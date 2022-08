Biden wird beschuldigt, den „größten Kinderschmugglerring der Welt“ zu betreiben

Joe Bidens Agenda für offene Grenzen ist verantwortlich für den „weltgrößten Kinderschmuggelring“. Die Agenda der Demokraten ist dafür verantwortlich, dass seit 2020 mehr als eine Viertelmillion Kinder illegal in die Vereinigten Staaten eingereist sind.

Es ist kein Geheimnis, dass Joe Biden eine Vorliebe für Kinder hat. Die Nation hat wiederholt mit Entsetzen beobachtet, wie er kleine Kinder vor der Kamera streichelt, beschnüffelt und befummelt. Die Washington Post nannte ihn 2016 „Ol‘ Creepy Joe“, und sein eigener Sohn nennt ihn hinter seinem Rücken „Pädo Peter“. Es ist auch kein Geheimnis, dass Biden an seinem ersten Tag im Amt eine Krise an der Südgrenze der USA heraufbeschworen hat, indem er die von Präsident Trump eingeführten Sicherheitsmaßnahmen, die Politik des Verbleibs in Mexiko, den Bau der Grenzmauer und vieles mehr rückgängig machte.

Seitdem haben schätzungsweise fünf Millionen illegale Einwanderer die Grenze überschritten und sind in die Vereinigten Staaten gekommen.

Laut Stephen Miller, der als Architekt von Trumps Grenzstrategie fungierte, ist das Problem jedoch größer als das.

Die Agenda der offenen Grenzen hat Biden zum Betreiber der „größten Kinderschmuggeloperation, die unsere Welt je gesehen hat“ gemacht.

Die Äußerungen wurden in Paul Bedards Washington Secrets-Kolumne im Washington Examiner enthüllt.

WND-Berichtet: Miller wies darauf hin, dass Bidens „Agenda der offenen Grenzen“ bereits mehr als „250.000 illegale minderjährige Migranten in Städte im ganzen Land gebracht hat.“

Dem Bericht des Examiner zufolge wurden seit Bidens Amtsantritt 257.110 Migrantenkinder zu „Sponsoren“ geschickt, von denen einige möglicherweise nicht überprüft wurden.

Biden hat, so die Kolumne, „die Grenzinvasion gefördert und dem potenziellen Kindesmissbrauch Tür und Tor geöffnet“.

Miller sagte: „Diese astronomischen Zahlen entziehen sich jedem historischen Vergleich. Die bisherigen Rekorde sind so überwältigend, dass es keinen Bezugspunkt gibt. Biden betreibt mit der unerschrockenen Hilfe von 50 Demokraten im Senat die größte Kinderschmuggeloperation, die unsere Welt je gesehen hat.“

Er fügte hinzu: „Joe Bidens Entscheidung, alle unbegleiteten illegalen Minderjährigen von jenseits von Mexiko in die Vereinigten Staaten umzusiedeln und sie bei ungeprüften erwachsenen Sponsoren unterzubringen, macht ihn und seine Partei im Kongress verantwortlich für die größte Kinderschmuggel-Epidemie in der Geschichte der Menschheit. Er hat praktisch jeden großen Kinderschmuggler in der Hemisphäre und weit darüber hinaus bereichert. Sie hat die Reihen der MS-13 aufgefüllt. Sie hat eine monströse Industrie von enormer globaler Reichweite geschaffen. Und sie hat Amerikas Grenze zum weltweiten Epizentrum des Arbeits- und Sexhandels und der modernen Sklaverei gemacht.“

Der Bericht bestätigte, dass es Fälle gab, „in denen junge Migranten in Sex- und Verbrecherringen auftauchten“.

Rudy Karisch, ein ehemaliger leitender Grenzschutzbeamter, erklärte Bedard: „Hier ist das Problem, das diese Regierung nicht einmal erkennt – sie schaffen die nächste Generation von DACA. Wir haben noch nicht einmal herausgefunden, was wir mit der vorherigen Generation machen werden, und sie erschaffen die nächste Generation.“

These astronomical numbers defy any historical comparison. So overwhelmingly are the prior records exceeded that there is no reference point. Biden, with the unflinching aid of 50 Senate Democrats, is running the largest child smuggling operation our world has ever seen. https://t.co/ifFM9sGI6Q