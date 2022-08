Eine künstlich herbeigeführte Ernährungs- und Armutskrise zur Sicherung der anhaltenden US-Dominanz

Im März 2022 warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Zuge der Krise in der Ukraine vor einem „Orkan des Hungers und einem Zusammenbruch des globalen Ernährungssystems“.

Guterres sagte, dass die Preise für Lebensmittel, Kraftstoffe und Düngemittel in die Höhe schießen und die Versorgungsketten unterbrochen werden. Dies treffe die Ärmsten am härtesten und lege den Grundstein für politische Instabilität und Unruhen auf der ganzen Welt.

Nach Angaben des Internationalen Expertengremiums für nachhaltige Nahrungsmittelsysteme gibt es derzeit genügend Nahrungsmittel und es besteht keine Gefahr einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit.

Es gibt zwar Lebensmittel im Überfluss, aber die Preise explodieren. Das Problem ist nicht die Nahrungsmittelknappheit, sondern die Spekulation mit Nahrungsmitteln und die Manipulation eines von Natur aus fehlerhaften globalen Nahrungsmittelsystems, das den Interessen der Agrarindustrie und der Lieferanten von Betriebsmitteln dient und auf Kosten der Bedürfnisse der Menschen und einer echten Ernährungssicherheit geht.

Der Krieg in der Ukraine ist ein geopolitischer Handels- und Energiekonflikt. Im Wesentlichen geht es darum, dass die USA einen Stellvertreterkrieg gegen Russland und Europa führen, indem sie versuchen, Europa von Russland zu trennen und Russland Sanktionen aufzuerlegen, um Europa zu schaden und es noch abhängiger von den USA zu machen.

Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Michael Hudson erklärte kürzlich, dass sich der Krieg letztlich gegen Europa und Deutschland richtet. Ziel der Sanktionen ist es, Europa und andere Verbündete daran zu hindern, ihren Handel und ihre Investitionen mit Russland und China zu steigern.

Die neoliberale Politik seit den 1980er Jahren hat die US-Wirtschaft ausgehöhlt. Da ihre Produktionsbasis stark geschwächt ist, besteht die einzige Möglichkeit für die USA, ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten, darin, China und Russland zu untergraben und Europa zu schwächen.

Hudson sagt, dass Biden und die US-Neocons seit einem Jahr versuchen, Nord Stream 2 und den gesamten (Energie-)Handel mit Russland zu blockieren, damit die USA ihn selbst monopolisieren können.

Trotz der „grünen Agenda“, die derzeit vorangetrieben wird, verlassen sich die USA nach wie vor auf Energie aus fossilen Brennstoffen, um ihre Macht im Ausland zu demonstrieren. Selbst wenn Russland und China sich vom Dollar abwenden, bleibt die Kontrolle und Preisgestaltung von Öl und Gas (und die daraus resultierenden Schulden) in Dollar der Schlüssel zu den Versuchen der USA, ihre Hegemonie zu erhalten.

Die USA wussten im Voraus, wie sich die Sanktionen gegen Russland auswirken würden. Sie würden dazu dienen, die Welt in zwei Blöcke zu spalten und einen neuen Kalten Krieg anzuheizen, mit den USA und Europa auf der einen Seite und China und Russland als den beiden wichtigsten Ländern auf der anderen.

Die US-Politiker wussten, dass Europa durch höhere Energie- und Lebensmittelpreise in den Ruin getrieben werden würde und dass die Länder des globalen Südens, die Lebensmittel importieren, unter den steigenden Kosten leiden würden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die USA eine große Krise herbeiführen, um die globale Hegemonie und einen Anstieg der wichtigsten Rohstoffpreise aufrechtzuerhalten, der die Länder effektiv in Abhängigkeit und Schulden stürzt.

Andrew Gavin Marshall beschrieb 2009, wie Henry Kissinger 1973 – nicht lange nach der Abschaffung des Goldstandards – maßgeblich an der Manipulation der Ereignisse im Nahen Osten beteiligt war (arabisch-israelischer Krieg und „Energiekrise“). Dies diente dazu, die globale Hegemonie der USA aufrechtzuerhalten, die sich durch ihren Krieg gegen Vietnam praktisch selbst in den Bankrott getrieben hatten und durch den wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands und Japans bedroht waren.

Kissinger trug dazu bei, dass die OPEC-Ölpreise enorm anstiegen und die anglo-amerikanischen Ölgesellschaften, die sich im Nordseeöl übermäßig verschuldet hatten, ausreichend Gewinne erzielten. Außerdem zementierte er das Petrodollar-System mit den Saudis und brachte in der Folge die afrikanischen Nationen, die sich auf den Weg der (ölbasierten) Industrialisierung begeben hatten, aufgrund des Ölpreisanstiegs in eine Tretmühle der Abhängigkeit und Verschuldung.

Es wird weithin angenommen, dass die Politik der hohen Ölpreise darauf abzielte, Europa, Japan und die Entwicklungsländer zu schädigen.

Heute führen die USA erneut einen Krieg gegen große Teile der Menschheit, deren Verarmung sicherstellen soll, dass sie von den USA und den Finanzinstitutionen, die sie zur Schaffung von Abhängigkeit und Verschuldung nutzen – der Weltbank und dem IWF – abhängig bleiben.

Hunderte von Millionen werden aufgrund der US-Politik Armut und Hunger erleben (und erleben es bereits). Diese Menschen (um die sich die USA und Pfizer usw. angeblich so sehr sorgten und jedem von ihnen eine Spritze verpassen wollten) werden mit Verachtung und als Kollateralschaden im großen geopolitischen Spiel betrachtet.

Im Gegensatz zu dem, was viele glauben, haben die USA das Ergebnis der gegen Russland verhängten Sanktionen nicht falsch eingeschätzt. Michael Hudson stellt fest, dass die Energiepreise steigen, was den US-Ölgesellschaften und der Zahlungsbilanz der USA als Energieexporteur zugute kommt. Darüber hinaus zielen die Sanktionen gegen Russland darauf ab, die russischen Exporte (von Weizen und Gas für die Düngemittelproduktion) einzuschränken, so dass die Preise für Agrarrohstoffe steigen werden. Auch dies wird den USA als Agrarexporteur zugute kommen.

Auf diese Weise versuchen die USA, ihre Vorherrschaft über andere Länder aufrechtzuerhalten.

Krieg und ein „Hungersturm“ – Umgestaltung der Ernährungssysteme

Die derzeitige Politik zielt darauf ab, vor allem in den ärmeren Ländern eine Nahrungsmittel- und Schuldenkrise zu verursachen. Die USA können diese Schuldenkrise nutzen, um die Länder zu zwingen, ihre öffentlichen Güter weiter zu privatisieren und zu veräußern, um die Schulden zu bedienen, mit denen die höheren Öl- und Lebensmittelimporte bezahlt werden.

Diese imperialistische Strategie folgt auf die „COVID-Entlastungsdarlehen“, die einem ähnlichen Zweck gedient haben. Eine Oxfam-Überprüfung der COVID-19-Kredite des IWF im Jahr 2021 ergab, dass 33 afrikanische Länder zu einer Sparpolitik ermutigt wurden. Die ärmsten Länder der Welt müssen im Jahr 2022 Schulden in Höhe von 43 Milliarden Dollar zurückzahlen, mit denen sie ansonsten die Kosten für ihre Lebensmittelimporte decken könnten.

Oxfam und Development Finance International haben außerdem aufgedeckt, dass 43 der 55 Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union in den nächsten fünf Jahren mit öffentlichen Ausgabenkürzungen in Höhe von 183 Milliarden Dollar rechnen müssen.

Die Abschaltung der Weltwirtschaft im März 2020 („Lockdown“) diente dazu, einen beispiellosen Prozess der globalen Verschuldung auszulösen. Aufgrund von Auflagen müssen die nationalen Regierungen vor den Forderungen der westlichen Finanzinstitute kapitulieren. Diese Schulden lauten größtenteils auf Dollar, was zur Stärkung des US-Dollars und des Einflusses der USA auf die Länder beiträgt.

Die USA sind dabei, eine neue Weltordnung zu schaffen, und müssen sicherstellen, dass ein Großteil des globalen Südens in ihrem Einflussbereich verbleibt und nicht im russischen und vor allem chinesischen Lager und seiner Seidenstraßen-Initiative für wirtschaftlichen Wohlstand landet.

Darum geht es im Krieg in der Ukraine, bei den Sanktionen gegen Russland und bei der herbeigeführten Lebensmittel- und Energiekrise nach COVID.

Bereits 2014 stellte Michael Hudson fest, dass es den USA gelungen ist, den größten Teil des globalen Südens durch die Landwirtschaft und die Kontrolle der Nahrungsmittelversorgung zu beherrschen. Die geopolitische Kreditvergabestrategie der Weltbank hat Länder in Nahrungsmitteldefizitgebiete verwandelt, indem sie sie davon überzeugt hat, Cash Crops – Exportpflanzen – anzubauen, anstatt sich mit ihren eigenen Nahrungsmittelpflanzen zu ernähren.

Der Erdölsektor und die Agrarindustrie sind im Rahmen der geopolitischen Strategie der USA an der Hüfte zusammengewachsen.

Die vorherrschende Vorstellung von „Ernährungssicherheit“, die von globalen Agrarunternehmen wie Cargill, Archer Daniel Midland, Bunge und Louis Dreyfus gefördert und von der Weltbank unterstützt wird, basiert auf der Fähigkeit von Menschen und Nationen, Lebensmittel zu kaufen. Das hat nichts mit Selbstversorgung zu tun, sondern mit globalen Märkten und Versorgungsketten, die von riesigen Agrarunternehmen kontrolliert werden.

Zusammen mit dem Öl ist die Kontrolle der globalen Landwirtschaft seit vielen Jahrzehnten ein Dreh- und Angelpunkt der geopolitischen Strategie der USA. Die Grüne Revolution wurde dank Ölinteressen exportiert, und ärmere Länder übernahmen das chemie- und ölabhängige Agrarmodell des Agrarkapitals, das Kredite für Betriebsmittel und die Entwicklung der entsprechenden Infrastruktur benötigte.

Dies führte dazu, dass die Länder in ein globalisiertes Lebensmittelsystem hineingezogen wurden, das sich auf den Monoanbau von Exportgütern stützt, um Devisen zu verdienen, die mit der Rückzahlung von Staatsschulden in US-Dollar und den Richtlinien der Weltbank/des IWF zur „Strukturanpassung“ verbunden sind. Viele Länder haben sich von Selbstversorgungsgebieten in Nahrungsmitteldefizitgebiete verwandelt.

Und wir haben auch gesehen, dass die Länder auf die Tretmühle der Rohstoffproduktion gesetzt wurden. Der Bedarf an Devisen (US-Dollar) für den Kauf von Öl und Nahrungsmitteln führt dazu, dass die Produktion von Nutzpflanzen für den Export gesteigert werden muss.

Das Übereinkommen über die Landwirtschaft (AoA) der Welthandelsorganisation (WTO) hat das Handelsregime geschaffen, das für diese Art von Unternehmensabhängigkeit notwendig ist, die sich als „globale Ernährungssicherheit“ tarnt.

Dies wird in einem Bericht von Navdanya International vom Juli 2022 – Sowing Hunger, Reaping Profits – A Food Crisis by Design – erläutert, in dem festgestellt wird, dass die internationalen Handelsgesetze und die Handelsliberalisierung der großen Agrarindustrie zugute gekommen sind und diese weiterhin die Umsetzung der Grünen Revolution huckepack nimmt.

In dem Bericht heißt es, dass die US-Lobby und die Handelsverhandlungen vom ehemaligen CEO von Cargill Investors Service und Goldman Sachs, Dan Amstutz, geleitet wurden, der 1988 von Ronald Reagan zum Chefunterhändler für die Uruguay-Runde des GATT ernannt wurde. Dies trug dazu bei, die Interessen der US-Agrarindustrie in den neuen Regeln zu verankern, die den globalen Handel mit Rohstoffen und die nachfolgenden Expansionswellen der industriellen Landwirtschaft regeln sollten.

Mit dem AoA wurde der Schutz der Landwirte vor Weltmarktpreisen und -schwankungen aufgehoben. Gleichzeitig wurden Ausnahmen für die USA und die EU gemacht, damit diese ihre Landwirtschaft weiterhin zum Vorteil der großen Agrarindustrie subventionieren können.

Navdanya stellt fest:

„Mit der Abschaffung des staatlichen Zollschutzes und der Subventionen wurden die Kleinbauern in die Armut getrieben. Das Ergebnis ist eine Diskrepanz zwischen dem, was die Landwirte für ihre Erzeugnisse verdienen, und dem, was die Verbraucher dafür bezahlen, wobei die Landwirte weniger verdienen und die Verbraucher mehr bezahlen, da die Zwischenhändler der Agrarindustrie den größten Anteil daran haben“.

Die „Ernährungssicherheit“ hat dazu geführt, dass die Ernährungssouveränität und die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zugunsten der globalen Marktintegration und der Macht der Unternehmen abgebaut wurden.

Wir brauchen nicht weiter als nach Indien zu schauen, um dies in Aktion zu sehen. Das inzwischen aufgehobene Landwirtschaftsgesetz in Indien zielte darauf ab, dem Land die „Schocktherapie“ des Neoliberalismus zu verpassen, die andere Länder erlebt haben.

Die „liberalisierende“ Gesetzgebung zielte zum Teil darauf ab, die Interessen der US-Agrarindustrie zu begünstigen und Indien in die Falle der Ernährungsunsicherheit zu locken, indem das Land gezwungen wurde, seine für die Ernährungssicherheit des Landes so wichtigen Puffervorräte zu vernichten und dann mit seinen Devisenreserven auf einem volatilen Weltmarkt Lebensmittel von Agrarhändlern zu kaufen.

Die indische Regierung wurde nur durch die massiven, einjährigen Proteste der Landwirte daran gehindert, diesen Weg einzuschlagen.

Die aktuelle Krise wird auch durch Spekulationen angeheizt. Navdanya zitiert eine Untersuchung von Lighthouse Reports und The Wire, die zeigt, wie Spekulationen von Investmentfirmen, Banken und Hedgefonds mit Agrarrohstoffen von den steigenden Lebensmittelpreisen profitieren. Die Preise für Rohstofftermingeschäfte sind nicht mehr an das tatsächliche Angebot und die Nachfrage auf dem Markt gebunden, sondern beruhen auf reinen Spekulationen.

Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill und Louis Dreyfus sowie Investmentfonds wie Black Rock und Vanguard machen nach wie vor riesige finanzielle Sprünge, die dazu führen, dass sich der Brotpreis in einigen ärmeren Ländern fast verdoppelt.

Die zynische „Lösung“, die von der globalen Agrarindustrie für die derzeitige Nahrungsmittelkrise propagiert wird, besteht darin, die Landwirte zu drängen, mehr zu produzieren und bessere Erträge anzustreben, als ob die Krise die der Unterproduktion wäre. Das bedeutet mehr chemischen Input, mehr gentechnische Verfahren und dergleichen, wodurch sich noch mehr Landwirte verschulden und in Abhängigkeiten geraten.

Es ist dieselbe alte Industrielüge, dass die Welt ohne ihre Produkte verhungern wird und mehr davon benötigt. Die Realität ist, dass die Welt mit Hunger und steigenden Lebensmittelpreisen konfrontiert ist, und zwar wegen des Systems, das das große Agrobusiness eingeführt hat.

Und es ist dieselbe alte Geschichte: Auf der Suche nach einem Problem werden neue Technologien auf den Markt gebracht und dann Krisen als Rechtfertigung für ihre Einführung benutzt, während die eigentlichen Gründe für diese Krisen ignoriert werden.

Navdanya zeigt mögliche Lösungen für die derzeitige Situation auf, die auf den Grundsätzen der Agrarökologie, der kurzen Versorgungswege, der Ernährungssouveränität und der Wirtschaftsdemokratie beruhen – Politiken, die im Laufe der Jahre in vielen Artikeln und offiziellen Berichten ausführlich beschrieben worden sind.

Was den Kampf gegen den Angriff auf den Lebensstandard der einfachen Leute angeht, so wächst die Unterstützung in der Arbeiterbewegung in Ländern wie dem Vereinigten Königreich. Der Gewerkschaftsführer der Eisenbahner, Mick Lynch, ruft zu einer auf Solidarität und Klassenbewusstsein basierenden Arbeiterbewegung auf, um sich gegen eine Milliardärsklasse zu wehren, die sich ihrer eigenen Klasseninteressen sehr wohl bewusst ist.

Das Thema „Klasse“ ist im politischen Mainstream-Diskurs schon zu lange nicht mehr präsent. Nur durch organisierten, vereinten Protest haben die einfachen Menschen eine Chance, etwas gegen die neue Weltordnung des tyrannischen Autoritarismus und die verheerenden Angriffe auf die Rechte, den Lebensunterhalt und den Lebensstandard der einfachen Menschen, die wir erleben, zu bewirken.