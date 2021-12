Bidens Demokratie-Gipfel: Amerikas Streben nach Weltherrschaft

Von Christopher Black: Er ist Anwalt für internationales Strafrecht und lebt in Toronto. Er ist für eine Reihe aufsehenerregender Fälle von Kriegsverbrechen bekannt und veröffentlichte kürzlich seinen Roman Beneath the Clouds. Er schreibt Essays über internationales Recht, Politik und das Weltgeschehen, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Am 9. und 10. Dezember wird der amerikanische Präsident ein virtuelles Treffen mit dem Titel „Demokratie-Gipfel“ veranstalten, an dem viele Länder mit all ihren unterschiedlichen Regierungs- und politischen Systemen teilnehmen werden, und sogar die abtrünnige chinesische Provinz Taiwan wird teilnehmen, was China, die vielleicht größte sozialistische Demokratie der Welt, zu Recht verärgert, da es ausdrücklich nicht eingeladen wird.

Dieses Treffen ist eine Fortsetzung der Generalprobe des Kopenhagener Demokratie-Gipfels, der 2018 und erneut im Mai dieses Jahres stattfand und den ich damals als ein Treffen der neuen Nazis bezeichnete, das von der sogenannten „Allianz der Demokratien“, d. h. den USA und ihren Verbündeten und Nationen, die ihre Gunst suchen, organisiert wurde. Ich glaube nicht, dass ich mit meiner Charakterisierung weit daneben lag.

Die Eröffnungsrede des ehemaligen NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen, der an der Spitze der NATO stand, als die USA und ihre Verbündeten Libyen angriffen und Gaddafi ermordeten, um die dortige sozialistische Demokratie zu stürzen und das Land in Chaos und Bürgerkrieg zu stürzen, verdeutlichte, worum es bei dieser Probe ging. Es lohnt sich, seine anderen Verdienste zu erwähnen, denn er ist das Sinnbild der Kabale, die den Gipfel organisiert.

Als dänischer Ministerpräsident unterstützte er die Invasion des Irak, die Invasion und Besetzung Afghanistans, die israelische Armee gegen die Palästinenser, und zu Hause senkte dieser „Demokrat“ die Unternehmens- und Vermögenssteuern zugunsten der Reichen, während er die Steuerlast über die Verkaufssteuern auf die arbeitende Bevölkerung abwälzte, und er baute die Demokratie in Dänemark ab, indem er die Zahl kleinerer Städte und Regionen zu größeren verringerte, was zur Folge hatte, dass die Menschen weniger Möglichkeiten hatten, sich in lokalen Fragen Gehör zu verschaffen, und er förderte die ganze Zeit die Privatisierung der Wirtschaft.

Er war es, der 2017 zusammen mit seinem Freund Joe Biden die Alliance of Democracies gründete, die 2018 die erste Ansprache an ihre Mitglieder hielt, deren ganzer Tenor darin besteht, „freie Märkte“ und deren hegemoniale Kontrolle durch die USA und ihre NATO-Verbündeten zu befürworten.

Die Liste der Länder, die zum Biden-Gipfel im Dezember eingeladen sind, ist lang, aber sie umfasst nicht China, Russland, die Türkei, den Iran, die DVRK, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ungarn und Weißrussland. Nur zwei Länder aus dem Nahen Osten, Israel und Irak, und nur sechzehn von vierundfünfzig Nationen aus Afrika sind vertreten.

Zu den Teilnehmern gehören Länder, in denen die Existenz von „Demokratie“, in welcher Form auch immer, fraglich ist, wie das Kosovo, die von der NATO besetzte und an die Terroristen der Kosovo-Befreiungsarmee übergebene Schlüsselprovinz Serbiens, und die Ukraine, in der die gewählte Regierung 2014 durch einen von der NATO unterstützten Putsch gestürzt und durch US-Marionetten mit stark faschistischen Tendenzen ersetzt wurde und die ihre eigene Bevölkerung im Donbass angegriffen hat.

Dazu gehört auch Polen mit einer rechtsextremen Regierung, die Abtreibungen verboten und die Unabhängigkeit der Justiz beschnitten hat und Flüchtlinge, die versuchen, die Grenze zu überqueren, mit Kampfhunden, Tränengas und Schüssen empfängt, Israel, das einen Apartheidstaat geschaffen hat, Indien, wo sich die Landwirte mit Streiks Gehör verschaffen mussten, um sich gegen die feindselige Regierung des rechten Modi zu wehren, Brasilien, wo Herr Bolsonaro, der eingesetzt wurde, nachdem Präsident Lula wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt worden war, für die rasche Verelendung seines Landes gesorgt hat, und wie zu erwarten, ist keines dieser Länder ein sozialistisches Land.

Und schließlich wird natürlich alles von den USA arrangiert, wo es kaum Demokratie gibt, mit ihrem Tweedle-dum-, Tweedle-dee-Parteisystem, das die Kontrolle über das politische Leben zum Nutzen der Industriellen, Bankiers und der Militärkaste aufrechterhält, die jeden Aspekt der amerikanischen Gesellschaft kontrolliert, mit Ergebnissen, die die Welt nur mit Abscheu beobachten kann.

Nein, der „Demokratie-Gipfel“ ist eine rein kapitalistische Angelegenheit, und selbst dann sind die kapitalistischen Staaten nicht dabei, die die Amerikaner als Hindernis für ihr Streben nach Welthegemonie betrachten, allen voran Russland.

Diejenigen, die sich für Demokratie interessieren, werden auf der Website des US-Außenministeriums kaum eine Definition dessen finden, was „Demokratie“ für sie bedeutet. Es ist nur ein Wort, ein Symbol, das benutzt wird, um den wahren Zweck des Treffens zu verschleiern, der darin besteht, den Willen der USA zur Weltmacht gegen das Bedürfnis der Völker nach einem Willen zum Frieden zu bestätigen und zu unterstützen.

Ihre Propaganda ist voll von Codewörtern für die Hegemonie unter dem Deckmantel des „Kampfes gegen die Korruption“ – denn ist die amerikanische Regierung nicht eine der korruptesten, oder „Kampf gegen den Autoritarismus“ – ist das amerikanische System mit seiner schwer bewaffneten Polizei, die Bürger beim geringsten Vorwand erschießt, vor allem, wenn der Bürger dunkelhäutig oder arm ist, mit den von der herrschenden Elite kontrollierten Wahlen, mit seinen kontrollierten Medien, mit einer Wirtschafts- und Sozialpolitik, die nur den Kapitalisten zugute kommt, während die arbeitende Bevölkerung in Armut und Verzweiflung versinkt – nicht einer der autoritärsten Staaten? Was ist „Demokratie“ für sie? Sie ist nichts anderes als die Anbetung der Form über den Inhalt. Joe Biden und seine Demokratische Partei sind der Beweis dafür.

Während der Amtszeit von Präsident Trump hat Bidens Partei eine Litanei von Lügen über die russische Einflussnahme auf die US-Wählerschaft ausgeheckt, um ihre Niederlage zu erklären und ihre fortgesetzten Versuche zu rechtfertigen, Trump aus dem Amt zu entfernen, um den Willen der Menschen, die ihn gewählt haben, zu vereiteln. Die jüngsten Enthüllungen, dass die ganze Affäre erfunden war, haben gezeigt, wie geschmacklos die amerikanische Demokratie geworden ist, so dass das Ergebnis eine Nation ist, in der die Hälfte der wahlberechtigten Bevölkerung glaubt, dass Bidens Wahlsieg manipuliert wurde. Es spielt keine Rolle, ob dies der Fall war oder nicht. Tatsache ist, dass das gesamte politische System in den USA so korrumpiert ist, dass die Bevölkerung den Wahlsiegen ihrer politischen Gegner nicht mehr traut. Die Demokraten behaupten, Trumps Sieg sei manipuliert worden, während die Republikaner glauben, Bidens Sieg sei manipuliert worden, was zu einer prekären Situation geführt hat, in der niemand in den USA mehr Vertrauen in die Demokratie hat. Dennoch maßt sich Biden das Recht an, als Hohepriester der „Demokratie“ über die Welt zu herrschen, während die Struktur dessen, was von der amerikanischen Demokratie übrig geblieben ist, am Rande des Zusammenbruchs steht.

Auf der Website des US-Außenministeriums heißt es:

Demokratie und Menschenrechte sind auf der ganzen Welt bedroht. Demokratien – ob im Umbruch oder seit Jahrzehnten etabliert – sehen sich ernsthaften Herausforderungen innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen gegenüber. Das Misstrauen der Öffentlichkeit und das Versagen der Regierungen, gerechte und nachhaltige wirtschaftliche und politische Fortschritte zu erzielen, haben die politische Polarisierung und den Aufstieg von Führern, die demokratische Normen und Institutionen untergraben, verstärkt. Überall auf der Welt untergraben schwache staatliche Kapazitäten, schwache Rechtsstaatlichkeit, große Ungleichheit und Korruption weiterhin die Demokratie.

Man könnte ein ganzes Buch über diese Aussage schreiben, aber kurz gesagt, wenn sie von „in der ganzen Welt“ sprechen, meinen sie eigentlich die Nationen, die sich gegen das amerikanische Diktat auflehnen, und nicht sich selbst, obwohl sie auf die Probleme in ihrem eigenen Land hinweisen. Wer ist für das mangelnde Vertrauen in die westlichen Regierungen verantwortlich, wenn nicht die Parteien, die diese Regierungen kontrolliert haben, und hinter ihnen die Eigentümer des amerikanischen, britischen, kanadischen, australischen, japanischen und europäischen Kapitals, die eine Politik betrieben haben, die darauf abzielte, die Löhne niedrig und die Profite hochzuhalten, mit Krieg als akzeptiertem Instrument der Politik, und die dabei ihr Volk anlügen mussten, um dies tun zu können?

Das Außenministerium blickt dann in seinen eigenen Spiegel und stellt fest, dass es sein eigenes Spiegelbild sieht,

Gleichzeitig greifen autoritäre Führer über die Grenzen hinaus, um Demokratien zu untergraben – von der gezielten Verfolgung von Journalisten und Menschenrechtsverteidigern bis hin zur Einmischung in Wahlen – während sie gleichzeitig Desinformationen säen, um zu behaupten, ihr Modell sei besser für die Menschen. Feindliche Akteure verschärfen diese Trends, indem sie zunehmend digitale Informationen manipulieren und Desinformationen verbreiten, um den demokratischen Zusammenhalt zu schwächen.

Denn ist dies nicht eine Beschreibung der Vereinigten Staaten von heute?

Abschließend heißt es,

Wie Präsident Biden sagte, müssen wir beweisen, dass die Demokratie immer noch funktioniert und das Leben der Menschen auf greifbare Weise verbessern kann. Um das zu erreichen, müssen die Demokratien zusammenkommen …

Das ist ein Teil des Grundes, warum dieser Gipfel stattfindet: um Propaganda gegen die Menschen in den Vereinigten Staaten zu machen, um sie irgendwie davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich in einer Demokratie leben, um die fortgesetzte Vorherrschaft der politischen und wirtschaftlichen Macht des US-Kapitals zu sichern, das durch die wachsende Unzufriedenheit der Menschen bedroht ist.

Der andere Grund ist natürlich, Propaganda gegen all die Nationen zu machen, die die Vereinigten Staaten beherrschen und ausbeuten wollen und die sich nicht nur wehren, sondern auch für eine multipolare Welt eintreten, in der jede Nation jede andere respektiert. Das ultimative Ziel ist es, einen Krieg gegen diese Nationen zu rechtfertigen. Denn das ist der Weg dorthin. Und wie kann Krieg zu Demokratie führen?

1795 schrieb Immanuel Kant seinen berühmten Aufsatz „Der ewige Friede, eine philosophische Skizze“, und es war Präsident Theodore Roosevelt, der bei der Verleihung des Friedensnobelpreises erklärte,

Es wäre eine Meisterleistung, wenn die großen Mächte, die ehrlich zum Frieden entschlossen sind, eine Friedensliga bilden würden

Aber natürlich waren sein Land und viele andere nie ehrlich dem Frieden zugeneigt, wenn der Krieg profitabler war.

Das ewige Streben nach mehr Profit treibt die modernen imperialistischen Nationen dazu, sich auf Plünderung und Brandschatzung als regelmäßige Einnahmequelle zu verlassen, genauso wie die Imperien der Vergangenheit. Die Behauptung der frühen Kapitalisten und Philosophen, dass freier Handel und Gewerbe aus reinem kommerziellen Eigeninteresse und angesichts der ruinösen Kosten von Kriegen zu Frieden und nicht zu Krieg führen würden, hat sich von Anfang an als falsch erwiesen. Ähnliche Behauptungen werden heute von den Führern der Welt aufgestellt, die jeden Tag Krieg gegen andere Staaten führen oder sich den gegen sie geführten Kriegen widersetzen.

Moral, Recht, Ethik, das sind leere Worte für diejenigen, die das kapitalistische System zu Dieben und Mördern macht. Aber wenn die arbeitende Bevölkerung aus Lohnsklaven besteht, deren Arbeitskraft ihnen jede Stunde des Tages ohne Entschädigung genommen wird, die einzige Möglichkeit, Profit aus der industriellen Produktion zu ziehen, wenn die gesamte Grundlage der Wirtschaft Diebstahl ist, wie kann man dann von den Regierungen solcher Nationen, den Kapitänen dieses Sklavensystems, etwas anderes als Mörder und Diebe erwarten.

Und da die Vereinigten Staaten seit 1945 die überragende kapitalistische Macht sind, eine imperialistische Weltmacht, erleben wir, wie die Vereinigten Staaten und ihre Dienernationen in der NATO und anderen Vasallenbündnissen die Welt in einem ständigen und nicht enden wollenden Zyklus von Krisen an den Rand eines Weltkriegs treiben.

Ihre Aktionen gegen Russland, gegen China, gegen den Iran, gegen die Demokratische Volksrepublik Korea und sogar gegen ihre eigenen Verbündeten können uns jederzeit über diese Kante in den Abgrund stürzen. Die Russen, die Chinesen, die Iraner, die Nordkoreaner warnen die amerikanische Führung, warnen die Welt, immer und immer wieder, dass die Folgen für die Welt katastrophal sein werden; aber die irrationale Führung der Vereinigten Staaten, die durch die Anmaßung, dass ihre Macht ihnen das Recht gibt, die Welt zu beherrschen, bis zur Unerträglichkeit korrumpiert ist, steigert nur ihre aggressive Rhetorik und ihre Handlungen, geblendet von Hybris und Unkenntnis der Realität. Sie glauben, über die Welt triumphieren zu können und drohen, sie in eine radioaktive Wüste zu verwandeln.

Kant dachte, dass die Demokratie, die republikanische Regierungsform, in der das Volk regiert, zwangsläufig zum Frieden zwischen den Nationen führen würde, wenn sich die demokratische Herrschaft unter den Nationen ausbreitet. Aber wir haben in der Geschichte gesehen, dass, solange das Schuldensystem es den Nationen erlaubt, stehende Armeen zu haben und riesige Summen für die Herstellung von Waffen mit unbegrenzter Zerstörungskraft auszugeben, solange das Streben nach Profit die Grundlage des Wirtschaftssystems bleibt, was unweigerlich zu Imperialismus und Kolonialismus führt, solange Regierungen Männer und Frauen in ihren stehenden Armeen dafür bezahlen, zum Nutzen anderer zu töten, getötet zu werden, zu entbehrlichen Maschinen des Todes reduziert zu werden, werden wir unaufhörlichen Krieg und Vernichtung riskieren.

Welches bessere Beispiel gibt es dafür als die Drohung des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Nordkorea zu „vernichten“, den Iran „zu vernichten“. Dies ist das Vokabular des tiefsten Bösen, das im Herzen des Systems ruht, böse, weil es keine Moral, kein Gesetz kennt und sich selbst als der Menschheit überlegen betrachtet.

Demokratie funktioniert nur, wenn es einen freien Austausch von Ideen gibt, aber sie kontrollieren die Ideen, kontrollieren und manipulieren die Menschen, blenden uns mit einem weltweiten Propagandasystem, das sich der Massenmedien und zunehmend auch der sozialen Medien bedient, um unsere Meinung und unser Handeln oder Nichthandeln zu beeinflussen. Unabhängige Medien, die sich dem Frieden und dem Dialog zwischen den Völkern verschrieben haben, werden immer weniger oder sind kompromittiert. Nur wenige sind in der Lage, die Realität zu sehen, zu verstehen, wie das System funktioniert, wie sie in das System passen und wie sie es überwinden können.

Während der Sowjetzeit, nach der Niederlage des europäischen Faschismus, verbreitete sich in der Welt die Idee von der Gleichheit der Völker, der Nationen, der internationalen Zusammenarbeit, der Gemeinschaft der Menschheit, von Wirtschaftssystemen, die darauf ausgerichtet sind, sozialen Reichtum zum Nutzen des Volkes zu produzieren, anstatt privaten Reichtum, der Geld für einige wenige bringt. Che Guevara schrieb ein Buch über die neuen Menschen, die dieses System braucht und hervorbringen würde.

Doch stattdessen haben wir eine Welt, in der die ältesten kapitalistischen Mächte von Halsabschneidern und Mafiosi regiert werden. Die Vereinigten Staaten agieren als Kapitän einer Weltordnung von Banditen, die sich allesamt in das Gewand von Demokraten kleiden. Sie wollen eine Weltordnung, aber ihre „Ordnung“ ist ein Zustand der weltweiten Knechtschaft für ihre Geldinteressen.

Die Russen, die Chinesen und andere noch unabhängige Nationen fordern eine neue Ordnung, eine multipolare Ordnung, aber diese soll die Weltordnung der amerikanischen Autokratie durch die Ordnung einer Weltaristokratie ersetzen, immer noch die Herrschaft der großen Mächte über die kleinen, so gut sie auch gemeint sein mögen. Was wir aber brauchen, ist eine gerechte Weltordnung, in der alle Nationen und Völker gleichermaßen respektiert werden und ein echtes Mitspracherecht bei der Lösung globaler Probleme haben, eine Ordnung, die zum Nutzen aller Völker der Welt existiert.

Wir brauchen eine Weltliga des ewigen Friedens als Ersatz für die Vereinten Nationen, die aufgrund ihrer undemokratischen Struktur und der Kontrolle durch die Großmächte nicht in der Lage waren, ihre Ziele zu erreichen. Die Armeen müssen abgeschafft werden, denn wenn alle Armeen abgeschafft sind, hat niemand mehr einen Vorwand, eine zu schaffen. Differenzen zwischen den Nationen müssen friedlich gelöst werden, und das ist nicht möglich, wenn die Nationen im Besitz von Armeen und Massenvernichtungswaffen sind. Ohne die Mittel, um Krieg zu führen, kann es keinen Krieg geben. Nur dann können wir eine echte Demokratie haben und genießen, und zwar die Demokratie, die jede Nation und jedes Volk für sich selbst wählen kann.