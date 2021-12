Michael Bubendorf – Referat zur Freiheit beim Liberalen Institut

Wie kann ein kritischer Geist entstehen? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der aktuellen Krise und dem Zustand des Finanzsystems? Welche Pläne verfolgt die Allianz aus Konzernen und Regierungen? Und was kann jeder einzelne tun, um eine lebenswerte Zukunft mitzugestalten? Diesen Fragen geht Michael Bubendorf in seinem Referat anlässlich der Freiheitsfeier des Liberalen Instituts nach und zeichnet dabei Perspektiven für alle, die in der heutigen Gesellschaft ausgegrenzt werden. Einleitend spricht der wunderbare Olivier Kessler, Direktor des Liberalen Instituts.