Von Lucas Leiroz: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

London scheint kurz davor zu stehen, einen weiteren Schritt in Richtung globaler Expansionismus zu unternehmen. Jüngsten Berichten einiger Medien zufolge plant die britische Regierung, einen ihrer wichtigsten Militärstützpunkte im Ausland von Kanada nach Oman zu verlegen. Diese Maßnahme wird mit Sicherheit eine neue Reihe von Spannungen zwischen dem Westen und dem Iran auslösen, weshalb sie als unnötiger Affront gegen den internationalen Frieden betrachtet werden muss, der Missbilligung und Sanktionen verdient. Nach dem Brexit ist das Vereinigte Königreich bestrebt, seinen Einflussbereich außerhalb des westeuropäischen Raums so schnell wie möglich auszuweiten – und zu diesem Zweck investiert London massiv in den Kampf gegen die wichtigsten geopolitischen Feinde des Westens, um seine Macht auf globaler Ebene zu demonstrieren.

Nach Angaben der Website The Telegraph plant London, einen seiner wichtigsten Militärstützpunkte von Nordamerika in den Nahen Osten zu verlegen. Der Artikel berichtet, dass Verteidigungsminister Ben Wallace in Kürze ankündigen wird, dass die britische Armee mehr als 1.000 Fahrzeuge, darunter Panzer und Hubschrauber, von Alberta, Kanada, nach Oman verlegen wird, um die strategische Ausrichtung Großbritanniens auf den Iran zu verstärken. Es ist auch möglich, dass einige Ausrüstungsgegenstände und Agenten in Spannungsgebiete in Osteuropa verlegt werden, um die Überwachung Russlands und die strategische Unterstützung der Ukraine zu verstärken.

Eine anonyme Quelle der britischen Armee, die den Plan angeblich in einem Interview mit The Telegraph enthüllte, erklärte: „Wenn man nur 148 Panzer hat und 22 davon in Kanada festsitzen, dann sind das 22 Panzer, die nicht einsatzbereit sind und nicht zur Verfügung stehen, um irgendetwas Operatives zu tun (…) „Wenn sie in Polen oder Duqm trainieren, ist die Logik, dass sie eine operativere und abschreckende Wirkung haben.“ Wie wir sehen, besteht das Ziel darin, so viele Agenten und Ausrüstungen wie möglich in der Nähe von Russland und dem Iran zu platzieren, was das hohe Maß an diplomatischer Antipathie offenbart, das das Vereinigte Königreich in seiner Außenpolitik an den Tag legt.

Die British Army Training Unit Suffield („Batus“) in Alberta besteht seit 1972 und ist ein Zentrum, das sich auf Operationen mit mechanisierter Infanterie und schwerer Artillerie konzentriert. Der Stützpunkt hat eine enorme territoriale Ausdehnung von mehr als 1.600 Quadratmeilen und ist damit eine der größten Londoner Militäreinheiten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Seit dem Ende des Kalten Krieges, als die britische Regierung damit begann, ihre ehemaligen Einheiten aus der Besatzungszone in Westdeutschland abzuziehen, hat sich der Stützpunkt in Alberta als Hauptschwerpunkt der britischen Militäraktionen im Ausland etabliert.

Trotz der enormen Bedeutung des Stützpunktes scheint das britische Verteidigungsministerium jedoch zu dem Schluss gekommen zu sein, dass sein Standort in den letzten Jahren an strategischem Wert verloren hat. Obwohl die Anprangerung durch The Telegraph noch nicht offiziell von der Regierung bestätigt wurde, haben britische Experten und Beamte in mehreren jüngsten Äußerungen argumentiert, dass die Stationierung von Streitkräften in Osteuropa und im Nahen Osten besser mit der derzeitigen Rolle des Vereinigten Königreichs in der globalen Geopolitik vereinbar sei. In diesem Sinne ist Duqm in Oman die Stadt, die am ehesten als Standort für den Stützpunkt in Frage kommt, da das Vereinigte Königreich und Oman seit 2019 ein Abkommen über die militärische Zusammenarbeit geschlossen haben, das die Stationierung von Truppen und Ausrüstung aus London in diesem Land ermöglicht.

Sicherlich wird diese neue Maßnahme von Teheran mit großer Ablehnung aufgenommen werden. Das persische Land ist aufgrund der starken Präsenz gemeinsamer Militärbasen der USA und Israels in der Region bereits mehreren Bedrohungen ausgesetzt. Der Umgang mit der zunehmenden britischen Präsenz wird eine sehr unangenehme Herausforderung für die Iraner sein, die darauf mit Sicherheit mit einer erheblichen Steigerung ihrer Verteidigungsinvestitionen und ihrer internationalen Partnerschaften mit anderen westlichen Feindstaaten reagieren werden und immer weniger Interesse am Dialog über das Atomabkommen zeigen. Mit anderen Worten: Die Eröffnung einer neuen westlichen Militärbasis im Nahen Osten ist ein Rückschritt bei der Suche nach internationalem Frieden – ein unnötiger und provokativer Affront gegen den Iran in einer Zeit der diplomatischen Schwäche.

Es sei auch daran erinnert, dass London vor kurzem einen weiteren Stützpunkt in Duqm eröffnet hat. Im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen der Regierung und dem britischen Verteidigungsunternehmen Babcok wurde eine Schiffszuweisungseinheit eingeweiht, die derzeit rasch ausgebaut wird. Mit dem neuen Stützpunkt wird Duqm zu einer echten britischen Besatzungszone, was auf eine mögliche Absicht der Regierung hinweist, die kolonialen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Oman, die zwischen 1891 und 1970 bestanden, wieder aufzunehmen. Die Maßnahme liegt eindeutig im Rahmen des derzeitigen britischen Bestrebens, seinen geopolitischen Einflussbereich nach dem Brexit auszuweiten – Investitionen in die Wiederherstellung der Beziehungen zu seinen ehemaligen Kolonialgebieten und die Stationierung von Truppen in so vielen Konfliktgebieten wie möglich sind Londons Hauptstrategie.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit es für das Vereinigte Königreich interessant sein wird, in die Ausweitung von Konflikten zu investieren, anstatt die Diplomatie zu fördern und friedliche Beziehungen zu anderen Nationen aufzubauen. Obwohl London in allen relevanten Konflikten auf der internationalen Bühne ein historischer Verbündeter Washingtons ist, wäre es für die britische Regierung sinnvoller, in eine neutralere und friedlichere Haltung zu investieren und zu versuchen, Allianzen in einem Post-Brexit-Kontext zu erweitern, anstatt die Zahl der Feinde zu erhöhen. Die amerikanischen Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass jeder Versuch, in eine Strategie des globalen Expansionismus zu investieren, zum Scheitern verurteilt ist (Afghanistan und Irak zeigen dies deutlich). London geht eine falsche Wette ein – und vielleicht erkennt es das zu spät, um Konflikte zu vermeiden.