt hätten, das kaum noch als Wissenschaft zu bezeichnen sei. „Obwohl ihre Arbeit wie wissenschaftliche Forschung aussieht und von Personen mit wissenschaftlichen Qualifikationen durchgeführt wird, sind sowohl ihre Methoden als auch ihre Ergebnisse stark von den Agenden von Interessengruppen, politischen Persönlichkeiten und internationalen Regierungsgremien geprägt“, bemerkte er. ‚Solche Wissenschaftler sind Bittsteller von Regierungen und wohlhabenden Stiftungen, die bestimmte Ergebnisse wünschen und bereit sind, dafür zu bezahlen‘, fügte er hinzu.

Die Zensur abweichender Kommentare über die politisierte Klimawissenschaft und die vorgeschlagene verrückte Lösung des „Command-and-Control“-Netto-Null-Ziels nimmt viele Formen an. Marlowe Hood ist der selbsternannte „Herold des Anthropozäns“ bei der staatlichen französischen Agence France-Presse (AFP), obwohl er auch andere Einnahmequellen hat, insbesondere einen kürzlich verliehenen Preis in Höhe von 100.000 Euro von der Stiftung einer großen spanischen Bank, die sich stark für die Finanzierung grüner Technologien einsetzt. Er gehörte zu einer Gruppe von Aktivisten, zu denen auch Graham Readfearn vom Guardian und Michael „Hockeyschläger“ Mann gehörten, die kürzlich die Rücknahme eines von drei renommierten italienischen Physikern verfassten Papiers bei Springer Nature erwirkten, in dem es hieß, dass die verfügbaren Daten keinen „Klimanotstand“ belegen. Ein Großteil der Daten in dem von Professor Gianluca Alimonti geleiteten Papier basierte auf Informationen, die vom IPCC verwendet wurden, aber Hood behauptete, sie seien „grob manipuliert“ und „grundlegend fehlerhaft“. Mann behauptete, es gebe einen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass Wetterextreme zunehmen, und er fragte, ob dieser „breite Konsens“ falsch sei, „oder ob ein paar Atomwissenschaftler in Italien falsch liegen“.

Die Behauptung eines nicht existierenden Konsenses ist ein Versuch, die Debatte zu beenden und dabei die bewährte wissenschaftliche Methode zu zerstören, die auf Experimenten und der ständigen Infragestellung bestehender Hypothesen beruht. In vielen Teilen der Welt ist die Redefreiheit auf dem Rückzug. Google kontrolliert einen Großteil der Online-Werbung über seinen AdSense-Dienst, der jedoch 2022 für Dr. Roy Spencer eingestellt wurde, dessen Seite genaue Satellitentemperaturmessungen der Erdatmosphäre zeigte. Sein Vergehen bestand darin, „unzuverlässige und schädliche Behauptungen“ zu veröffentlichen. Zufälligerweise zeigen die Satellitendaten eine geringere Erwärmung als die häufig angepassten und von städtischer Hitze verwüsteten Oberflächenmessungen. Hätten die Messungen eine stärkere Erwärmung ergeben, können wir davon ausgehen, dass sie als hilfreich und äußerst zuverlässig angesehen worden wären.

In Großbritannien erhält Hope not Hate reichlich Geld aus dem Geldbaum der extremen Linken, dem Joseph Rowntree Trust. Damit führt die Organisation einen erfolgreichen Werbeboykott gegen GB News durch, einen der wenigen regulierten britischen Rundfunkanstalten, die die Behauptungen über das politische Klima skeptisch betrachten. Rowntree hat die schmutzige DeSmog-Operation kürzlich mit 400.000 Pfund aufgestockt, damit sie weiterhin Klima-„Leugner“ auflisten kann, um deren wachsenden Einfluss einzudämmen. Und natürlich werden uns hier bei der Daily Sceptic jegliche Werbeeinnahmen verweigert, trotz rund 1,5 Millionen Aufrufen pro Monat, und das wegen der Eskapaden von politischen Wichtigtuern wie NewsGuard, einem selbsternannten Gutachter für Wahrheit und Integrität von Journalisten.

Regierungen, Regulierungsbehörden, die die öffentliche Meinung durchsetzen wollen, milliardenschwere Stiftungen, selbsternannte, mit Geld vollgepumpte Faktenprüfer und aktivistische Journalisten scheinen alle entschlossen zu sein, alle Ansichten, die ihnen nicht gefallen, zum Schweigen zu bringen. Keine Debatte erforderlich. Das ist euer Los, Aufklärung, willkommen im neuen dunklen Zeitalter, angeheizt von einer brandneuen digitalen Inquisition.