Amerikas Städte werden in kriminelle Kriegszonen verwandelt! Mordraten sind im Jahr 2021 wieder deutlich gestiegen

Die Reichen schwelgen hinter ihren riesigen Geldbergen, während mittlerweile unsere Gesellschaft buchstäblich aus allen Nähten um uns herum zerfällt. Der Aktienmarkt bewegt sich in der Nähe von neuen Rekordhöhen und für diejenigen, die ganz oben auf der Wirtschaftspyramide stehen, scheinen diese Zeiten die besten zu sein. Aber für die meisten Amerikaner sind die „guten alten Zeiten“ eine lange ferne Erinnerung. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 70 Millionen neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt, die Armut explodiert überall um uns herum und die Kriminalitätsraten steigen mit beispielloser Geschwindigkeit.

Eine Studie bei 34 großen US-Städten ergab, dass ihre Mordraten im Jahr 2020 um durchschnittlich 30 Prozent gestiegen sind…

In einigen Gebieten sind Carjackings, Raubüberfälle, Schießereien, sexuelle Übergriffe und Gewalt so häufig geworden, dass es den Anschein hat, als würde das Verbrechen nie aufhören.

Es gibt bestimmte Teile von Los Angeles, Minneapolis, Chicago, Philadelphia und Baltimore, die Sie betreten sollten, es sei denn, Sie haben einen Todeswunsch. Wenn Sie an mir zweifeln, gehen Sie einfach durch die Straßen der schlimmsten Viertel dieser Städte und sehen Sie, was mit Ihnen passiert.

Dies sollte ein Jahr sein, in dem sich die Kriminalitätsraten wieder normalisierten, aber stattdessen sind sie wieder auf dem Vormarsch. Eine Studie, die 37 große US-Städte untersuchte, ergab, dass die Mordraten im Jahr 2021 bislang um durchschnittlich 18 Prozent gestiegen sind…

Wenn also die Mordraten unter relativ guten Bedingungen so stark ansteigen, wie werden unsere Städte aussehen, wenn die Dinge wirklich verrückt werden?

Einige der Verbrechen, die wir erleben, sind fast zu schrecklich für Worte . Denken Sie zum Beispiel daran, was gerade mit einem 12-jährigen Jungen in Miami passiert ist …

Ein Verdächtiger in einem schwarzen Auto entführte den Jungen nach Angaben der Miami-Dade Police Department am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr morgens aus einer Straße in Miami. Er fuhr ein paar Blocks, vergewaltigte den Jungen, schmiss ihn dann aus dem Auto und fuhr los, sagte die Polizei. Ein barmherziger Samariter auf einem Fahrrad in der Nähe des Tatorts kam dem Jungen zu Hilfe. Er blutete aus dem Kopf und sagte, er sei erschossen worden.

Wie krank muss man sein, um so etwas zu tun?

Leider könnte ich jeden Tag der Woche über solche albtraumhaften Verbrechen schreiben, wenn ich wollte, weil sie ständig vorkommen.

Ein Großteil des Kriminalitätsbooms wird von Banden angeheizt. Allein in der Stadt Chicago leben mehr als 100.000 Gangmitglieder, und ein stetiger Strom illegaler Einwanderer sorgt dafür, dass die Banden immer wieder neue Rekruten haben.

Die Sicherung unserer Grenzen würde einen großen Beitrag zur Lösung dieses Problems leisten, aber wir lehnen dies ab.

Erst kürzlich hat ein Sheriff in Texas einen Reporter von der Daily Mail zum „einfachsten illegalen Grenzübergang entlang des Rio Grande“ gebracht …

Der Kreuzungspunkt befindet sich auf einem Privatgrundstück, wo sich ein verlassenes Haus in einer ruhigen ländlichen Straße befindet, die parallel zum Rio Grande verläuft, etwa 8 km außerhalb der Stadt von Del Rio, Texas, 150 km südwestlich von San Antonio. Die Strafverfolgung hat es „Border Lawn“ genannt. „Es ist der einfachste illegale Grenzübergang entlang des Rio Grande“, sagte Joe Frank Martinez, Sheriff des Landkreises Val Verde, in einem exklusiven Interview mit DailyMail.com.

Wenn der Fluss niedrig ist, können Einwanderer in etwa fünf Minuten über den Rio Grande waten.

Die Behörden wissen, dass jede Woche Horden von Menschen an dieser Stelle über die Grenze kommen, aber sie werden es nicht aufhalten.

Natürlich müssen alle inhaftierten Einwanderer irgendwo festgehalten werden, und die Einrichtungen an der Grenze sind bereits überfüllt. Insbesondere in der berüchtigten Einrichtung in Donna, Texas, leben bereits mehr als zehnmal mehr Migranten als geplant …

Die US-amerikanische Einrichtung für Zoll- und Grenzschutz (CBP) in Donna, Texas, soll während der Coronavirus-Pandemie nicht mehr als 250 Migranten aufnehmen. Laut Oscar Escamilla, einem Grenzschutzbeamten im Rio Grande-Tal, der Reporter während der ersten Pressetour durch eine CBP-Einrichtung unter Präsident Biden unterrichtete, hielt der Zeltkomplex am Dienstag mehr als 4.100 Migranten, darunter 3.200 unbegleitete Kinder.

Ein Großteil der Einwanderungsdebatte konzentriert sich auf die unglücklichen Kinder, die an solchen Orten festgehalten werden, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Jede Woche überqueren Tausende erwachsener Männer illegal die Grenze, ohne inhaftiert zu werden. Viele dieser erwachsenen Männer landen in unseren städtischen Kerngebieten, und da nur wenige legitime Beschäftigungsaussichten zur Verfügung stehen, wenden sich viele von ihnen der Kriminalität zu.

In einem Artikel, den ich gestern mit dem Titel „Wir haben noch nie so einen Hauskaufrausch gesehen“ veröffentlicht habe , habe ich die Tatsache besprochen, dass wir im vergangenen Jahr einen Massenexodus aus unseren städtischen Kerngebieten erlebt haben. Millionen von Amerikanern haben versucht, Häuser in begehrenswerten ländlichen und vorstädtischen Gebieten zu kaufen, und dies hat die Immobilienpreise in die Stratosphäre getrieben.

Heute bin ich auf ein anderes Beispiel für dieses Phänomen gestoßen. 122 Angebote wurden für ein 1.400 Quadratmeter großes Haus gemacht, das an nur einem Wochenende in Citrus Heights, Kalifornien, zum Verkauf angeboten wurde …

Ein Haus in Citrus Heights in einer ruhigen Sackgasse erhielt an einem Wochenende 122 Angebote auf dem Markt. Das 1.400 Quadratmeter große Haus verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Bäder und einen großen Garten mit einem Swimmingpool und einem Preis von 399’900.- USD.

Können Sie sich vorstellen, 400.000 US-Dollar für ein Haus zu zahlen, das nur 1.400 Quadratmeter groß ist?

Der Immobilienmakler, der diese Immobilie gelistet hat, war erstaunt, so viele Angebote zu erhalten, weil sie überhaupt nicht unterbewertet war …

„Die Leute würden denken, dass es unterbewertet war. Es war nicht unterbewertet. Mit den Comps ging es direkt voran “, sagte Deb Brittan, die Listing Agentin für die Immobilie. „Ich hatte gehofft, dachte ich, wenn wir 20 Angebote bekommen, wäre das vielleicht erstaunlich.“

Das Ehepaar, das das Haus verkauft hat, braucht es nicht mehr, weil es nach Idaho zieht.

Während sich die Bedingungen in den Vereinigten Staaten weiter verschlechtern, werden wir weiterhin Menschen in Strömen sehen die in beispielloser Geschwindigkeit in ländliche und vorstädtische Gemeinden flüchten.

Wenn Sie also umziehen möchten, würde ich nicht warten.

Millionen Amerikaner wurden bereits vom Markt verdrängt, und der Fressrausch wird nicht so schnell nachlassen.