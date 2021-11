„Schwere Reaktionen“ auf Covid-Impfstoffe sind weitaus häufiger, als die offiziellen Daten zeigen: Hier sind die verblüffenden neuen Beweise

beckernews.com: Die Debatte um den Covid-19-Impfstoff* basierte von Anfang an auf einer Reihe von nachweisbaren Unwahrheiten. Keine größere Lüge wurde der amerikanischen Öffentlichkeit erzählt, als dass die Impfstoffe „sicher und wirksam“ seien.

Dieses unaufhörliche Mantra „sicher und wirksam“ wurde Millionen von Amerikanern von weißen, Laborkittel tragenden „Gesundheitsbeamten“ in unzähligen Werbekampagnen erzählt, als ob eine Seite aus dem Milgram-Experiment herausgerissen worden wäre.

Seit dem schnellen Ende der „15 Tage, um die Ausbreitung zu verlangsamen“, die wir als den „Vater aller Covid-Lügen“ bezeichnen können, ist der zweite Teil der „sicheren und wirksamen“ Marketingkampagne für die allgemeine Impfung in den Mülleimer der Geschichte gewandert. Die Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe hat sich so schnell verflüchtigt, dass allen Amerikanern bereits „Auffrischungen“ empfohlen werden.

Dr. Anthony Fauci hat noch nicht das Handtuch geworfen und verkündet, dass die Menschen, die die erste Runde der Covid-Impfung erhalten haben, nicht mehr „vollständig geimpft“ sind. Aber seine jüngste Äußerung, dass „wir glauben“, dass Auffrischungsimpfungen „wahrscheinlich“ den höchsten Schutz bieten, gibt ansonsten gesunden Menschen genug Anlass, den Termin für die Auffrischungsimpfung aus dem Kalender zu streichen.

Die Vorstellung, dass Impfstoffe die Ausbreitung stoppen“, hat sich als Irrglaube entpuppt. Trotz der fadenscheinigen Versprechungen des siebzigjährigen Einfaltspinsels an der Spitze des Landes haben sich die Impfstoffe als starker Vektor für die Delta-Variante erwiesen. Prominente „Faktenprüfer“, die normalerweise dem Präsidenten das Wasser reichen, mussten ihn sogar wegen des Mythos anprangern, dass Impfstoffe irgendwie „andere schützen“.

Auch scheinen die Impfstoffe Delta nicht einmal nennenswert zu verlangsamen. Wie Becker News im September berichtete, gab es weit vor der Covid-Kurve einen sich entwickelnden Trend von „mehr Impfstoffen, mehr Covid“. Wie wir seither in verschiedenen Fällen im ganzen Land gesehen haben, führen hohe Impfraten nicht zu niedrigeren Fallzahlen: Vermont ist der Staat mit der höchsten Durchimpfungsrate (68 %), verzeichnet aber dennoch einen massiven Anstieg der Coronavirus-Fälle und der Krankenhauseinweisungen.

Nachdem wir nun festgestellt haben, dass die Impfstoffe nicht so „wirksam“ sind, wie sie angepriesen wurden, kommt jetzt der wirklich hässliche Teil: Es gibt Hinweise darauf, dass sie auch nicht annähernd so „sicher“ sind.

Es gab schon früher Beschwerden darüber, dass das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zu wenig über Covid-Impfstoffreaktionen berichtet, obwohl es ein „passives“ System ist. Dennoch wurden laut der VAERS-Website fast 670.000 unerwünschte Ereignisse nach der Einnahme des Covid-19-Impfstoffs gemeldet.

Die CDC und die FDA erwecken zwar den Eindruck, dass viele dieser Nebenwirkungen „geringfügiger“ Natur sind – Fieber, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Müdigkeit usw. – gibt es zunehmend Anlass zur Besorgnis, dass bei der Covid-Impfung unerwünschte Ereignisse (AEs) auftreten, die weitaus schwerwiegender sind.

Richard Baris, auch bekannt als „The People’s Pundit“, ist derzeit einer der besten Meinungsforscher des Landes. Ich hatte das Vergnügen, mit ihm auf einem TPUSA-Podium in Orlando über Fragen der Wahlintegrität zu sprechen, und ich kann Ihnen sagen, dass er ein echter Profi ist. Ich schlage sogar vor, dass Sie seine Arbeit zur Reformierung der korrupten Meinungsforschungsindustrie in Amerika unterstützen, indem Sie in Erwägung ziehen, seiner Locals-Gemeinschaft beizutreten.

Baris war besorgt über die auffällige Diskrepanz zwischen den in den Pfizer-Dokumenten (mehr dazu weiter unten) und der VAERS-Website gemeldeten Nebenwirkungen und hatte es auf sich genommen, die Amerikaner direkt nach ihren Impferfahrungen zu befragen. Er überschritt die kritische Schwelle, die für eine repräsentative Stichprobe von nationaler Bedeutung erforderlich ist, und befragte 2.414 registrierte Wähler im ganzen Land. Darüber hinaus ging er so weit in die Tiefe, dass er alle Kästchen der repräsentativen Untergruppen abhaken konnte. Dies verleiht seinen Ergebnissen ein solides 95 %-Konfidenzintervall in Bezug auf ihren repräsentativen Wert.

Die landesweite Umfrage zu den unerwünschten Wirkungen des Covid-Impfstoffs wurde von Ace of Spades veröffentlicht (der sich zunächst zu den überraschenden Ergebnissen bei den allgemeinen Wahlen äußert).

Die Umfrage von Baris zeigt, dass lediglich die „schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen“ der Covid-Impfstoffe – beschrieben als Ereignisse, die so schwerwiegend sind, dass sie „alltägliche Aktivitäten verhindern“ – in allen Gruppen mit 5,2 % angegeben wurden. Dies gilt für selbsternannte Demokraten, Republikaner und unabhängige Wähler. Unabhängige Wähler wiesen mit 6,5 % die höchste gemeldete Rate schwerwiegender unerwünschter Wirkungen auf.

Die hochgerechneten Daten würden auf nationaler Ebene etwa 9,4 Millionen „schwerwiegende“ unerwünschte Ereignisse ergeben, was allein die VAERS-Meldungen um das 14-fache in den Schatten stellt. Nimmt man jedoch alle Vorkommnisse zusammen, so haben satte 63 % der Amerikaner, die geimpft werden, irgendeine Art von unerwünschtem Ereignis. Da es 194 Millionen Amerikaner gibt, die angeblich „vollständig geimpft“ sind, d. h. fast 60 % der Bevölkerung, lassen sich die VAERS-Berichte und das gewaltige Ausmaß der Nebenwirkungen, das diese vertrauenswürdige und zuverlässige Umfrage zeigt, nicht miteinander in Einklang bringen.

Nicht nur Meinungsforscher schlagen bei schwerwiegenden Ereignissen im Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff die Alarmglocken: Kardiologen melden der American Heart Association (AHA) einen enormen Anstieg der Fälle von Herzentzündungen.

Ein Herzchirurg hat die AHA gewarnt, dass die Marker für Herzentzündungen bei Patienten in Verbindung mit den steigenden mRNA-Covid-Impfraten drastisch ansteigen.

Die Warnung an die AHA ist eindeutig: „Die Patienten hatten ein 1:4-Risiko für schwerwiegende Probleme nach den Impfstoffen, verglichen mit 1:9 davor.“

„Kürzlich, mit der Einführung der mRNA-Impfstoffe COVID 19 (vac) von Moderna und Pfizer, wurden bei den meisten Patienten dramatische Veränderungen im PULS-Score sichtbar. Dieser Bericht fasst diese Ergebnisse zusammen“, schrieb Dr. Guidy und fügte hinzu: „Wir kommen zu dem Schluss, dass die mRNA-[Impfstoffe] die Entzündung des Endothels und die T-Zell-Infiltration des Herzmuskels dramatisch verstärken und für die beobachtete Zunahme von Thrombosen, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen nach der Impfung verantwortlich sein könnten.“

Der sprunghafte Anstieg der Fälle von Herzentzündungen ist besonders bei jungen Menschen zu beobachten. Dr. Jessica Rose, eine prominente Kritikerin der universellen Impfagenda, hat sich nachdrücklich zu diesem Thema geäußert, nur um in „peer-reviewed journals“ zensiert zu werden.

„Jessica Rose, PhD, hat soeben ihre Arbeit über die VAERS-Analyse von Myokarditis nach zwei Begutachtungsrunden bei ‚Reviews in Cardiovascular Medicine‘ abgelehnt“, schreibt der Philanthrop Steve Kirsch, Gründer des COVID-19 Early Treatment Fund (CETF). „OHNE ANGABE VON GRÜNDEN. Das ist wissenschaftliches Fehlverhalten vom Feinsten durch die Peer-Reviewer (nicht durch die Zeitschrift). Jessica ist erstklassig.“

„Heutzutage kann man keine Arbeit mehr veröffentlichen, die gegen Impfungen ist“, fügte er hinzu. „Akademiker werden NUR das glauben, was von Fachkollegen geprüft wurde. Die Impfstoffe sind also sicher, weil es keine Arbeiten gibt, die das Gegenteil behaupten, obwohl die Daten das Gegenteil beweisen. ABER NIEMAND SCHAUT MEHR AUF DIE DATEN.

In einem Interview mit Aga Wilson von News Voice wurden die Ansichten von Dr. Rose ausführlicher dargestellt.

„Dr. Jessica Rose, die normalerweise Impfstoffen gegenüber positiv eingestellt ist, sagt, dass VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), die US-Datenbank für Impfstoffverletzungen, es nur geschafft hat, schätzungsweise 1 % der Gesamtzahl ernsthafter Nebenwirkungen von mRNA-Injektionen zu erfassen“, berichtete NewsVoice. VAERS ist leider ein schwaches System, wenn es darum geht, wie Daten über Nebenwirkungen behandelt werden“, so Rose. Deshalb hat sie die unerwünschten Reaktionen und Nebenwirkungen in verschiedene Kategorien wie Neurologie, Immunologie, Fortpflanzungsorgane und Herz-Kreislauf unterteilt. Auf diese Weise hat sie ein Warnsystem geschaffen, bei dem es leichter zu erkennen sein sollte, ob und wie Nebenwirkungen mit den mRNA-Impfstoffen in Verbindung gebracht werden können.“

„Rose sagt, dass es sich bei den so genannten ‚Covid-Impfstoffen‘ nicht um echte Impfstoffe, sondern um Injektionen von genetischem Material handelt“, heißt es in dem Bericht weiter. „Trotz der Versuche, diese zu zensieren, sind mehrere Studien veröffentlicht worden, die zeigen, dass die Spike-Proteine selbst sehr giftig für den Körper sind. Diese Spike-Proteine sind Fremdproteine“.

„Die Tatsache, dass Millionen von Menschen mit diesen so genannten ‚mRNA-Impfstoffen‘ geimpft wurden, ist nach Ansicht von Dr. Jessica Rose als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu werten.“

Dr. Rose berichtet über die Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der Injektion. Interessant ist, dass es um den siebten Tag herum einen signifikanten Anstieg der Meldungen über unerwünschte Ereignisse nach der Injektion gibt, der übersehen wird, weil die FDA und die CDC sich weigern, anzuerkennen, dass jemand bis zwei Wochen nach der Injektion geimpft wurde. Dies ist ein „Donut-Loch“ in den Berichten über Nebenwirkungen von Impfungen. Es wird in diesem Video in 23 Minuten besprochen.

Dr. Rose bietet auch eine Analyse der unerwünschten Ereignisse, die von VAERS in einem (leicht datierten) Dokument vom September 2021 gemeldet werden.

Dr. Rose stellt fest, dass der Anstieg der VAERS-Meldungen um 1108 % nicht durch eine Überdosis des Impfstoffs zu erklären ist. Hier schlüsselt sie die SARs nach Hauptkategorien auf: Kardiovaskulär, neurologisch und immunologisch.

Im Folgenden stellt sie die kumulativen Veränderungen der jeweiligen Kennzahlen dar:

In der von Steve Kirsch vorgelegten Analyse versucht Dr. Rose, die „wahren“ Fälle von unerwünschten Ereignissen zu ermitteln und zu schätzen.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Dokumente von Pfizer zeigen, dass es weit mehr unerwünschte Ereignisse geben sollte, als offiziell gemeldet werden; wir können jedoch nicht sagen, wie viel mehr, da Pfizer seine Dokumente, die für die Notfallzulassung durch die FDA verwendet wurden, schwärzt.

Wie Becker News bereits berichtete, hat die Food and Drug Administration (FDA) aufgrund einer FOIA-Klage der Public Health and Medical Professionals for Transparency eine erste Ladung „vertraulicher“ Dokumente zur Verfügung gestellt. Die geschwärzten Dokumente waren die Grundlage für die FDA-Notfallgenehmigung des Pfizer-BioNTech-„Impfstoffs*“ und für nachfolgende bundesweite Impfstoffmandate.

Die FDA beabsichtigt nicht, die Informationen über die klinischen Versuche von Pfizer, die zur Rechtfertigung der Zulassung des „Impfstoffs“ verwendet wurden, für 55 Jahre vollständig freizugeben. Zwei Monate nach Einreichung der Klage legte die FDA die ersten 91 Seiten der „mehr als 329.000 Seiten, die möglicherweise auf den FOIA-Antrag des Klägers eingehen“, vor. Die Ergebnisse, die direkt aus den vorgelegten Dokumenten entnommen wurden, werden im Folgenden zitiert. Daraus geht hervor, dass die Agrarumweltmaßnahmen viel eher mit den Schätzungen der Kritiker übereinstimmen als mit den öffentlichen Aufzeichnungen.

„Es wird geschätzt, dass vom Erhalt der ersten befristeten Genehmigung für die Notfallversorgung am 01. Dezember 2020 bis zum 28. Februar 2021 weltweit etwa [REDUZIERT] Dosen von BNT162b2 ausgeliefert wurden“, heißt es in dem Dokument.

„Kumulativ gab es bis zum 28. Februar 2021 insgesamt 42.086 Fallberichte (25.379 medizinisch bestätigte und 16.707 nicht medizinisch bestätigte) mit 158.893 Ereignissen“, heißt es in dem FDA-Dokument weiter. „Die meisten Fälle (34.762) wurden aus den Vereinigten Staaten (13.739), dem Vereinigten Königreich (13.404), Italien (2.578), Deutschland (1913), Frankreich (1506) und Portugal (866) gemeldet.“

Im Folgenden finden Sie eine allgemeine Übersicht über die gemeldeten unerwünschten Ereignisse:

Das Diagramm listet 1223 tödliche Folgen in den relevanten Fällen auf. Interessanterweise war die Altersspanne mit den meisten relevanten Fällen 31-50 Jahre alt, was nicht der Altersgruppe entspricht, die als besonders gefährdet für Covid-19 gilt. Die Abbildung enthält das Addendum:

Wie in Abbildung 1 dargestellt, waren die System-Organ-Klassen (SOC), die die größte Anzahl (≥2%) von Ereignissen im Gesamtdatensatz enthielten, allgemeine Erkrankungen und Erkrankungen am Verabreichungsort (51.335 AEs), Erkrankungen des Nervensystems (25.957), Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (17, 283), Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts (14.096), Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes (8.476), Erkrankungen der Atemwege, des Brustkorbs und des Mittelfells (8.848), Infektionen und Befall (4.610), Verletzungen, Vergiftungen und Verfahrenskomplikationen (5.590) sowie Untersuchungen (3.693).

Die Anzahl der unerwünschten Ereignisse in den folgenden Kategorien ist nachstehend aufgeführt.

Dieselbe Tabelle, Fortsetzung:

Substack-Autor Aaron Siri verweist auf Äußerungen, die Pfizer selbst über „eine große Anzahl von Spontanmeldungen von unerwünschten Ereignissen“ gemacht hat.

Eines der vorgelegten Dokumente ist eine kumulative Analyse der Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der Zulassung [des Impfstoffs], die bis zum 28. Februar 2021 eingegangen sind, also nur 2 ½ Monate, nachdem der Impfstoff die Notfallzulassung (EUA) erhalten hat. Dieses Dokument spiegelt die unerwünschten Ereignisse nach der Impfung wider, die den „Workflow-Zyklus“ von Pfizer sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA bis zum 28. Februar 2021 durchlaufen haben. Pfizer erklärt auf Seite 6, dass „aufgrund der großen Anzahl von Spontanmeldungen von unerwünschten Ereignissen für das Produkt, [Pfizer] die Bearbeitung von schwerwiegenden Fällen priorisiert hat…“ und dass Pfizer „auch mehrere Maßnahmen ergriffen hat, um die große Zunahme von Meldungen von unerwünschten Ereignissen zu lindern“, einschließlich „der Erhöhung der Anzahl von Kollegen für die Dateneingabe und Fallbearbeitung“ und „hat ungefähr [REDAKTIONIERT] zusätzliche Vollzeitmitarbeiter (VZÄ) eingestellt.“ Fragen Sie sich, warum es proprietär ist, mitzuteilen, wie viele Mitarbeiter Pfizer einstellen musste, um all die unerwünschten Ereignisse zu verfolgen, die kurz nach der Markteinführung seines Produkts gemeldet wurden.

Die übrigen Dokumente, die Public Health and Medical Professionals for Transparency erhalten hat, können hier abgerufen werden. PHMPT argumentiert, dass die FDA dringend für Transparenz sorgen muss, zumal die Amerikaner gezwungen werden, die „Impfstoffe“ zu nehmen.

Die Tatsache, dass Pfizer mit seiner betrügerischen „Vollzulassung“ völlige Straffreiheit gewährt wurde, sollte den politischen Entscheidungsträgern und den amerikanischen Wählern signalisieren, dass das gesamte Programm der allgemeinen Impfung fatale Mängel aufweist.

Da sich der Beweis erhärtet, dass Impfstoffe weder sicher noch wirksam sind und, wie hinzuzufügen ist, die Ausbreitung nicht aufhalten, müssen die Impfvorschriften sofort eingestellt werden.

*Da das Produkt BNT162b2 von Pfizer-BioNTech die Ausbreitung von SARS-CoV-2 nicht stoppt und die Übertragungsrate nur geringfügig senkt, sollte es besser als prophylaktisches Therapeutikum und nicht als „Impfstoff“ bezeichnet werden.