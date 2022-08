„Mad Max“ kommt – Bill Holter warnt vor „dunklen Zeiten, selbst für diejenigen, die vorbereitet sind

Der Edelmetallexperte und Finanzjournalist Bill Holter sagt: „Nichts wird besser“ und weist darauf hin, dass es überall Beweise dafür gibt, dass wir eindeutig auf eine Finanzkatastrophe zusteuern, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben.

Holter, der auch als Edelmetallmakler tätig ist, beobachtet einen starken Anstieg des Geschäfts, weil das große Geld einen Platz sucht, um sich in der physischen Welt zu verstecken. Holter erklärt,

„Wir erhalten mehr und größere Aufträge. Ich denke, das ist ganz natürlich, denn ich glaube, die Leute wissen, dass etwas nicht stimmt, und wenn etwas nicht stimmt, will man sich verteidigen. Ich glaube, dass die Menschen endlich begreifen, dass die Welt kurz vor dem Bankrott steht, und dass man sein Kapital in etwas investieren sollte, das nicht bankrottgehen kann. Per definitionem sind das Gold und Silber.“

Holter sagt, dass das Böse versucht, überall die Macht zu übernehmen.

Holter behauptet: „Der Konsens ist, dass die Tatsache, dass wir einen zweiten Verfassungszusatz haben und dass wir hier immer noch Waffen haben, der einzige Grund ist, warum sie die Falle noch nicht zugeschnappt haben. Die Vereinigten Staaten sind ‚die letzte Bastion‘. „

„Schauen Sie sich nur Australien an. Sehen Sie sich Neuseeland an. Schauen Sie sich Kanada an. Schauen Sie sich Großbritannien an. Kann man dort Waffen haben? Nein, sie haben sie weggenommen. Was haben sie getan? Sie haben die Bevölkerung gezwungen, sich einzuschließen. Sie haben die Bevölkerung gezwungen, sich eine Spritze zu besorgen. Das Ergebnis ist, dass der Westen in den nächsten 1, 2 oder 5 Jahren stark entvölkert und degradiert sein wird. Sie haben die totale Kontrolle über ihre Bevölkerung. In den USA hingegen ist das noch nicht der Fall.

Holter sagt seit Langem, wenn das überlastete Schuldensystem zusammenbricht, wird es „schnell und hässlich“ zusammenbrechen.

„Der Kredit wird über Nacht austrocknen“, und „die Welt läuft auf Kredit“, so Holter.

Seine Berechnungen zeigen, dass selbst für die Vorbereiteten eine dunkle Zeit bevorsteht. Holter erklärt,

„Man braucht nur morgens aufzuwachen und die Nachrichten zu lesen, und schon weiß man, dass es noch schlimmer geworden ist als am Tag zuvor. Das ist Tag für Tag so. Ich spreche schon seit mehreren Jahren über ‚Mad Max‘. Als ich anfing, darüber zu sprechen, wurde mir alles Mögliche vorgeworfen, und man nannte mich einen Spinner. Jetzt sieht es mehr und mehr nach einem wahrscheinlichen Szenario aus. Es geht zurück in den Westen, auch nach China, das zwar nicht im Westen liegt, aber ebenfalls extrem gehebelt (oder verschuldet) ist. Wenn man ein Finanzsystem überschuldet, überschuldet man auch eine Wirtschaft. Einmal kann dann nur noch etwas Schlimmes passieren. Entweder ein Zahlungsausfall oder eine Hyperinflation der Währung, um die Schulden zurückzuzahlen. Was das Timing angeht, wäre ich schockiert, wenn wir es bis zum Ende dieses Jahres schaffen und die Leute das System immer noch als normal ansehen würden.“

Wenn das System zusammenbricht, dann wird es „hässlich“. erklärt Holter,

„Wie werden die Dinge funktionieren, wenn das System zusammenbricht? Meine Frage wäre, ob etwas funktionieren wird? Wird Ihre Bank geöffnet sein? Wird Ihr Makler geöffnet sein? Wird ein Geschäft geöffnet sein oder ein Restaurant oder ein Ort, an dem man Waren kaufen kann? Das führt zurück zu Jim Sinclairs „Raus aus dem System“ (GOTS). Werden Sie Ihr eigener Zentralbanker. Legen Sie einen Vorrat an Dingen an, von denen Sie glauben, dass Sie sie benötigen werden. Wird es zwei Wochen oder zwei Jahre reichen? Es könnte zwei Jahre reichen. Eines ist sicher: Unser Leben in den Vereinigten Staaten wird sich drastisch verändern und zu einem niedrigeren Lebensstandard führen. . . . Sie beobachten den Zusammenbruch in Echtzeit.“

Es gibt noch viel mehr in dem 41-minütigen Interview.