Bidens QUAD-Strategie erreicht den Nahen Osten

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalytiker für internationale Beziehungen und pakistanische Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die so genannte „QUAD 2“ oder die westasiatische QUAD kommt zu einer Zeit, in der die USA einerseits mit einer beispiellosen globalen Herausforderung durch China konfrontiert sind und andererseits die europäischen Verbündeten der USA sich weiterhin weigern, die USA in ihrem Ringen mit China zu unterstützen. Die europäischen Mächte betrachten China zwar als Rivalen, aber – und das ist heute offensichtlicher denn je – es gibt in Europa keine Bereitschaft, diesem Rivalen mit einer anderen Strategie als Dialog und Engagement zu begegnen. Im Gegensatz zu den USA betont Europa weiterhin die gegenseitige Koexistenz, was eher Chinas eigener globaler, multilateraler Vision entspricht. Wegen der mangelnden Unterstützung durch Europa sah sich die Regierung Biden gezwungen, die QUAD, einen Zusammenschluss der USA, Indiens, Japans und Australiens im indopazifischen Raum, zu reaktivieren und mit Waffen zu versehen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass sich die NATO selbst auflöst, so hat doch die wachsende Kluft innerhalb der NATO entscheidend dazu beigetragen, dass die USA in ihrem Bestreben, einen globalen Ring zur „Eindämmung“ des Aufstiegs Chinas zu bilden, neue Verbündete suchen mussten. Daher die „QUAD 2“, bestehend aus den USA, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel.

QAUD 2″ ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, die die Regierung Biden in den letzten Monaten ergriffen hat. Neben der Reaktivierung der QUAD haben die USA vor kurzem den so genannten AUKUS abgeschlossen, ein Bündnis zwischen den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien im indopazifischen Raum. Während der AUKUS die QUAD ergänzen soll, stellt die „QUAD 2“ nicht nur eine massive geopolitische Ausweitung der „Eindämmungsstrategie“ der USA dar, sondern unterstreicht auch, wie die USA aktiv mehrere – und sich sogar überschneidende – Bündnissysteme in den wichtigsten Regionen der Welt schaffen, um sich gegenüber China zu behaupten und gleichzeitig ihr eigenes Überleben als unangefochtener Hegemon zu sichern. Mit der Schaffung der „QUAD 2“ wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass sich die „chinesische Bedrohung“ für Washington nicht nur auf den indopazifischen Raum beschränkt. Der Nahe Osten bleibt aus vielen Gründen sowohl für die USA als auch für China eine geopolitische Schlüsselregion. In der Tat hat seine Bedeutung für China als Schlüsselroute für seine Megaprojekte der Seidenstraße mehr denn je zugenommen. Daraus ergibt sich die anhaltende Bedeutung des Nahen Ostens für die USA. Die Tatsache, dass die USA selbst begonnen haben, sich militärisch aus dem Nahen Osten – insbesondere aus Saudi-Arabien – zurückzuziehen, bedeutet nicht, dass sie sich auch diplomatisch zurückziehen. Vielmehr hat der militärische Rückzug zu einer neuen Art von multilateralem Engagement zwischen den USA und den Mächten des Nahen Ostens geführt. Die indische Präsenz in der „QUAD 2“ zeigt, wie sich die Nahost- und Südasienpolitik der USA überschneidet und die allgemeine Politik der USA ergänzt, die darauf abzielt, sich mit Ländern zu verbünden, um einen Ring von Anti-China-Bündnissen zu schaffen.

Auch die Tatsache, dass sowohl die QUAD als auch die „QUAD 2“ die maritime Sicherheit betonen, zeigt, dass die USA beabsichtigen, diese Allianzen als Mittel zur Kontrolle der Seekommunikationslinie aufzubauen, über die China den größten Teil seines Handels abwickelt. Wie die Berechnungen der USA zeigen, könnten voll aktivierte – und bewaffnete – Bündnissysteme wie QUAD und QAUD 2 Washington einen erheblichen Einfluss auf die Straße von Malakka und Bab-el-Mandeb verschaffen. Während die Straße von Malakka China vom Südchinesischen Meer aus Zugang zum Indischen Ozean verschafft, ist das Bab-el-Mandeb der Schlüssel für den Zugang zum Golf von Aden und zum Roten Meer, durch den chinesische Container bis nach Afrika gelangen. Sowohl die VAE als auch Israel haben bereits eine Geheimdienstbasis auf der jemenitischen Insel Sokotra eingerichtet. Durch die Einbindung der VAE und Israels wollen die USA das scheinbar auf den Iran ausgerichtete bilaterale Bündnis zu einem auf China ausgerichteten multilateralen Bündnissystem ausbauen, das sicherlich auch den Iran weiterhin im Auge behalten würde.

Das erneute Engagement der USA auf QUAD-Ebene erfolgt zu einer Zeit, in der auch China damit begonnen hat, seine Präsenz im Nahen Osten zu vergrößern. Das massive Wirtschaftsabkommen mit dem Iran wird als Sprungbrett für Chinas Seidenstraßenprojekt gesehen, das sich weiter in den Nahen Osten ausdehnen soll – eine Möglichkeit, die bei erfolgreicher Umsetzung die Position der USA im Nahen Osten erheblich schwächen könnte. Um dies zu verhindern, sind die USA daher dazu übergegangen, ihr Engagement in der Region völlig neu zu gestalten. Wie auch in Berichten der US-Mainstream-Medien hervorgehoben wird, müssen die USA zunächst den Nahen Osten sichern, um ihre Ausrichtung auf Asien, einschließlich des indopazifischen Raums, gegenüber China umzusetzen.

Aber können die USA dies mit Hilfe der VAE und Israels erreichen? Während die Verbündeten der USA bereit sein mögen, sich mit China zu verbünden, ist der Nahe Osten nach wie vor ein komplexes Gebiet mit vielfältigen Möglichkeiten für Bündnisse und Gegenbündnisse. In diesem Zusammenhang sind die USA nicht das einzige Land, das Allianzen bildet. Es findet bereits eine Gegenallianz statt.

So hat China zwar bereits eine Reihe von Freunden in der Region, doch der Rückzug des US-Militärs aus dem Nahen Osten – insbesondere aus Saudi-Arabien – hat China auch neue Möglichkeiten eröffnet, seine wirtschaftliche Präsenz auszuweiten, insbesondere in Regionen, aus denen sich die USA bereits zurückgezogen haben. Nach dem Streit zwischen der Regierung Biden und dem saudischen Kronprinzen zeichnet sich bereits ab, dass China der nächste beste Freund des Königreichs sein wird. Die bilateralen Beziehungen zwischen China und Saudi-Arabien sind auch auf das Bestreben des Königreichs zurückzuführen, seine Auslandsbeziehungen zu diversifizieren. Da China seinen Beziehungen zu Saudiarabien Vorrang einräumt, kann letzteres gegenüber den USA nur gewinnen. In einem kürzlich geführten Telefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen erklärte Wang Yi, dass „China bereit ist, Saudi-Arabiens langfristiger, zuverlässiger und stabiler guter Freund und Partner zu sein …. Angesichts der unbeständigen internationalen Lage müssen China und Saudi-Arabien eine enge strategische Kommunikation aufrechterhalten, die ein fester Bestandteil der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Saudi-Arabien ist.

Ungeachtet der chinafeindlichen Pläne der USA für den Nahen Osten haben auch die Chinesen ihre eigenen Pläne, die es für die USA schwierig, wenn nicht gar unmöglich machen, ihre Ziele ungehindert zu verfolgen.