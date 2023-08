Demokraten interessieren sich nicht für Trumps wahre Verbrechen: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Fragen Sie einen Antiimperialisten, was das Schlimmste ist, was Trump getan hat, und er wird über reale Dinge wie Jemen, Venezuela, Soleimani, Assange, den JCPOA und den neuen kalten Krieg sprechen. Fragen Sie einen Demokraten, was das Schlimmste ist, was Trump getan hat, und sie werden über vorgetäuschten Unsinn wie russische Absprachen und Aufruhr reden.

Von Caitlin Johnstone

Während Sie dies lesen, tut die US-Regierung gerade buchstäblich Hunderte von Dingen, die schädlicher und besorgniserregender sind als ein vorgetäuschter „Aufstand“, der zu keiner Zeit eine Wahrscheinlichkeit von mehr als null Prozent hatte, aber das ist das Thema, über das die Liberalen in den letzten zweieinhalb Jahren geschrien haben.

No other nation on earth comes anywhere close to these numbers in the 21st century. The US is indisputably the most murderous and depraved government on this planet. https://t.co/GR9ZT0seOM — Caitlin Johnstone (@caitoz) July 28, 2023

Es ist so dumm, wie die Rechten von heute so tun, als ob sie sich von den spießigen, kriegstreiberischen Konservativen früherer Jahrzehnte unterscheiden würden. Trump-Anhänger haben gezeigt, wie falsch die Antikriegs-Lippenbekenntnisse ihrer Fraktion sind, als ihr Mann Soleimani ermordet hat; Trump hat die USA an den Rand eines Krieges mit dem Iran gebracht, und alles, was ich dagegen gesagt habe, wurde mit Tonnen von Kommentaren von MAGAs beantwortet, die die Ermordung bejubelten und sagten, dass das iranische Volk frei sein muss. Plötzlich war Politik-Twitter voll von Republikanern der Bush-Ära 2003, die genau die gleiche Rhetorik wie vor 20 Jahren verbreiteten. Diese Leute haben sich überhaupt nicht verändert.

Trump-Anhänger sind Bush-Anhänger, die sich als Ron Paul-Anhänger ausgeben.

Wenn man dem Widerstand gegen die Mordlust und den Militarismus der USA einen hohen Stellenwert einräumt, dann kann man nicht wirklich bestreiten, dass Bush quantitativ gesehen schlimmer war als Trump. Und weil diese Regierung den Frieden zwischen der Ukraine und Russland aktiv sabotiert hat, ist Biden wohl schlimmer als Bush.

Die Amerikaner missbrauchen Fentanyl, das von mexikanischen Drogenkartellen hergestellt und vertrieben wird, und so ist es nur natürlich, dass die Manager des imperialen Narrativs dieses Problem auf China schieben.

Shut up you stupid asshole. https://t.co/n4I4vXyRlw — Caitlin Johnstone (@caitoz) August 5, 2023

China für die Herstellung von Fentanyl durch mexikanische Kartelle verantwortlich zu machen, die chemische Grundstoffe aus China bezogen haben, ist so, als würde man die Schuld an Massenerschießungen den Ländern geben, die die Rohstoffe für die Herstellung von Schusswaffen exportieren.

Das Problem sind nicht einmal die Kartelle, das Problem ist, dass die Amerikaner in einer erbärmlichen Dystopie leben, in der jeder zunehmend verarmt und missbraucht wird und sich wertlos fühlt, während ihr Verstand von einer Nonstop-Propaganda rund um die Uhr und 365 Tage die Woche gequält wird, und dass die amerikanischen Pharma-Oligarchen, die die Opiatkrise mit verursacht haben, nie bestraft wurden.

Eine neue Studie der American University hat erschreckende Diskrepanzen zwischen der Berichterstattung der Massenmedien über den Krieg in der Ukraine und den Krieg im Jemen festgestellt. Sie besagt, dass die Presse „das menschliche Leid in den beiden Konflikten in einer Weise hervorhebt oder herunterspielt, die scheinbar mit den Zielen der US-Außenpolitik übereinstimmt.“

Das wird meine Leser nicht überraschen, aber diese Art von Seite-an-Seite-Vergleichen sind wirklich wichtig, um die Voreingenommenheit der Medien aufzuzeigen, denn sonst ist es nur eine Art Stimmung, von der einige aufmerksame Menschen wissen, dass sie stattfindet, aber oft nicht wirklich sagen können, wie. Der Jemen und die Ukraine eignen sich ideal für einen solchen Vergleich, da der Angriff auf den Jemen von Saudi-Arabien durchgeführt wurde, einer Regierung, die die USA mögen, während der Angriff auf die Ukraine von einer Regierung durchgeführt wird, die das Imperium angreift.

Im Grunde genommen haben einige reiche Manipulatoren herausgefunden, dass sie den globalen Süden dazu zwingen können, echte Ressourcen gegen Scheingeld einzutauschen, und dass jede ausländische Regierung, die sich weigert, sich an diesem Ausbeutungsschema zu beteiligen, gestürzt und durch eine Regierung ersetzt werden kann, die das tut.

Wenn Russland oder China von „nationaler Sicherheit“ sprechen, meinen sie die existenzielle Sicherheit ihrer jeweiligen Länder. Wenn die USA von „nationaler Sicherheit“ sprechen, meinen sie die Sicherheit der globalen US-Hegemonie.

Anyone with an ounce of common sense knows this to be true:



"The real reason the US wants to keep China down [is] power. Washington’s 'national security' [is about] keeping China far behind technologically and economically so as to maintain US hegemony."https://t.co/oHTm58Czaa — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) August 4, 2023

Die größte Lüge, die derzeit in Australien kursiert, ist die, dass unsere Regierung als Verteidigungsmaßnahme gegen China militarisiert. Wir militarisieren nicht, um uns gegen einen zukünftigen Angriff Chinas zu verteidigen, sondern um uns auf einen zukünftigen Angriff der USA auf China vorzubereiten.

China hat buchstäblich keine Geschichte der Invasion und Besetzung von Ländern auf der anderen Seite des Planeten. Wissen Sie, wer das in der Vergangenheit sehr wohl getan hat? Die Vereinigten Staaten. Die militärische Supermacht, mit der Australiens Militär zunehmend verflochten ist. Der Glaube, dass wir uns mit der aggressivsten, zerstörerischsten und kriegsgeilsten Militärmacht der Welt verflechten, um uns gegen den größten Rivalen dieser Militärmacht zu schützen – einen Rivalen, der seit Jahrzehnten keine Bombe mehr abgeworfen hat – ist offensichtlich falsch und idiotisch.

Again, this is an illegitimate foreign occupation. None of it was debated in parliament and none of it comes from the consent of Australian voters, and participating in Washington's warmongering against China puts our nation at grave future risk. Get them the fuck out. https://t.co/Y3163lRRri — Caitlin Johnstone (@caitoz) August 1, 2023

Die Behauptung, Australien verbünde sich mit den USA, um sich vor China zu schützen, ist schlichtweg falsch. Nicht China hat weltweit Angriffskriege geführt, sondern die USA. Daraus folgt, dass Australien tatsächlich mit den USA verbündet ist, um sich vor dem zu schützen, was die USA tun würden, wenn sie es nicht täten.