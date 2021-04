Meinung: Die zunehmende Beschleunigung – Von Macht und Zeit

Dieser Tage wird Kritik an der Politkaste, an der offensichtlichen Korruption derselben, am gezielt herbeigeführten Vollversagen und insbesondere an den Grundgesetz widrigen Zwangsmaßnahmen in dieser Plandemie als offener Affront gewertet. Kritiker seien Rechtsextreme, würden die Plandemie unterschätzen und gar unpassende Vergleiche anstellen. Zwar findet etwas mediales Hinterfragen statt – dies aber eher als Feigenblatt des “Wir haben doch darüber berichtet.”

Wir werden nunmehr seit einem Jahr von einem nicht vom Grundgesetz gedeckten Gremium aus Ministerpräsidenten und einer Bundeskanzlerin regiert zwangsverwaltet, das in dieser Form einmalig in der Geschichte Deutschlands ist. Medialer Aufschrei, dass ein solches Gremium überhaupt existiert? Fehlanzeige! Dass dessen Beschlüsse dem Grundgesetz entgegenlaufen und immer mehr Beschlüsse von Gerichten einkassiert werden? Ebenfalls mediale Fehlanzeige! Doch all dem nicht genug. Weil die 16 Ministerpräsidenten