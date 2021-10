Bidens China-Politik ist gefährlich

Die China-Politik Joe Bidens ist unnötig kontraproduktiv. Sie ist unpraktisch und gefährlich. Sie wirkt so, als ob die US-Außenpolitik von Wiederbetreibern des Zweiten Weltkriegs betrieben wird.

China wurde künstlich zum Feind in einer Schachtel umfunktioniert, als die Terrorkriege ausliefen und Amerika einen neuen Bond-Bösewicht brauchte. Biden stellt sich China als autokratischen Feind vor, gegen den die Demokratie einen globalen Kampf führen muss. „Unter meiner Aufsicht“, so Joe Biden, „wird China sein Ziel, das führende Land der Welt, das reichste Land der Welt und das mächtigste Land der Welt zu werden, nicht erreichen.“ Biden behauptete weiter, die Welt stehe an einem Wendepunkt, an dem sich entscheide, „ob die Demokratie im 21. Jahrhundert funktionieren kann oder nicht“. In Bidens neokirchlicher Sichtweise befinden sich die USA und die gesamte freie Welt, deren Präsident er zu sein glaubt, in einem Todeskampf mit China um die Herzen und Köpfe der Welt.

Ein Problem in dieser Weltsicht ist die unglaubliche Heuchelei, die der behaupteten Rolle Amerikas zugrunde liegt. Biden scheint nicht zu wissen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika Muslime mit Drohnen und Streubomben niedermähen, während sie selbstgerecht China für die Schikanierung seiner uigurischen Minderheit tadeln. Nachdem unsere zwei Jahrzehnte andauernden Invasionen und der Aufbau von Nationen Kleptokratien und Terroristen an die Spitze von Ländern gebracht haben, wagen wir zu behaupten, dass China nicht demokratisch ist. Wir scheinen unsere mangelhafte Kleidung nicht zu bemerken, wenn wir Schulter an Schulter mit kleinen Tyrannen und Diktatoren in Afrika und im Nahen Osten stehen. Wir sehen kein Problem darin, die Demokratie in Hongkong zu fordern, während wir die Schwächung der Demokratie in den Vereinigten Staaten ignorieren (ganz zu schweigen davon, dass wir nicht viel zur Demokratie in Hongkong zu sagen hatten, als es eine britische Kolonie war, die durch einen Krieg der chinesischen Souveränität entrissen wurde). Ein ziemlich schwacher Lebenslauf, wenn man das Amt des Führers der freien Welt anstrebt.

Abgesehen von der reinen Heuchelei gibt es noch andere Gründe, sich zu fragen, wie China zu Amerikas erklärtem Feind im Kalten Krieg 2.0 werden konnte. Das Verhältnis zu China ähnelt dem zu erer alten Nemesis, der Sowjetunion, nicht sehr. Die Russen hatten die unangenehme Angewohnheit, Panzer über die Grenzen rollen zu lassen, wie natürlich auch die USA. Manchmal handelte es sich sogar um dasselbe Land – wie hat sich die Sache in Afghanistan entwickelt? Im Gegensatz dazu hat China seit dem Zweiten Weltkrieg kein einziges Land überfallen. Anders als die keuchende alte sowjetische Wirtschaft ist China die zweitgrößte Wirtschaft der Welt, und zwar eine, die eng mit den Vereinigten Staaten von Amerika verbunden, integriert und in einer symbiotischen Beziehung zu ihnen steht.

Wenn man Hunter Biden nicht mitzählt (wir scherzen), belaufen sich die chinesischen Investitionen in die US-Wirtschaft auf insgesamt über 145 Milliarden Dollar. Der Witz aus dem Kalten Krieg, dass Länder mit einem McDonald’s niemals Krieg gegeneinander geführt haben, scheint revidiert zu werden. Die Chinesen setzen buchstäblich alles auf den Erfolg der USA. Inzwischen haben die US-Investitionen in China die Marke von 1 Billion Dollar überschritten. Wie wir gelernt haben, als Covid kurzzeitig die weltweite Logistik lahmlegte, ist die amerikanische Wirtschaft freiwillig von der chinesischen Produktion abhängig und umgekehrt.

Bei all diesen voneinander abhängigen Geschäften wird auch immer unklarer, was wir zu bekämpfen haben und was wir durch einen Kampf gewinnen können. Das Beste, was den Kriegstreibern einfällt, sind reißerische Vorhersagen, dass chinesische Investitionen ein geheimes Instrument sind, um die USA zu kontrollieren (im Gegensatz zu allen anderen Investoren [Jeff Bezos, hust hust], ob aus dem In- oder Ausland, ja genau.) Sie behaupten, dass China „eines Tages“ seine Investitionen „waffentauglich“ machen und den USA schaden wird. Ungeklärt bleibt, wie China allein auf seine Staatsanleihen ein Bad in Höhe von 1,1 Billionen Dollar nehmen müsste, ganz zu schweigen von der Schließung seines größten Exportmarktes und der Notwendigkeit, einen Weg zu finden, unfertige iPhones als Nahrungsquelle zu nutzen.

Warum also die Lust auf einen neuen Kalten Krieg? Das Problem, mit dem Biden in Bezug auf China – und eigentlich überall sonst – konfrontiert ist, ist, dass der größte Akteur in den heutigen Außenbeziehungen das Militär ist. In vielen Teilen der Welt (vor allem in Asien und Afrika) sind die Oberbefehlshaber der Kampftruppen die vermeintlichen Schaltstellen für Sicherheit, Diplomatie, humanitäre Angelegenheiten und Handel. Ein Grund dafür ist die Reichweite: Im Gegensatz zu Botschaftern, deren Budget und Einfluss auf einzelne Länder beschränkt sind, erstreckt sich die Reichweite der Combatant Commanders über den gesamten Kontinent. Im Gegensatz zum Weißen Haus, dessen Schwerpunkt sich ständig verschiebt, hat das Militär das Interesse und die Arbeitskraft, überall präsent zu sein. Obersten werden zu Generälen. Generäle überdauern Regierungen.

Das Militär hat Amerikas feindselige China-Politik geschrieben. Nach dem alten Drehbuch des Kalten Krieges scheint es das Ziel zu sein, die Spannungen zu erhöhen und die Bedrohungen zu übertreiben, bis eine Konfrontation unvermeidlich erscheint, aber nie wirklich eintritt. Dieser Plan hat sich vor kurzem im Falle Chinas bewahrheitet.

Australien hat gerade einen 66-Milliarden-Dollar-Vertrag für französische diesel-elektrische U-Boote storniert und stattdessen U-Boote mit US-Atomantrieb gekauft. Dies geschieht im Rahmen eines neuen Bündnisses, bei dem Australien, die USA und das Vereinigte Königreich fortschrittliche Technologien gemeinsam nutzen werden. Der Grund für diese Allianz ist die muskulöse Diplomatie des US-Militärs, das sich auf einen Krieg mit China vorbereitet, von dem es sich erhofft, dass er seine Budgets für Jahrzehnte aufstockt. Ein Nebenabkommen mit Großbritannien zur Stationierung seiner neuesten Flugzeugträger in Asien war sicherlich Teil des Pakets. Damit werden sowohl die Briten als auch die Australier mit Atomwaffen im Südchinesischen Meer präsent sein. Ein Waffenverkäufer hat Bidens China-Politik geschrieben.

Und wofür? China streitet sich mit seinen Nachbarn um den Besitz einer Handvoll Inseln in der Nachbarschaft, die es kaum wert sind, einen totalen Atomkrieg zu riskieren. Sehen Sie, es sind die Atomwaffen, die ein weiteres Falkland ausschließen. Dennoch können die USA nicht umhin, sich an dem Säbelrasseln zu beteiligen. Das Weiße Haus hat vor kurzem bekannt gegeben, dass sich der bestehende amerikanisch-japanische Sicherheitsvertrag nun auch auf die umstrittenen Senkaku-Inseln erstreckt und dass der philippinische Sicherheitsvertrag die Ansprüche Manilas auf die von China besetzten Inseln im Südchinesischen Meer abdeckt. Rückblende: Es war einmal die Sowjetunion, die umstrittene von Japan gehaltene Inseln einnehmen sollte. Sie tat es nie.

China und Taiwan machen sich einen Spaß daraus, sich gegenseitig rhetorisch zu beschimpfen, während sie gleichzeitig eine solide Wirtschaftsbeziehung unterhalten, die den Modus vivendi definiert. Zwischen 1991 und März 2020 beliefen sich die Investitionen Taiwans in China auf 188,5 Milliarden Dollar, mehr als die Investitionen Chinas in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2019 belief sich der Wert des Handels zwischen den beiden Ländern auf 149,2 Mrd. USD. Reisende aus China haben Taiwan vor Covid 2,68 Millionen Mal besucht. China ist der größte Handelspartner Taiwans. Welchen Anreiz sollte China haben, Bomben auf einen seiner besten Kunden abzuwerfen? Ähm, wie wäre es mit … keinem?

Wie man so schön sagt: folge dem Geld. Das Geld führt zu einer Annäherung, direkt vor Amerikas Nase. Barack Obama strebte die wirtschaftliche Isolierung Chinas an. Die Transpazifische Partnerschaft (TPP) war ein 2016 vorgeschlagenes Handelsabkommen zwischen fast allen asiatischen Ländern außer China. Trump zog die USA 2017 aus der TPP zurück. 2018 handelten die verbleibenden Länder ein neues Trostpreis-ähnliches Abkommen mit dem Namen Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership aus, das ohne die Beteiligung der Wirtschaftssupermächte USA und China wenig bedeutete. Doch während Biden nichts unternommen hat, um die USA wieder ins Spiel zu bringen, und Trumps Zölle gegen China aufrechterhalten hat, waren chinesische Diplomaten fleißig.

Um sich über das U-Boot-Geschäft der USA mit Australien lustig zu machen, beantragte China im September den Beitritt zum umfassenden und fortschrittlichen Abkommen über die transpazifische Partnerschaft. Eine Woche später beantragte auch Taiwan den Beitritt, ohne dass sich Peking dagegen aussprach. Zu beiden Anträgen herrschte Funkstille aus Washington, das als Nichtteilnehmer der Gruppe nicht einmal eine Stimme in dieser Angelegenheit hat. Und Biden hat deutlich gemacht, dass er nicht vorhat, in Zukunft beizutreten. Ironischerweise war der Ursprung all dessen, die Obama-TPP, dazu gedacht, China mit dem Druckmittel Dollars zu zwingen, sich zu reformieren und mehr wie wir zu sein. Wer ist es nun, der die Regeln des heutigen internationalen Systems sowohl im Handel als auch in der Diplomatie zu bestimmen scheint? China bietet einen günstigen Zugang zu seinem lukrativen Markt an, um das Bündnis nach seinen eigenen Bedingungen diplomatisch zu beeinflussen. Alles, was die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Verbündeten zu bieten haben, ist eine untergeordnete und teure Rolle in einem neuen Kalten Krieg.

Wo ist das Außenministerium? Neun Monate nach seinem Amtsantritt hat Biden immer noch keinen Botschafter in Peking und überlässt die China-Politik den Verwaltern. Der von ihm nominierte Botschafter Nick Burns ist ein alter Hase im Außenministerium, der seine Karriere damit gemacht hat, sich bei Regierungswechseln in beide Richtungen zu verbiegen. Burns, der aus einem Universitätsjob kommt, wird von Peking, falls er jemals dorthin kommt, als Platzhalter angesehen, als politischer Kumpan, der einen netten, meist zeremoniellen letzten Job bekommt.

Andernorts versucht Peking, sich mit seiner Handels- und Investitionsinitiative „Neue Seidenstraße“ in Asien Freunde zu machen. Wenn es im amerikanischen Krieg gegen Afghanistan Gewinner gab, dann wahrscheinlich die Chinesen, die mit den Taliban eine gemeinsame Basis gefunden haben (man nennt das Diplomatie, die man oft sogar mit seinen Feinden betreibt) und damit potenziellen Zugang zu ihren riesigen Bodenschätzen. Amerikanische Unternehmen fordern unterdessen von Biden, bei dem sie auf taube Ohren stoßen, dass er die wirtschaftlichen Beziehungen zu China klärt.

Während Biden passiv zulässt, dass sich das Militär auf einen Krieg unter dem Meer vorbereitet, gewinnt China den Wettbewerb um unsere Köpfe in einem Spiel, von dem Biden nicht einmal zu wissen scheint, dass es existiert. Die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Außenpolitik und ihre konfrontative Strategie haben sich als Farce erwiesen. Amerika ist immer noch ein großer, böser Hund, und unsere Fähigkeit, das Geschehen in der Welt zu beeinflussen, beschränkt sich auf Bellen und Beißen, und das funktioniert nur, wenn Bellen und Beißen die Lösung sind. Wenn es um mehr geht als um Drohungen, z. B. im Umgang mit Beinahe-Gegnern wie China, haben wir nur wenige oder gar keine Mittel, außer uns von legitimen Konkurrenten zu Feinden umzugestalten. Unsere Politik gegenüber China ist, wie unser Präsident, ein gescheitertes Artefakt aus einer anderen Zeit.