Bidens Generalstabsarzt: Dreifach Geimpfte müssen drinnen noch Masken tragen

Generalstabsarzt Dr. Vivek Murthy erklärte am Sonntag, dass selbst diejenigen, die dreifach geimpft sind, zu Weihnachten im Kreise ihrer Familie in geschlossenen Räumen Masken tragen müssen.

In einer Sendung auf CBS News sagte Murthy: „Wenn die Menschen die Hilfsmittel nutzen, die wir haben, können sie sich mit viel, viel weniger Risiko versammeln“, und bezog sich dabei auf Masken.

Murthy fügte hinzu, dass zu diesen „Werkzeugen“ die Impfung und die Auffrischung gehören. Wenn man dazu berechtigt ist, hilft das natürlich, den Schutz zu erhöhen, in öffentlichen Gebäuden Masken zu tragen und sich an gut belüfteten Orten zu versammeln, wenn man sich trifft. Das sind alles Maßnahmen, von denen wir gelernt haben, dass sie helfen. Und schließlich, denken Sie an die Tests“.

Er fügte hinzu: „Es gibt Millionen von Menschen, die noch immer nicht geimpft sind, was ein Risiko für ihr Leben darstellt, aber auch ein erhöhtes Übertragungsrisiko bedeutet.“

Murthy fuhr fort: „Aber wenn man es so macht wie viele Familien, wird man geimpft und geboostert. Wenn Sie sich vor einem Treffen vernünftig testen lassen, sich in gut belüfteten Räumen versammeln und in öffentlichen Innenräumen so oft wie möglich Masken tragen, kann Ihr Risiko recht gering sein und Ihr Urlaub kann recht erfüllend sein.“

