Wie kann man eine pLandemie eines Killervirus fabrizieren und sie mit nutzlosen und schädlichen „Impfstoffen“ bekämpfen, ohne sich selbst zu gefährden?

Dr. Thomas Binder, MD

1) Indem man die Kontrolle über die WHO

übernimmt, kontrolliert man die Welt:

Wer die WHO kontrolliert, kontrolliert die Welt.

2) Indem man die alten Medien und die wissenschaftlichen und medizinischen Zeitschriften „kauft“, erlangt man die totale narrative Kontrolle.

3) Indem man die Gefährlichkeit des Erregers aus der Definition einer Pandemie streicht, wie es die WHO

2009 getan hat, kann man jede Endemie eines vergleichsweise harmlosen Grippe- oder Erkältungsvirus zur Pandemie oder PHEIC, also FAKE, erklären.

4) Indem man das harmlose oder gar nicht vorhandene Virus mit Gerüchten über ein Laborleck eines künstlich hergestellten Killervirus, mit gruseligen Videos von Leichenbergen und dem Mythos der epidemiologisch relevanten asymptomatischen Übertragung, wie sie @c_drosten

et al. 01/2020 zu einem Killervirus aufzublasen, wird die Bevölkerung in Panik versetzt: Jeder vermeintlich Gesunde kann Ihr Todesengel sein.

5) Indem Sie einen positiven (RT-)PCR-Test als Infektion, Erkrankung oder Tod durch das Virus deklarieren, wie es die WHO mit ihrer internationalen Falldefinition von COVID-19 getan hat, erzeugen sie eine (RT-)PCR-Test-Pandemie, wie im Artikel der NY-Times von 2007 „Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t“ („Vertrauen in den Schnelltest führt zu einer Epidemie, die keine war“) beschrieben wurde.

6) Durch Herstellung eines (RT-)PCR-Tests, der >1 Virus nachweisen kann, vorzugsweise eines, das mit anderen Influenza- oder Erkältungsviren kreuzreagiert, wie @c_drosten et al. 01/2020 gemacht haben, können Sie die „Fallzahlen“ entsprechend dem Szenario nach oben und unten anpassen. Indem man den Test in verschiedenen Zuständigkeitsbereichen unterschiedlich durchführt, erzeugt man unterschiedliche Raten von falsch-positiven Tests als Vorwand, um Reisebeschränkungen zu verhängen.

7) Durch die Verbreitung des Mythos der epidemiologisch relevanten asymptomatischen Übertragung wird ein Vorwand geschaffen, nicht nur Kranke zu isolieren, wie wir es jahrhundertelang getan haben, sondern allen Menschen nutzlose und schädliche NPI aufzuerlegen, wie antisoziale Distanzierung, Gesichtsmasken, Isolation, Quarantäne, Kontaktverfolgung, Schulschließungen und Ausgangssperren.

8) Durch die Schaffung des Mythos, dass eine Pandemie, die nach drei Monaten mit Immunität oder Tod für alle endet, in mehreren Wellen über Jahre hinweg auftritt und nur durch einen Impfstoff (auch gegen ein ständig mutierendes Virus) beendet werden kann, der innerhalb weniger Monate wirksam und sicher entwickelt werden kann, können Sie viele Menschen dazu bringen, sogar eine sinnlose und schädliche Gentherapie zu akzeptieren. Als Beweis für ihre Wirksamkeit führen Sie die (RT-)PCR-Tests an. Als Beweis für ihre Sicherheit machen Sie das Virus für ihre Opfer verantwortlich.

9) Sobald Sie die narrative Kontrolle verlieren, bricht Ihr Kartenhaus zusammen und Sie werden von der gesamten Menschheit verstoßen. Deshalb müssen Sie Aufklärer noch intensiver zensieren, diffamieren und strafrechtlich verfolgen.

10) Hören Sie nicht zu, wenn sie die nächste pLandemie fabrizieren:

„Niemand hat das Recht zu gehorchen.“

(Hannah Arendt)