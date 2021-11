Bidens Gipfel mit Xi ein PR-Gag, der die Spannungen zwischen den USA und China nicht verringern wird

Obwohl sich die beiden Staatsoberhäupter sehr freundlich zeigten, gab es kaum Anzeichen dafür, dass Washington seine grundsätzliche Haltung gegenüber China geändert hat.

Inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt führte US-Präsident Joe Biden seinen ersten direkten Dialog mit Chinas Präsident Xi Jinping. Professor Francis Boyle nimmt in einem kurzen Interview Stellung zu diesem „großen Ereignis“.

Zunächst jedoch einige Hintergrundinformationen. Es mutet seltsam selbstgefällig an, dass es fast 10 Monate gedauert hat, seit Biden ins Weiße Haus einzog, bis die beiden Staats- und Regierungschefs angesichts der angespannten Beziehungen endlich zu substanziellen Gesprächen kamen.

Einige Beobachter werden die am 15. November online abgehaltene Konferenz als einen willkommenen Schritt betrachten, um eine gefährliche Dynamik zu bremsen, die möglicherweise zu einer militärischen Konfrontation führt. Ein genauerer Blick hinter die Kulissen des Treffens offenbart jedoch, dass die grundlegende Quelle der Spannungen, nämlich die hegemonialen Ambitionen der USA, nicht beseitigt wurde, so Boyle.

Der Online-Gipfel wurde von Biden initiiert und dauerte mehr als drei Stunden. Von amerikanischer Seite wurde die Veranstaltung mit großem Interesse im Fernsehen verfolgt. Die chinesischen Medien begrüßten das Treffen als möglichen Wendepunkt für eine Verbesserung der Beziehungen. Auch wenn sich beide Staatsoberhäupter herzlich zeigten, gab es kaum Anzeichen dafür, dass Washington seine grundsätzliche Haltung gegenüber China geändert hat, eine Politik, die zu bewaffneten Konflikten, insbesondere um Taiwan, führt.

Professor Francis A. Boyle kommentiert in dem folgenden Interview, dass beide Seiten in ihren gegensätzlichen Positionen verharren. Er stellt fest, dass Präsident Xi die Amerikaner gewarnt hat, dass China keine Einmischung zur Förderung der Unabhängigkeit Taiwans dulden werde. Biden erklärte seinerseits, dass die USA an ihrer so genannten Ein-China-Politik festhalten und die Souveränität Pekings über Taiwan anerkennen. Gleichzeitig hält Washington aber an der „strategischen Zweideutigkeit“ fest, die es ihm erlaubt, Taiwan mit militärischen Waffen zu versorgen, eine Politik, die die taiwanesische Unabhängigkeitserklärung vom Festland ermutigt.

Aus den Äußerungen Bidens im Weißen Haus geht hervor, dass sich die USA auch das Recht anmaßen, China wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen zurechtzuweisen. Objektiv betrachtet ist diese Haltung der USA zynisch und provokativ, da sie in Bezug auf ihre eigenen groben Menschenrechtsverletzungen in der Vergangenheit und in der Gegenwart eklatant heucheln, wie Boyle in seiner wissenschaftlichen und juristischen Arbeit über mehrere Jahrzehnte ausführlich dokumentiert hat. Dass Biden diese arrogante Scharade wie bei früheren Regierungen fortsetzt, ist ein Beweis dafür, dass Washington nicht in der Lage ist, Beziehungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts zu führen, was Xi gefordert hat.

Boyle weist darauf hin, dass der katastrophale Rückzug der USA aus dem gescheiterten Krieg in Afghanistan weitgehend durch Washingtons geopolitisches Bedürfnis motiviert ist, dem entgegenzutreten, was es als die primäre Herausforderung für seine globale Macht ansieht, die von einem aufstrebenden China und einer entstehenden multipolaren Welt ausgeht. Afghanistan steht nicht für „ein Ende der amerikanischen Kriege“, wie Biden behauptete. Es geht vielmehr um die Erhaltung und Neuausrichtung der imperialen Macht. In dieser Hinsicht ist der von Biden initiierte Online-Gipfel mit Xi lediglich eine weitere Täuschung und Doppelzüngigkeit der US-Seite, die wenig dazu beiträgt, die gefährlichen Spannungen zu entschärfen.

Francis Anthony Boyle ist Professor für internationales Recht an der University of Illinois College of Law. Er ist ein Alumni cum laude der Harvard School of Law. Boyle war als Rechtsberater für Bosnien-Herzegowina und als Berater der Palästinensischen Behörde tätig. Er ist ein langjähriger Kritiker der US-Politik zur Unterstützung der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete, die er als Völkermord verurteilt hat. Boyle hat die US-Regierungen wegen ihrer Außenpolitik angeprangert, die systematisch Krieg und die Unterdrückung indigener Völker fördert. Er ist Autor zahlreicher Bücher, darunter The Criminality of Nuclear Deterrence; Destroying Libya and World Order: The Three-Decade US Campaign to Terminate the Qaddafi Revolution; World Politics and International Law; Destroying World Order: US-Imperialismus im Nahen Osten vor und nach dem 11. September; und Grundlagen der Weltordnung: Der legalistische Ansatz in den internationalen Beziehungen.

Interview

Frage: Sehen Sie nach dem Online-Gipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in dieser Woche Anlass zu Optimismus, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China verbessern und „vom Konflikt wegführen“, wie Präsident Biden es ausdrückte?

Francis Boyle: Nein. Präsident Xi hat Biden in Bezug auf Taiwan die Leviten gelesen. Bisher habe ich keine Anzeichen dafür gesehen, dass Biden von seiner Unterstützung für die taiwanesische Unabhängigkeitsbewegung abrückt.

Frage: War es wichtig, dass der Gipfel überhaupt von Biden beantragt wurde?

Francis Boyle: Ja. Das war im Grunde eine PR-Geste von Biden, um das amerikanische Volk und die Welt davon zu überzeugen, dass er wirklich etwas zur Beruhigung der Lage tut, während er vor Ort in Taiwan und in den Meeren der Taiwanstraße und im Südchinesischen Meer genau das Gegenteil tut. Ich bin mir sicher, dass Präsident Xi darauf achtet, was Biden tut, und nicht, was er auf einem virtuellen Gipfel sagt, den Biden zu Propagandazwecken in den Medien verbreitet hat. Wie Machiavelli in Der Fürst sagte, muss der Fürst lernen, ein guter Lügner und Heuchler zu sein. Das ist Joe Biden!

Frage: Biden sagte Xi, dass die USA weiterhin die Ein-China-Politik unterstützen. Glauben Sie, dass diese Aussage die Spannungen im Zusammenhang mit Taiwan verringern wird?

Francis Boyle: Nein, natürlich nicht. Unmittelbar nach dem Treffen kündigte die Regierung Biden ein hochrangiges Treffen zwischen US-Verteidigungsexperten und taiwanesischen Verteidigungsexperten an. Biden hat Xi gleich nach dem „Gipfel“ eine Ohrfeige verpasst.

Frage: Biden erwähnte verschiedene Menschenrechtsprobleme in China. Xi hat die Menschenrechtsprobleme in den USA nicht erwähnt. Zeigt das, dass die US-Politik immer noch von Arroganz und Anmaßung von Überlegenheit behindert wird?

Francis Boyle: Ja, natürlich. Wie alle US-Regierungen seit Jimmy Carter haben sie die „Menschenrechte“ als Propagandawaffe gegen ihre designierten Gegner eingesetzt. Sehen Sie sich an, was die verschiedenen US-Regierungen der letzten Jahre den Palästinensern, den Libyern, den Irakern, den Syrern, den Somaliern, den Jemeniten, den Afghanen usw. angetan haben. Massiver Tod und Zerstörung im gesamten Nahen Osten und in Zentralasien.

Frage: Chinas Präsident Xi spricht oft davon, dass China nicht mehr der schwache Riese von früher ist, als die USA und die europäischen Imperialmächte das Land beherrschten, wie zum Beispiel während der Opiumkriege im 19Jahrhundert. Würden Sie zustimmen, dass es eine neue historische Realität des imperialen Niedergangs der USA in einer multipolaren Welt gibt, in der China mehr als fähig ist, die Beziehungen zu bestimmen?

Francis Boyle: Ja. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat gerade in Afghanistan die katastrophalste Niederlage seit Vietnam erlitten. Sie haben daraus nichts gelernt. Biden sagte sogar, dass sie Afghanistan verlassen werden, um China besser gegenübertreten zu können. QED.