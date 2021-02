Biden schenkt der WHO und Bill Gates 4 MILLIARDEN Dollar für ein globales Entschädigungsprogramm der COVID-Impfstoffverletzungen

In den letzten Wochen seit der Einführung der experimentellen COVID mRNA-„Impfstoffe“ wurde uns von den staatlichen Gesundheitsbehörden gesagt, dass die massive Anzahl von Verletzungen und Todesfällen, die kurz nach den Injektionen aufgetreten sind, nichts mit den „Impfstoffen“ zu tun haben.

Und doch hat Joe Biden erst kürzlich der Weltgesundheitsorganisation und GAVI, der globalen Impfstoff-Organisation, die hauptsächlich von Bill Gates gegründet und finanziert wurde, 4 MILLIARDEN Dollar für ein neues COVAX-Programm zugesagt, das ein globales Entschädigungsprogramm für COVID-19-Impfstoff-Verletzungen beinhaltet, mit freundlicher Genehmigung der amerikanischen Steuerzahler, in dem Bemühen, ärmere Länder, die den neuen COVID-Impfstoffen skeptisch gegenüberstehen, dazu zu bewegen, die COVID-Injektionen von Big Pharma zu verteilen.

Wayne Rohde, Autor des Buches „The Vaccine Court“, untersucht dieses neue globale Entschädigungsprogramm, das nach dem Vorbild des U.S. Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) gestaltet ist.

Ein globales Kompensationsprogramm?

Am Montag, 22. Februar 2021, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Entschädigungsprogramm für COVID-19-Impfstoffe angekündigt. Die WHO hat 92 Länder und Volkswirtschaften mit niedrigem und mittlerem Einkommen benannt, die über das GAVI COVAX Advance Market Commitment (AMC) der COVAX Facility unterstützt werden können.

Die COVAX-Fazilität wird gemeinsam von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Gavi und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den Vereinten Nationen und an der Seite des wichtigsten Lieferpartners UNICEF geleitet. Ihr Ziel ist es, die Entwicklung und Herstellung von COVID-19-Impfstoffen zu beschleunigen und einen fairen und gerechten Zugang für jedes Land der Welt zu gewährleisten.

Gavi wurde im Jahr 2000 mit einer Anschubfinanzierung der Bill and Melinda Gates Foundation gegründet und ist eine internationale Organisation – eine globale Impfstoff-Allianz, die den öffentlichen und privaten Sektor mit dem gemeinsamen Ziel zusammenbringt, Kindern in den ärmsten Ländern der Welt einen gleichberechtigten Zugang zu neuen und nicht ausreichend genutzten Impfstoffen zu ermöglichen.

Mit dieser Ankündigung wirbt die WHO für dieses Entschädigungsprogramm als weltweit erstes globales Programm, um diejenigen zu entschädigen, die angeblich seltene, schwerwiegende unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen erlitten haben. In der COVAX-Ankündigung heißt es, dass der Stichtag oder die Verjährungsfrist für die Einreichung einer Petition der 30. Juni 2022 ist.

Die Schaffung eines Entschädigungsprogramms ist kein neuer Prozess für die WHO oder die Vereinten Nationen.

Nach der irakischen Invasion in Kuwait schufen die Vereinten Nationen 1991 die UN-Entschädigungskommission, die fast 2,7 Millionen Anträge bewertete und 1,5 Millionen Entschädigungen in Höhe von insgesamt über 50 Milliarden Dollar ausstellte.

Bereits 2006 forderte die International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, die globale Lobbygruppe der pharmazeutischen Industrie, öffentlich, dass den Herstellern ein Haftungsschutz für impfstoffbedingte Nebenwirkungen gewährt werden sollte, wenn sie sich an Initiativen zur Pandemiebekämpfung beteiligen würden.

Die Welt hat versucht, andere Epidemien durch den Einsatz von Impfstoffen zu kontrollieren, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.

Während des H1N1-Ausbruchs 2009 verursachte ein bestimmter Impfstoff, der in Großbritannien und Nordeuropa eingesetzt wurde, eine Zunahme von Narkolepsie, was zu erheblichen Schadensersatzforderungen führte.

Während der Ebola-Ausbrüche in Westafrika weigerten sich einige Nationen, die Haftung für Impfstoffschäden zu übernehmen.

Das Dilemma für diese Nationen und andere, die als einkommensschwach gelten, besteht darin, ob sie sich weiterhin weigern, den Herstellern Haftungsschutz zu gewähren, oder ob sie auf Impfstoffe verzichten wollen.

Geht es am Ende darum, dass sich die Pharmaindustrie von jeglicher Haftung befreien kann?

In der aktuellen Situation bedeutet das, auf COVID-19-Impfstoffe zu verzichten. Besteht das Ziel dieser Zusammenarbeit darin, dass sich die Pharmaindustrie von jeglicher Haftung befreit und die Mitgliedsstaaten ihre Bürger und das Recht der Nation auf Schadensersatz abtreten?

Das COVAX-Entschädigungsprogramm wird am 31. März 2021 über das Webportal (www.covaxclaims.com) starten. Personen, die einen Schaden erlitten haben, können eine Entschädigung für einen COVAX-Impfstoff beantragen, der vor dem 31. März 2021 verabreicht wurde.

Die Finanzierung wird aus einer Abgabe auf alle verteilten COVAX-19-Impfstoffe erfolgen.

In den USA hat das Weiße Haus 2 Milliarden Dollar für 2021 und weitere 2 Milliarden Dollar für 2022 für den Kauf und die Entwicklung von COVID-Impfstoffen zugesagt.

Die Abgabe zur Schaffung des Entschädigungsfonds wird auf Impfstoffe erhoben, die von den Steuerzahlern mehrerer Nationen bezahlt werden. Keine Haftung für die Hersteller, genau wie nach bestehendem US-Recht. Auch die WHO, GAVI oder die UN geben keine Mittel aus.

Dies ist eine globale Verbrauchersteuer, um Impfschäden zu bezahlen.

Das COVAX-Abschaltdatum scheint willkürlich. Sie geben keinen Grund dafür an.

Aber es wirft einige ernsthafte Fragen auf. Die COVID-Einrichtung hat eine Prognose für die Impfung dieser 92 Nationen veröffentlicht.

Die Prognose sieht vor, dass bis Ende 2021 ein Drittel der Bevölkerung aller in Frage kommenden Nationen geimpft wird.

Wenn das zutrifft, werden sie dann in der Lage sein, die verbleibenden zwei Drittel oder etwa 67 % bis Ende 2022 zu impfen?

Äußerst zweifelhaft.

Dies muss für die COVAX-Einrichtung ein großes Anliegen sein, um dieses Ziel zu erreichen, während am Freitag, den 19. Februar 2021, die Führer der Gruppe der sieben Industriemächte erklärten, sie würden die Entwicklung und den Einsatz von Impfstoffen weltweit beschleunigen und einen „erschwinglichen und gerechten Zugang zu Impfstoffen“ und Behandlungen für COVID-19 unterstützen.

Sie nannten eine kollektive Summe von 7,5 Milliarden Dollar von der G-7 für die von der UNO unterstützten Bemühungen.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus dankte den G-7-Ländern für ihre „bedeutenden“ Zusagen. Aber er sagte nach Gesprächen mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Montag, dass „selbst wenn man das Geld hat, wenn man das Geld nicht für den Kauf von Impfstoffen verwenden kann … das Geld zu haben, nichts bedeutet.“

Er sagte, dass die Annäherung einiger reicher Länder an die Hersteller, um sich mehr Impfstoffe zu sichern, „die Geschäfte mit COVAX beeinträchtigt, und sogar der Betrag, der für COVAX bereitgestellt wurde, wurde deswegen reduziert.“

Werden die Bürger dieser einkommensschwachen Länder aufgrund des Stichtags keinen Anspruch auf Entschädigung haben? Wird dieses Entschädigungsprogramm transparent sein mit Berichterstattung und Daten?

Das Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) der Vereinigten Staaten ist das Vorbild?

Das scheint höchst unwahrscheinlich, denn der „Goldstandard“ für diese neue COVAX-Einrichtung ist laut drei prominenten Autoren das Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) der USA. Die Autoren veröffentlichten ihren Vorschlag speziell für die WHO im New England Journal of Medicine im Dezember 2020.

Das CICP ist berüchtigt als ein Programm, bei dem „man einreichen und verlieren kann“, so die Anwältin Renee Gentry.

Robert Krakow, ein New York City Anwalt und ehemaliger Staatsanwalt, der durch Impfstoffe geschädigte Personen vertritt, sagte in einem Interview,

Das bemerkenswerteste Merkmal der Ankündigung der WHO über ein „verschuldensunabhängiges“ Impfschaden-Entschädigungsprogramm für „Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen“, das als „schnelles, faires, robustes und transparentes Verfahren“ angepriesen wird, ist seine fehlende Transparenz.

Das Programm wird als eine Möglichkeit dargestellt, „die Notwendigkeit der Inanspruchnahme der Gerichte zu reduzieren, ein potenziell langwieriger und kostspieliger Prozess.“

Was die WHO-Ankündigung nicht erwähnt, ist, dass der Hauptzweck des Programms darin besteht, den Weg für die massenhafte Verbreitung von Impfstoffen zu ebnen, indem Impfstoffhersteller von der Haftung für schwere Impfstoffverletzungen isoliert werden – Verletzungen, die nach allgemeiner Auffassung unweigerlich auftreten werden.

Das WHO-Programm ist wahrscheinlich dem US-amerikanischen PREP Act Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) nachempfunden, das ein undurchsichtiges Verfahren anwendet, das den Zugang der Opfer von Impfstoffverletzungen zur Entschädigung für schwere Verletzungen stark einschränkt.

Mit der Ankündigung ihres Entschädigungsprogramms für Impfschäden gab die WHO auch ihre Partnerschaft mit Chubb, einer US-amerikanischen Versicherungsgesellschaft, bekannt.

Chubb wirbt für sich selbst als die weltweit größte börsennotierte Sach- und Unfallversicherungsgesellschaft mit Niederlassungen in über 54 Ländern weltweit. Eine weitere „öffentlich-private“ Partnerschaft, mit der klaren Andeutung, dass auch andere Versicherungsunternehmen daran beteiligt sein werden.

Im Zusammenhang mit der Ankündigung von Chubb unterzeichnete deren Tochtergesellschaft ESIS, Inc. eine Vereinbarung zur Verwaltung des Entschädigungsprogramms. ESIS bietet Schaden- und Risikomanagement-Dienstleistungen für eine Vielzahl von gewerblichen Kunden an.

Wird ESIS also über die medizinische Expertise verfügen, um eine Flut von COVID-bezogenen Verletzungsansprüchen zu interpretieren? Gibt es ein bekanntes COVID-Verletzungsprofil? Wir werden die Antwort auf diese Frage wahrscheinlich für einige Zeit nicht kennen, vielleicht auch länger, wenn die versprochene Transparenz des Programms undurchsichtig ist.

In den USA erhält das CICP bereits viele Petitionen wegen angeblicher Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen und auch mit anderen „Gegenmaßnahmen“, einschließlich medizinischer Geräte und Medikamente.

Zu den weiteren eklatanten Mängeln des CICP-Systems gehört, dass der Petent keine medizinischen Experten hinzuziehen kann, die seine Verletzung und den Mechanismus des Schadens bezeugen.

Da der CICP keine Anwälte und medizinischen Experten entschädigt, haben nur sehr wenige die Mittel, um überzeugende Beweise für die Kausalität zusammenzustellen.

Ohne Experten, die den Antragsteller durch das Verwaltungsverfahren leiten, seine Verletzung bewerten und ihm helfen, einen medizinischen Behandlungsplan für zukünftige Bedürfnisse zu erstellen, werden die meisten Antragsteller verloren sein und keinerlei Entschädigung erhalten.

Wer kann COVID-19-Impfstoff-Verletzungen behandeln?

COVID-Impfstoffe, die von vielen eher als Gentherapien bezeichnet werden, sind völlig neuartig, daher werden die mit ihnen verbundenen Verletzungen wahrscheinlich einzigartig, schwer zu beweisen und leider auch schwer zu behandeln sein.

Wie wird ESIS diese COVAX-Petitionen behandeln? Die vorgeschlagene Struktur scheint ausschließlich verwaltungstechnisch zu sein, ohne irgendeine Art von Rechtsmittel. Damit ähnelt sie extrem dem CICP in den Vereinigten Staaten, den viele für verfassungswidrig halten. [16]

Wer wird Zugang zu den Entscheidungen haben, die Entschädigungen gewähren oder verweigern?

Wir müssen Fragen zu den anderen Nationen stellen, die Gelder und andere Ressourcen für die COVAX-Anlage bereitstellen. Die meisten haben keine Entschädigungsprogramme für Verletzungen durch COVID-19-Impfstoffe.

Wie gehen die Länder, die bereits mit Impfprogrammen begonnen haben, mit Schadensersatzansprüchen um?

Kanada kündigte Anfang Dezember 2020 ein landesweites Programm für COVID-19-Impfstoffverletzungen an, gab aber keine Details bekannt. Und einige Anwälte für Personenschäden haben gesagt, dass ihnen keine Details bekannt sind. Hat Kanada eine Ankündigung gemacht, nur um berechtigte Ängste zu beruhigen, ohne ein Programm zu haben?

Die Länder Singapur, Indonesien, Vietnam und Nepal haben Entschädigungsprogramme für COVID-Impfstoffverletzungen. Einige andere haben angekündigt, dass sie überprüfen werden, wie ihre bestehenden medizinischen Systeme eine angemessene Versorgung gewährleisten können.

Ist das eine andere Art zu sagen, dass, wenn Sie sich verletzen, wir uns um Ihre medizinischen Bedürfnisse kümmern werden, und das war’s? Keine Entschädigung für eine Verletzung?

Es klingt mehr und mehr danach, dass die Menschen dazu gebracht und gezwungen werden, COVID-19-Impfstoff-Roulette zu spielen.

Das alles betreffende Thema ist die Einrichtung und Umsetzung eines globalen Entschädigungsprogramms.

Letzten Herbst schrieb ich darüber, wie der PREP Act den ersten Schritt zur Föderalisierung der Impfpolitik machte, indem er Apothekern erlaubte, den Impfplan für Kinder zu verabreichen.

Jetzt haben wir ein teilweises globales Kompensationsprogramm für 92 Länder, das von der Zusammenarbeit von WHO, UN, GAVI und UNICEF betrieben wird.

Werden Länder mit bestehenden Kompensationsprogrammen schließlich mit diesem neuen Kompensationsprogramm verschmelzen? Wird die Pharmaindustrie zusammen mit WHO/GAVI/UN/UNICEF Druck auf die Länder ausüben, sich anzuschließen oder am Ende der Schlange auf Impfstoffe zu warten? Werden wir in ein paar Jahren eine komplett entschädigte Pharmaindustrie sehen und Länder und ihre Bürger nicht mehr in der Lage sein, auf Schadenersatz zu klagen?

Wahrlich, ein globales Entschädigungsprogramm mit einer globalen haftungsfreien Pharmaindustrie scheint das Ziel zu sein.