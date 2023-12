Bidens „AI Bill of Rights“ ist vielleicht nur ein weiterer Zensurplan

„Eine gute Krise sollte man nicht verschwenden“. Dieses Zitat eines Beraters von Barack Obama steht heute für die ungerechtfertigte Ausweitung und den Missbrauch staatlicher Macht in der Ära Joe Biden. Mit der Pandemie kam eine Litanei von Experimenten, die sich als katastrophal erwiesen, vom Fernunterricht über die Ausweitung der Geldmenge bis zur Abriegelung. Nach all dem Schaden und dem, was Biden und seine Mitstreiter zu tun bereit sind, scheint alles erlaubt zu sein.

Ob die Alternative uns in eine bessere oder schlechtere Zukunft führt, bleibt einem anderen Tag vorbehalten. Angesichts der sinkenden Realeinkommen aufgrund der rücksichtslosen Geldpolitik ist es jedoch keine Überraschung, dass Biden in der Schusslinie steht. Wenn absolut verlässliche Umfragen und faire, ausgewogene Sender wie NBC darauf hindeuten, dass Donald Trump Biden überholen könnte, dann ist „die Demokratie wieder einmal in der Krise“. In dieser Phase ist alles, was nicht mit einer linksradikalen innenpolitischen Agenda und einer hawkishen Außenpolitik übereinstimmt, „antidemokratisch“ und „fremdenfeindlich“, so die üblichen Argumente.

Aber ab einem bestimmten Punkt funktioniert Gaslighting einfach nicht mehr. Es lässt sich nicht mehr verkaufen, weil die falschen Dichotomien nur noch als Rechtfertigung für die Fortsetzung weiterer gescheiterter progressiver Experimente dienen. Einmal können sie einfach keine Gegenargumente mehr dulden. „Ihr dürft nicht in den Kaninchenbau gehen“, warnte die New York Times (dieselbe Zeitung, die ihren Pulitzer-Preis nicht zurückgab, nachdem sie über den Holodomor gelogen hatte). Sie fürchten, dass ihr Narrativ an Boden verliert. Im Jahr 2016 hieß es, die sozialen Medien und „Desinformation“ hätten die Niederlage von Hillary Clinton verursacht. Während der Kongresswahlen 2020 übte das Federal Bureau of Investigation Druck auf Twitter und Facebook wegen der Hunter-Biden-Geschichte aus, die nun von vielen als authentisch anerkannt wird.

Obwohl Bidens Team dabei erwischt wurde, wie es Bundesbehörden als Waffen benutzte und mit Steuergeldern finanzierte „Drittanbieter“-Organisationen für Überwachung, Zensur und Doppelmoral einsetzte, machte es einfach weiter. Wie die Washington Post berichtete, arbeitete Biden erneut mit TikTok-Machern zusammen, um positive Geschichten über die Biden-Wirtschaft zu erzählen – keine unbekannte Taktik.

Aber die sozialen Medien sind nicht der einzige Ort, an dem Biden und die Linke versuchen, die Berichterstattung zu kontrollieren. Inzwischen haben die Menschen mehr als genug „Experten“-Gespräche über künstliche Intelligenz (KI) gesehen. Das Narrativ lautet oft: KI wird morgen die Kraft sein, die die Demokratie zerstört, wenn sie nicht richtig reguliert wird. Erst vor wenigen Wochen unterzeichnete Biden eine Durchführungsverordnung zur Regulierung der Entwicklung und Nutzung von KI, um Vertrauenswürdigkeit zu gewährleisten und „diskriminierende“ Algorithmen zu verhindern. Das Dekret wurde von der Leadership Conference on Civil and Human Rights, einem Dachverband linksgerichteter Lobbyorganisationen, darunter das Southern Poverty Law Center und die Anti-Defamation League, als „Schritt nach vorn“ gefeiert.

Die Durchführungsverordnung überträgt dem National Institute of Standards and Technology die Befugnis zur Umsetzung und dem Department of Homeland Security die Befugnis zur Durchsetzung. Das National Institute of Standards and Technology wird die strengen Standards für ausführliche Tests festlegen, um die Sicherheit vor der öffentlichen Freigabe zu gewährleisten“, heißt es. Das Heimatschutzministerium wird diese Standards auf kritische Infrastrukturbereiche anwenden und das AI Safety and Security Board einrichten“.

Das Dekret folgt einem Weißbuch, das die Regierung Biden etwa einen Monat zuvor veröffentlicht hatte. Während die Durchführungsverordnung explizit auf die „Verhinderung von Diskriminierung“ durch automatisierte Algorithmen im Wohnungswesen und bei der Polizeiarbeit eingeht, bleibt sie in Bezug auf das Internet und die Online-Kommunikation erschreckend vage. Die Delegation von Regulierungs- und Durchsetzungsbefugnissen bezieht sich auf „kritische Infrastruktursektoren“. Das bedeutet, dass KI-Modelle je nachdem, zu welchem kritischen Infrastruktursektor sie gehören, reguliert werden. Es gibt Abteilungen im Heimatschutzministerium, die sich mit Internetfragen befassen.

Das Weißbuch ist jedoch keine Sackgasse, wenn es darum geht, Hinweise darauf zu geben, wie ein mögliches Regulierungssystem aussehen könnte. Das Dokument mit dem Titel „A Blueprint for an AI Bill of Rights“ beschränkt sich nicht auf den Einsatz von KI in den Bereichen Gesundheit, Wohnungswesen, Finanzen und Strafjustiz, auch wenn sich die meisten Beispiele im Weißbuch und die vorgeschlagenen Regelungen auf KI in diesen spezifischen Bereichen beziehen. Die Argumente für eine strenge Regulierung der KI-Nutzung in den fünf genannten Bereichen lassen sich auch auf andere Bereiche übertragen, seien es Chatbots oder Algorithmen für soziale Medien, da das Papier (und die Durchführungsverordnung) Teil des Plans zur Bekämpfung von „Ungleichheit“ ist.

Insbesondere zwei Prinzipien, die in dem Dokument verankert sind, können austauschbar auf den Einsatz von KI in jedem Sektor angewendet werden. Erstens, so Biden, „sollten Sie vor unsicheren oder ineffizienten Systemen geschützt werden“ und die Konsultation von Stakeholdern (d.h. „verschiedene Gemeinschaften“ und „Experten“). Entwürfe sollten „Sie proaktiv vor Schaden schützen … unbeabsichtigten, aber vorhersehbaren Verwendungen oder Auswirkungen automatisierter Systeme“ und „unangemessenen oder irrelevanten Verwendungen von Daten im System“ schützen. Ein Beispiel für „unbeabsichtigte, aber vorhersehbare“ Schäden durch automatisierte Systeme ist die Behauptung, dass Gegenzitate, Kritik an rassistischen Zitaten und Journalismus von Schwarzen zu Unrecht eingeschränkt oder moderiert werden.

Zur Erinnerung: Dies geschieht unter dem Mantra des Kampfes gegen „Ungleichheit“. Zu den vielen Erwartungen, die das Weißbuch formuliert, gehört, dass die Daten, die in ein System eingespeist werden, „relevant und von hoher Qualität“ sein sollen. Doch was „qualitativ hochwertige“ Daten sind, hängt ganz davon ab, wie Biden und Co. dies definieren. Das Weißbuch erkennt auch an, dass die National Science Foundation umfangreiche Forschungsarbeiten finanziert, um die Entwicklung automatisierter Systeme zu fördern, die die Sicherheit und Effizienz dieser Systeme aufrechterhalten und verbessern“.

Als zweiten Punkt nennt Biden die Verhinderung algorithmischer Diskriminierung durch „proaktive Gleichstellungsbewertungen als Teil des Systemdesigns“. Biden argumentiert, dass „automatisierte Systeme zu ungerechten Ergebnissen führen und bestehende Ungerechtigkeiten verstärken können“ und dass „Daten, die systemische Vorurteile in der amerikanischen Gesellschaft nicht berücksichtigen, eine Reihe von Konsequenzen haben können“. Als Beispiel wurde die automatische Kontextualisierung von Kommentaren in sozialen Medien genannt, bei der Aussagen wie „Ich bin Christ“ mit hoher Wahrscheinlichkeit geteilt werden, während „Ich bin schwul“ blockiert werden könnte.

Wenn man zur Rechten gehört, ist man fast sicher, dass man über die linken, pro-demokratischen Vorurteile von ChatGPT (und anderen) lachen wird. Im besten Fall würden die Rechten nur gelegentlich die GrokAI von X benutzen. Aber wie oben gezeigt, geht es nicht nur um Chatbots. Es ist nicht schwer zu schlussfolgern, dass ein erzwungener „fairer“ Algorithmus, der progressive (oder „nicht-privilegierte“) Narrative pusht, wie in den oben erwähnten „Ich bin Christ“- und „Ich bin schwul“-Beispielen von Biden und Konsorten, einen Rahmen für die Unterdrückung von Gegenargumenten zur progressiven Orthodoxie in den sozialen Medien darstellt. X (ehemals Twitter) mag sich von der progressiven Big-Tech-Welt entfernt haben, aber schon bald könnte X gezwungen sein, sich dem progressiven digitalen Ökosystem wieder anzuschließen.

Auch wenn sich die Vorschläge nur auf Chatbots beziehen, ist es nicht die richtige Antwort, nichts gegen eine absichtlich vage Durchführungsverordnung und ein derart kontrollierendes Regulierungssystem zu unternehmen. In einer Zeit, in der Nichtlinke sich über den Mangel an jungen Menschen in ihren Reihen beklagen, insbesondere wenn deren Aufmerksamkeitsspanne abnimmt, sind Chatbots ein Tor zu schnellen Informationen (oder Echokammern), um sie in Progressive zu verwandeln. Multiplizieren Sie dies mit kontrollierten Algorithmen in sozialen Medien und Suchmaschinen und sehen Sie, wohin uns das führt.