Bidens SEC-Chef warnt: KI-Technologie könnte Finanzkollaps auslösen

Der Vorsitzende der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC), Gary Gensler, hat eine düstere, dystopische Warnung vor künstlicher Intelligenz (KI) an den demokratischen US-Präsidenten Joe Biden gerichtet.

Gensler warnte, er befürchte, dass die KI-Technologie einen globalen Finanzkollaps auslösen könnte.

Der SEC-Vorsitzende sagte in einem Interview mit der New York Times, dass KI eine wichtige Rolle in zukünftigen Finanzkrisen spielen werde, wie die Zeitung am Montag berichtete.

Wenn sich in den USA einige wenige dominante KI-Modelle herausbilden, könnten Massen von Amerikanern die gleichen finanziellen Entscheidungen treffen, weil sie von ihnen identische Informationen erhalten, sagte Gensler der NYT.

Dementsprechend warnte Gensler vor der Bedeutung des „Herdenverhaltens“, sollte es in Zukunft zu KI-bedingten Finanzkrisen kommen.

„Diese Technologie wird im Zentrum zukünftiger Krisen stehen, zukünftiger Finanzkrisen“, sagte er der NYT.

„Das hat mit diesen mächtigen wirtschaftlichen Faktoren zu tun, die mit Größenordnungen und Netzwerken zu tun haben.“

KI-Modelle könnten versuchen, Unternehmen und Finanzberater gegenüber Investoren zu bevorzugen, was ein potenzielles Problem darstelle, sagte Gensler laut NYT.

Genslers Warnung kommt inmitten eines Ansturms auf die Entwicklung der KI-Technologie.

Globalisten preisen KI als Möglichkeit, den Menschen in vielen Bereichen der Gesellschaft zu ersetzen.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat kürzlich die Vision der globalistischen Organisation vorgestellt, dass die Menschheit bald von „emotionsloser“ KI „beherrscht“ wird, wie Slay News berichtete.

Yuval Noah Harari, Chefberater des WEF und rechte Hand seines Vorsitzenden Klaus Schwab, propagierte einen Plan, nach dem Politiker auf der ganzen Welt durch „nicht-organische Einheiten“ und „emotionslose Algorithmen“ ersetzt werden sollen.

In einem Interview erklärte Harari, dass die Erde in den kommenden Jahren zunehmend von nicht organischen Entitäten bevölkert oder sogar beherrscht werden wird.

Er deutete an, dass diese Entitäten keiner höheren Macht bedürfen, da sie seiner Meinung nach Gott ersetzen werden.

„Sie atmen nicht, sie haben keine Emotionen“, sagte Harari begeistert, als er erklärte, warum diese KI-Beherrscher gottlos sein werden.

„Das Potenzial der KI ist viel, viel größer als jede historische Revolution – es ist wirklich eine biologische Revolution“, fuhr er fort.

Harari räumt zwar ein, dass bisher alles Leben organisch ist, besteht aber darauf, dass KI-gesteuerte „anorganische Lebensformen“ bald den Planeten beherrschen werden.

„Das ist zumindest eine Vorstellung von anorganischen Lebensformen.

„Das ist das Größte, was seit über vier Milliarden Jahren auf der Erde passiert ist“.

Wie Slay News letztes Jahr berichtete, erklärte Harari, dass das WEF und seine Verbündeten eine „technologische Arche Noah“ geschaffen hätten.

Er freute sich, dass der Plan den globalistischen Eliten helfen werde, dem drohenden Massenaussterben zu entkommen.

Kürzlich rief Harari in einer Rede über die Zukunft der Menschheit“ dazu auf, die Bibel mithilfe künstlicher Intelligenz neu zu schreiben, wie Slay News berichtete.

Das WEF argumentiert, dass der Einsatz von KI zum Ersetzen von Schriften „einheitliche Religionen schaffen wird, die tatsächlich korrekt sind“.

Laut Harari kann die Macht der KI genutzt werden, um die Spiritualität im Sinne der globalistischen Vision des WEF von „Gleichheit“ und Inklusivität umzugestalten.