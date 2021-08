Biden verwirkt seinen Sieg in Afghanistan, indem er seine Deep State-Berater verteidigt

Von Michael Hudson: Er ist Präsident des Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET), Finanzanalyst an der Wall Street, Distinguished Research Professor of Economics an der University of Missouri, Kansas City und Autor von J is for Junk Economics (2017)

Präsident Biden verpackte in seiner Rede am Montag um 16 Uhr den erzwungenen Rückzug der USA aus Afghanistan in ein populäres Fahnenschwenken. Es war, als ob all dies Bidens eigenen Absichten folgte und nicht den völlig inkompetenten Zusicherungen der CIA und des Außenministeriums vom letzten Freitag entsprach, dass die Taliban noch über einen Monat davon entfernt seien, in Kabul einmarschieren zu können. Anstatt zu sagen, dass die massive öffentliche Unterstützung für die Taliban anstelle der Vereinigten Staaten die inkompetente Hybris der US-Geheimdienste zeige – was an sich Bidens Zustimmung, den Rückzug in aller Eile zu vollenden, gerechtfertigt hätte – verdoppelte er seine Verteidigung des Tiefen Staates und seiner Mythologie.

Damit zeigte er, wie drastisch seine eigenen falschen Vorstellungen sind und wie er weiterhin das neokonservative Abenteurertum verteidigen wird. Was etwa eine Stunde lang wie eine Erholung der Öffentlichkeitsarbeit aussah, entwickelt sich zu einer Aufdeckung, wie die Fantasie der USA immer noch versucht, Asien und den Nahen Osten zu bedrohen.

Indem er sein ganzes Gewicht hinter die Propaganda warf, die die US-Politik leitet, seit George W. Bush nach dem 11. September die Invasion beschloss, hat Biden seine größte Chance vertan, die Mythen zu zerstören, die zu seinen eigenen Fehlentscheidungen geführt haben, US-Militärs und Staatsbeamten (und ihren Wahlkampfspendern) zu vertrauen.

Seine erste Behauptung war, dass wir in Afghanistan einmarschiert sind, um Vergeltung für „ihren“ Angriff auf Amerika am 11. September zu üben. Dies ist die Gründungslüge der US-Präsenz im Nahen Osten. Afghanistan hat uns nicht angegriffen. Das war Saudi-Arabien.

Biden versuchte, das Thema zu verwirren, indem er sagte, dass „wir“ nach Afghanistan gingen, um Osama Bin Laden zu erledigen (zu ermorden) – und nach diesem „Sieg“ beschlossen wir dann, dort zu bleiben und „Demokratie aufzubauen“, ein Euphemismus für die Schaffung eines US-Klientenstaats. (Jeder solche Staat wird als „Demokratie“ bezeichnet, was im heutigen diplomatischen Vokabular einfach pro-amerikanisch bedeutet.)

Kaum jemand fragt sich, wie die USA überhaupt hineingeraten sind. Jimmy Carter wurde von dem polnischen Russlandhasser Brzezinski reingelegt und gründete Al-Qaida, um als Amerikas Fremdenlegion zu agieren, die später auf ISIS und andere Terrorarmeen gegen Länder ausgedehnt wurde, in denen die US-Diplomatie einen Regimewechsel anstrebte. Carters Alternative zum Sowjetkommunismus war der wahabitische Fanatismus, der Amerikas Bündnis mit Saudi-Arabien festigte. Carter sagte denkwürdigerweise, dass diese Muslime wenigstens an Gott glaubten, genau wie die Christen. Doch die wahabitische Fundamentalismus-Armee wurde von Saudi-Arabien gesponsert, das die Bewaffnung von Al-Qaida für den Kampf gegen sunnitische Muslime und die von Russland unterstützte afghanische Regierung bezahlte.

Nach Carter finanzierten George W. Bush und Barack Obama die Al-Qaida (größtenteils mit dem bei der Zerstörung Libyens erbeuteten Gold), um im Irak und in Syrien für die geopolitischen Ziele der USA und das Öl zu kämpfen. Die Taliban ihrerseits kämpften gegen Al-Qaida. Die wirkliche Angst der USA besteht also nicht darin, dass sie Amerikas wahabitische Fremdenlegion unterstützen, sondern dass sie mit Russland, China und Syrien ein Abkommen schließen, um als Handelsverbindung vom Iran nach Westen zu dienen.

Bidens zweiter Mythos bestand darin, die Schuld auf das Opfer zu schieben, indem er behauptete, die afghanische Armee würde nicht für „ihr Land“ kämpfen, obwohl ihm die von den USA eingesetzten Stellvertreter versicherten, sie würden mit US-Geldern die Wirtschaft aufbauen. Er sagte auch, dass die Armee nicht kämpft, was am Wochenende offensichtlich wurde.

Auch die Polizei hat nicht gekämpft. Niemand kämpfte gegen die Taliban, um „sein Land zu verteidigen“, denn das US-Besatzungsregime war nicht „sein Land“. Wieder und wieder wiederholte Biden, dass die Vereinigten Staaten ein Land nicht retten könnten, das sich nicht „selbst verteidigen“ würde. Aber das „selbst“ war das korrupte Regime, das die amerikanischen „Hilfs“-Gelder einfach in die Tasche steckte.

Die Situation glich dem alten Witz über den Lone Ranger und Tonto, die von Indianern umzingelt waren. „Was sollen wir tun, Tonto“, fragte der Lone Ranger.

„Was meinst du mit ‚wir‘, weißer Mann?“ erwiderte Tonto. Das war die Antwort der afghanischen Armee auf die Forderung der USA, dass sie für die von ihnen eingesetzte korrupte Besatzungsmacht kämpfen sollten. Ihr Ziel ist es, in einem neuen Land zu überleben, während die Taliban-Führung in Doha mit China, Russland und sogar den Vereinigten Staaten verhandelt, um einen Modus Vivendi zu erreichen.

Alles, was Bidens Botschaft für die meisten Amerikaner bedeutete, war also, dass wir keine weiteren Leben und kein Geld mehr für Kriege verschwenden würden, die für eine undankbare Bevölkerung geführt werden, die wollte, dass die USA alle Kämpfe für sie führen.

Präsident Biden hätte die Schuld von sich weisen können, indem er sagte: „Kurz vor dem Wochenende wurde mir von meinen Armeegenerälen und nationalen Sicherheitsberatern gesagt, dass es Monate dauern würde, bis die Taliban Afghanistan erobern und ganz sicher die Kontrolle über Kabul übernehmen könnten, was angeblich ein blutiger Kampf sein würde.“ Er hätte ankündigen können, dass er die seit vielen Jahren bestehende inkompetente Führung ablöst und eine realitätsnähere Gruppe aufbaut.

Aber das konnte er natürlich nicht tun, denn die Gruppe ist der realitätsferne neokonservative Tiefe Staat. Er war nicht im Begriff zu erklären, wie „Es ist offensichtlich, dass ich und der Kongress falsch informiert wurden und dass die Geheimdienste keine Ahnung von dem Land hatten, über das sie in den letzten zwei Jahrzehnten berichtet haben.“

Er hätte zugeben können, dass die Afghanen die Taliban in Kabul kampflos aufgenommen haben. Die Armee stand abseits, und die Polizei stand abseits. Es schien, als gäbe es eine Party, um den Abzug der Amerikaner zu feiern. Restaurants und Märkte waren geöffnet, und Kabul schien das normale Leben zu genießen – abgesehen von den Unruhen auf dem Flughafen.

Nehmen wir an, Biden hätte Folgendes gesagt: „Angesichts dieser Duldung der Unterstützung für die Taliban war es offensichtlich richtig, dass ich die amerikanischen Besatzungstruppen abgezogen habe. Im Gegensatz zu dem, was dem Kongress und der Exekutive erzählt wurde, gab es keine Unterstützung der Afghanen für die Amerikaner. Ich weiß jetzt, dass die von den Amerikanern eingesetzten Regierungsbeamten der afghanischen Bevölkerung das Geld, das wir ihnen gegeben haben, einfach weggenommen und auf ihre eigenen Bankkonten überwiesen haben, anstatt die Armee, die Polizei und andere Teile der Zivilgesellschaft zu bezahlen.

Stattdessen sprach Präsident Biden davon, dass er vier Mal nach Afghanistan gereist sei und wie sehr er die von den US-Behörden eingesetzten Vertreter kenne und ihnen vertraue. Das ließ ihn leichtgläubig erscheinen. Sogar Donald Trump sagte öffentlich, dass er den Informationen, die ihm gegeben wurden, nicht traute und das Geld lieber zu Hause, in den Händen seiner eigenen Wahlkampfspender, als im Ausland ausgeben wollte.

Biden hätte diesen Punkt aufgreifen können, indem er sagte: „Wenigstens gibt es einen Silberstreif: Wir werden nicht mehr ausgeben als die 3 Billionen Dollar, die wir dort bereits versenkt haben. Wir können es uns jetzt leisten, das Geld stattdessen für den Aufbau der heimischen US-Infrastruktur zu verwenden.“

Doch stattdessen wiederholte Präsident Biden, was seine neokonservativen Berater ihm gesagt hatten und was sie den ganzen Tag über die Nachrichtensender wiederholten: Die afghanische Armee habe sich geweigert, „für ihr Land“ zu kämpfen, womit die von den USA unterstützte Besatzungsmacht gemeint war, als ob es sich dabei wirklich um die afghanische Selbstverwaltung handelte.

Die Medien zeigen Bilder vom afghanischen Palast und eines vom Büro des Warlords. Ich musste zweimal hinschauen, denn die plüschige, erbärmlich-exzessive Einrichtung sah genauso aus wie Obamas 12-Millionen-Dollar-Villa in Martha’s Vineyard.

Obama-Beamte werden von den Nachrichtenspinnern vorgeführt. Auf MSNBC warnte John Brennan am Mittag Andrea Mitchell, dass die Taliban nun Al Qaida bei einer neuen Destabilisierung unterstützen und Afghanistan sogar für neue Angriffe auf die Vereinigten Staaten nutzen könnten. Die Botschaft war fast wortwörtlich das, was den Amerikanern 1964 gesagt wurde: „Wenn wir den Vietcong nicht in seinem Land bekämpfen, müssen wir ihn hier bekämpfen.“ Als ob irgendein Land eine Streitmacht hätte, die groß genug wäre, um jede Industrienation in der heutigen Welt zu erobern.

Die gesamte Riege der amerikanischen „humanitären Bombardierung“ war anwesend, einschließlich ihres harridanischen Arms, der Frontorganisationen der Demokratischen Partei, die geschaffen wurden, um Feministinnen zu kooptieren, damit sie darauf drängen, dass Afghanistan bombardiert wird, bis die Frauen dort besser behandelt werden. Man kann sich nur vorstellen, wie das Bild von Samantha Power, Madeline Albright, Hillary Clinton, Susan und Condoleezza Rice, ganz zu schweigen von Indira Gandhi und Golda Maier, die Taliban dazu bringen wird, ihre eigene Generation von ehrgeizigen, gebildeten Frauen wie diese zu schaffen.

Präsident Biden hätte sich vor der Kritik der Republikaner schützen können, indem er sein TV-Publikum daran erinnerte, dass Donald Trump bereits im letzten Frühjahr auf einen Abzug aus Afghanistan gedrängt hatte – und nun, im Nachhinein, dass der Tiefe Staat falsch lag, als er davon abriet, aber dass Donald Recht hatte. Das hat er mit seinem Abzugsbefehl ja auch anerkannt. Das hätte zumindest einen Teil der Trumpschen Kritik entschärfen können.

Stattdessen traten Brennan und die Generäle vor die Fernsehkameras und kritisierten Biden dafür, dass er die Besetzung nicht bis zum Herbst verlängerte, wenn das kalte Wetter die Taliban vom Kampf abhalten würde. Brennan erklärte in der Nachrichtensendung von Andrea Mitchell, Biden hätte einen Trick aus seinem Buch „The Art of Breaking the Deal“ anwenden sollen, indem er das Rückzugsversprechen des ehemaligen Präsidenten vom letzten Frühjahr brach.

Verzögern, verzögern, verzögern. Das ist immer die Haltung der Grabscher, die sich weigern, den sich aufbauenden Widerstand zu sehen, und hoffen, so lange wie möglich zu nehmen, was sie kriegen können – wobei „sie“ der militärisch-industrielle Komplex, die Lieferanten von Söldnern und andere Empfänger des Geldes sind, von dem Herr Biden seltsamerweise sagt, dass wir es „in Afghanistan“ ausgegeben haben.

Die Realität ist, dass nicht viel von diesen 3 Billionen Dollar tatsächlich dort ausgegeben wurde. Sie wurden für Raytheon, Boeing und andere Lieferanten von Militärgütern, für die Söldnertruppen ausgegeben und auf die Konten der afghanischen Stellvertreter für die US-Manöver zur Destabilisierung Zentralasiens an Russlands Südflanke und Westchinas eingezahlt.

Es sieht so aus, als würde der größte Teil der Welt die afghanische Regierung schnell anerkennen und die USA, Israel, Großbritannien, Indien und vielleicht Samoa als einen widerspenstigen Block isolieren, der wie die königlichen Familien nach dem Ersten Weltkrieg lebt, die sich immer noch an ihre Titel als Herzöge, Prinzen und andere Überbleibsel einer vergangenen Welt klammern.

Bidens politischer Fehler war es, dem Opfer die Schuld zu geben und den Sieg der Taliban als Niederlage einer feigen Armee darzustellen, die nicht bereit war, für ihre Zahlmeister zu kämpfen. Er scheint sich vorzustellen, dass die Armee in den letzten Monaten tatsächlich bezahlt und mit Lebensmitteln, Kleidung und Waffen versorgt wurde, nur weil US-Beamte ihren örtlichen Prokonsuln und Unterstützern zu diesem Zweck Geld gaben. Soweit ich weiß, gibt es keine wirkliche Buchführung darüber, wofür die 3 Milliarden US-Dollar tatsächlich ausgegeben wurden, wer die eingeschweißten Bündel von Hundert-Dollar-Scheinen erhielt, die durch die amerikanische Besatzungsbürokratie weitergereicht wurden. (Ich wette, die Seriennummern wurden nicht aufgezeichnet. Stellen Sie sich vor, das wäre geschehen, und die USA könnten diese C-Scheine für entwertet erklären!)

Die Realität ist, dass nicht viel von den berüchtigten 3 Billionen Dollar tatsächlich in Afghanistan ausgegeben wurde. Sie wurden für Raytheon, Boeing und andere Lieferanten von Militärgütern sowie für Söldner ausgegeben und auf die Konten der afghanischen Stellvertreter der USA eingezahlt, die Afghanistan zur Destabilisierung Zentralasiens an Russlands Südflanke und Westchinas nutzen.

Die USA versuchen nun (20 Jahre nach dem Zeitpunkt, an dem sie damit hätten beginnen sollen), einen Plan B zu formulieren. Ihre Strategen hoffen wahrscheinlich, in Afghanistan das zu erreichen, was nach dem Abzug der Amerikaner aus Saigon geschah: Ein wirtschaftliches Chaos, das US-Unternehmen durch das Angebot von Geschäftsmöglichkeiten für sich nutzen können.

Andererseits gibt es Berichte, dass Afghanistan die Vereinigten Staaten auf Reparationen für die illegale Besetzung und die Zerstörung verklagen könnte, die immer noch andauern, während das Land in Bidens Wutanfall von B-52 bombardiert wird. Eine solche Klage würde natürlich ähnlichen Klagen aus dem Irak und Syrien Tür und Tor öffnen – und Den Haag in Holland hat sich als Känguru-Gericht der NATO erwiesen. Aber ich würde erwarten, dass Afghanistans neue Freunde in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit eine solche Klage vor einem neuen internationalen Gericht unterstützen würden, und sei es nur, um die Hoffnungen von US-Unternehmen zu blockieren, durch finanzielle Druckmittel das zu erreichen, was das Außenministerium, die CIA und das Pentagon militärisch nicht erreichen können.

In jedem Fall kann Bidens Abschiedsgruß, die Taliban-Zentren zu bombardieren, die neue Führung nur davon überzeugen, ihre Verhandlungen mit den nächsten regionalen Nachbarn mit dem Versprechen zu untermauern, Afghanistan vor jedem Versuch der Amerikaner, Briten oder der NATO zu schützen, zurückzukommen und die „Demokratie wiederherzustellen“. Die Welt hat genug gesehen von Außenminister Antony Blinkens „regelbasierter Ordnung“ und Präsident Bidens vorgetäuschter Geschichte, auf deren Mythologie die US-Politik weiterhin beruhen wird.