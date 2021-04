Biden-Regierung wärmt sich für neue Schlacht über Netzneutralität auf

Bei der heutigen Netzneutralität geht es nicht darum, Spielern und Videokonsumenten zu mehr Bandbreite zu verhelfen. Es geht nicht um Gleichberechtigung. Vielmehr geht es um die Institutionalisierung der Internetzensur, die jeden, der Inhalte verbreitet oder überträgt, dazu zwingt, sich an die berüchtigten Fact-Checker-Regeln zu halten, wie sie von Linken festgelegt werden.

Im Jahr 2019 stellte sich Senator Ed Markey (D-MA) auf die Seite der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), um ihren radikalen „Green New Deal“ zu lancieren, der Amerikas Wirtschaftssystem so umkrempeln würde, dass es dem „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums ähnelt. Im Jargon der High-Tech-Industrie wäre „disruptiv“ das richtige Adjektiv.

„The Verge“ berichtet, dass Markey nun auf dem Weg ist, eine neue Gesetzgebung zur Wiedereinführung der Netzneutralität einzuführen, die „die Regeln für Drosselungsverbote, Blockierung oder bezahlte Fast Lanes in das Gesetz eingravieren würde.“

Sollte Markeys neuer Gesetzesentwurf scheitern, ist sein Plan B, die FCC mit genügend Demokraten zu bevölkern, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Gegenüber „The Verge“ erklärte er: „Sobald wir drei Demokraten in der Federal Communications Commission haben, werde ich darauf drängen, die falsche Entscheidung der Trump FCC rückgängig zu machen und die Netzneutralität und die Autorität der FCC über Breitband wiederherzustellen.“

Netzneutralität als politisches Thema wurde ursprünglich vom damaligen Senator Barack Hussein Obama eingeführt. Am 29. Oktober 2007 erklärte Obama,

„Ich bin ein starker Befürworter der Netzneutralität … Was Sie gesehen haben, ist eine Lobbyarbeit, die besagt, dass die Server und die verschiedenen Portale, über die Sie Informationen über das Internet erhalten, in der Lage sein sollten, Torwächter zu sein und unterschiedliche Tarife für verschiedene Websites zu verlangen … Und ich denke, das zerstört eines der besten Dinge am Internet – nämlich, dass es diese unglaubliche Gleichheit gibt.“

Das Schlüsselwort, das hier zu beachten ist, ist die staatlich verordnete „Gleichheit“.

Die radikale linke Organisation „Common Dreams“ schließt sich dem Ruf nach Netzneutralität an. Sie behauptet, „fast 80 Millionen Menschen in den USA sind noch nicht über eine angemessene Breitband-Verbindung zuhause, von denen unverhältnismäßig viele arme Familien und Menschen bestimmter Hautfarbe sind“. Es werden keine Beweise für diese vagen Statistiken angeboten.

Übrigens, die Person, die den Begriff „Netzneutralität“ im Jahr 2003 geprägt hat, war der Columbia-Rechtsprofessor Tim Wu. Er gehört seit kurzem zum Stab von Biden im Weißen Haus als Top-Berater für Technologie- und Wettbewerbsfragen. Seine Ernennung wurde als ein Sieg für Progressive gefeiert. Im Jahr 2018 veröffentlichte Wu in der Vorschau das Buch „The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age“.

In einem kürzlich erschienenen Artikel von Reuters, in dem seine neue Position beschrieben wird, heißt es:

„Die Demokraten im Kongress haben bereits Gespräche mit dem Weißen Haus über Möglichkeiten begonnen, gegen Tech-Unternehmen vorzugehen, einschließlich, sie für Desinformation verantwortlich zu machen und ihre Marktmacht anzusprechen.“

Frühere Diskussionen über die Netzneutralität waren immer umstritten und voller Desinformation. Die Kräfte des freien Marktes, vorbehaltlich aller derzeit geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze, reichen aus, um Probleme bei der Bereitstellung von Inhalten für die Verbraucher zu lösen, wenn diese Gesetze nur durchgesetzt würden.

Es scheint, dass die neue Regierung andere Motive hat, die Kontrolle darüber zu übernehmen, wie ISPs (Internet Service Providers) und Inhaltsanbieter ihre Geschäfte führen.

Die Kontrolle durch die Regierung wird das natürlich alles in Ordnung bringen …

Biden will die bereits grassierende Zensur, die heute von Big Tech praktiziert wird, durchsetzen und beschleunigen. Erinnern Sie sich an den obigen Satz, „einschließlich sie für Desinformation verantwortlich zu machen“.

Da der erste Verfassungszusatz und die freie Meinungsäußerung bereits unter Beschuss stehen und so genannte „Faktenprüfer“ ständig bestimmen, was Desinformation ist und was nicht, macht sich die Biden-Administration daran, die direkte Kontrolle sowohl über die Anbieter von Inhalten als auch über die ISPs zu übernehmen, wobei Strafen für Nichtkonformität verhängt werden.

Dieser Kampf um die Kontrolle braut sich schon seit langem zusammen. „Engadget“ berichtet, dass seit 2003 das Konzept der Netzneutralität „diejenigen in Angst und Schrecken versetzte, die sich um eine staatliche Regulierung sorgten“ und dass „das Hin und Her zwischen diesen Lagern wahrscheinlich noch jahrelang andauern wird.“

Tim Wus Papier aus dem Jahr 2005, „Network Neutrality, Broadband Discrimination“, erwähnte kein einziges Wort über Content Management, Desinformation oder Fake News. Die Aufnahme dieser Begriffe in die aktuellen Vorschläge zur Netzneutralität ist neu und wenn man bedenkt, dass sie von der radikalen Linken kommen, sollte es jeden erschaudern lassen.

Kurz gesagt, bei der heutigen Netzneutralität geht es nicht darum, Spielern und Videokonsumenten zu helfen, mehr Bandbreite zu bekommen. Es geht nicht um Gleichberechtigung. Vielmehr geht es um die Institutionalisierung der Internetzensur, die jeden, der Inhalte verbreitet oder überträgt, dazu zwingt, sich an die berüchtigten Faktenchecker-Regeln zu halten, wie sie von Linken festgelegt werden.

Lassen Sie es mich ganz klar sagen: Wenn Ihr Blog oder Ihre Zeitschrift etwas veröffentlicht, das die Regierung für falsch erklärt, werden Sie dafür bestraft werden.

Willkommen in Orwells Ministerium für Wahrheit. Wenn die Amerikaner diese Angriffe auf den ersten Verfassungszusatz nicht abwehren, wird der Rest der Verfassung wie Dominosteine fallen.

Seien Sie versichert, dass Big Media bald einen neuen Nachrichtenzyklus im „Progressive“-Stil zur Netzneutralität ausspucken wird – also glauben Sie bloß nicht alles, was Sie dazu lesen.