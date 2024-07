Bidens große Rede kollidiert mit der Realität

Rainer Rupp

Bidens Rede, die er ganz bestimmt nicht selbst geschrieben hat, sondern ein Produkt der präsidialen Puppenspieler im Hintergrund ist, kam unmittelbar nach der umstrittenen Ansprache von Benjamin Netanjahus vor dem US-Kongress. Viele erwarteten eine starke Stellungnahme von Biden, insbesondere angesichts der seinen Ruf schädigenden Gerüchte um seinen möglichen Rücktritt. Biden begann seine Rede mit einem Fokus auf die Rolle Amerikas in der Welt. Stolz verkündete er, dass die USA während seiner Amtszeit in keinen Krieg verwickelt waren, was die meisten US-Politiker wahrscheinlich genauso sehen. Hier folgt die entsprechende Redepassage in deutscher Übersetzung:

“Ich werde weiterhin dafür sorgen, dass Amerika stark, sicher und der Führer der freien Welt bleibt. Ich bin der erste Präsident in diesem Jahrhundert, der den Amerikanern berichten kann, dass die USA nirgendwo auf der Welt Krieg führen. Wir werden weiterhin eine Koalition stolzer Nationen mobilisieren, um Putin daran zu hindern, die Ukraine zu übernehmen und weiteren Schaden anzurichten. Wir werden die NATO stärker machen und sie vereinter als je zuvor in unserer Geschichte gestalten. Dasselbe werde ich für unsere Verbündeten im Pazifik tun.”

Nun, diese Aussage ist absolut surreal, zumal Biden sich im Satz unmittelbar danach rühmt, wie die USA unter seiner Führung die Ukraine im Krieg gegen Russland