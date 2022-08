Das Gemeinsame Hauptquartier für die Koordinierung der humanitären Hilfe der Russischen Föderation registriert in Zusammenarbeit mit den zuständigen föderalen Exekutivbehörden weiterhin zahlreiche Fakten über kriminelle Handlungen des Kiewer Regimes gegen die Zivilbevölkerung sowie über die Nutzung der medizinischen Infrastruktur für militärische Zwecke durch ukrainische bewaffnete Formationen:

in Welikaja Balka, Region Odessa, haben AFU-Soldaten eine Festung auf dem Gelände einer Schule (Zentralnaja-Straße) eingerichtet, ein Flugabwehrgeschütz auf dem Dach der Schule montiert, Straßensperren entlang des Geländes errichtet und eine verminte Zufahrt zum Gebäude geschaffen, ohne dass die örtliche Bevölkerung darüber informiert wurde;

in Nerubaiskoje, Region Odessa, wurden Kämpfer eines nationalistischen Bataillons in einer Schule stationiert, Munitionsdepots eingerichtet und gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt, während die Bewohner der umliegenden Häuser nicht absichtlich evakuiert wurden;

in Znob-Novgorodskyi, Region Sumy, haben ukrainische Kämpfer einen Stützpunkt in einer Schule (Schkolnaja-Straße) eingerichtet und großkalibrige Maschinengewehre aufgestellt;

In Charkiw haben ukrainische Einheiten im Keller eines mehrstöckigen Wohnhauses (Pobedy-Allee) Waffen- und Munitionsdepots eingerichtet, während die Zivilbevölkerung ihre Häuser nicht verlassen darf und von den Nationalisten praktisch als menschliche Schutzschilde benutzt wird.

In Berestovenki, Region Charkow, ist in dem Schulgebäude (Straße des 18. September) AFU-Personal untergebracht, und auf dem Gelände und in der Umgebung befinden sich zahlreiche militärische Ausrüstungen sowie Artillerie- und MLRS-Stellungen, von denen aus die Nationalisten Stellungen der russischen Streitkräfte beschießen und diese provozieren, um das Feuer zu erwidern und die russische Armee zu beschuldigen, wahllos zivile Infrastrukturen anzugreifen, wie es bereits in den ukrainischen und westlichen Medien geschehen ist.

Solche Aktionen krimineller ukrainischer Behörden zeugen von völliger Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal ihrer eigenen Bürger und von absoluter Missachtung aller Normen der Moral und der Grundsätze des humanitären Völkerrechts.

Wir betonen noch einmal, dass die russischen Streitkräfte und die militärischen Verbände der Volksrepubliken Donezk und Lugansk während der speziellen Militäroperation keine zivilen Infrastruktureinrichtungen angreifen, die Zivilbevölkerung äußerst human behandeln und ihr umfassende Hilfe und Unterstützung zukommen lassen.

Trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse, die von ukrainischer Seite auferlegt wurden, konnten im Laufe des vergangenen Tages ohne Beteiligung Kiews 31.576 Menschen aus gefährlichen Gebieten evakuiert werden, darunter 5.526 Kinder, und insgesamt wurden seit Beginn der militärischen Sonderoperation bereits 3.604.987 Menschen evakuiert, darunter 576.127 Kinder.

Die Staatsgrenze der Russischen Föderation wurde von 609.467 Personenfahrzeugen überquert, davon 7.793 pro Tag.

In den Regionen der Russischen Föderation sind weiterhin mehr als 9.500 Notunterkünfte in Betrieb. Die Schutzsuchende werden individuell betreut und erhalten umgehend Hilfe bei verschiedenen dringenden Fragen durch die weite Unterbringung, der Unterstützung bei der Arbeitssuche, der Unterbringung von Kindern in Kindergärten und Bildungseinrichtungen sowie der Gewährung von Ansprüchen auf Sozialleistungen.

In den vergangenen 24 Stunden gingen bei der Hotline der ressortübergreifenden Koordinierungszentrale der Russischen Föderation für humanitäre Hilfe, bei den föderalen Exekutivbehörden, den Subjekten der Russischen Föderation und verschiedenen Nichtregierungsorganisationen 22 Anträge ausländischer und ukrainischer Bürger auf Evakuierung nach Russland, in die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in die von den russischen Streitkräften kontrollierten Gebiete der Regionen Saporoschje, Nikolajew, Charkow und Cherson ein. Insgesamt sind 2.760.414 solcher Appelle aus 2.139 Orten in der Ukraine und aus den von Kiew kontrollierten Gebieten der Volksrepublik Donezk in der Datenbank erfasst.

Allerdings bleiben 51 ausländische Schiffe aus 14 Ländern in sechs Häfen (Cherson, Nikolajew, Tschernomorsk, Otschakow, Odessa und Juschny) blockiert.

Im Rahmen der Umsetzung der Initiative für einen sicheren Getreidetransport von ukrainischen Häfen aus haben seit dem 1. August 2022 insgesamt 31 Schiffe (davon 19 blockierte) mit 698.500 Tonnen Lebensmitteln die Ukraine verlassen, darunter: Darunter: 492.763 Tonnen Mais, 28.850 Tonnen Sonnenblumenöl, 50.301 Tonnen Mehl, 11.000 Tonnen Soja, 79.172 Tonnen Weizen, 2.914 Tonnen Sonnenblumenkerne, 18.500 Tonnen Mischfutter, 14.000 Tonnen Zuckerrüben.

Eine Gefahr für die Schifffahrt und Schäden an der Hafeninfrastruktur gehen auch weiterhin von ukrainischen Treibminen aus, die vor der Küste der Schwarzmeerstaaten verankert sind.

Die russischen Streitkräfte haben die Voraussetzungen für den Betrieb von zwei humanitären Seekorridoren geschaffen, die sichere Fahrspuren für Schiffe darstellen:

im Schwarzen Meer – zum Verlassen der Häfen von Tschernomorsk, Odessa und Juschnyi in südwestlicher Richtung von den ukrainischen Hoheitsgewässern aus, 307 Meilen (ca. 494 km) lang und 20 Meilen (ca. 32 km) breit;

im Asowschen Meer vom Hafen Mariupol aus mit einer Länge von 115 Meilen (ca. 185 km) und einer Breite von 2 Meilen (3,22 km) in Richtung Schwarzes Meer.

Entminungsteams der russischen Streitkräfte, des russischen EMERCOM sowie der EMERCOMs der Volksrepubliken Donezk und Luhansk führen weiterhin Aufgaben zur Beseitigung explosiver Objekte in den Donbass-Republiken und den befreiten Gebieten der Ukraine durch.

Insgesamt wurden 19.722,44 Hektar, 1.234 Gebäude (darunter 13 gesellschaftlich wichtige Einrichtungen), 4 Brücken und 187,91 km Straßen kontrolliert. 591.124 explosive Objekte wurden entdeckt und entschärft.

Der Militärische Baukomplex des russischen Verteidigungsministeriums setzt den Bau und Wiederaufbau wichtiger Einrichtungen im Rahmen der Maßnahmen zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Volksrepubliken des Donbass fort:

in der Volksrepublik Donezk:

in Mariupol: die erste Phase des Wohnviertels (12 Wohngebäude mit 1.011 Wohnungen, Fertigstellung im September-November 2022) und ein Verwaltungs- und Rettungszentrum für EMERCOM (Fertigstellung im Dezember 2022);

ein medizinisches Mehrzweckzentrum mit 60 Betten (Fertigstellung im September 2022);

pathologisch-anatomisches Gebäude mit medizinisch-forensischer Abteilung (Fertigstellung im Oktober 2022);

Gedenkstätte Saur-Grave (Fertigstellung im September 2022);

in Wolnowacha – eine über 20 km lange Wasserleitung (Fertigstellung im Oktober 2022, 100%ige Baufertigstellung, die Pumpen der Pontonstation werden installiert und angeschlossen);

in der Volksrepublik Lugansk:

in Lugansk: medizinisches Mehrzweckzentrum mit 200 Betten (Fertigstellungstermin im November 2022);

in Rovenki: eine über 40 km lange Wasserleitung (Fertigstellung im Oktober 2022).

Die föderalen Exekutivbehörden sammeln zusammen mit den Subjekten der Russischen Föderation, verschiedenen öffentlichen Organisationen und patriotischen Bewegungen weiterhin humanitäre Hilfe.

Die größten Beiträge zu den Hilfsmaßnahmen leisteten:

Das Ministerium der Russischen Föderation für Zivilschutz, Notfälle und die Beseitigung der Folgen von Naturkatastrophen, das Ministerium für Industrie und Handel der Russischen Föderation, das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation, das Ministerium für Landwirtschaft der Russischen Föderation, die Föderale Steuerbehörde, die Föderale Zollbehörde, der Föderale Dienst für veterinärmedizinische und phytosanitäre Überwachung und die Föderale Agentur für Fischerei;

Republik Krim, Tschetschenische Republik, Gebiete Krasnodar, Krasnojarsk und Stawropol, Belgorod, Brjansk, Woronesch, Kaluga, Moskau, Nowosibirsk, Rostow, Swerdlowsk und Tula, die Städte Moskau und Sewastopol sowie der Autonome Bezirk Chanty-Mansijsk – Jugra;

unter den politischen Parteien und gemeinnützigen Organisationen: Einiges Russland, die Allrussische Öffentliche Volksfrontbewegung, die Allrussische Öffentliche Organisation der Veteranen „Kampfbrüderschaft“, die autonomen gemeinnützigen Organisationen Humanitäres Freiwilligenkorps und die Russische Humanitäre Mission, die offene Aktiengesellschaft Russische Eisenbahnen, die staatlichen Unternehmen Roscosmos und Rosatom sowie die Allrussische Öffentliche und staatliche Organisation Russische Frauenunion.

Für einen großen Teil der Ukrainer, die von ihren eigenen kriminellen Behörden verraten wurden, bleibt die russische humanitäre Hilfe die einzige Möglichkeit zu überleben.

An den Sammelstellen wurden mehr als 60 800 Tonnen Grundbedarfsgüter, Lebensmittel und Medikamente bereitgestellt. Seit dem 2. März 2022 wurden bereits 58.830,8 Tonnen an humanitärer Fracht in die Ukraine geliefert, 1.495 humanitäre Aktionen wurden durchgeführt, darunter 6 Aktionen in den Regionen Cherson und Charkow sowie in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk, bei denen 511,4 Tonnen an Grundbedarfsgütern, Medikamenten und Lebensmitteln an die Zivilbevölkerung in den befreiten Gebieten übergeben wurden.

Für den 23. August sind 6 humanitäre Aktionen in den Regionen Charkow und Cherson sowie in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk geplant, in deren Verlauf 476,6 Tonnen lebensnotwendiger Güter, Medikamente und Lebensmittel verteilt werden.