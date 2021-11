Brief an einen Tyrannen

Ich werde nicht mit dir argumentieren oder an dein Mitgefühl appellieren – denn du hast keins. Du bist ein fauliger, stinkender, eiternder, teuflischer, Angst schürender Drecksack ohne Seele, ohne Zweck und ohne Bedeutung.



Ganz gleich, wie viele Leben du zerkaust, wie viele Herzen du zerfetzt, wie viele Gehirne du umbringst und mit wie vielen Marionettenfäden du uns zu erdrosseln versuchst, du wirst immer eine hohle Hülle eines fingierten Menschen bleiben.



Ich weiß, dass du uns um unsere Gefühle beneidest. Du kochst vor Wut, Eifersucht, Abscheu, Terror, Ekel und allen anderen bösartigen Gefühlen, aber du bist unfähig, Liebe, Freude, Freundschaft, Wärme und dauerhaften Frieden zu empfinden.



Mit diesem Brief möchte ich dich nicht anflehen oder bitten, damit aufzuhören. Mit diesem Brief möchte ich dich warnen. Dieser Brief soll dir sagen, dass das Volk erwacht. Und du bist es, der uns wachgerüttelt hat. Du hast die Saat deiner eigenen Auslöschung gesät, und diese Saat keimt jetzt.



Keine deiner Bemühungen, die Sonne zu verdunkeln, den Boden zu verseuchen, das Wasser und die Ozeane zu verunreinigen, die Luft zu vergiften, das Saatgut genetisch zu vervielfältigen, die Nahrungsvorräte zu verwalten, die Arten auszulöschen oder das Ökosystem zu kommerzialisieren, nichts kann diese Samen davon abhalten, durch die Erde zu brechen und ihre Ranken um deinen Nürnberger Hals zu schlingen.



In gewisser Weise sollten wir dir danken.



Du hast deine Karten so rücksichtslos ausgespielt, weil du sicher warst, dass wir einknicken würden. Du warst so überzeugt von der psychologischen Konditionierung, der du uns unterworfen hast – du folgst dem Biderman-Diagramm des Zwanges wie einem Rezept – dass du erwartest, wir würden freiwillig in den Topf springen.



Bidermans Diagramm des Zwanges

Eine Tabelle, die die Zwangsmethoden und Stressmanipulationen zeigt und erklärt, die bei der Folter von Kriegsgefangenen eingesetzt wurden. Es wurde auch auf den psychologischen Missbrauch durch Personen angewandt, die häusliche Gewalt ausüben.

Du hattest leider nur zur Hälfte Recht.

Aber die Zaungäste werden jetzt Zeuge des nuklearen Fallouts deiner Detonation des Großen Völkermordes und sie können den Sturzbach der Realität, der auf uns niederprasselt, nicht länger leugnen.

Dass du dummerweise vergessen hast, die falschen Injektionen der Elite an die sichtbarste Ebene zu verabreichen, anstatt der Giftspritze für das gemeine Volk, war ein ungeschickter Fauxpas, der zu offensichtlich ist, um ihn zu übersehen. Du hast dich an ein paar Prominente erinnert, aber du hast die Athleten vergessen, und jetzt brechen sie auf dem Spielfeld zusammen.

Und deine Opfer, jene, die du verstümmelt hast, die, die du sterilisiert hast, jene, die du nicht sofort getötet hast, jene, deren Angehörige du getötet hast, sprechen über ihr Leid.

Und jetzt bist du hinter den Kindern her. Sogar die wokety-woken Covid-Spielfiguren kaufen dir das nicht mehr ab:



Und dann macht ein FDA-Agent diese verwerfliche Aussage über die Entscheidung, Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu impfen: „Wir werden nie erfahren, wie sicher dieser Impfstoff ist, bis man ihn verabreicht.“

Nun, wir müssen nicht warten, um das herauszufinden.

Ein zwölfjähriges Kind ist nur zwei Tage nach der Pfizer-Impfung gestorben, und die Autopsie beweist es.

Und diese vierzehn Kinder starben nach der Injektion an Krankheiten wie Lungenembolie, Blutungen im Schädelinneren, Herzstillstand und Myokarditis – nur um von der BigPharma-treuen CDC unter den Teppich gekehrt zu werden.

Und die Zahl der Todesfälle bei männlichen Kindern ist in Großbritannien seit dem Impfbeginn um 86 Prozent gestiegen.

Man schätzt, dass bisher fast 800 Kinder an den Folgen der Injektion gestorben sind, und du und deine Mitstreiter sind dabei, das Kindermordprogramm noch zu verstärken.

Du befiehlst, dass Kinder – deren Immunsystem am robustesten ist und bei denen das Risiko, an COVID zu sterben, praktisch gleich Null ist – ihr Leben und ihre langfristige Gesundheit aufs Spiel setzen, indem sie sich einer experimentellen Injektion unterziehen, für die es keine langfristigen klinischen Studien gibt und die nachweislich mehr schadet als nützt.

Nach dieser Risiko-Nutzen-Analyse würdest du „117 Kinder töten, um ein Kind zu retten„.

Und die Behauptung, dass diese Injektion ein einziges Kind retten wird, ist außerordentlich großzügig, wenn man bedenkt, dass COVID keine Gefahr für Kinder darstellt und dass es hochwirksame frühe Behandlungsprotokolle und historisch sichere Medikamente wie Ivermectin gibt.

Wenn immer mehr Kinder deinen mephistophelischen Machenschaften zum Opfer fallen, dann wirst du die Mama- und Papa-Bären entfesseln – und dann wirst du einen Massenaufruhr erleben, wie du ihn dir nie hättest vorstellen können.

Du und deine hinterhältigen Kohorten, ihr seid schlaffe, schwache, gebrechliche Frankensteins, deren Transhumanismus euch nicht unsterblich machen wird, wie du es dir vorstellst. Es wird dich innerlich nur noch toter machen, als du ohnehin schon bist.

Die Gesellschaft der Weißen Rose erblüht auf den Gräbern derer, die du massakriert hast, und dein Versuch, das Vierte Reich zu errichten, gerät ins Stocken.

Das ist keine Drohung. Es ist ein Bericht von der Frontlinie. Es ist die Vergeltung, die DU entfesselst.

Ich schlage vor, dass du in deinen unterirdischen Bunker fliehst und es den Menschen überlässt, den Planeten wiederherzustellen, den du im Namen der Rettung mit der Abrissbirne zertrümmert hast.

Du hast die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes unterschätzt. Du hast den Topf zu schnell zum Kochen gebracht. Du hast vergessen, was Überlebende tun, wenn sie in eine Ecke gedrängt werden.

Ich beschwöre hiermit Thomas Wakes epischen Fluch aus Robert Eggers‘ künstlerischem Geniestreich The Lighthouse, in dem Willem Dafoe die Krönung seines Lebenswerkes abliefert (Anmerkung: Ich kann keinen Clip finden, der sich außerhalb von YouTube abspielen lässt, aber ich versichere euch, dass es sich absolut lohnt, sich diese vulkanische Szene anzusehen):

Möge Neptun dich totschlagen, Winslow!

Hööööre! Höre, Triton! Höre!

Brüll, sag unserm Vater, dem Meereskönig, er möge sich aus der Tiefe erheben,

voll in seiner Wut, schwarze Wellen, voll von Salzschaum, zu ersticken

diesen jungen Mund mit stechendem Schleim…

…um euch zu ersticken, eure Organe zu verstopfen, bis ihr blau werdet,

aufgedunsen von Bilge und Salzwasser und nicht mehr schreien könnt…

Erst wenn er, gekrönt von Herzmuscheln mit

mit schlängelndem Tentakelschwanz und dampfendem Bart,

seinen gefällten Flossenarm erhebt – seinen korallenbestückten Dreizack wie eine Todesfee

im Sturm kreischen lässt und sich mitten durch deine Speiseröhre stürzt,

und dich platzen lässt, eine pralle Blase nicht mehr,

sondern ein verdammter blutiger Belag – ein Nichts

für die Harpyien und die Seelen der toten Seeleute zum Picken und Klauen und Fressen

nur um von den unendlichen Wassern des furchtbaren Imperators selbst verschlungen zu werden…

Vergessen für jeden Menschen, für jede Zeit, vergessen für jeden Gott oder Teufel,

vergessen sogar für das Meer… denn jeder Stoff oder Teil von Winslow, sogar jedes Stückchen deiner Seele,

ist nicht mehr Winslow, sondern ist jetzt selbst das Meer.

In den Worten von Bette Davis‘ unsterblicher Margo aus All About Eve:

„Schnallt euch an, es wird eine holprige Nacht.“

